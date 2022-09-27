№23. 27 сентября 2022 года.

Да ладно, мобилизация – ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ! * * * Скажите, а объявление мобилизации 21 сентября – это по плану СВО, принятому в феврале? * * * А иностранные агенты подлежат мобилизации? (мысли в рабочее время) * * * Путин: кто не спрятался, я не виноват. * * * МВД: загранпаспорта будут выдавать только под подписку о невыезде. * * * – «Частичная мобилизация» – это в смысле вернётесь по частям или что значит? * * * Сотрудники российских военкоматов возглавили первую сотню Forbes. * * * А разве первыми в военкомат вызывают не тех, у кого на машине наклеено: «Можем повторить!»?

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Из рубрики «А что случилось?»– Чё за мобилизация? Телефоны раздают, что ли?

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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала «обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», напомнив, что от призыва в настоящее время освобождаются граждане с плоскостопием и сколиозом определённых степеней.



– Но у меня же искривление позвоночника!

– Ничего, будет удобно из-за угла стрелять. * * * И действительно, почему в верхнюю палату с дебилизмом и слабоумием можно, а в армию с плоскостопием и сколиозом нельзя? * * * – Какое плоскостопие? Какой такой скалиоз? Напридумывали болезней – скоро за Родину некому лечь будет! Ходить больно и спина не выпрямляется? Ничего, ты у меня, паршивец, ползком в атаку бегать будешь!



– Что значит «огр годен»?

– Орки закончились. В бой идут огры!

Парень в магазине по телефону говорит: «Давай встретимся недельки через две».А я думаю: «Нифига себе у тебя горизонт планирования, чел!»

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• АвтоВАЗ планирует произвести в 2023 году не менее 300 тыс. автомобилей.• Шойгу: Будут призваны 300 000 тысяч резервистов.

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«В ходе мобилизационных мероприятий власти могут изымать у граждан транспортные средства».Вот будет прикол, если изымать будут те самые белые Лады, купленные счастливыми родственниками на «гробовые».

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Всех, кто откажется мобилизовываться, посадим! А Пригожин заберёт! Госдума РФ одобрила следующие поправки:

• О наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство;

• О введении в УК понятий мобилизация, военное положение, военное время.

Интересно, что отказники попадут в тюрьму, где их завербуют в ЧВК «ВАГНЕР». * * * В целом, открывается интересная перспектива.

1. Если ты подлежишь мобилизации, ты можешь пойти на фронт умереть или в тюрьму.

2. Если ты пойдёшь в тюрьму, тебя заберут на фронт в ЧВК, и ты можешь либо умереть, либо провоевать шесть месяцев и остаться без судимости свободный.

3. Если ты останешься живой без судимости и свободный с боевым опытом, ты подлежишь мобилизации, и у тебя есть два выбора: смотри пункт первый. * * * Видимо, у молодого гражданина России только два пути: окоп или тюрьма. И обе эти дорожки ведут на кладбище. Спасибо великому Путину за наше счастливое детство!

– Да кому ты веришь! Это всё иноагенты пишут.– Кому и Пугачёва иноагент...

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А помните, сколько людей было с этим «ты что, революция – это всегда плохо, это всегда кровь», «вот придёт Навальный к власти – будет гражданская война, кровь»?

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25 марта: Клишас заявил об отсутствии плана закрытия границ и мобилизации.30 марта: «В России не будут объявлять мобилизацию» – Шойгу.4 мая: Песков назвал чушью сообщения о возможной мобилизации в России.5 мая: Володин заявил, что мобилизации в России не будет.27 июля: В Минобороны РФ призвали не верить сообщениям зарубежных СМИ о мобилизации в России.12 сентября. Климов вновь заявил о ненужности мобилизации в России.13 сентября: Песков заявил, что в настоящий момент речь о мобилизации в России не идёт.21 сентября: Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

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