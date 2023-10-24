Спорт – в массы!

В доме лифты заменили. Те свой срок отслужили и смонтировали новые. Внутри красотища! Зеркала во всю стену, музыка приятная играет и вкрадчивый женский голос этажи объявляет. Месяц как заменили, а я уже три раза к себе на 12-й этаж по лестничным маршам ползал. Старые лифты не ломались, а новые чего-то ломаются часто.

И, вот, на прошлой неделе ползём с соседом. Он помоложе меня, 74 всего, но живёт выше, на 14-м. Сосед и говорит: «Ни хера власть об людЯх не думает. Пусть не на каждой лестничной площадке, а хотя бы через 3-4, поставили теннисные столы и мы с тобой для передыху могли бы партейку-другую сыграть, пока до своих этажей ползём»...

А вчера Владимир Владимирович будто соседу в голову заглянул! Да и не через 3-4, а на каждой лестничной площадке распорядился столы поставить. Форум по спорту он вчера в Перми проводил, там и распорядился. Вообще, этот форум в судьбе российского спорта стал поворотным. Мы теперь от западного к привычному советскому спорту возвращаться будем.

Это у них там, в мире чистогана и наживы, на спорт смотрят, как на стремление человека усовершенствовать возможности своего тела, чтобы поднять на себя цену. Поэтому и спорт у них завсегда был профессиональным. У нас же в СССР спорт был необходим для подготовки организма к борьбе с трудностями жизни. И поскольку трудности были практически у всех и подкарауливали на каждом шагу, то и спорт у нас был массовый. Но потом перестройка, глобализация. Блёстки западной мишуры и общечеловеческие ценности смутили нас, и мы кинулись прыгать-бегать-плавать как все. За деньги.

Остановил нас мельдоний. И умные люди в правительстве сразу вспомнили, что основное предназначение спорта – подготовка к ещё более тяжким испытаниям. Допустим, какая польза от волейбола на гладкой без зазубринки площадке, в трусах и тапочках «адидас»? Да никакой пользы. Баловство, разврат и пустое времяпрепровождение! И в декабре 2016 г. министерство спорта России признало официальной спортивной дисциплиной волейбол на снегу. Вот, попрыгай возле этой сетки в снегу по колено в валенках йошкар-олинской шерстобитной фабрики, да в ватниках поверх тех же трусов и тогда посмотрим, кто есть кто в волейболе.

Но тут главное не останавливаться! Взять, к примеру, плавание. Почему не ввести в программу плавание в условиях крайнего Севера? Носятся все с этим Фелпсом! 23-кратный Олимпийский чемпион. А ежели в плавательную дорожку куски льда добавить? Нашим-то всё равно, наш пловец любую льдину головой покрошит, ежели Родина попросит. Вот и посмотрим, где будет этот хвалёный Фелпс.

Одним словом, молодцы ребята из Минспорта, креативно мыслить начали. Наверное, уже тогда прочувствовали, что скоро вместо Всемирных Олимпиад будем свои «Всемирные игры дружбы» устраивать... Всё время побеждая и награждая себя же!

Николай Травкин