№22. 20 сентября 2022 года.

Кроме царь-пушки, которая не стреляет, и царь-колокола, который не звонит, теперь у нас есть еще и царь-колесо, которое не крутится. * * * ФСБ запросила в торговых центрах списки всех, кто брал изюм. * * * «Как нас надо охранять, я вижу, когда проезжает Президент. Когда я вижу эту охрану, я понимаю, какая опасность грозит каждому» (Михаил Жванецкий). * * * Все, кто проголосовал на выборах не за «Единую Россию», будут арестованы по статье о неуважении к власти. * * * Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Нур-Султан в Касым-Жомарт.

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• Маргарита Симоньян: «Люди делятся на тех, кто сейчас переживает за Балаклею, и тех, кто – за Елизавету».• РИА Новости: Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.Маргарита Симоньян поделила людей на тех, кто равнодушен к смерти Елизаветы II, и тех, кто равнодушен к смерти бойцов российского СОБРа в Балаклее. Путин «внезапно» оказался среди людей второго типа.

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Пропаганда в телевизоре.Февраль, 2022: «Стоит только моргнуть, как Украины не будет!»Сентябрь, 2022: «Ну, Ростов-то они точно не возьмут!»

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Всё, что нужно знать про прошедшие выборы Незрячая от рождения Диана Гурцкая спела песню в поддержку единоросса Андрея Метельского: «Я не вижу других кандидатов» и стала наблюдателем за выборами.



Искусство заголовка.. И.о. главы администрации города Кирова Вячеслав Симаков подписал распоряжение о начале отопительного сезона в учреждениях соцсферы.

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Новость: В Кремле возмутились действиями украинских военных под Харьковом.«Обещали наступать на Херсон, а сами взяли Изюм. Так нечестно!» Шойгу потребовал срочно созвать заседание ООН!

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Когда кончится СВО...

...А она, ведь, когда то обязательно кончится...

Так, вот, когда кончится СВО, то я бы не убирал генерала Конашенкова из телевизора.

Ну, во-первых, люди к нему привыкли. И если его из телевизора убрать, то могут подумать, что в стране чего-то случилось и, не дай Бог, в стабильности усомнятся.

А ещё внешностью он похож на честного человека и говорит так, что нельзя не поверить. И о чём бы не говорил – везде мы побеждаем! А нынче так оптимизма россиянам недостаёт...

В общем, надо будет Конашенкова в телевизоре оставить. И форму генеральскую не снимать. И по-прежнему, чтобы в каждом новостном выпуске!

Неважно о чём. Пусть говорит про победы на фронтах с/хозяйства. У нас же там постоянные битвы, то за урожай, то за удои-привесы, «то в огороде недород, то скот падёт».

Пусть говорит про борьбу с инфляцией и безработицей, о прорывах в промышленности и отражениях атак со стороны коллективного Запада в сфере энергетики... Пусть говорит! Слова не важны, россияне ему и без слов верят.

А самое главное, присутствие генерала Конашенкова в телевизоре не позволит россиянам расслабиться! Конашенков на экране – гарантия сохранения у россиян чувства постоянного ожидания мобилизации, что в любой момент можешь понадобиться Родине.

Генерал Конашенков на экране телевизора – значит очередная победа. И не важно о чём он говорит!

Николай Травкин

На ВДНХ состоялся пуск колеса обозрения – «Солнце Москвы». Само название подводило к мысли, что запуск без Путина состояться не сможет. А как без него, если у нас даже обычное солнце всходит не когда вздумается, а когда Владимир Владимирович распорядится. А тут, не хухры-мухры, а самое большое колесо в Европе!Всё торжественно прошло, красиво... Сергей Собянин ввёл в детали, подчеркнул уникальность, как бы утирая нос коллективному Западу, мол, сами с усами, и без ваших технологий могём чудеса техники творить. Владимир Путин поощряюще кивал головой и колесо завертелось...Вертелось оно не долго. То ли детальку негодную по параллельному импорту подсунули, то ли слесарь недокрутил чего. Но это, собственно, и неважно. Важно, что самое большое в Европе.

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– Пойдём в парк на колесо обозрения. Позависаем.

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В Москве открыт памятник коррупционерам.Гигантское колесо, как символ отката.И оно не крутится. В знак того, что надо бы подмазать.

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Легендарный О.М. Газманов, народный артист РФ, может подать в суд на министерство РФ-обороны. И лично министра С.К. Шойгу. С требованием компенсировать убытки / неполученные доходы от сорванного концерта в Изюме.На воскресенье, 11 сентября 2022 года, в Изюме было запланировано выступление Олега Газманова с концертом. Организаторы написали, что мероприятие «переносится на неопределённый срок».

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