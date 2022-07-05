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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2022 год / № 16, 5 июля

№16. 5 июля 2022 года.

Россияне, пережившие два дефолта, получат третий в подарок.
* * *
Закрытие Гоголь-центра – очередной факт отмены русской культуры на Западе!
* * *
С 1 июля 2022 года Тинькофф Банк забирает вашего первенца в виде комиссии за обслуживание, надеемся на понимание.
* * *
«Я 20 лет готовил свой народ к тому, чтоб ему было нечего терять». Путин рассказал о неэффективности западных санкций.
* * *
Почему на международном экономическом форуме все выступающие вместо слова «Жопа» говорят «Глубокая рецессия»? (мысли в рабочее время)

# # #

Вы спрашивали, действительно ли правительство на другой планете живёт?
Две новости.
1. Путин на Питерском форуме заявил, что в последний месяц фиксируется снижение цен.
2. Опрос ФОМ: 66% россиян заявили, что заметили в последний месяц быстрый рост цен.

# # #

Извините, у нас Россия.
• В Запорожье обнулили коммунальную задолженность, которая имелась у жителей по состоянию на 1 марта 2022 года.
• Задолженность потребителей ресурсов и услуг в сфере ЖКХ в России по итогам 2021 года достигла почти 1,5 триллиона рублей, и её никто не обнулит.

# # #

«Я, как чиновник готов ко всему, в том числе и пересесть на Ладу», – заявил Дмитрий Песков.
Так, давайте ещё разок. Для тех, кто не умеет читать между строк.
«Я, как обладатель Гелендвагена ручной сборки с двиглом в 420 лошадей, Крузака, уходящего в точку за 8 секунд, и целого автопарка, записанного на жену, готов принять от государства ещё и Ладу для транспортировки навоза в пределах скромного участка на Рублёвском шоссе».

# # #

Байден на грани нервного срыва!

Байден на грани нервного срыва!
Мощнейший удар по Америке – жена и дочь Байдена угодили под российские санкции. Как жить будете, Джил и Эшли?
Не приехать вам в Россию на концерт ГаZманова, не пожать руку МашкоVу, не сфоткаться с БеZруковым.
Заморожены ваши счета в Сбербанке, бесполезна карта «Мир», а раз так, то дисконт в «Пятёрочке» тоже не сработает. Доллары там не берут.
Не промчаться вам по крымскому мосту на курорты полуострова.
В церковь не сходите, посмотреть на падающего по законам физики нашего Патриарха.
Единственное, чего вы не потеряете – Путина не увидите вживую. Мы и сами его давно не видели. Связь – через Пескова. В бункере всё есть. Поэтому он редко выходит на поверхность.
«СерпомПо»
Кремль до сих пор не может понять, почему соседние страны не хотят присоединяться к проекту по созданию нищей репрессивной кровожадной империи...

# # #

Извините, у нас Россия.
Суд в Нальчике назначил 2 года условно и штраф в 30 тыс. рублей Заурбеку Жамбекову за то, что его 12-летняя дочь отклеила от чужой машины букву Z в цветах георгиевской ленты.
Напоминаю: экс-спикер Тюменской думы за убийство двух человек в ДТП получил 3 года условно.

# # #

Хочу, чтобы во всех приложениях, где есть курсы валют, выдавали информацию, как в приложениях погоды: «Курс доллара: 50.4. Ощущается как: 268.55».

# # #

– Ближайшие пять лет у тебя будет тяжёлая жизнь.
– А потом?
– А потом привыкнешь.

# # #

Александр Дугин, 25 февраля:
«Нашими взят остров Змеиный. Остров Змеиный в Чёрном Море играет ключевую роль в сакральной географии, согласно Василэ Ловинеску (Гетикус). Там располагалось древнейшее святилище Аполлона. Кто контролирует Змеиный, тот контролирует ход мировой истории».
Минобороны России, 30 июня:
«В качестве шага доброй воли вооружённые силы РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».
Россия отказалась от сакральной духовно-геополитической власти над миром. Поконтролировали матушку-планету месяца четыре и ушли, потеряв интерес.
Потому что власть над Лисичанском с его древнейшим святилищем гораздо сакральнее и позволяет незаметно управлять всей Галактикой!

# # #

Эх, хорошо в краю родном. Пахнет сеном и ...
«Госдума приняла закон о праве собственности на навоз».
– Кроме говна, дорогие россияне, другой собственности для вас нет.
– Я даже не знаю, есть ли в мире ещё хоть одна страна, где власть даёт людям столько свобод и возможностей!

# # #

Угроза или троллинг?

Екатеринбургская компания «Сима-ленд», известная принуждением своих сотрудников к акциям в поддержку Путина, выпустила шоколад «18 тебе уже. Заберут тебя скорей» со слоганом «Армия ждёт тебя».
шоколад «18 тебе уже. Заберут тебя скорей» со слоганом «Армия ждёт тебя»
У президента России есть право на пожизненное сенаторство и полную неприкосновенность.
У силовиков – право проникать в жилые дома.
У высших чиновников – право иметь второе гражданство.
У простых россиян теперь тоже есть право – право собственности на навоз.

# # #

Перед рассветом
В полях перед рассветом мокро.
Над вереницей спящих сёл
по небесам летит томограф
и туалет для сельских школ.

А вслед за ним с ревущим звуком
взлетают десять раз подряд
бюджет на космос и науку,
надбавки пенсий и зарплат.

В огне проносятся над лесом
и сносят школу, дом и ТЭЦ.
В национальных интересах.
Настолько важных, шо пипец.
Леонид Каганов

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К имеющимся дома 22 каналам ТВ подключили ещё 35... Смотреть нечего стало гораздо больше...

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