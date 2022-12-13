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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2022 год / № 27, 13 декабря

№27. 13 декабря 2022 года.

Владимир Зеленский планирует до конца года побывать с дружественным визитом во всех регионах, где проходили референдумы о присоединении к России.
* * *
Учёные Сколково получили грант на разработку способа отличить патриотичную кириллическую букву «О» от вульгарной латинской.
* * *
Виктор Бут будет назначен главой департамента ФСБ по борьбе с незаконным оборотом оружия.
* * *
«МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел». Теперь дело за малым. Запретить швабры.
* * *
Ударим по глобальному потеплению ядерной зимой!
* * *
«Наш народ должен показать Западу, что у него есть деньги». Кремль объяснил постоянный рост цен.

# # #

«Покупайте российские товары», – сказал Путин в микрофон Bosch. А потом сел за руль «Мерседеса», чтобы прокатиться по Крымскому мосту.
– Я извиняюсь, а какие товары? Нефть и газ? ГРК «Кинжал» и танки Т-90? Трубопроводы высокого давления?
– Из российских остались разве что водка и проститутки – вот их и будем покупать!

# # #

Коллега сказал, что не поедет больше в Европу, потому что «там теперь много трансов и геев», а сейчас написал в рабочий чат, что собирается в отпуск в Таиланд.
Мужественно молчим всем чатиком, чтобы не портить человеку сюрприз.

# # #

Новости одного дня.
• Италия поставит Украине ракеты Aspide.
• Из Бурятии на помощь воинам отправили три юрты с шаманами для защиты от обстрелов из HIMARS.

# # #

Настырная повариха недоваренных новостей Симоньян

«И ты туда же, «литературная секция»?!

Настырная повариха недоваренных новостей Симоньян, лезет вперёд, расталкивая торсом народ, в изумлении глазеющий на происходящее:
«Трое наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы ни разу не в приграничной зоне. Теперь уже пора перейти в режим «Вставай, страна огромная!» – или всё ещё рано?»
Значит так, гражданочка.
Вам было сказано Верховным, что у него «всё идёт по плану, строго по плану». Он мост тестирует, а его клон премию вручает. Удары по российским аэродромам для него тоже не новость – всё предвидел задолго до 24 февраля. Когда скажут «вставать», тогда и «встанете» вместе с Кеосояном, и пойдёте всей «пилорамой», куда прикажут.
Пока же сидите, не умничайте, получше пеките свои новости, вовремя откидывая «лапшу» на дуршлаг. В Гааге не всё еще готово.
«СерпомПо»
Глава СК Александр Бастрыкин получил премию «Юрист года» в номинации… *звучат фанфары* ...«Правозащитная деятельность»!
– В стране, где Кадыров – академик, а Пригожин – трижды Герой России, не стоит удивляться тому, что Бастрыкин – юрист года.
– Если Бастрыкину дали премию «юрист года», то премию «военный стратег года» должны поделить Шойгу с Герасимовым.

# # #

Всё идёт по плану,
И план у нас нормальный.
Вот только рост числа дебилов
Экспоненциальный.
Тимур Шаов

# # #

Извините, у нас Россия.
«Ответственный за призыв полковник Мертвищев попался на взятке стиральной машиной».

# # #

Извините, у нас Россия.
• В Питере у станции метро установили скульптуру «Шар» за 3,2 млн. рублей.
• Его аналог на Alibaba стоит порядка 300 тысяч рублей.

# # #

Информировать граждан об отмене мобилизации будут лично сотрудники военкоматов, с вручением уведомлений.

# # #

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что ему пришлось идти в общий для женщин и мужчин туалет во время саммита Совета глав МИД ОБСЕ в Швеции:
«Извините меня за подробности, там я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: «А это для дам или для джентльменов?» Мне сказали: «У нас всё общее». Я не поверил, но это действительно было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», – рассказал он.
Хочу спросить. А он российские туалеты видел?
Открою вам страшную тайну: гендерно-нейтральные туалеты есть в каждой российской квартире. И даже деревенские сортиры с выгребной ямой в домах без удобств – тоже гендерно-нейтральны.
Передайте ему, что «не по-людски» – это когда лошади у руля вместо людей.
* * *
Подходит как-то Лавров к туалету на конечной остановке автобусов в Новосибирске и спрашивает: «Простите, а это для дам или джентльменов?»
* * *
Так я и не понял: посетил ли Лавров шведский туалет или дипломат сходил в дипломат? Переживаю.
Этот новосибирский сортир – долгожитель Этот новосибирский сортир – долгожитель. Он видел всё. Местные обыватели в нём умирали и совокуплялись, спали и прятались, вставали с колен и проваливались в «очко», а также молились, лечились и пели. (Свою главную функцию, при этом, он тоже исполнял архиисправнейшим образом.)
На четырнадцатом году жизни сортира, ему наконец привесили дверь и частично ободрали фекальные наслоения на стенах и полу. Является ли этот факт признаком прогресса и исключительной смекалки? Несомненно. Особенно дверь. Как видим, у России тоже есть, что предложить человечеству.

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По итогам новогоднего корпоратива было принято решение – переименовать на проекте группу «Аналитики» в группу «Налитики».

Шутка 2019 года

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