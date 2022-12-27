№29. 27 декабря 2022 года.
|Дед Мороз ещё никогда не получал столько писем из разных стран с одной и той же коротенькой просьбой.
# # #Интересно, а кремлевские старцы какое желание будут загадывать на Новый Год? Море крови и гибель всего живого на Земле, что ли?
# # #Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что второй волны мобилизации не будет, эта тема не обсуждается, её нет в повестке.
«В повестке есть только ФИО, адрес военкомата и дата явки», – уточнила Матвиенко.
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Новогоднее обращение – 2023
– Этот год был непростым...
– Надо ещё немножечко потерпеть...
– Кхе-кхе...
– У России особый путь...
– Потому что потому...
– Кхе-кхе...
– Нацисты, бандеровцы...
– А вы видели, как в Европе? Родитель №1 и родитель №2!
– Ракеты мои, ракеты...
– Мы должны сплотиться, англосаксы хотят уничтожить Россию!
– Наша страна стала сильной, как никогда!!
– Будет нелегко, но мы справимся, потому что помним подвиг Победителей!!!
– Кхе-кхе...
– Великая страна, Великая Держава, РОС-СИ-Я!!!
«По сюжету главный герой начинает резко молодеть после 70 лет», – рассказал режиссёр Никита Михалков.
# # #Татьяна Навка: «Сделаю всё возможное, чтобы провести ледовое шоу в ЛНР в 2023 году!»
Она хотела бы делать шоу на Манхэттене
И с Деми Мур делиться секретами.
Но он просто прес-сек у Путина...
И ЛНР, референдумы, санкции...
# # #
| Минюст признал организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» иноагентом.
Потому что в России НЕЛЬЗЯ плыть против течения!
Минюст: сука, ты подозрительно молчишь, иноагент!
Счастлива, что Минюст занялся проблемами в стране!
Вобла «дискредитирует» армию, «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» признан иноагентом – скоро ждём Русалочку и Спанч Боба в уголовных сводках.
В «Красный фонарь».
# # #Дед Замороз за работой:
• Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2025 года.
• Путин подписал закон о продлении заморозки индексации базы для расчёта военных пенсий.
# # #Уровень рождаемости скатился до минимума с 2001 года. Путин попросил правительство разработать «пакет мер», чтобы «переломить эту тенденцию».
– Спецоперацию начали?
– Десять месяцев назад.
– Мужчин забрали?
– Да.
– Цены сильно подняли?
– Конечно!
– А рожать велели?
– Ага, по четыре ребёнка.
– Так что же они всё не рожают и не рожают?!
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С учётом сформировавшегося тела долга и накопившихся пеней в 2022-ом прошу:
1. Достроить космодром «Восточный».
2. Доставить на него ракету «Союз-М».
3. Собрать и погрузить в неё всех этих паразитов.
4. Осуществить успешный старт.
5. Если понадобятся персональные консультации по пункту 3, обращайтесь.
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