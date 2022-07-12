№17. 12 июля 2022 года.
|Кремль посоветовал россиянам вместо диванов и кроватей в ИКЕА присматривать себе шконки.
# # #Российский суд запретил мультсериал «Happy Tree Friends», так как в нём есть «натуралистические сцены, связанные с издевательствами, кровью, приёмами лишения жизни» – суд решил, что подростки могут подражать главным героям сериала.
Блин, только не показывайте им «Тома и Джерри»!
# # #«Сергей Сергеевич упомянул о газификации школ. У нас, к сожалению, большое количество школ ещё не газифицировано в стране. Я смотрел справки – даже, честно говоря, удивился: очень много» – В. Путин.
Владимир Владимирович, это Сергей Сергеич вам ещё про школьные туалеты не рассказал – вы бы рыдали!
# # #Нам говорили, что стрелялки делают человека злым и агрессивным. Оказалось, что злым и агрессивным делают безграничная власть и замкнутое пространство бункера.
# # #
|
«Решение, близкое к гениальному»Очередной путинский прорыв, ТАСС рапортует, что «Сбер решил проблему дефицита чипов для карт», которые Россия больше не может импортировать из-за путинской СВО не только из Европы и США, но и из других стран (из того же Тайваня) под угрозой санкций.
Отечественные «специалисты» начали выковыривать чипы из использованного» пластика». Как говорят, в конторе Грефа – «реимплантировать».
В банке сообщили, что в месяц у него в отделениях накапливается почти 400 тысяч неактивированных карт, за которыми клиенты не пришли. Один чип для карты стоит €5, а его пересадка («реимплантация») – всего €1,3. Так, мол, Сбер экономит 1 млрд. рэ.
В общем, россияне, не спешите выбрасывать свой «пластик» с истёкшим сроком. Лучше пошукайте по ящикам трюмо и по старым кошелькам в поисках вашей прелести. Не исключено, скоро в банках будут принимать чипы, как раньше стеклотару и макулатуру.
И ведь это только 4 месяца СВО. Ох, представляем что и откуда наковыряют наши «импортозамещатели» в других сферах к концу года.
Поняли? Барин-министр изволит сам лишь нормальными машинами пользоваться.
А то, что миллионы россиян на хламе ездят, барина-министра не волнует – это же холопы.
# # #Новость: Большинством российских карт уже нельзя расплатиться за рубежом – это минус. Но есть и плюс, хотя и спорный, – из-за этого хакеры почти полностью потеряли к ним интерес, констатируют эксперты «Лаборатории Касперского».
– Это просто анекдот про оптимиста, который на кладбище видит одни плюсы...
# # #За последние полгода цены на лосось в России выросли более чем вдвое.
Как же так, может, лосось просто не знает, что рубль укрепляется?!
# # #Минобороны отчиталось об успешной блокаде якутского города Мирный за дискредитацию армии РФ.
# # #В 1978 году мои одноклассники осудили меня как предателя Родины. В 1981 году, как-то разузнав мой адрес, написали письмо с просьбой выслать им джинсы. В 1987 году попросили прислать гостевой вызов, ну чтоб хоть одним глазком. В 90-х пошли предложения по совместному бизнесу. В 2000-х просили совета по приобретению недвижимости и открытию банковских счетов. В 2010-х присылали фотки с 5-звёздочных курортов. В 2014-м послали нахрен из-за позиций по Крыму. Теперь обозвали ж...бандеровцем из-за позиции по Украине...
Круг замкнулся.
Сижу и жду, когда попросят джинсы.
# # #
(10 раз прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 |