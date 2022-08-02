№20. 2 августа 2022 года.
|Интересно, а Шрёдеру банковские карточки отключили уже за поездки в Москву к Путину или это только на русских распространяется?
# # #Извините, у нас Россия.
«В Магнитогорске закрыли единственную вечернюю школу. Теперь получить среднее полное образование взрослые горожане могут только в тюрьме».
# # #Подписчик спросил: «Объясните мне, пожалуйста, как в США смогли создать ракету Falcon 9 и космический корабль Crew Dragon, если в стране до сих пор отсутствуют трудовые книжки?» А ведь и правда. Мы как-то не задумываемся над этим.
# # #Роскосмос объявил о запуске новой космической программы, направленной на поиск внеземных цивилизаций дружественных России.
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Новости импортозамещения: ИК-10 вместо IKEAВ Свердловском ГУФСИН предложили заменить товары ушедших из России компаний продукцией российских колоний, передает местное издание «Облгазета».
«Колонии вполне могут занять и место ИКЕИ. Если сравнивать мебель – у нас и качество лучше, и цены ниже», – заявил представитель ведомства Иван Шарков.
Служба безопасности Сбербанка перейдёт на работу в службу контроля качества импортозамещенной ИКЕА.
• В Дунае (Приморье) агрессивные подростки забрались в квартиру алкоголички и избили её на камеру, а запись выложили в интернет.
• Местные жители нашли детишек и устроили самосуд – избивавшего подвесили к потолку и отлупили палками, а оператора – отвезли в море и высадили на буй.
# # #РИА-новости: «Продукты питания ждёт новый ценовой рывок: что подорожает».
У авторов «хлопка» появился новый вид «рывка» – ценовой. «Рывки» в России теперь только такие.
# # #Удивительно точно обрисовал журналистам Владимир Владимирович ситуацию в Заевфратье: «...американские войска должны покинуть эту территорию, первое, и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозить нефть незаконно оттуда...»
И, действительно, никто их туда не приглашал! Пришли, понимашь, бомбят, людей убивают, грабят государство, народ грабят, богатства вывозят...
# # #Интересно, а когда на улицах России появятся автомобили с наклейками «Спасибо сыну за машину»?
# # #
|Кто-то строит красивые здания,
кто-то кормит и лечит людей.
Вот таскаю говно в чемодане я
вместе с кнопкою красной своей.
Леонид Каганов
20 июля. Лавров: «Вести переговоры с Украиной нет никакого смысла».
26 июля. Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.
Видимо, политики РФ забыли, что все их слова можно не только вспомнить, но и проверить. Смешные ребятки из Кремля, считающие, что могут лгать налево и направо, а люди это схавают. А, стоп... Люди же это хавают.
# # #А что случилось?
«Ленфильм» не смог перейти на российское кинооборудование из-за его отсутствия.
# # #В патриотическом лагере «Zащитник» систематически избивали 11-летнего мальчика. Заявление в полицию написала мать 11-летнего Артёма, сообщает издание ASTRA. По словам матери, она отправила сына на военные сборы для несовершеннолетних 3 июля. Ежедневно до 12 июля, когда она об этом узнала, её сына били инструкторы.
– Странная дама. Чем она недовольна? Патриотизм в России – это умение безропотно получать по морде от начальства.
# # #Барнаульского преподавателя философии оштрафовали за смайлики в «Одноклассниках».
Алексей Аргунов поставил отметку «класс» в Одноклассниках и эмодзи «грущу» под антивоенными постами. Из-за этого он и получил штраф за дискредитацию Российской армии в размере 30 000 рублей.
Мужчине разрешили платить штраф в рассрочку, потому что 30 000 рублей – его зарплата за два месяца.
# # #«Правительство разрешило талибам без пошлин ввозить товары в Россию».
– Интересно, каким же именно самым известным товаром так славится Афганистан?
– Наконец-то мак для булочек подешевеет!
*Талибан – запрещённая в России террористическая организация с правом беспошлинного ввоза товаров.
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