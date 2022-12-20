№28. 20 декабря 2022 года.

На пресс-конференции в Великом Устюге Дед Мороз посоветовал россиянам не ждать пощады в 2023 году. * * * Похоже, в России решили провести конкурс на самый красиво горящий к новому году торговый центр... * * * В словах Путина о том, что никому, кроме него, нельзя верить, нашли действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ! * * * «Свержение законной власти мышиного короля – ещё одна попытка цветной революции». Большой театр изменит сюжет балета «Щелкунчик». * * * – Москвич? У меня был Москвич. Вечная машина. Купил – потом хрен продашь! * * * «Выполняем указ президента». Власти регионов переименуют трущобы в фавелы.

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Из подслушанного.Трамвай. Две женщины уже далеко не бальзаковского возраста, по выражению лиц – бывшие профсоюзные активистки среднего звена советских времён.– Да брось ты, Тань, траву они там едят... Да если б и ели, сколько лет они уже под санкциями, а не сдаются... А мы что, хуже этих корейцев, что ли?

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Маразм крепчал, еноты пели, а танки клином шли на взлёт

Да, они раскрасили лица как еноты и передают «новогодний привет» украденному из Херсона животному. Нет, это не шутливое видео.

В руках у воспитанников Росгвардии – подарки для енота и, как выражается пропаганда, его «спасителей».

Виктор Бут пожаловался, что за десять лет в американской тюрьме ему ни разу не давали землянику.Видимо, на этом моменте все российские зеки, а также сотрудники ФСИН должны просто разрыдаться от сочувствия!

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На чемпионате мира по футболу сборная России по-прежнему не потерпела ни одного поражения.Поздравляем наших ребят с этим достижением!

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А на входе табличка: «Труд делает свободным» В России предложили создать биржи труда для подростков.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что в стране могут появиться центры занятости.

Вероятно, будет сформирован пул компаний, готовых брать на работу детей 14-15 лет.



Мизулина озаботилась правами эмбрионов в пробирке. По мнению сенаторки, известной своими безумными идеями, сейчас половые клетки, когда оплодотворение происходит искусственно, никак не защищены правовым образом.Такими темпами скоро доберётся до прав сперматозоидов. А вот будут ли у них какие-то права после рождения в России – не уточняется.

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В Перми активисты «Молодой гвардии» выступили за сохранение русского языка, выйдя с плакатом с ошибками...



Дано: Жан-Клод Ван Дамм посетил Украину с гуманитарной миссией.Вопрос: Через сколько дней в России запретят показ фильмов с его участием?

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Депутаты предложили считать государственной тайной уровень инфляции в 2022 году.

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Настойчивость, энтузиазм, энергичность, коммуникабельность, инициативность – это всё отрицательные качества, если человек тупой.

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Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Алкогольевич. И я анатолик

Бывший президент Медведев заявил, что наполненные грубостями посты в его Телеграм-канале, пишет сам. Да как выразился:

«Потому что там, да, бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится. Скажет: «Ты чё, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать».

Поставленные рядом фразы «ты чё, сбрендил что ли?» и «только я могу такое сделать», производят комичное впечатление. Можете, Дмитрий Анатольевич, можете... Доказали. * * * «Между первой и второй перерывчик небольшой». Медведев проговорился о следующей волне мобилизации.

Путин подписал указ о создании Общественных Патриотических Групп.«Первая ОПГ начнет действовать на улицах Москвы уже с января», – уточнил президент.

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«Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете использования на государственном уровне иностранных слов».Вот как теперь, после закона о запрете иностранных слов, называется спикер парламента? Трепач болтальни?Госдумаки же в курсе, что «закон», «проект» и «президент» – это иностранные слова?Не Натали Портман, а Наташа Носильщик.Не Холли Берри, а Святая Ягодка.Не Гари Олдман, а Гаврила Старик.Не Том Круз, а Фома Морское путешествие.Не Сандра Баллок, а Саша Бычкова.Не Эдди Мёрфи, а Эдик Картошкин.

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