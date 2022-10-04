«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 78
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 27
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2022 год / № 24, 4 октября

№24. 4 октября 2022 года.

Собери ребёнка в сад, собери ребёнка в школу, собери ребёнка на войну...
* * *
Мобилизованных пилотов попросили приходить со своими самолётами!
* * *
Понаехали! Жители Душанбе жалуются, что русские таксисты плохо понимают таджикский и не ориентируются в городе.
* * *
Сейчас все рассказывают, как уехать из России, и хоть бы кто-нибудь рассказал, как тут остаться и не тронуться рассудком.
* * *
«Я всегда верил, что выгорит». Владелец компании по турам в Монголию за три дня стал миллиардером.
* * *
В истерическое время живём!

# # #

Новость: «В Туве семьям мобилизованных начали выдавать баранов, картофель и дрова».
Ну что сказать, совершенно справедливый подход: один мобилизованный = один баран.

# # #

Минобороны РФ: Отцы с 4-мя и более детьми не подлежат мобилизации.
– Фраза «Да кому ты нужна с четырьмя детьми?» заиграла новыми красками.

# # #

Вот что удивляет.
Выступил Рамзан Кадыров с инициативой, что пора губернаторам перестать речи патриотические произносить и сопли жевать, а приступить к формированию региональных войсковых частей для СВО, и многие губернаторы сразу эту инициативу горячо поддержали.
А на дельное предложение того же Рамзана Ахматовича отправить на защиту Донбасса 50% численности МВД, ФСБ, Прокуратуры, СК и прочих – никто не откликнулся. И даже Песков не откомментировал.

# # #

На Страшном Суде

«Что же вы Антихристу поверили? –
нас стыдил Архангел на Суде. –
Почему число и символ зверя вы
радостно повесили везде?

Вы же понимали, что вам хочется
только крови, боли и огня.
Разве не совпали все пророчества
апокалиптического дня?

Вы же были центром мироздания.
Заповеди – ведь вам давали их.
Что ж вы провалили испытание –
самое простое из простых?

Променяли жизнь свою на оргию,
потеряли всё в один момент...»
Ангел несомненно передергивал.
Рассуждал как вражеский агент.

И следя за этой речью ловкою
каждый думал про себя в душе:
[жахнуть] бы тебя боеголовкою,
жаль, мы их потратили уже.
Леонид Каганов
Кровью захлебнется тот, усомнится в нашем миролюбии, ибо милосердие наше беспощадно
«Эдвард Сноуден получил российское гражданство».
Вовремя, новобранец, вовремя!

# # #

«ФАС РФ усилит контроль за ценами на армейскую экипировку».
Следующий шаг – контроль за ценами на гробы и траурную атрибутику.

# # #

Ведущий: Мебельное производство в России выживет?
Дмитрий Потапенко: Ну, если вы делаете гробы, то да.

# # #

– Вот повестка в военкомат.
– А с кем воевать будем?
– С фашистами.
– А против кого?

# # #

Получаю на почте посылку. Сотрудник почты:
– Билеты национальной лотереи приобретайте!
– Спасибо, сейчас и так по всей стране идёт лотерея.

# # #

– Папа, почему нас везут на фронт?
– Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь.
...
– Мама, за что папа и брат, погибли?
– Ой, доченька, как сказать, всей правды мы не знаем.

# # #

Помнится, некоторые очень любили присказку: «Не нравится – вали из страны!» Похоже, настало время сказать им: «Нравится? Вали в окопы!»
Нравится? Вали в окопы!
Проблема не в том, что первоклашки на вопрос, кто победил фашистов во Второй Мировой войне, отвечают – «Владимир Владимирович Путин!»
Проблема, что учительница их хвалит за «правильный» ответ.

# # #

Брат двоюродный насмотрелся телевизора и решил поехать воевать с НАТО на Украину.
Отец посадил его в авто и поехали на кладбище подготавливать и расчищать от кустарника место рядом с дедом. «Подготовь место, чтобы мы с матерью не надрывались».
Вот это я понимаю – демотиватор!

# # #

Если вы считаете, что выполняете бессмысленную и затратную, хотя и высокооплачиваемую работу, вспомните о строителях Северных Потоков...

# # #

(139 раз прочитано)

| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 |

«Я всегда верил, что выгорит». Владелец компании по турам в Монголию за три дня стал миллиардером.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru