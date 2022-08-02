№20. 2 августа 2022 года.

Интересно, а Шрёдеру банковские карточки отключили уже за поездки в Москву к Путину или это только на русских распространяется? * * * В рамках импортозамещения главным раввином России станет Патриарх Кирилл. * * * Из-за дефицита пластика глобусы в России будут продаваться без западного полушария. * * * Ну, переполняет тебя гордость и величие, так ты хоть в лифте от счастья не ссысь... * * * Медведев пообещал бросить пить Finlandia и Absolut, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО!

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Извините, у нас Россия.«В Магнитогорске закрыли единственную вечернюю школу. Теперь получить среднее полное образование взрослые горожане могут только в тюрьме».

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Подписчик спросил: «Объясните мне, пожалуйста, как в США смогли создать ракету Falcon 9 и космический корабль Crew Dragon, если в стране до сих пор отсутствуют трудовые книжки?» А ведь и правда. Мы как-то не задумываемся над этим.

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Роскосмос объявил о запуске новой космической программы, направленной на поиск внеземных цивилизаций дружественных России.

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Новости импортозамещения: ИК-10 вместо IKEA В Свердловском ГУФСИН предложили заменить товары ушедших из России компаний продукцией российских колоний, передает местное издание «Облгазета».

«Колонии вполне могут занять и место ИКЕИ. Если сравнивать мебель – у нас и качество лучше, и цены ниже», – заявил представитель ведомства Иван Шарков.



Служба безопасности Сбербанка перейдёт на работу в службу контроля качества импортозамещенной ИКЕА.

Извините, у нас Россия.• В Дунае (Приморье) агрессивные подростки забрались в квартиру алкоголички и избили её на камеру, а запись выложили в интернет.• Местные жители нашли детишек и устроили самосуд – избивавшего подвесили к потолку и отлупили палками, а оператора – отвезли в море и высадили на буй.

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РИА-новости: «Продукты питания ждёт новый ценовой рывок: что подорожает».У авторов «хлопка» появился новый вид «рывка» – ценовой. «Рывки» в России теперь только такие.

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Удивительно точно обрисовал журналистам Владимир Владимирович ситуацию в Заевфратье: «...американские войска должны покинуть эту территорию, первое, и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозить нефть незаконно оттуда...»И, действительно, никто их туда не приглашал! Пришли, понимашь, бомбят, людей убивают, грабят государство, народ грабят, богатства вывозят...

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Интересно, а когда на улицах России появятся автомобили с наклейками «Спасибо сыну за машину»?

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Кто-то строит красивые здания,

кто-то кормит и лечит людей.

Вот таскаю говно в чемодане я

вместе с кнопкою красной своей.

Леонид Каганов



Биполярное расстройство Лаврова.20 июля. Лавров: «Вести переговоры с Украиной нет никакого смысла».26 июля. Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.Видимо, политики РФ забыли, что все их слова можно не только вспомнить, но и проверить. Смешные ребятки из Кремля, считающие, что могут лгать налево и направо, а люди это схавают. А, стоп... Люди же это хавают.

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А что случилось?«Ленфильм» не смог перейти на российское кинооборудование из-за его отсутствия.

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В патриотическом лагере «Zащитник» систематически избивали 11-летнего мальчика. Заявление в полицию написала мать 11-летнего Артёма, сообщает издание ASTRA. По словам матери, она отправила сына на военные сборы для несовершеннолетних 3 июля. Ежедневно до 12 июля, когда она об этом узнала, её сына били инструкторы.– Странная дама. Чем она недовольна? Патриотизм в России – это умение безропотно получать по морде от начальства.

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Алексей Аргунов поставил отметку «класс» в Одноклассниках и эмодзи «грущу» под антивоенными постами. Из-за этого он и получил штраф за дискредитацию Российской армии в размере 30 000 рублей.Мужчине разрешили платить штраф в рассрочку, потому что 30 000 рублей – его зарплата за два месяца.

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– Интересно, каким же именно самым известным товаром так славится Афганистан?– Наконец-то мак для булочек подешевеет!*Талибан – запрещённая в России террористическая организация с правом беспошлинного ввоза товаров.

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