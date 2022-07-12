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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2022 год / № 17, 12 июля

№17. 12 июля 2022 года.

Кремль посоветовал россиянам вместо диванов и кроватей в ИКЕА присматривать себе шконки.
* * *
Официальные сообщения – пятьдесят оттенков правдивого...
* * *
На работу в Сбербанк требуется выковыривальщик чипов пятого разряда.
* * *
Пресс-служба «Вкусно и точка» рекомендовала россиянам перестать отделять мух от котлет.
* * *
«Повторное заражение невозможно». Учёные доказали, что России не угрожает зомби-апокалипсис.
* * *
«Глава ДНР Денис Пушилин издал закон, запрещающий менять местами первые буквы его фамилии и имени» (из новостей).

# # #

Российский суд запретил мультсериал «Happy Tree Friends», так как в нём есть «натуралистические сцены, связанные с издевательствами, кровью, приёмами лишения жизни» – суд решил, что подростки могут подражать главным героям сериала.
Блин, только не показывайте им «Тома и Джерри»!

# # #

«Сергей Сергеевич упомянул о газификации школ. У нас, к сожалению, большое количество школ ещё не газифицировано в стране. Я смотрел справки – даже, честно говоря, удивился: очень много» – В. Путин.
Владимир Владимирович, это Сергей Сергеич вам ещё про школьные туалеты не рассказал – вы бы рыдали!

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Нам говорили, что стрелялки делают человека злым и агрессивным. Оказалось, что злым и агрессивным делают безграничная власть и замкнутое пространство бункера.

# # #

«Решение, близкое к гениальному»

Очередной путинский прорыв, ТАСС рапортует, что «Сбер решил проблему дефицита чипов для карт», которые Россия больше не может импортировать из-за путинской СВО не только из Европы и США, но и из других стран (из того же Тайваня) под угрозой санкций.
Отечественные «специалисты» начали выковыривать чипы из использованного» пластика». Как говорят, в конторе Грефа – «реимплантировать».
В банке сообщили, что в месяц у него в отделениях накапливается почти 400 тысяч неактивированных карт, за которыми клиенты не пришли. Один чип для карты стоит €5, а его пересадка («реимплантация») – всего €1,3. Так, мол, Сбер экономит 1 млрд. рэ.
В общем, россияне, не спешите выбрасывать свой «пластик» с истёкшим сроком. Лучше пошукайте по ящикам трюмо и по старым кошелькам в поисках вашей прелести. Не исключено, скоро в банках будут принимать чипы, как раньше стеклотару и макулатуру.
И ведь это только 4 месяца СВО. Ох, представляем что и откуда наковыряют наши «импортозамещатели» в других сферах к концу года.
Министр транспорта Савельев заявил о готовности пересесть на Lada, «если машину сделают нормально».
Поняли? Барин-министр изволит сам лишь нормальными машинами пользоваться.
А то, что миллионы россиян на хламе ездят, барина-министра не волнует – это же холопы.

# # #

Новость: Большинством российских карт уже нельзя расплатиться за рубежом – это минус. Но есть и плюс, хотя и спорный, – из-за этого хакеры почти полностью потеряли к ним интерес, констатируют эксперты «Лаборатории Касперского».
– Это просто анекдот про оптимиста, который на кладбище видит одни плюсы...

# # #

За последние полгода цены на лосось в России выросли более чем вдвое.
Как же так, может, лосось просто не знает, что рубль укрепляется?!

# # #

Минобороны отчиталось об успешной блокаде якутского города Мирный за дискредитацию армии РФ.

# # #

В 1978 году мои одноклассники осудили меня как предателя Родины. В 1981 году, как-то разузнав мой адрес, написали письмо с просьбой выслать им джинсы. В 1987 году попросили прислать гостевой вызов, ну чтоб хоть одним глазком. В 90-х пошли предложения по совместному бизнесу. В 2000-х просили совета по приобретению недвижимости и открытию банковских счетов. В 2010-х присылали фотки с 5-звёздочных курортов. В 2014-м послали нахрен из-за позиций по Крыму. Теперь обозвали ж...бандеровцем из-за позиции по Украине...
Круг замкнулся.
Сижу и жду, когда попросят джинсы.

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«Музыкантов я не бил, а просто требовал сыграть «Как на кладбище Митрофаньевском». А раз они слов не знают, я их и наказал за упущение в работе» (из объяснительной).

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