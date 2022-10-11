№25. 11 октября 2022 года.

На днях в репортаже телеканала «Звезда» решили так развеять слухи о том, что будущим защитникам родины не хватает еды: «Не верьте фейкам, мобилизованных кормят как на убой». * * * Самым популярным костюмом на Хэллоуин станет костюм военкома! * * * Когда я говорила, что хочу жить, как в кино, я не имела в виду фильм-катастрофу! * * * Если жильцы соседней коммуналки проведут референдум о своём присоединении к моей квартире, то это окончательно, и моё мнение об этом никому не интересно? * * * В России начали штрафовать детей, не выговаривающих букву Z.

# # #

Англосаксы – древнегерманские племена англов и саксов, к которым примкнули юты и фризы. Эти племена, жившие между реками Эльбой и Рейном и на Ютландском полуострове, в середине V века в результате натиска гуннов, начали переселяться в Британию И ПО ПУТИ ВЗОРВАЛИ ГАЗОПРОВОД!!!

# # #

– Тебе надо сделать укол, чтобы ты сам и люди вокруг тебя не померли.– ДА КАК ВЫ СМЕЕТЕ! МОЁ ТЕЛО – МОЁ ДЕЛО! ЭТО КОНЦЛАГЕРЬ КАК С ЕВРЕЯМИ В 41-м!!– Блин, ну ладно, как скажешь, а можно мы тебя тогда пушечным мясом на передовую отправим?– Ну, надо, так надо, ничего не поделать.

# # #



2014 год: Не смешите мои Искандеры!

2022 год: В армии нет трусов и носков. * * * «Кремль выделит Лукашенко кредит в полтора миллиарда долларов».

А вы продолжайте вязать носки и брать микрокредиты на броники.

Власти Сахалинской области в рамках проекта раздадут семьям мобилизованных по 5 килограммов замороженного минтая или камбалы – об этом сообщил местный единорос Михаил Шувалов.Как стремительно дешевеет жизнь мобилизованного: ещё совсем недавно за одного давали целого барана, сейчас только корм для кошек...

# # #

Новость: В Республике Алтай до сих пор не мобилизовали ни одного человека. Просто никто не приходит в военкомат.– А что, так можно было?!!

# # #

Продаётся: собрание сочинений Александра Дюма,

Детская энциклопедия (разрозненные тома),

Шкаф книжный, телевизор «Sony», шотландский плед,

Домик для Барби, трёхколёсный велосипед,

Два набора Lego, игровая приставка, вазон,

Пианино «Элегия», сервиз столовый на шесть персон,

Палатка двухместная, гитара, запах тайги,

Трельяж с отраженьем любимой, её шаги,

Квартира, окно во двор, вид из окна,

Счастливая жизнь, память, судьба, страна,

Тени родных, счастливый билет, несбывшийся сон.

Срочно. Цена доступная. Адрес и телефон.

Сергей Плотов

В связи с перегруппировкой Минобороны РФ заменит все надписи «Россия здесь навсегда» на «Здесь была Россия».

# # #

Я давно уже не подросток, но если бы кто-то в мои 15 лет сказал мне, что спустя годы я буду уважать Аллу Пугачёву и презирать приспособленцев вроде Бутусова, Кинчева и Кипелова, я бы знатно охренел, конечно...

# # #

Ну, ни на что не способны, даже частичную мобилизацию красиво провести не могут! А ведь до чего отлажена при СССР система мобрезерва была, как часы работала.Я в 1969 году мобилизовался и уже в середине 70-х был на сбор резервистов призван. Срочную службу-то я проходил в стройбате и ни разу за два года не стрелял. Винтовку подержал, когда присягу давал, и на этом военная подготовка моя завершилась. Но даже такими, как я, советская армия не гнушалась, не забывала и вот привлекла к переподготовке.Месяц жили в палатках где-то под Каширой, местные нас партизанами звали. Задача состояла в том, чтобы обеспечить передовые части горючкой путём прокладывания трубопровода. Трубы были по 6 метров, но лёгкие, из пластмассы и соединялись двумя полускобами. Очень удобные, если воду куда надо подвести. В гражданском строительстве такие трубы ещё не появились и поэтому среди дачников пользовались очень хорошим спросом. Месяц мы, партизаны, не просыхали...В общем, отлаженная система переподготовки мобрезерва была. Но, как видим, и её развалили!

# # #