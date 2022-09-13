№21. 13 сентября 2022 года.
|Уважаемый 2022-й год, можно, пожалуйста, одну неделю без исторических событий?
# # #«Школу в Усть-Куте Иркутской области закрыли на дезинфекцию – дети начали жаловаться на укусы блох. Их переносчиками стали, вероятно, крысы. Блохи перепрыгивают с них прямо на учеников».
Пока президент рассказывает россиянам, как хорошо им будет жить без долларов, россияне мечтают о том, как было бы хорошо жить без крыс и блох...
# # #Забайкальский суд смягчил наказание двум сотрудникам колонии, которые пытали заключённого. Вместо реального срока садисты-вертухаи получили условный.
А журналисту Ивану Сафронову «суд» вынес приговор: 22 года строгого режима.
Вертухаи – основа государства, журналисты – его враги.
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Когда в реальной жизни признавать экстремистами больше некого и нечего, а работа должна продолжаться
Суд в Белоруссии признал экстремистскими материалами соцсети вымышленной виртуальной страны Вейшнория. В список также попали ютуб-канал Вейшнории, её аккаунт в тиктоке и чат в телеграме.
Вейшнория появилась после совместных учений России и Белоруссии в 2017 году, организаторы которых придумали три «государства-агрессора». Согласно сценарию, Вейшнорию поместили на северо-запад Белоруссии.
После того, как белорусский Генштаб опубликовал карту условной обстановки учений, идея разошлась в соцсетях и быстро стала мемом: пользователи придумали для виртуальной страны свой «флаг», «валюту», «парламент» и «министерство иностранных дел». Как сообщается на сайте Вейшнории, «гражданство» выдуманного государства получили уже более 19,5 тысячи человек.
На складах завода уже накоплено необходимое количество палок, также в настоящее время ведётся активный приём от населения второго необходимого для начала производства компонента.
# # #– Сотрудники Росгвардии обратились к Путину!
– Зачем?
– Просят выпустить из тюрем оппозиционеров.
– Зачем??
– Чтобы в стране снова проходили митинги.
– Зачем?!!
– Они хотят бить женщин и детей дубинками на митингах, а не гибнуть в Украине...
# # #– Сегодня Северная Корея поставляет нам оружие, а завтра начнёт поставлять траву...
– Траву нам Афганистан поставляет.
– Так ту курить, а эту – кушать.
# # #
|В селе Ононск Оловяннинского района появилась стела, посвящённая спецоперации на Украине.
Скажите, а почему букву Л так установили?
# # #Губернатор Аксёнов о Крымской войне 1853–1856 годов, в которой Россия потерпела поражение:
«К сожалению, Запад уроков истории не усвоил».
# # #Эй, Европа. Вы что, хотите, как в Красноярске?!
«Узнаю
Дело в том, что, как пишут региональные СМИ, в ролике использованы кадры никакой не Европы, а именно Красноярского края, газифицировать который обещают не ранее 2025 года, то есть, в эпоху уже 5-го официального срока Путина.
Но это неважно. Наши-то люди потерпят и без газа, и без хлеба, если надо. Народ привычный, терпеливый. Главное, чтоб изнеженные европейцы отморозили себе... «Ну, вы поняли».
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