Сергей Конвиз: Автопробег штурмовиков ЧВК ударил по коррупции и выявил слабость власти

Военный мятеж ЧВК «Вагнер», или как выразился Лавров «передряга», менее чем за сутки «поставил страну на уши». За это время создатель ЧВК Евгений Пригожин из уголовника и крупного преуспевающего бизнесмена в одночасье превратился в лидера протестного настроения военных. А его высокопрофессиональная дисциплинированная частная армия за период чуть более 24 часов продемонстрировала невиданные ранее сплочённость, целеустремлённость и веру в своего лидера. Она смогла оставить о себе неизгладимый след в истории России и мира.

Это был во многих отношениях уникальный эпизод отечественной истории, показавший, какой на самом деле является сегодняшняя Россия, насколько она крепка и каково отношение к ней простых людей. Он показал, насколько общество предано своему царю. Кроме того, мятеж выпукло «высветил» состояние российской армии и её руководства. И в некотором роде объяснил, почему наша, ранее считавшаяся второй в мире, армия почти полтора года безуспешно берёт Киев, а украинская армия хоть медленно, но всё же наступает. Заодно мятеж Пригожина дал почву для рассуждений, когда и чем наша СВО в Украине может закончиться.

ШОЙГУ ПРОИГРАЛ ПИАР-БИТВУ ПРИГОЖИНУ

В предыдущем номере я наскоро накидал статью про «Марш справедливости» ЧВК «Вагнер». Но тогда многое было неизвестно. Теперь, по прошествии недели, ситуация во многом прояснилась. И обнажились контуры события: кто, зачем и в чьих интересах затеял этот мятеж. Как власть и общество восприняли события? Какова теперь судьба штурмовиков Пригожина и самого «руководителя оркестра»? Кого в итоге назначили «победителями» в борьбе с мятежниками? И кто в ближайшем будущем за всё ответит?

Начнём с того, что министру обороны РФ генералу армии Шойгу надоело, что основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин ведёт агрессивную пиар-компанию против него. Публично выставляет его придурком и коррупционером. Тем самым как бы готовит почву для его смещения с должности. При этом пропагандисты Пригожина очень умело подавали информацию о министре Шойгу и его семействе, формируя в российском обществе негативное отношение в целом к руководству армии. Некоторые замеры общественного мнения показывали, что рейтинг Пригожина стал приближаться к рейтингу самого президента, в то время как о симпатиях к Шойгу заявляло не более 4% опрошенных респондентов.

А на фоне отступления наших войск от Киева и сдачи частям ВС Украины Херсона авторитет министра обороны «сморщился» до таких размеров, о которых говорить даже год назад было невозможно. Заявление Пригожина «Шойгу, с..., где боеприпасы?» стало мэмом и наиболее яркой иллюстрацией отношения к Шойгу большой части патриотически настроенного населения страны. Мнение Пригожина охотно поддержали такие авторитетные специалисты в военном деле, как генералы Ивашов, Руцкой, экс-министр обороны ДНР Стрелков (Гиркин) и другие. Российское общество по инерции до сих пор требует от военного руководства успешного военного похода на Киев, Николаев, Одессу и даже Львов. А на самом деле Шойгу приходится выстраивать оборону, чтобы украинцы не смогли прорвать фронт. При этом турбо-патриоты требуют от руководства Минобороны активных действий, постоянно напоминая, что обороной сражения не выигрываются и территории не освобождаются.

В общем, имидж генерала армии Шойгу скукоживался на глазах. С учётом этого действия Пригожина и его ЧВК на фронте и в медиапространстве фактически дискредитировали руководство Минобороны, умаляли личности министра обороны и начальника Генерального штаба. Они могли реально угрожать карьере Шойгу. Так что дальше терпеть подобное он уже не мог.

НА ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛИ ТАНКИ

Чтобы положить этому конец, министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все добровольческие отряды, которые находятся в «зоне СВО», должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны. Заметьте – не ЧВК «Вагнер», не Пригожин, а какие-то «добровольческие отряды», у которых никакого юридического статуса нет. Мотивировалось это тем, что «это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».

На деле правовой статус ни отдельно взятого бойца ЧВК, ни в целом ЧВК никаким приказом министра и никаким контрактом изменить невозможно. Для этого необходима законодательные изменения, которые вправе проводить Госдума, Совет Федерации и президент РФ. Кстати, 15 марта сенатор от Тувы Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором, которая проголосовала против закона об ответственности за дискредитацию участников СВО на Украине. При этом она резонно указала на то, что в России вообще частные военные компании вне закона. Она предупредила об опасности использования частной армии в зоне СВО. Сенаторы сделали вид, что они ничего не слышали... Не прошло и трёх месяцев, как пророчество сенатора от Тувы сбылось: Пригожин поднял свою армию на военный мятеж.

Но вернёмся с ситуации взаимоотношений Пригожина и Шойгу.

В общем, Пригожин воспринял приказ Шойгу как шаг по расформированию ЧВК «Вагнер» и переподчинению её состава офицерам Минобороны. Фактически созданную им армию выводили у него из подчинения. Хотя ЧВК – это не армейское подразделение Минобороны. Это частная армия, подчиняющаяся своему создателю – Евгению Пригожину. Образно говоря, это его детище, которое Шойгу решил забрать (а фактически – присвоить) просто потому, что он – министр. Любой юрист пояснит, что в правовом государстве такое невозможно. И сомнительная логика решения Шойгу именно в таком понимании ситуации была заведомо обречённой на провал, поскольку штурмовики Пригожина прошли с ним огонь и воду, и переходить в подчинение паркетному генералу у них заведомо не было никакого желания.

Следует иметь в виду, что ЧВК «Вагнер» на тот момент была самой боеспособной частью наших сил на линии боевого соприкосновения с ВСУ. Только поэтому её штурмовиков бросали на самые горячие позиции. Именно поэтому взятие Бахмута (Артёмовска) было поручено исключительно бойцам Пригожина, а не подразделениям Минобороны, Росгвардии или ополченцам ЛДНР. При этом вагнеровцы, как никто другой, несли огромные потери. По некоторым данным, ранеными и убитыми – до 90% личного состава. А после взятия Бахмута они по согласованию с командованием отошли на отдых, лечение и перегруппировку в полевые лагеря в прифронтовом тылу. Там их и застал этот провокационный приказ.

Тогда Пригожин собрал свой «Совет командиров» (оказалось, такой в ЧВК «Вагнер» имеется). И это не противоречит закону, поскольку ЧВК – частная компания. Он поставил вопрос ребром: идём в подчинение к Шойгу или сворачиваем своё участие в СВО? Похоже, к Шойгу идти никто не захотел.

Последовавшие за этим события трактуются по-разному. По версии Пригожина, ВС РФ по команде Шойгу нанесли удар по тыловым лагерям наёмников. Пригожин заявил, что имеются жертвы среди штурмовиков. Минобороны это отрицает. Пригожин знал, что Шойгу и Герасимов, отдавшие этот приказ, находятся в ставке Южного военного округа (ЮВО) в Ростове. Тогда вечером 23 июня Пригожин поднял мятеж. Он объявил, что ведёт своих бойцов на Ростов, чтобы «разобраться» с Шойгу и Герасимовым.

Утром 24 июня военная техника и бойцы ЧВК «Вагнер» зашли в Ростов, окружив штаб ЮВО и объекты силовых ведомств, блокировав силовиков. При этом следует заметить, что ни при пересечении границы, ни при входе в донскую столицу, ни непосредственно в ней никто им сопротивления не оказывал. А сами бойцы ЧВК вели себя цивилизованно: ни об одном случае мародёрства, грабежа, насилия или убийства гражданских никаких сообщений не поступало. Население общалось с бойцами, кормило их. Сами штурмовики, соблюдая очереди, за деньги приобретали в магазинах всё необходимое.

К Пригожину, который обеспечил бурное информационное сопровождение своей акции в телеграм-каналах, через интернет обратились генералы Суровикин и Алексеев. Оба заявили, что «нельзя играть на руку противнику в это тяжёлое для страны время», что действия Пригожина – это «удар в спину стране и президенту», что «такая провокация могла быть сделана только врагами страны». Но и эти воззвания на действия ЧВК «Вагнер» никак не повлияли. По крайней мере, в публичном пространстве. А позднее выяснилось, что генерал Суровикин может стать подследственным, поскольку заранее должен был знать о планах Пригожина, но не доложил об этом начальству. Более того, оказалось, что он был в рядах ЧВК ещё с 2017 года и имеет личный жетон ЧВК под номером М-3744.

Впрочем, когда Пригожин прибыл в ставку, ни министра, ни начальника Генштаба там уже не оказалось. Вместо них ему были предъявлены генералы Евкуров и Алексеев, которые на требование представить им Шойгу, хлёстко ответили: «Забирайте!».

АБСОЛЮТНАЯ НЕГОТОВНОСТЬ ВЛАСТЕЙ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Следует отметить, что Ростов – это столица региона, прифронтовой город с гражданским населением более чем в миллион человек. В связи со спецоперацией город и его окрестности напичканы войсками Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Это огромное число военных разного ранга – десятки, если не сотни тысяч вооружённых военных. Тем не менее, как выяснилось впоследствии, Пригожин сумел взять Ростов своими бойцами численностью от 5 до 8 тыс. без единого выстрела. В считанные часы его штурмовики на танках и БТР-ах «оседлали» все перекрёстки города, окружили здания ФСБ, ФСО, Росгвардии и Минобороны, снайперы ЧВК оперативно заняли позиции на высотках, а сам Пригожин на камеры допрашивал пленённых им генералов Минобороны.

По некоторым сведениям, которые подлежат дополнительной проверке, в это время Шойгу отбыл в Туву, где отдыхал на рыбалке на пару с мэром Москвы Собяниным. Тем временем пришло сообщение, что СУ ФСБ России ещё 23 июня возбудило уголовное дело в отношении Е.Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооружённого мятежа. Генпрокурор Краснов заявил, что провёл проверку и установил законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, по которому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В Ростов для подавления военного мятежа выступили бойцы чеченского спецназа «Ахмат». Но они дальше пригорода не продвинулись. Отправили разведку и ждали донесений. Не дождались. Пока они готовились к битве, Пригожин, воодушевлённый отсутствием отпора со стороны силовиков и радужным приёмом гражданского населения, двинул свои войска на Москву. Он заявил, что начинает «Марш справедливости». Колонна из военной техники со штурмовиками ЧВК на полном ходу проскочила города Воронеж и Липецк, по ходу сбив самолёт РЛС Ил-22М и шесть вертолётов различного типа, включая штурмовой Ка-52, которые были направлены руководством Минобороны с целью остановки мятежников.

Путь почти в тысячу километров они преодолели при полном отсутствии сопротивления частей МВД, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Как потом, после отказа от взятия Москвы вагнеровцами, заявит Золотов, он не выставлял заслонов по маршруту движения ЧВК, потому что это было бессмысленно: «они бы просто прошли как нож сквозь масло». Поэтому он концентрировал силы в самой столице. И уверенно добавил: «Москву мятежники не взяли бы».

А вот губернаторы регионов, через которые проскочили к Москве штурмовики, показали себя, мягко говоря, несостоятельными. Сначала губернатор Ростовской области Василий Голубев вместо организации отпора бунтовщикам занимался «вопросами обеспечения жизнедеятельности города», а затем и вовсе пропал с радаров в то время, когда ростовчане мило общались с мятежниками. Он даже не насмелился посетить штаб военного округа, где Пригожин вёл беседы с генералами.

Губернатор Воронежской области Алексей Гусев тоже не организовывал никакого сопротивления мятежникам. Военная колонна вагнеровцев объезжала Воронеж по трассе М-4 по левому берегу, не заезжая в центр города. Единственное, что смогли сделать власти Воронежа – это перекрыть двумя бетонными блоками проезд к зданиям ФСБ и МВД и выставить полицейский патруль. Следует отметить, что Воронежская область пострадала больше всего: сгоревшая нефтебаза, десятки разрушенных сельских домов, подорванных автомобилей и пострадавших мирных жителей, сбиты не менее шести вертолётов и один самолёт.

В Липецкой области никаких спецмероприятий организовано не было. Единственное – намеренно повредили некоторые участки дорог, перекопав их экскаваторами. По части дорог приостановили движение. Правда, потом оказалось, что копали канавы они напрасно: Пригожин со своей ЧВК уже был на пути из Липецка в Москву, до которой оставалось менее 400 км. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также никакого сопротивления ЧВК не организовывал. Он всего лишь объявил населению, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории региона. И рекомендовал жителям не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.

Но лучше всех «отметился» во время мятежа мэр Москвы Сергей Собянин, который в ожидании прибытия ЧВК «Вагнер» в столицу объявил понедельник 26 июня «выходным» днём. А перед этим из московских аэропортов вылетело множество сановных самолётов. В том числе и два борта президента РФ, которые затем были замечены в аэропорту Пулково. Бывший президент РФ Медведев очутился в Абу-Даби, откуда предупредил западных партнёров об опасности захвата ядерных объектов России бунтовщиками Пригожина.

ПАЦАНЫ РАЗРУЛИЛИ КОНФЛИКТ ПО ПОНЯТИЯМ

Но развязка интриги с протестом Пригожина и его войска наступила совершенно неожиданно – президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента России Владимира Путина вступил в переговоры с бунтовщиком Евгением Пригожиным об условиях прекращения мятежа. После переговоров с Лукашенко Пригожин отказался от похода на Москву и вывел боевиков ЧВК «Вагнер» из городов РФ в полевые лагеря. Затем 27 июня пресс-секретарь президента Песков сообщил, что уголовное дело о попытке вооружённого мятежа руководством ЧВК «Вагнер» «прекращено в связи с гарантиями президента РФ Владимира Путина». Правда, я лично такого основания для прекращения уголовного преследования в УПК РФ не читал. К тому же генпрокурор Краснов заявлял, что возбуждение уголовного дела законно. Впрочем, у нас могут всё: как прекратить преследование, так и возобновить его. Так что история с Пригожиным далека от завершения.

Но тут есть один момент, который мне кажется достойным внимания читателей. Как только «заварилась каша» с военным мятежом, произошёл слив информации о взаимоотношениях Пригожина и Путина, который состоял в том, что за последний год Пригожину было выплачено из бюджета РФ 86 млрд. рублей. Власти тут же заявили, что расходование этих денег нужно проверить... Затем появилась информация о том, что Пригожин потратил на СВО более 112 млрд. рублей. Ну, а затем президент России Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими в Кремле, что ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством. С его слов, только за год (с мая 2022-го по май 2023-го) на наёмников из госбюджета потрачено свыше 270 миллиардов рублей. Более 86 миллиардов рублей ушли на их прямое содержание, включая «стимулирующие выплаты», а больше 110 миллиардов рублей – на страховые выплаты бойцам и членам их семей. Помимо того, компания Евгения Пригожина «Конкорд», собственник ЧВК, за тот же период заработала 80 миллиардов рублей на поставках питания для армии.

Однако ранее утверждалось, что «Вагнер» – якобы частная компания и что Кремль не несёт за её действия никакой ответственности. И тут невольно возникает один очень щекотливый вопрос: а как тратятся на частную компанию такие деньжищи? Каково в этом участие депутатов и сенаторов, знает ли об этом Счётная палата РФ? Судя по тому, что известно сейчас, финансирование было заведомо нелегальным и потому незаконным. Только один человек во власти – сенатор от Тувы Л.Нарусова осмелилась однажды напомнить о том, что ЧВК у нас в стране запрещены и действуют они незаконно. Правда, слушать её не стали. И вскоре получили такую вот «пилюлю».

У меня друг был – Сергей Горев. Когда-то (где-то в 1994 году) он признавался лучшим следователем республики. Так вот он говаривал: если не знаешь, как поступить – поступай по Закону! Святые слова. Жаль, что у нас во всей властной верхушке страны так считает (или, по крайней мере, может публично заявить) только один человек – сенатор от Тувы Людмила Борисовна Нарусова.

И последнее, связанное с мятежом. Наши военкоры недоумевают: почему Украина никак не отреагировала на путч Пригожина? Могу ответить с большой долей вероятности: генерал Залужный ждал, когда Шойгу будет вынужден снять войска с зоны СВО для подавления мятежа Пригожина. Они наверняка это отслеживали. И если бы не хитромудрый президент Белоруссии Александр Лукашенко, никакой Золотов Кремль от Пригожина не спас. Власти пришлось бы снимать войска и направлять их против ЧВК. Вот тогда в образовавшуюся брешь Залужный бросил бы свежие резервы, которые могли бы смять передовые порядки и зайти в глубокий тыл наших войск. Это была бы настоящая катастрофа. Благодаря батьке Лукашенко, этого не произошло.

Но и сейчас военное руководство ведёт себя странно. А ведь можно было воспользоваться ситуацией, сгруппировать 25-тысячное войско ЧВК «Вагнер» и под видом капитуляции отправить их в Минск, а затем скрытно и внезапно ударить ею из Беларуси в Украину, взяв Киев, который находится от границы в 30 км. Вот тебе и законная реабилитация Пригожина и его наёмников, а не какие-то «гарантии Путина». Но, похоже, подобным способом у нас уже не думают.

Я вернусь к этой теме позже.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз