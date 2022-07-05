№16. 5 июля 2022 года.

Россияне, пережившие два дефолта, получат третий в подарок. * * * Закрытие Гоголь-центра – очередной факт отмены русской культуры на Западе! * * * С 1 июля 2022 года Тинькофф Банк забирает вашего первенца в виде комиссии за обслуживание, надеемся на понимание. * * * «Я 20 лет готовил свой народ к тому, чтоб ему было нечего терять». Путин рассказал о неэффективности западных санкций. * * * Почему на международном экономическом форуме все выступающие вместо слова «Жопа» говорят «Глубокая рецессия»? (мысли в рабочее время)

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Вы спрашивали, действительно ли правительство на другой планете живёт?Две новости.1. Путин на Питерском форуме заявил, что в последний месяц фиксируется снижение цен.2. Опрос ФОМ: 66% россиян заявили, что заметили в последний месяц быстрый рост цен.

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Извините, у нас Россия.• В Запорожье обнулили коммунальную задолженность, которая имелась у жителей по состоянию на 1 марта 2022 года.• Задолженность потребителей ресурсов и услуг в сфере ЖКХ в России по итогам 2021 года достигла почти 1,5 триллиона рублей, и её никто не обнулит.

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«Я, как чиновник готов ко всему, в том числе и пересесть на Ладу», – заявил Дмитрий Песков.Так, давайте ещё разок. Для тех, кто не умеет читать между строк.«Я, как обладатель Гелендвагена ручной сборки с двиглом в 420 лошадей, Крузака, уходящего в точку за 8 секунд, и целого автопарка, записанного на жену, готов принять от государства ещё и Ладу для транспортировки навоза в пределах скромного участка на Рублёвском шоссе».

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Байден на грани нервного срыва!

Мощнейший удар по Америке – жена и дочь Байдена угодили под российские санкции. Как жить будете, Джил и Эшли?

Не приехать вам в Россию на концерт ГаZманова, не пожать руку МашкоVу, не сфоткаться с БеZруковым.

Заморожены ваши счета в Сбербанке, бесполезна карта «Мир», а раз так, то дисконт в «Пятёрочке» тоже не сработает. Доллары там не берут.

Не промчаться вам по крымскому мосту на курорты полуострова.

В церковь не сходите, посмотреть на падающего по законам физики нашего Патриарха.

Единственное, чего вы не потеряете – Путина не увидите вживую. Мы и сами его давно не видели. Связь – через Пескова. В бункере всё есть. Поэтому он редко выходит на поверхность.

«СерпомПо»

Кремль до сих пор не может понять, почему соседние страны не хотят присоединяться к проекту по созданию нищей репрессивной кровожадной империи...

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Извините, у нас Россия.Суд в Нальчике назначил 2 года условно и штраф в 30 тыс. рублей Заурбеку Жамбекову за то, что его 12-летняя дочь отклеила от чужой машины букву Z в цветах георгиевской ленты.Напоминаю: экс-спикер Тюменской думы за убийство двух человек в ДТП получил 3 года условно.

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Хочу, чтобы во всех приложениях, где есть курсы валют, выдавали информацию, как в приложениях погоды: «Курс доллара: 50.4. Ощущается как: 268.55».

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– Ближайшие пять лет у тебя будет тяжёлая жизнь.– А потом?– А потом привыкнешь.

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Россия отказалась от сакральной духовно-геополитической власти над миром. Поконтролировали матушку-планету месяца четыре и ушли, потеряв интерес.Потому что власть над Лисичанском с его древнейшим святилищем гораздо сакральнее и позволяет незаметно управлять всей Галактикой!

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– Кроме говна, дорогие россияне, другой собственности для вас нет.– Я даже не знаю, есть ли в мире ещё хоть одна страна, где власть даёт людям столько свобод и возможностей!

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Угроза или троллинг? Екатеринбургская компания «Сима-ленд», известная принуждением своих сотрудников к акциям в поддержку Путина, выпустила шоколад «18 тебе уже. Заберут тебя скорей» со слоганом «Армия ждёт тебя».



У президента России есть право на пожизненное сенаторство и полную неприкосновенность.У силовиков – право проникать в жилые дома.У высших чиновников – право иметь второе гражданство.У простых россиян теперь тоже есть право – право собственности на навоз.

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В полях перед рассветом мокро.Над вереницей спящих сёлпо небесам летит томографи туалет для сельских школ.А вслед за ним с ревущим звукомвзлетают десять раз подрядбюджет на космос и науку,надбавки пенсий и зарплат.В огне проносятся над лесоми сносят школу, дом и ТЭЦ.В национальных интересах.Настолько важных, шо пипец.

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