№18. 19 июля 2022 года.
|Из-за дефицита сотрудники «Русской Картошки» начали выковыривать чипсы из недоеденных пачек.
# # #План опережающего развития:
1. Скачок.
2. Прорыв.
3. Выпуск Лада-Нива образца 1980 года.
# # #
|Чиновники, в своей приверженности к писанию инструкций на все случаи жизни, везде одинаковые. Хоть по эту сторону океана, хоть по ту. Как говорил ЕБН: «што те, панимашь, што эти!»
Телеграм-канал moscowtimes пишет, в департаменте по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка подготовили инструкцию на случай, если атомный взрыв застал тебя на улице.
В соответствии с инструкцией, ты должен вернуться в квартиру и немедленно принять душ, тщательно помывшись с мылом. Загрязнённую радиацией одежду следует упаковать в полиэтилен, чтобы «держать радиоактивную пыль подальше от тела». А затем следить за новостями и не выходить, пока официальные лица не скажут, что это безопасно.
А вот, помню, у нас в советское время была инструкция для новобранцев. Она была значительно короче и предписывала, если рядом с вами взорвалась атомная бомба, то следует лечь на землю головой по направлению к взрыву, чтобы видеть, куда полетят ваши причиндалы.
Николай Травкин
# # #«Минюст утвердил новые правила распорядка СИЗО и колоний: беременным позволят принимать душ каждый день».
Других идей повышения рождаемости у властей РФ для вас нет.
# # #Ещё недавно россиянам обещали догнать по уровню жизни Португалию, поднять среднюю зарплату до $2700, создать свою Кремниевую долину, слезть с нефтегазовой иглы. Но, как объясняют теперь в Кремле, Бандера сделал невозможным выполнение данных обещаний.
# # #Помню, был случай по срочке: бригада поехала на местные учения, поставили переправу через небольшую речку мост ТММ, по нему пошла колонна танков.
Танкист, разумеется, срочник, начал ёрзать на мосту, опрокинул его, утопил танк. Танк, разумеется, вытянули другими танками, а мост погнуло, расклинило, и вытащить его не смогли, не говоря уже о том, чтобы сложить обратно на машину. Бросили посреди поля, чтобы продолжить на следующий день.
За ночь приехали местные и распилили мост на алюминий...
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Вот и олимпийские игры импортозаместили!В Пермском крае провели чемпионат по метанию... говна. Буквально.
А если точнее – по метанию коровьих лепёшек. Этот, мягко скажем, необычный турнир в селе Кратово под названием «Весёлый коровяк» проводят в 12-й раз.
У многих за эти годы выработалась своя техника броска... снарядами (говорят, что они даже не пахнут). Рекорд соревнований 2022 года – 48,5 метров.
«Правильную лепёшку делает сама корова. Мы их только собираем ранней весной. Когда снег тает, собирают лепёшки – какая по сердцу... Мы их высушиваем дополнительно на солнышке – и всё», – рассказала «Подъёму» организатор чемпионата, глава местного Дома культуры Ирина Чугаева.
Других чемпионатов у нас для вас нет, извините.
Ну всё, «американоцентричный миропорядок» окончательно сломлен!
# # #ЦБ предупредил, что все сбережения россиян съела моль.
# # #Люди: Не нравится, вот и вали из страны!
Я: *валю из страны*
Люди: Предатель!
# # #«Открытой трансляцией в интернет вы подвергаете выборы угрозе», – так Памфилова ответила на слова главы избиркома Удмуртии об открытой трансляции с камер, установленных в территориальных комиссиях, в интернет.
Элла Памфилова решила переименовать «ЦентрИзбирКом» в «Путин и точка».
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