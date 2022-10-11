№25. 11 октября 2022 года.
|На днях в репортаже телеканала «Звезда» решили так развеять слухи о том, что будущим защитникам родины не хватает еды: «Не верьте фейкам, мобилизованных кормят как на убой».
# # #Англосаксы – древнегерманские племена англов и саксов, к которым примкнули юты и фризы. Эти племена, жившие между реками Эльбой и Рейном и на Ютландском полуострове, в середине V века в результате натиска гуннов, начали переселяться в Британию И ПО ПУТИ ВЗОРВАЛИ ГАЗОПРОВОД!!!
# # #– Тебе надо сделать укол, чтобы ты сам и люди вокруг тебя не померли.
– ДА КАК ВЫ СМЕЕТЕ! МОЁ ТЕЛО – МОЁ ДЕЛО! ЭТО КОНЦЛАГЕРЬ КАК С ЕВРЕЯМИ В 41-м!!
– Блин, ну ладно, как скажешь, а можно мы тебя тогда пушечным мясом на передовую отправим?
– Ну, надо, так надо, ничего не поделать.
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2014 год: Не смешите мои Искандеры!
2022 год: В армии нет трусов и носков.
А вы продолжайте вязать носки и брать микрокредиты на броники.
Как стремительно дешевеет жизнь мобилизованного: ещё совсем недавно за одного давали целого барана, сейчас только корм для кошек...
# # #Новость: В Республике Алтай до сих пор не мобилизовали ни одного человека. Просто никто не приходит в военкомат.
– А что, так можно было?!!
# # #
|Продаётся: собрание сочинений Александра Дюма,
Детская энциклопедия (разрозненные тома),
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Счастливая жизнь, память, судьба, страна,
Тени родных, счастливый билет, несбывшийся сон.
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Сергей Плотов
# # #Я давно уже не подросток, но если бы кто-то в мои 15 лет сказал мне, что спустя годы я буду уважать Аллу Пугачёву и презирать приспособленцев вроде Бутусова, Кинчева и Кипелова, я бы знатно охренел, конечно...
# # #Ну, ни на что не способны, даже частичную мобилизацию красиво провести не могут! А ведь до чего отлажена при СССР система мобрезерва была, как часы работала.
Я в 1969 году мобилизовался и уже в середине 70-х был на сбор резервистов призван. Срочную службу-то я проходил в стройбате и ни разу за два года не стрелял. Винтовку подержал, когда присягу давал, и на этом военная подготовка моя завершилась. Но даже такими, как я, советская армия не гнушалась, не забывала и вот привлекла к переподготовке.
Месяц жили в палатках где-то под Каширой, местные нас партизанами звали. Задача состояла в том, чтобы обеспечить передовые части горючкой путём прокладывания трубопровода. Трубы были по 6 метров, но лёгкие, из пластмассы и соединялись двумя полускобами. Очень удобные, если воду куда надо подвести. В гражданском строительстве такие трубы ещё не появились и поэтому среди дачников пользовались очень хорошим спросом. Месяц мы, партизаны, не просыхали...
В общем, отлаженная система переподготовки мобрезерва была. Но, как видим, и её развалили!
Николай Травкин
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