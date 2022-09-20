№22. 20 сентября 2022 года.
|Кроме царь-пушки, которая не стреляет, и царь-колокола, который не звонит, теперь у нас есть еще и царь-колесо, которое не крутится.
# # #• Маргарита Симоньян: «Люди делятся на тех, кто сейчас переживает за Балаклею, и тех, кто – за Елизавету».
• РИА Новости: Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Маргарита Симоньян поделила людей на тех, кто равнодушен к смерти Елизаветы II, и тех, кто равнодушен к смерти бойцов российского СОБРа в Балаклее. Путин «внезапно» оказался среди людей второго типа.
# # #Пропаганда в телевизоре.
Февраль, 2022: «Стоит только моргнуть, как Украины не будет!»
Сентябрь, 2022: «Ну, Ростов-то они точно не возьмут!»
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Всё, что нужно знать про прошедшие выборыНезрячая от рождения Диана Гурцкая спела песню в поддержку единоросса Андрея Метельского: «Я не вижу других кандидатов» и стала наблюдателем за выборами.
«Симаков распорядился топить детей и заболевших». И.о. главы администрации города Кирова Вячеслав Симаков подписал распоряжение о начале отопительного сезона в учреждениях соцсферы.
# # #Новость: В Кремле возмутились действиями украинских военных под Харьковом.
«Обещали наступать на Херсон, а сами взяли Изюм. Так нечестно!» Шойгу потребовал срочно созвать заседание ООН!
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Когда кончится СВО...
...А она, ведь, когда то обязательно кончится...
Так, вот, когда кончится СВО, то я бы не убирал генерала Конашенкова из телевизора.
Ну, во-первых, люди к нему привыкли. И если его из телевизора убрать, то могут подумать, что в стране чего-то случилось и, не дай Бог, в стабильности усомнятся.
А ещё внешностью он похож на честного человека и говорит так, что нельзя не поверить. И о чём бы не говорил – везде мы побеждаем! А нынче так оптимизма россиянам недостаёт...
В общем, надо будет Конашенкова в телевизоре оставить. И форму генеральскую не снимать. И по-прежнему, чтобы в каждом новостном выпуске!
Неважно о чём. Пусть говорит про победы на фронтах с/хозяйства. У нас же там постоянные битвы, то за урожай, то за удои-привесы, «то в огороде недород, то скот падёт».
Пусть говорит про борьбу с инфляцией и безработицей, о прорывах в промышленности и отражениях атак со стороны коллективного Запада в сфере энергетики... Пусть говорит! Слова не важны, россияне ему и без слов верят.
А самое главное, присутствие генерала Конашенкова в телевизоре не позволит россиянам расслабиться! Конашенков на экране – гарантия сохранения у россиян чувства постоянного ожидания мобилизации, что в любой момент можешь понадобиться Родине.
Генерал Конашенков на экране телевизора – значит очередная победа. И не важно о чём он говорит!
Николай Травкин
На ВДНХ состоялся пуск колеса обозрения – «Солнце Москвы». Само название подводило к мысли, что запуск без Путина состояться не сможет. А как без него, если у нас даже обычное солнце всходит не когда вздумается, а когда Владимир Владимирович распорядится. А тут, не хухры-мухры, а самое большое колесо в Европе!
Всё торжественно прошло, красиво... Сергей Собянин ввёл в детали, подчеркнул уникальность, как бы утирая нос коллективному Западу, мол, сами с усами, и без ваших технологий могём чудеса техники творить. Владимир Путин поощряюще кивал головой и колесо завертелось...
Вертелось оно не долго. То ли детальку негодную по параллельному импорту подсунули, то ли слесарь недокрутил чего. Но это, собственно, и неважно. Важно, что самое большое в Европе.
Николай Травкин
# # #– Пойдём в парк на колесо обозрения. Позависаем.
# # #В Москве открыт памятник коррупционерам.
Гигантское колесо, как символ отката.
И оно не крутится. В знак того, что надо бы подмазать.
# # #Легендарный О.М. Газманов, народный артист РФ, может подать в суд на министерство РФ-обороны. И лично министра С.К. Шойгу. С требованием компенсировать убытки / неполученные доходы от сорванного концерта в Изюме.
На воскресенье, 11 сентября 2022 года, в Изюме было запланировано выступление Олега Газманова с концертом «Россия здесь навсегда». Организаторы написали, что мероприятие «переносится на неопределённый срок».
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