№28. 20 декабря 2022 года.
|На пресс-конференции в Великом Устюге Дед Мороз посоветовал россиянам не ждать пощады в 2023 году.
# # #Из подслушанного.
Трамвай. Две женщины уже далеко не бальзаковского возраста, по выражению лиц – бывшие профсоюзные активистки среднего звена советских времён.
– Да брось ты, Тань, траву они там едят... Да если б и ели, сколько лет они уже под санкциями, а не сдаются... А мы что, хуже этих корейцев, что ли?
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Маразм крепчал, еноты пели, а танки клином шли на взлёт
Да, они раскрасили лица как еноты и передают «новогодний привет» украденному из Херсона животному. Нет, это не шутливое видео.
В руках у воспитанников Росгвардии – подарки для енота и, как выражается пропаганда, его «спасителей».
Видимо, на этом моменте все российские зеки, а также сотрудники ФСИН должны просто разрыдаться от сочувствия!
# # #На чемпионате мира по футболу сборная России по-прежнему не потерпела ни одного поражения.
Поздравляем наших ребят с этим достижением!
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А на входе табличка: «Труд делает свободным»В России предложили создать биржи труда для подростков.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что в стране могут появиться центры занятости.
Вероятно, будет сформирован пул компаний, готовых брать на работу детей 14-15 лет.
«По сути, они уже не в теле генетических родителей, ещё не в теле суррогатной матери. Эмбрион беззащитный и с ним можно делать всё что угодно...»
Такими темпами скоро доберётся до прав сперматозоидов. А вот будут ли у них какие-то права после рождения в России – не уточняется.
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|В Перми активисты «Молодой гвардии» выступили за сохранение русского языка, выйдя с плакатом с ошибками...
Вопрос: Через сколько дней в России запретят показ фильмов с его участием?
# # #Депутаты предложили считать государственной тайной уровень инфляции в 2022 году.
# # #Настойчивость, энтузиазм, энергичность, коммуникабельность, инициативность – это всё отрицательные качества, если человек тупой.
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Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Алкогольевич. И я анатолик
Бывший президент Медведев заявил, что наполненные грубостями посты в его Телеграм-канале, пишет сам. Да как выразился:
«Потому что там, да, бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится. Скажет: «Ты чё, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать».
Поставленные рядом фразы «ты чё, сбрендил что ли?» и «только я могу такое сделать», производят комичное впечатление. Можете, Дмитрий Анатольевич, можете... Доказали.
«Первая ОПГ начнет действовать на улицах Москвы уже с января», – уточнил президент.
# # #Кринжа больше не будет, только позор
«Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете использования на государственном уровне иностранных слов».
Вот как теперь, после закона о запрете иностранных слов, называется спикер парламента? Трепач болтальни?
Госдумаки же в курсе, что «закон», «проект» и «президент» – это иностранные слова?
Не Натали Портман, а Наташа Носильщик.
Не Холли Берри, а Святая Ягодка.
Не Гари Олдман, а Гаврила Старик.
Не Том Круз, а Фома Морское путешествие.
Не Сандра Баллок, а Саша Бычкова.
Не Эдди Мёрфи, а Эдик Картошкин.
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* «Росэнергоатом» – разрешённая в России террористическая организация.
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