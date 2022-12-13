№27. 13 декабря 2022 года.
|Владимир Зеленский планирует до конца года побывать с дружественным визитом во всех регионах, где проходили референдумы о присоединении к России.
# # #«Покупайте российские товары», – сказал Путин в микрофон Bosch. А потом сел за руль «Мерседеса», чтобы прокатиться по Крымскому мосту.
– Я извиняюсь, а какие товары? Нефть и газ? ГРК «Кинжал» и танки Т-90? Трубопроводы высокого давления?
– Из российских остались разве что водка и проститутки – вот их и будем покупать!
# # #Коллега сказал, что не поедет больше в Европу, потому что «там теперь много трансов и геев», а сейчас написал в рабочий чат, что собирается в отпуск в Таиланд.
Мужественно молчим всем чатиком, чтобы не портить человеку сюрприз.
# # #Новости одного дня.
• Италия поставит Украине ракеты Aspide.
• Из Бурятии на помощь воинам отправили три юрты с шаманами для защиты от обстрелов из HIMARS.
# # #
|
«И ты туда же, «литературная секция»?!Настырная повариха недоваренных новостей Симоньян, лезет вперёд, расталкивая торсом народ, в изумлении глазеющий на происходящее:
«Трое наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы ни разу не в приграничной зоне. Теперь уже пора перейти в режим «Вставай, страна огромная!» – или всё ещё рано?»
Значит так, гражданочка.
Вам было сказано Верховным, что у него «всё идёт по плану, строго по плану». Он мост тестирует, а его клон премию вручает. Удары по российским аэродромам для него тоже не новость – всё предвидел задолго до 24 февраля. Когда скажут «вставать», тогда и «встанете» вместе с Кеосояном, и пойдёте всей «пилорамой», куда прикажут.
Пока же сидите, не умничайте, получше пеките свои новости, вовремя откидывая «лапшу» на дуршлаг. В Гааге не всё еще готово.
«СерпомПо»
– В стране, где Кадыров – академик, а Пригожин – трижды Герой России, не стоит удивляться тому, что Бастрыкин – юрист года.
– Если Бастрыкину дали премию «юрист года», то премию «военный стратег года» должны поделить Шойгу с Герасимовым.
# # #Всё идёт по плану,
И план у нас нормальный.
Вот только рост числа дебилов
Экспоненциальный.
Тимур Шаов
# # #Извините, у нас Россия.
«Ответственный за призыв полковник Мертвищев попался на взятке стиральной машиной».
# # #Извините, у нас Россия.
• В Питере у станции метро установили скульптуру «Шар» за 3,2 млн. рублей.
• Его аналог на Alibaba стоит порядка 300 тысяч рублей.
# # #Информировать граждан об отмене мобилизации будут лично сотрудники военкоматов, с вручением уведомлений.
# # #
| Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что ему пришлось идти в общий для женщин и мужчин туалет во время саммита Совета глав МИД ОБСЕ в Швеции:
«Извините меня за подробности, там я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: «А это для дам или для джентльменов?» Мне сказали: «У нас всё общее». Я не поверил, но это действительно было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», – рассказал он.
Хочу спросить. А он российские туалеты видел?
Открою вам страшную тайну: гендерно-нейтральные туалеты есть в каждой российской квартире. И даже деревенские сортиры с выгребной ямой в домах без удобств – тоже гендерно-нейтральны.
Передайте ему, что «не по-людски» – это когда лошади у руля вместо людей.
| Этот новосибирский сортир – долгожитель. Он видел всё. Местные обыватели в нём умирали и совокуплялись, спали и прятались, вставали с колен и проваливались в «очко», а также молились, лечились и пели. (Свою главную функцию, при этом, он тоже исполнял архиисправнейшим образом.)
На четырнадцатом году жизни сортира, ему наконец привесили дверь и частично ободрали фекальные наслоения на стенах и полу. Является ли этот факт признаком прогресса и исключительной смекалки? Несомненно. Особенно дверь. Как видим, у России тоже есть, что предложить человечеству.
(200 раз прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 |