№19. 26 июля 2022 года.
|Росгвардия взяла штурмом школу, где ученик написал в диктанте слово «спецоперация» с ошибкой.
# # #Элла Памфилова заявила, что ЦИК не будет удалять из списков избирателей погибших в ходе спецоперации:
«Тот факт, что человек отдал жизнь за президента, говорит о его безоговорочной поддержке партии «Единая Россия». Мы не можем это просто игнорировать!»
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Путин освободил своего любимчика Рогозина от должности главы «Роскосмоса».
После увольнения из «Роскосмоса» Рогозин наконец-то сможет исполнить давнюю мечту – отправиться в окоп. Исполнит же?
В России какого робота ни делай – всё равно получается только робот-вертухай.
# # #12 июля. Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров с 10 до 11.
15 июля. Путин подписал указ о сокращении числа вице-премьеров с 11 до 10.
У меня всё.
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В Курске в продаже заметили арбуZы
Их вообще можно резать и есть? Или это попадёт под дискредитацию?
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Слово «Жопа» под запретом
Суд во Владивостоке запретил слово «ж*опа» (именно в таком написании) – внимание! – потому что «ж*опа» связана с личностью Путина, как представителя (символа и олицетворения) власти в стране.
К такому выводу, по крайней мере, пришла судья, назначившая местному жителю Гие Какабадзе штраф на 40 000 рублей – за плакат с уже крылатой цитатой Шевчука.
P.S. Самому лидеру ДДТ тоже грозит штраф за «жопу президента». На Юрия Шевчука за рассуждения о Родине составили протокол о «дискредитации» российской армии.
# # #В киселёвских «Вестях недели» рассказали о семье погибшего в Украине солдата.
Его родители купили на «гробовые» новую «Ладу Гранту». Теперь они ездят на ней на кладбище.
Тут даже комментировать ничего не нужно.
# # #Новость: «Москвичка сообщила в МВД, что её безработный сын уклоняется от службы в армии».
– Когда хочется заработать несколько миллионов деревянных рублей, а сын добровольно умирать не хочет...
– Кажется, в скором времени в России это может стать не плохим стартапом!
# # #
|Статистика показала, что 97% белорусов, вырезая глазки из картошки, представляют одного и того же человека...
– Да чего ты, Валь, за ихнюю чистоту и ухоженность удивляешься? Эти европейцы ходят и жопами от тесноты толкаются. А дай им наши просторы – убираться замучаются и тоже всё засрут!..
Резонно, непонятно только, зачем мы продолжаем прирезать территории.
# # #С нового учебного года из учебников химии уберут упоминания свободных радикалов.
# # #
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