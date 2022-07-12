№17. 12 июля 2022 года.

Кремль посоветовал россиянам вместо диванов и кроватей в ИКЕА присматривать себе шконки. * * * Официальные сообщения – пятьдесят оттенков правдивого... * * * На работу в Сбербанк требуется выковыривальщик чипов пятого разряда. * * * Пресс-служба «Вкусно и точка» рекомендовала россиянам перестать отделять мух от котлет. * * * «Повторное заражение невозможно». Учёные доказали, что России не угрожает зомби-апокалипсис. * * * «Глава ДНР Денис Пушилин издал закон, запрещающий менять местами первые буквы его фамилии и имени» (из новостей).

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Российский суд запретил мультсериал «Happy Tree Friends», так как в нём есть «натуралистические сцены, связанные с издевательствами, кровью, приёмами лишения жизни» – суд решил, что подростки могут подражать главным героям сериала.Блин, только не показывайте им «Тома и Джерри»!

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«Сергей Сергеевич упомянул о газификации школ. У нас, к сожалению, большое количество школ ещё не газифицировано в стране. Я смотрел справки – даже, честно говоря, удивился: очень много» – В. Путин.Владимир Владимирович, это Сергей Сергеич вам ещё про школьные туалеты не рассказал – вы бы рыдали!

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Нам говорили, что стрелялки делают человека злым и агрессивным. Оказалось, что злым и агрессивным делают безграничная власть и замкнутое пространство бункера.

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«Решение, близкое к гениальному» Очередной путинский прорыв, ТАСС рапортует, что «Сбер решил проблему дефицита чипов для карт», которые Россия больше не может импортировать из-за путинской СВО не только из Европы и США, но и из других стран (из того же Тайваня) под угрозой санкций.

Отечественные «специалисты» начали выковыривать чипы из использованного» пластика». Как говорят, в конторе Грефа – «реимплантировать».

В банке сообщили, что в месяц у него в отделениях накапливается почти 400 тысяч неактивированных карт, за которыми клиенты не пришли. Один чип для карты стоит €5, а его пересадка («реимплантация») – всего €1,3. Так, мол, Сбер экономит 1 млрд. рэ.

В общем, россияне, не спешите выбрасывать свой «пластик» с истёкшим сроком. Лучше пошукайте по ящикам трюмо и по старым кошелькам в поисках вашей прелести. Не исключено, скоро в банках будут принимать чипы, как раньше стеклотару и макулатуру.

И ведь это только 4 месяца СВО. Ох, представляем что и откуда наковыряют наши «импортозамещатели» в других сферах к концу года.

Министр транспорта Савельев заявил о готовности пересесть на Lada, «если машину сделают нормально».Поняли? Барин-министр изволит сам лишь нормальными машинами пользоваться.А то, что миллионы россиян на хламе ездят, барина-министра не волнует – это же холопы.

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Новость: Большинством российских карт уже нельзя расплатиться за рубежом – это минус. Но есть и плюс, хотя и спорный, – из-за этого хакеры почти полностью потеряли к ним интерес, констатируют эксперты «Лаборатории Касперского».– Это просто анекдот про оптимиста, который на кладбище видит одни плюсы...

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За последние полгода цены на лосось в России выросли более чем вдвое.Как же так, может, лосось просто не знает, что рубль укрепляется?!

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Минобороны отчиталось об успешной блокаде якутского города Мирный за дискредитацию армии РФ.

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В 1978 году мои одноклассники осудили меня как предателя Родины. В 1981 году, как-то разузнав мой адрес, написали письмо с просьбой выслать им джинсы. В 1987 году попросили прислать гостевой вызов, ну чтоб хоть одним глазком. В 90-х пошли предложения по совместному бизнесу. В 2000-х просили совета по приобретению недвижимости и открытию банковских счетов. В 2010-х присылали фотки с 5-звёздочных курортов. В 2014-м послали нахрен из-за позиций по Крыму. Теперь обозвали ж...бандеровцем из-за позиции по Украине...Круг замкнулся.Сижу и жду, когда попросят джинсы.

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