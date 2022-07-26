№19. 26 июля 2022 года.

Росгвардия взяла штурмом школу, где ученик написал в диктанте слово «спецоперация» с ошибкой. * * * Минфин обвинил в обвале экономики людей со своими пакетами в продуктовых. * * * «Дома лучше». Кремль предложил россиянам вместо Шенгенской зоны заехать на обычную. * * * «Лада Гранта в каждый дом». Путин раскрыл истинную цель спецоперации. * * * Благодаря опережающему развитию экономики, коммунальщики уже начали осваивать деньги по уборке будущего снега. * * * Россия – страна некоторых оставшихся возможностей.

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Элла Памфилова заявила, что ЦИК не будет удалять из списков избирателей погибших в ходе спецоперации:«Тот факт, что человек отдал жизнь за президента, говорит о его безоговорочной поддержке партии «Единая Россия». Мы не можем это просто игнорировать!»

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Путин освободил своего любимчика Рогозина от должности главы «Роскосмоса».

После увольнения из «Роскосмоса» Рогозин наконец-то сможет исполнить давнюю мечту – отправиться в окоп. Исполнит же?



Новость: «Новый российский робот-шахматист сломал палец игравшему с ним первокласснику. Во время игры робот схватил палец 7-летнего ребёнка и сильно сдавил его».В России какого робота ни делай – всё равно получается только робот-вертухай.

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12 июля. Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров с 10 до 11.15 июля. Путин подписал указ о сокращении числа вице-премьеров с 11 до 10.У меня всё.

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В Курске в продаже заметили арбуZы

Их вообще можно резать и есть? Или это попадёт под дискредитацию?

Как же жаль, что по решению суда поисковикам запретили публиковать информацию о том, друг Путина Пригожин сидел по статье за вовлечение в проституцию несовершеннолетних. Теперь никто об этом не узнает...

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Слово «Жопа» под запретом

Суд во Владивостоке запретил слово «ж*опа» (именно в таком написании) – внимание! – потому что «ж*опа» связана с личностью Путина, как представителя (символа и олицетворения) власти в стране.

К такому выводу, по крайней мере, пришла судья, назначившая местному жителю Гие Какабадзе штраф на 40 000 рублей – за плакат с уже крылатой цитатой Шевчука.

P.S. Самому лидеру ДДТ тоже грозит штраф за «жопу президента». На Юрия Шевчука за рассуждения о Родине составили протокол о «дискредитации» российской армии.

«Недобросовестная конкуренция». Московский цирк обвинил Рогозина и Медведева в работе без лицензии.

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В киселёвских «Вестях недели» рассказали о семье погибшего в Украине солдата.Его родители купили на «гробовые» новую «Ладу Гранту». Теперь они ездят на ней на кладбище.Тут даже комментировать ничего не нужно.

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Новость: «Москвичка сообщила в МВД, что её безработный сын уклоняется от службы в армии».– Когда хочется заработать несколько миллионов деревянных рублей, а сын добровольно умирать не хочет...– Кажется, в скором времени в России это может стать не плохим стартапом!

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Статистика показала, что 97% белорусов, вырезая глазки из картошки, представляют одного и того же человека...



Нескучный сад, на скамеечке две женщины, по виду из бывших советских профсоюзниц:– Да чего ты, Валь, за ихнюю чистоту и ухоженность удивляешься? Эти европейцы ходят и жопами от тесноты толкаются. А дай им наши просторы – убираться замучаются и тоже всё засрут!..Резонно, непонятно только, зачем мы продолжаем прирезать территории.

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С нового учебного года из учебников химии уберут упоминания свободных радикалов.

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