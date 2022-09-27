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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2022 год / № 23, 27 сентября

№23. 27 сентября 2022 года.

Да ладно, мобилизация – ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!
* * *
Скажите, а объявление мобилизации 21 сентября – это по плану СВО, принятому в феврале?
* * *
А иностранные агенты подлежат мобилизации? (мысли в рабочее время)
* * *
Путин: кто не спрятался, я не виноват.
* * *
МВД: загранпаспорта будут выдавать только под подписку о невыезде.
* * *
– «Частичная мобилизация» – это в смысле вернётесь по частям или что значит?
* * *
Сотрудники российских военкоматов возглавили первую сотню Forbes.
* * *
А разве первыми в военкомат вызывают не тех, у кого на машине наклеено: «Можем повторить!»?

# # #

Из рубрики «А что случилось?»
– Чё за мобилизация? Телефоны раздают, что ли?

# # #

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала «обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», напомнив, что от призыва в настоящее время освобождаются граждане с плоскостопием и сколиозом определённых степеней.
Ольга Ковитиди
– Но у меня же искривление позвоночника!
– Ничего, будет удобно из-за угла стрелять.
* * *
И действительно, почему в верхнюю палату с дебилизмом и слабоумием можно, а в армию с плоскостопием и сколиозом нельзя?
* * *
– Какое плоскостопие? Какой такой скалиоз? Напридумывали болезней – скоро за Родину некому лечь будет! Ходить больно и спина не выпрямляется? Ничего, ты у меня, паршивец, ползком в атаку бегать будешь!
«огр годен»
– Что значит «огр годен»?
– Орки закончились. В бой идут огры!
Парень в магазине по телефону говорит: «Давай встретимся недельки через две».
А я думаю: «Нифига себе у тебя горизонт планирования, чел!»

# # #

Бизнес-план «Мобилизация = АвтоМобилизация»
• АвтоВАЗ планирует произвести в 2023 году не менее 300 тыс. автомобилей.
• Шойгу: Будут призваны 300 000 тысяч резервистов.

# # #

«В ходе мобилизационных мероприятий власти могут изымать у граждан транспортные средства».
Вот будет прикол, если изымать будут те самые белые Лады, купленные счастливыми родственниками на «гробовые».

# # #

Всех, кто откажется мобилизовываться, посадим! А Пригожин заберёт!

у молодого гражданина России только два пути: окоп или тюрьма
Госдума РФ одобрила следующие поправки:
• О наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство;
• О введении в УК понятий мобилизация, военное положение, военное время.
Интересно, что отказники попадут в тюрьму, где их завербуют в ЧВК «ВАГНЕР».
* * *
В целом, открывается интересная перспектива.
1. Если ты подлежишь мобилизации, ты можешь пойти на фронт умереть или в тюрьму.
2. Если ты пойдёшь в тюрьму, тебя заберут на фронт в ЧВК, и ты можешь либо умереть, либо провоевать шесть месяцев и остаться без судимости свободный.
3. Если ты останешься живой без судимости и свободный с боевым опытом, ты подлежишь мобилизации, и у тебя есть два выбора: смотри пункт первый.
* * *
Видимо, у молодого гражданина России только два пути: окоп или тюрьма. И обе эти дорожки ведут на кладбище. Спасибо великому Путину за наше счастливое детство!
у молодого гражданина России только два пути: окоп или тюрьма
– Да кому ты веришь! Это всё иноагенты пишут.
– Кому и Пугачёва иноагент...

# # #

А помните, сколько людей было с этим «ты что, революция – это всегда плохо, это всегда кровь», «вот придёт Навальный к власти – будет гражданская война, кровь»?

# # #

Всё по плану! Твёрдо и чётко!
25 марта: Клишас заявил об отсутствии плана закрытия границ и мобилизации.
30 марта: «В России не будут объявлять мобилизацию» – Шойгу.
4 мая: Песков назвал чушью сообщения о возможной мобилизации в России.
5 мая: Володин заявил, что мобилизации в России не будет.
27 июля: В Минобороны РФ призвали не верить сообщениям зарубежных СМИ о мобилизации в России.
12 сентября. Климов вновь заявил о ненужности мобилизации в России.
13 сентября: Песков заявил, что в настоящий момент речь о мобилизации в России не идёт.
21 сентября: Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

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Почему девушки, которые ищут мужчину, а не тряпку, описывают искомого человека, как очень богатую и ездящую на машине тряпку? (мысли в рабочее время)

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