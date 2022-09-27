№23. 27 сентября 2022 года.
|Да ладно, мобилизация – ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!
# # #Из рубрики «А что случилось?»
– Чё за мобилизация? Телефоны раздают, что ли?
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|Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала «обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», напомнив, что от призыва в настоящее время освобождаются граждане с плоскостопием и сколиозом определённых степеней.
– Но у меня же искривление позвоночника!
– Ничего, будет удобно из-за угла стрелять.
– Что значит «огр годен»?
– Орки закончились. В бой идут огры!
А я думаю: «Нифига себе у тебя горизонт планирования, чел!»
# # #Бизнес-план «Мобилизация = АвтоМобилизация»
• АвтоВАЗ планирует произвести в 2023 году не менее 300 тыс. автомобилей.
• Шойгу: Будут призваны 300 000 тысяч резервистов.
# # #«В ходе мобилизационных мероприятий власти могут изымать у граждан транспортные средства».
Вот будет прикол, если изымать будут те самые белые Лады, купленные счастливыми родственниками на «гробовые».
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Всех, кто откажется мобилизовываться, посадим! А Пригожин заберёт!
• О наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство;
• О введении в УК понятий мобилизация, военное положение, военное время.
Интересно, что отказники попадут в тюрьму, где их завербуют в ЧВК «ВАГНЕР».
1. Если ты подлежишь мобилизации, ты можешь пойти на фронт умереть или в тюрьму.
2. Если ты пойдёшь в тюрьму, тебя заберут на фронт в ЧВК, и ты можешь либо умереть, либо провоевать шесть месяцев и остаться без судимости свободный.
3. Если ты останешься живой без судимости и свободный с боевым опытом, ты подлежишь мобилизации, и у тебя есть два выбора: смотри пункт первый.
– Кому и Пугачёва иноагент...
# # #А помните, сколько людей было с этим «ты что, революция – это всегда плохо, это всегда кровь», «вот придёт Навальный к власти – будет гражданская война, кровь»?
# # #Всё по плану! Твёрдо и чётко!
25 марта: Клишас заявил об отсутствии плана закрытия границ и мобилизации.
30 марта: «В России не будут объявлять мобилизацию» – Шойгу.
4 мая: Песков назвал чушью сообщения о возможной мобилизации в России.
5 мая: Володин заявил, что мобилизации в России не будет.
27 июля: В Минобороны РФ призвали не верить сообщениям зарубежных СМИ о мобилизации в России.
12 сентября. Климов вновь заявил о ненужности мобилизации в России.
13 сентября: Песков заявил, что в настоящий момент речь о мобилизации в России не идёт.
21 сентября: Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.
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