№24. 4 октября 2022 года.

Собери ребёнка в сад, собери ребёнка в школу, собери ребёнка на войну... * * * Мобилизованных пилотов попросили приходить со своими самолётами! * * * Понаехали! Жители Душанбе жалуются, что русские таксисты плохо понимают таджикский и не ориентируются в городе. * * * Сейчас все рассказывают, как уехать из России, и хоть бы кто-нибудь рассказал, как тут остаться и не тронуться рассудком. * * * «Я всегда верил, что выгорит». Владелец компании по турам в Монголию за три дня стал миллиардером. * * * В истерическое время живём!

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Новость: «В Туве семьям мобилизованных начали выдавать баранов, картофель и дрова».Ну что сказать, совершенно справедливый подход: один мобилизованный = один баран.

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Минобороны РФ: Отцы с 4-мя и более детьми не подлежат мобилизации.– Фраза «Да кому ты нужна с четырьмя детьми?» заиграла новыми красками.

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Вот что удивляет.Выступил Рамзан Кадыров с инициативой, что пора губернаторам перестать речи патриотические произносить и сопли жевать, а приступить к формированию региональных войсковых частей для СВО, и многие губернаторы сразу эту инициативу горячо поддержали.А на дельное предложение того же Рамзана Ахматовича отправить на защиту Донбасса 50% численности МВД, ФСБ, Прокуратуры, СК и прочих – никто не откликнулся. И даже Песков не откомментировал.

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На Страшном Суде «Что же вы Антихристу поверили? –

нас стыдил Архангел на Суде. –

Почему число и символ зверя вы

радостно повесили везде?



Вы же понимали, что вам хочется

только крови, боли и огня.

Разве не совпали все пророчества

апокалиптического дня?



Вы же были центром мироздания.

Заповеди – ведь вам давали их.

Что ж вы провалили испытание –

самое простое из простых?



Променяли жизнь свою на оргию,

потеряли всё в один момент...»

Ангел несомненно передергивал.

Рассуждал как вражеский агент.



И следя за этой речью ловкою

каждый думал про себя в душе:

[жахнуть] бы тебя боеголовкою,

жаль, мы их потратили уже.

Леонид Каганов



«Эдвард Сноуден получил российское гражданство».Вовремя, новобранец, вовремя!

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«ФАС РФ усилит контроль за ценами на армейскую экипировку».Следующий шаг – контроль за ценами на гробы и траурную атрибутику.

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Ведущий: Мебельное производство в России выживет?Дмитрий Потапенко: Ну, если вы делаете гробы, то да.

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– Вот повестка в военкомат.– А с кем воевать будем?– С фашистами.– А против кого?

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Получаю на почте посылку. Сотрудник почты:– Билеты национальной лотереи приобретайте!– Спасибо, сейчас и так по всей стране идёт лотерея.

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– Папа, почему нас везут на фронт?– Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь....– Мама, за что папа и брат, погибли?– Ой, доченька, как сказать, всей правды мы не знаем.

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Помнится, некоторые очень любили присказку: «Не нравится – вали из страны!» Похоже, настало время сказать им: «Нравится? Вали в окопы!»



Проблема не в том, что первоклашки на вопрос, кто победил фашистов во Второй Мировой войне, отвечают – «Владимир Владимирович Путин!»Проблема, что учительница их хвалит за «правильный» ответ.

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Брат двоюродный насмотрелся телевизора и решил поехать воевать с НАТО на Украину.Отец посадил его в авто и поехали на кладбище подготавливать и расчищать от кустарника место рядом с дедом. «Подготовь место, чтобы мы с матерью не надрывались».Вот это я понимаю – демотиватор!

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Если вы считаете, что выполняете бессмысленную и затратную, хотя и высокооплачиваемую работу, вспомните о строителях Северных Потоков...

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