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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2022 год / № 28, 20 декабря

№28. 20 декабря 2022 года.

На пресс-конференции в Великом Устюге Дед Мороз посоветовал россиянам не ждать пощады в 2023 году.
* * *
Похоже, в России решили провести конкурс на самый красиво горящий к новому году торговый центр...
* * *
В словах Путина о том, что никому, кроме него, нельзя верить, нашли действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ!
* * *
«Свержение законной власти мышиного короля – ещё одна попытка цветной революции». Большой театр изменит сюжет балета «Щелкунчик».
* * *
– Москвич? У меня был Москвич. Вечная машина. Купил – потом хрен продашь!
* * *
«Выполняем указ президента». Власти регионов переименуют трущобы в фавелы.

# # #

Из подслушанного.
Трамвай. Две женщины уже далеко не бальзаковского возраста, по выражению лиц – бывшие профсоюзные активистки среднего звена советских времён.
– Да брось ты, Тань, траву они там едят... Да если б и ели, сколько лет они уже под санкциями, а не сдаются... А мы что, хуже этих корейцев, что ли?

# # #

Маразм крепчал, еноты пели, а танки клином шли на взлёт

Маразм крепчал, еноты пели, а танки клином шли на взлёт
Да, они раскрасили лица как еноты и передают «новогодний привет» украденному из Херсона животному. Нет, это не шутливое видео.
В руках у воспитанников Росгвардии – подарки для енота и, как выражается пропаганда, его «спасителей».
Виктор Бут пожаловался, что за десять лет в американской тюрьме ему ни разу не давали землянику.
Видимо, на этом моменте все российские зеки, а также сотрудники ФСИН должны просто разрыдаться от сочувствия!

# # #

На чемпионате мира по футболу сборная России по-прежнему не потерпела ни одного поражения.
Поздравляем наших ребят с этим достижением!

# # #

А на входе табличка: «Труд делает свободным»

В России предложили создать биржи труда для подростков.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что в стране могут появиться центры занятости.
Вероятно, будет сформирован пул компаний, готовых брать на работу детей 14-15 лет.
А на входе табличка: «Труд делает свободным»
Мизулина озаботилась правами эмбрионов в пробирке. По мнению сенаторки, известной своими безумными идеями, сейчас половые клетки, когда оплодотворение происходит искусственно, никак не защищены правовым образом.
«По сути, они уже не в теле генетических родителей, ещё не в теле суррогатной матери. Эмбрион беззащитный и с ним можно делать всё что угодно...»
Такими темпами скоро доберётся до прав сперматозоидов. А вот будут ли у них какие-то права после рождения в России – не уточняется.

# # #

В Перми активисты «Молодой гвардии» выступили за сохранение русского языка, выйдя с плакатом с ошибками...
активисты «Молодой гвардии» выступили за сохранение русского языка
Дано: Жан-Клод Ван Дамм посетил Украину с гуманитарной миссией.
Вопрос: Через сколько дней в России запретят показ фильмов с его участием?

# # #

Депутаты предложили считать государственной тайной уровень инфляции в 2022 году.

# # #

Настойчивость, энтузиазм, энергичность, коммуникабельность, инициативность – это всё отрицательные качества, если человек тупой.

# # #

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Алкогольевич. И я анатолик

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Алкогольевич. И я анатолик
Бывший президент Медведев заявил, что наполненные грубостями посты в его Телеграм-канале, пишет сам. Да как выразился:
«Потому что там, да, бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится. Скажет: «Ты чё, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать».
Поставленные рядом фразы «ты чё, сбрендил что ли?» и «только я могу такое сделать», производят комичное впечатление. Можете, Дмитрий Анатольевич, можете... Доказали.
* * *
«Между первой и второй перерывчик небольшой». Медведев проговорился о следующей волне мобилизации.
Путин подписал указ о создании Общественных Патриотических Групп.
«Первая ОПГ начнет действовать на улицах Москвы уже с января», – уточнил президент.

# # #

Кринжа больше не будет, только позор
«Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете использования на государственном уровне иностранных слов».
Вот как теперь, после закона о запрете иностранных слов, называется спикер парламента? Трепач болтальни?

Госдумаки же в курсе, что «закон», «проект» и «президент» – это иностранные слова?

Не Натали Портман, а Наташа Носильщик.
Не Холли Берри, а Святая Ягодка.
Не Гари Олдман, а Гаврила Старик.
Не Том Круз, а Фома Морское путешествие.
Не Сандра Баллок, а Саша Бычкова.
Не Эдди Мёрфи, а Эдик Картошкин.

# # #

«Росэнергоатом» – разрешённая в России террористическая организация
* «Росэнергоатом» – разрешённая в России террористическая организация.

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Как хорошо, что люди могут прожить до 96 лет. Как плохо, что некоторые люди тоже могут прожить до 96 лет.

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