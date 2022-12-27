№29. 27 декабря 2022 года.

Дед Мороз ещё никогда не получал столько писем из разных стран с одной и той же коротенькой просьбой. * * * «Никакого будущего». Кремль запретил рождественские и новогодние гадания. * * * Опьянение от импортных алкогольных напитков признают «иностранным влиянием»! * * * «Не сбудется». Роскомнадзор рекомендовал россиянам на этот Новый год не загадывать желания. * * * «Мы не можем допустить оранжевой революции». В России запретят мандарины на Новый год. * * * «Оливье» – вражеское имя из страны НАТО». Госдума переименовала салат в «Олег». * * * Роспотребнадзор: в новогодних хлопушках россиян вместо дождика будет вылетать ядерный пепел.

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Интересно, а кремлевские старцы какое желание будут загадывать на Новый Год? Море крови и гибель всего живого на Земле, что ли?

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Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что второй волны мобилизации не будет, эта тема не обсуждается, её нет в повестке.«В повестке есть только ФИО, адрес военкомата и дата явки», – уточнила Матвиенко.

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Новогоднее обращение – 2023

– Этот год был непростым...

– Надо ещё немножечко потерпеть...

– Кхе-кхе...

– У России особый путь...

– Потому что потому...

– Кхе-кхе...

– Нацисты, бандеровцы...

– А вы видели, как в Европе? Родитель №1 и родитель №2!

– Ракеты мои, ракеты...

– Мы должны сплотиться, англосаксы хотят уничтожить Россию!

– Наша страна стала сильной, как никогда!!

– Будет нелегко, но мы справимся, потому что помним подвиг Победителей!!!

– Кхе-кхе...

– Великая страна, Великая Держава, РОС-СИ-Я!!!

В России снимут фильм ужасов «Загадочная история дедушки Вовы».«По сюжету главный герой начинает резко молодеть после 70 лет», – рассказал режиссёр Никита Михалков.

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Татьяна Навка: «Сделаю всё возможное, чтобы провести ледовое шоу в ЛНР в 2023 году!»Она хотела бы делать шоу на МанхэттенеИ с Деми Мур делиться секретами.Но он просто прес-сек у Путина...И ЛНР, референдумы, санкции...

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Минюст признал организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» иноагентом.

Потому что в России НЕЛЬЗЯ плыть против течения! * * * Лосось был нам навязан Западом с целью вытеснить исконно русского карася! * * * Лосось: *молчит*.

Минюст: сука, ты подозрительно молчишь, иноагент! * * * А вы задумывались... если такое сделали с лососем, то что будет с радужной форелью? * * * Уверена, что лососевые рыбы постоянно на нерест заплывают за пределы России, с кем они там общаются? какую информацию получают? кто финансирует их?

Счастлива, что Минюст занялся проблемами в стране! * * * Суд всё-таки оштрафовал жительницу Тюмени Алису Климентову за «дискредитацию» ВС РФ надписью «НЕТ В***Е» (вобле) на 30 тысяч рублей.

Вобла «дискредитирует» армию, «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» признан иноагентом – скоро ждём Русалочку и Спанч Боба в уголовных сводках.

В связи с изменениями в законодательстве передача «Голубой огонёк» на российском телевидении будет переименована в «Красный».В «Красный фонарь».

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Дед Замороз за работой:• Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2025 года.• Путин подписал закон о продлении заморозки индексации базы для расчёта военных пенсий.

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Уровень рождаемости скатился до минимума с 2001 года. Путин попросил правительство разработать «пакет мер», чтобы «переломить эту тенденцию».– Спецоперацию начали?– Десять месяцев назад.– Мужчин забрали?– Да.– Цены сильно подняли?– Конечно!– А рожать велели?– Ага, по четыре ребёнка.– Так что же они всё не рожают и не рожают?!

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И как его пограничники прозевали?!

Уважаемый Дед Мороз, в моём детстве вы на все мои просьбы отвечали тем, что присылали какую-то херню вместо запрошенного.С учётом сформировавшегося тела долга и накопившихся пеней в 2022-ом прошу:1. Достроить космодром «Восточный».2. Доставить на него ракету «Союз-М».3. Собрать и погрузить в неё всех этих паразитов.4. Осуществить успешный старт.5. Если понадобятся персональные консультации по пункту 3, обращайтесь.

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