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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2022 год / № 29, 27 декабря

№29. 27 декабря 2022 года.

Дед Мороз ещё никогда не получал столько писем из разных стран с одной и той же коротенькой просьбой.
* * *
«Никакого будущего». Кремль запретил рождественские и новогодние гадания.
* * *
Опьянение от импортных алкогольных напитков признают «иностранным влиянием»!
* * *
«Не сбудется». Роскомнадзор рекомендовал россиянам на этот Новый год не загадывать желания.
* * *
«Мы не можем допустить оранжевой революции». В России запретят мандарины на Новый год.
* * *
«Оливье» – вражеское имя из страны НАТО». Госдума переименовала салат в «Олег».
* * *
Роспотребнадзор: в новогодних хлопушках россиян вместо дождика будет вылетать ядерный пепел.

# # #

Интересно, а кремлевские старцы какое желание будут загадывать на Новый Год? Море крови и гибель всего живого на Земле, что ли?

# # #

Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что второй волны мобилизации не будет, эта тема не обсуждается, её нет в повестке.
«В повестке есть только ФИО, адрес военкомата и дата явки», – уточнила Матвиенко.

# # #

Новогоднее обращение – 2023

Новогоднее обращение – 2023
– Этот год был непростым...
– Надо ещё немножечко потерпеть...
– Кхе-кхе...
– У России особый путь...
– Потому что потому...
– Кхе-кхе...
– Нацисты, бандеровцы...
– А вы видели, как в Европе? Родитель №1 и родитель №2!
– Ракеты мои, ракеты...
– Мы должны сплотиться, англосаксы хотят уничтожить Россию!
– Наша страна стала сильной, как никогда!!
– Будет нелегко, но мы справимся, потому что помним подвиг Победителей!!!
– Кхе-кхе...
– Великая страна, Великая Держава, РОС-СИ-Я!!!
В России снимут фильм ужасов «Загадочная история дедушки Вовы».
«По сюжету главный герой начинает резко молодеть после 70 лет», – рассказал режиссёр Никита Михалков.

# # #

Татьяна Навка: «Сделаю всё возможное, чтобы провести ледовое шоу в ЛНР в 2023 году!»
Она хотела бы делать шоу на Манхэттене
И с Деми Мур делиться секретами.
Но он просто прес-сек у Путина...
И ЛНР, референдумы, санкции...

# # #

Минюст признал организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» иноагентом Минюст признал организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» иноагентом.
Потому что в России НЕЛЬЗЯ плыть против течения!
* * *
Лосось был нам навязан Западом с целью вытеснить исконно русского карася!
* * *
Лосось: *молчит*.
Минюст: сука, ты подозрительно молчишь, иноагент!
* * *
А вы задумывались... если такое сделали с лососем, то что будет с радужной форелью?
* * *
Уверена, что лососевые рыбы постоянно на нерест заплывают за пределы России, с кем они там общаются? какую информацию получают? кто финансирует их?
Счастлива, что Минюст занялся проблемами в стране!
* * *
Суд всё-таки оштрафовал жительницу Тюмени Алису Климентову за «дискредитацию» ВС РФ надписью «НЕТ В***Е» (вобле) на 30 тысяч рублей.
Вобла «дискредитирует» армию, «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» признан иноагентом – скоро ждём Русалочку и Спанч Боба в уголовных сводках.
В связи с изменениями в законодательстве передача «Голубой огонёк» на российском телевидении будет переименована в «Красный».
В «Красный фонарь».

# # #

Дед Замороз за работой:
• Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2025 года.
• Путин подписал закон о продлении заморозки индексации базы для расчёта военных пенсий.

# # #

Уровень рождаемости скатился до минимума с 2001 года. Путин попросил правительство разработать «пакет мер», чтобы «переломить эту тенденцию».
– Спецоперацию начали?
– Десять месяцев назад.
– Мужчин забрали?
– Да.
– Цены сильно подняли?
– Конечно!
– А рожать велели?
– Ага, по четыре ребёнка.
– Так что же они всё не рожают и не рожают?!

# # #

...посетив Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы России
И как его пограничники прозевали?!
Уважаемый Дед Мороз, в моём детстве вы на все мои просьбы отвечали тем, что присылали какую-то херню вместо запрошенного.
С учётом сформировавшегося тела долга и накопившихся пеней в 2022-ом прошу:
1. Достроить космодром «Восточный».
2. Доставить на него ракету «Союз-М».
3. Собрать и погрузить в неё всех этих паразитов.
4. Осуществить успешный старт.
5. Если понадобятся персональные консультации по пункту 3, обращайтесь.

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«Оливье» – вражеское имя из страны НАТО». Госдума переименовала салат в «Олег».

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