№24. 4 октября 2022 года.
|Собери ребёнка в сад, собери ребёнка в школу, собери ребёнка на войну...
# # #Новость: «В Туве семьям мобилизованных начали выдавать баранов, картофель и дрова».
Ну что сказать, совершенно справедливый подход: один мобилизованный = один баран.
# # #Минобороны РФ: Отцы с 4-мя и более детьми не подлежат мобилизации.
– Фраза «Да кому ты нужна с четырьмя детьми?» заиграла новыми красками.
# # #Вот что удивляет.
Выступил Рамзан Кадыров с инициативой, что пора губернаторам перестать речи патриотические произносить и сопли жевать, а приступить к формированию региональных войсковых частей для СВО, и многие губернаторы сразу эту инициативу горячо поддержали.
А на дельное предложение того же Рамзана Ахматовича отправить на защиту Донбасса 50% численности МВД, ФСБ, Прокуратуры, СК и прочих – никто не откликнулся. И даже Песков не откомментировал.
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На Страшном Суде«Что же вы Антихристу поверили? –
нас стыдил Архангел на Суде. –
Почему число и символ зверя вы
радостно повесили везде?
Вы же понимали, что вам хочется
только крови, боли и огня.
Разве не совпали все пророчества
апокалиптического дня?
Вы же были центром мироздания.
Заповеди – ведь вам давали их.
Что ж вы провалили испытание –
самое простое из простых?
Променяли жизнь свою на оргию,
потеряли всё в один момент...»
Ангел несомненно передергивал.
Рассуждал как вражеский агент.
И следя за этой речью ловкою
каждый думал про себя в душе:
[жахнуть] бы тебя боеголовкою,
жаль, мы их потратили уже.
Леонид Каганов
Вовремя, новобранец, вовремя!
# # #«ФАС РФ усилит контроль за ценами на армейскую экипировку».
Следующий шаг – контроль за ценами на гробы и траурную атрибутику.
# # #Ведущий: Мебельное производство в России выживет?
Дмитрий Потапенко: Ну, если вы делаете гробы, то да.
# # #– Вот повестка в военкомат.
– А с кем воевать будем?
– С фашистами.
– А против кого?
# # #Получаю на почте посылку. Сотрудник почты:
– Билеты национальной лотереи приобретайте!
– Спасибо, сейчас и так по всей стране идёт лотерея.
# # #– Папа, почему нас везут на фронт?
– Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь.
...
– Мама, за что папа и брат, погибли?
– Ой, доченька, как сказать, всей правды мы не знаем.
# # #
|Помнится, некоторые очень любили присказку: «Не нравится – вали из страны!» Похоже, настало время сказать им: «Нравится? Вали в окопы!»
Проблема, что учительница их хвалит за «правильный» ответ.
# # #Брат двоюродный насмотрелся телевизора и решил поехать воевать с НАТО на Украину.
Отец посадил его в авто и поехали на кладбище подготавливать и расчищать от кустарника место рядом с дедом. «Подготовь место, чтобы мы с матерью не надрывались».
Вот это я понимаю – демотиватор!
# # #Если вы считаете, что выполняете бессмысленную и затратную, хотя и высокооплачиваемую работу, вспомните о строителях Северных Потоков...
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