    Коротко

Экс-депутату Верховного Хурала за убийство человека дали 1 год исправительных работ

В суде установлено, что в феврале 2023 года во время охоты 44-летний мужчина, приняв объект на прицеле тепловизора за животное, произвел из охотничьего карабина выстрел. В результате выстрела 38-летний местный житель, который ехал верхом на лошади, получил ранение головы и скончался на месте.

В ходе следствия обвиняемый вину признал и возместил моральный и материальный вред на общую сумму 3 млн. рублей.

Суд назначил экс-депутату наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком на 1 год.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Государственный обвинитель, не согласившись с несправедливостью назначенного наказания, обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Пока в Украине ищут боевых комаров, житель Тувы госпитализирован с симптомами сибирской язвы

Предварительно, 23 июня мужчина забивал лошадь для сдачи мяса в селе Бижиктиг-Хая. 29 июня один из участников забоя пожаловался врачам на плохое состояние. Его госпитализировали в инфекционную больницу Кызыла с предварительным диагнозом сибирская язва.

У всех контактировавших с ним сейчас берут анализы. Мясо лошади, от которой могла пойти зараза, также изъяли для лабораторных исследований. Установлено, что конину без ветсвидетельства купил житель Ак-Довурака. Следственные органы проводят проверку.

Подъезд к селу, житель которого заразился сибирской язвой, перекрыли. Полицейские оборудовали КПП.

Тува на втором месте среди закредитованных регионов России

Уровень закредитованности имеет значительный показатель в следующих регионах РФ: Калмыкия, Тува и Тюменская область. В этом списке Калмыкия занимает первое место по показателю долговой нагрузки, её уровень составляет 108,8%. Республика Тыва – второй по уровню закредитованности субъект – её показатель 98,6%, а в Тюменской области – 83,3%.

В исследовании также отмечается, что по сравнению с прошлым годом объем задолженности населения России вырос на 9% – до 27,6 трлн. рублей.

С 1 июля в России вводится акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки, он составляет 7 рублей за литр

Подакцизными станут напитки в упаковке, на питьевой или минеральной воде и содержащие сахар, например, глюкозу, фруктозу, сахарозу и другие подобные вещества, либо сироп с сахаром или мед. Кроме того, содержание углеводов в них – более 5 граммов на 100 миллилитров напитка, и объемная доля этилового спирта не должна превышать 1,2%.

Из-под действия акциза выведены соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе. Под определение сахаросодержащих напитков не попадает алкогольная продукция с долей спирта более 0,5%. Закон, вводящий акциз, был подписан в конце ноября 2022 года.

«Введение акциза на сахаросодержащие напитки – это масштабное событие для всей индустрии, уже сейчас очевидно, что оно окажет серьезное влияние на работу каждой компании, независимо от размера производства», – прокомментировал РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

Он пояснил, что в результате индустрия напитков вынуждена перестраивать многие ключевые механизмы, что повлияет на формирование прибыли, организацию производства, маркетинговую стратегию.