    Перекрёсток мнений

Аноним, 18-10-2023 #2[ru]

Нельзя лишать Газу электричества – говорит Путин. Это – фашизм. А бомбить зимой украинские электростанции?

Аноним, 18-10-2023 #3[ru]

Визит Путина в Китай внешне косплеит наезды русских князей в Орду за ярлыком на «великое княжение»... На практике невозможно скрыть, что Россия в лице Путина настойчиво предлагает себя Китаю в качестве младшего партнера. А Китай морщится и небрежно отмахивается от этих назойливых предложений, скрывая презрение и холодный расчет мстителя за широкой восточной улыбкой.

Аноним, 18-10-2023 #5[ru]

«Путин заявил о стремлении России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству». Взаимовыгодное сотрудничество по-путински, это: рассорившись со всеми странами, поставляем в Китай нефть, газ, ресурсы, лес, электроэнергию по ценам ниже рыночной стоимости. И т.к. своего обещанного Путиным ипортозамещения не случилось – все везем из Китая, начиная от труб, заканчивая техникой...

Аноним, 19-10-2023 #7[ru]

Путин 18 октября: «поставки ракет ATACMS только продлят «агонию Украины», Россия сможет отражать их атаки». В ночь на 17 октября на авиабазе в Бердянске уже «отразили». До сих пор считают потери...

Аноним, 19-10-2023 #9[ru]

Китайцы у себя взяточников и воров расстреливают. А у тебя в путинской стране, приветствуют и поощряют. Вокруг ООО «Лунсин» столько всякой дряни кормится! Начиная от всяких санэпидем до МЧС-ников! И кто это позорище вскормил и продолжает пестовать? Люди всё видят и понимают. Тебе, дорогой, уже давно никто не верит. Лично я за тебя никогда не голосовала и не собираюсь.

Аноним, 20-10-2023 #12[ru]

Депутат Госдумы призвал «уничтожить» 20% россиян – всех несогласных с Путиным. По мнению единоросса Гурулёва, Путин выиграет так называемые выборы 2024 года, потому что его поддерживают 80% населения. А остальную часть – 20%, порядка 29 млн. человек, по данным Росстата – нужно «изолировать или как-то уничтожить». https://t.me/chtddd/68633

Аноним, 20-10-2023 #13[ru]

№12, на самом деле уничтожать придётся гораздо больше. Процентов 65-70. Потому что реальный электоральный рейтинг Путина вряд ли превышает сейчас 30-35%.

Аноним, 18-10-2023 #1[ru]

В ООН назвали выдворение палестинцев из Газы военным преступлением. А террористическую атаку ХАМАС на Израиль военным преступлением почему-то не назвали. Абсолютно бессмысленная контора...

Аноним, 19-10-2023 #3[ru]

Гражданин Гундяев, выступающий под сценическим псевдонимом «Патриарх Кирилл», назвал ядерное оружие «созданным по божьему промыслу». Все эти разговоры на фоне того, что Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия, говорят о всесторонней подготовке населения к использовании ядерного оружия. Начнут, как обычно, с Воронежа. Или, по желанию Маргариты Боброян, – с Сибири.

Аноним, 18-10-2023 #4[ru]

С таким правительством всё завалится.

Аноним, 18-10-2023 #5[ru]

Министры тупые. Брокерт из местных был более-менее работоспособным. Да и тот сбежал от стада баранов.

Аноним, 18-10-2023 #6[ru]

Брокерт сбежал не от стада баранов, а по другим обстоятельствам.

Аноним, 19-10-2023 #9[ru]

Министр экономики ненавидит всех. Включая себя.

Аноним, 19-10-2023 #11[ru]

Бегство чпокаря из Тувы связано не только с порно-историями, а также немаловажную роль сыграли те самые 90 млн. рублей неизвестного происхождения, которыми он хвастался перед каждой кудесницей йога-клуба, где и устраивались в основном все эти оргии.

Аноним, 19-10-2023 #14[ru]

Брокерт заделал ребенка Маше-Головке, еще одна баба на сносях от него, А Мандылка-прошмандэ до сих пор требует переписать квартиру по ул. Чульдум д.42 на нее. Откуда столько времени? И как он вообще в таком преклонном возрасте может зачать детей? Возможно, из-за 90 мульонов все предъявляют «отцовство»?

Аноним, 19-10-2023 #15[ru]

Чпокарь строил наполеоновские планы, на ЛНР и ДНР. Но с позором был выкинут из правительства и города, так как мандылка была общественной давалкой. Все представители сойотов и тувинской народности хотели оторвать ему уши и горошину.

Аноним, 18-10-2023 #1[ru]

Интернет клокочет новостями о зэках, которые уже пришли в школы и приступили к воспитанию детей (последнее известие такого рода – из Сургута). Смешно, но до сих пор такие новости из России транслируются с «придыханием» и изумлением. Странно. Вроде все точки уже расставлены. Всем все ясно. Сегодня у нас полностью криминализированная, дикарская территория, которой рулит спятивший диктатор... Именно тот «опыт», который рецидивист может передать детям, и является в России самым важным и востребованным. Только уголовная шушера и может преподать первоклашкам то, что им действительно пригодится в русской жизни. А вот всхлипы и печали – неуместны. Россиянам и тем, кто наблюдает за их деградацией – надо привыкать к реальности, а не тратиться на «ахи и охи». Россия выбрала свой путь. Он ведет прямо в преисподнюю. Не надо мешать ее уверенному движению в этом направлении.

Аноним, 18-10-2023 #2[ru]

С россиян собрали почти 200 млн. рублей штрафов за «дискредитацию армии» с момента появления этой статьи в марте 2022 года, подсчитали журналисты. Кстати, в бюджет на ближайшие три года заложены рекордные 440 млрд. рублей штрафа, которые планируется получить с населения и бизнеса.

Аноним, 18-10-2023 #3[ru]

Оказывается, не во всем нынешняя власть берет пример с советской. Например, охота на адвокатов – это что-то новенькое. Ну и да, сначала они сажают не только оппонентов Путина, но и их адвокатов, а потом Песков гордо отчитывается, что на выборах у Владимира Владимировича конкурентов нет и быть не может...

Аноним, 18-10-2023 #3[ru]

Помнится как Брокерт крышевал «Орион», даже селфился на фоне их бетонных фавел. А вы все говорите, откуда 90 лямов у этого трутня.

Аноним, 18-10-2023 #4[ru]

Брокерт то к Бенконсу пристроиться, то к Ориону, то к Транстрою. И так далее. Везде позже пинка налаживали.

Аноним, 18-10-2023 #7[ru]

Долбоминистры – в песочницах им играть и отчеты рисовать. Особенно – минэк.

Аноним, 18-10-2023 #9[ru]

ИПСЭР растащили по карманам. Нет никакой продукции по факту. Это или неконкурентноспособная продукция или некачественная, как всякие там караколы и прочие газировки от Тунева. По факту жители республики ничего не получили от этой программы. Даже курорт Чедер так и не смогли восстановить. Там по сей день конь так и не валялся. Пиломатериал, кирпич, где все это? Почему все эти миллиарды постоянно распределяются между одними и теми же лицами? В Туве нет ни одного товара или продукта, которым по-настоящему можно было бы гордиться. Все привозное. И тут, когда такая была оказана поддержка, деньги просто тупо украли!

Аноним, 18-10-2023 #10[ru]

Китайцу по ИПСЭРу не дали умышленно работать. Убрали все кирпичные заказы. Он сейчас сидит и не знает, куда кирпич деть. Специально так сделали, чтобы на каракола свалить.

Аноним, 19-10-2023 #11[ru]

Дайте Иргиту еще денег по ИПСЭР, он вам быстро их «раскассирует».

Аноним, 19-10-2023 #12[ru]

Собственного производства нет, и долго не будет, пока не поменяют верхушку.

Аноним, 19-10-2023 #13[ru]

Белодомовцы только рвут. Им плевать на местный бизнес. Душат, душат и душат. Всё отдают приезжим.

Аноним, 20-10-2023 #16[ru]

Отсталая и убогая во всех смыслах республика. Нет никаких производств. Зачем тут строить массово жилье, если нет работы и производств? Плодить иждивенцев попрошаек?

Аноним, 20-10-2023 #18[ru]

Немного подождите, год-два, и правительство добьет всех тувинских предпринимашек. Будет только приезжий. А мы – рабы.

Аноним, 21-10-2023 #20[ru]

Спорткомплекс в Каа-Хеме – бездонная кормушка, которая сейчас стоит брошенная и разрушается. Тоже «Тезис» строит, близкие друзья КШВ, кстати.

Аноним, 18-10-2023 #2[ru]

Жители арабских стран вышли на протесты в поддержку палестинцев. Вот только пропускать к себе беженцев из Палестины их страны «почему-то» не спешат. Так что там про «двойные стандарты»? Король Иордании, например, заявил, что палестинских беженцев не впустят в его страну и в Египет – и призвал решать вопрос в границах сектора Газа, «не перекладывая проблему на плечи других стран». Это что же получается: мирные палестинцы – не «жертвы террора», а «проблема»? Или, может, тeррoристам из ХАМАСа банально некем будет прикрываться, если все мирные жители покинут Газу? Цинично и мерзко, господа.

Аноним, 18-10-2023 #3[ru]

№2. Египет и Иордания – страны мусульманские, но не сумасшедшие. Им не нужны тысячи потенциальных террористов, которые потом начнут резать людей из-за своих бредней. Террористов с радостью приютят европейские леваки.

Аноним, 18-10-2023 #5[ru]

Израиль утверждает, что ракета, разрушившая больницу в Газе, выпущена ХАМАСом. ХАМАС вопит, что эта ракета выпущена Израилем. А мир рехнулся настолько, что верит террористам...

Аноним, 18-10-2023 #6[ru]

Если обобщить всю верифицированную информацию, все доступные с утра фото и видео с места происшествия, можно сделать неожиданный вывод. По больнице в Газе никакая ракета не попадала: ни израильская, ни палестинская. Похоже, мы имеем дело с грандиозной мистификацией. https://t.me/astrapress/40678

Аноним, 18-10-2023 #8[ru]

Обозреватель BILD Тимо Локошат разбирает основные фейковые кадры якобы о действиях израильской армии в секторе Газа, которые распространяют в соцсетях. Журналист вспоминает высказывание сенатора США столетней давности о том, что «на войне первой умирает правда». https://t.me/BILD_Russian/12457

Аноним, 19-10-2023 #11[ru]

«Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине Битвы под Москвой», – прочел я. И подумал, что еще ведь не было битвы под Москвой. Пока. Потом подумал, что это опасная мысль. Потом увидел, как продолжают люди издеваться над вчерашней речью спикера ГД Володина В.В. «Без мужчины нет семьи. Кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине. Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью, заводят кошечек и живут», – сказал Володин. Люди веселятся, а мне вот кажется, что за фразой «Без мужчины нет семьи», – глубокая личная трагедия. Ну, с учетом некоторых обстоятельств. Хотя и это опасная мысль. Наверное.

Аноним, 19-10-2023 #12[ru]

Володин: «Без мужчины нет семьи. Кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине. Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью, заводят кошечек и живут». На святое покусился! Зато, когда котик с кошечкой вырастут, вы не сможете их призвать в армию, убивать соседей и умирать за вас, алчных утырков. В этом несомненный плюс котосемей!

Аноним, 20-10-2023 #13[ru]

#12 – «заводят кошечек и живут», а должны умирать!

Аноним, 20-10-2023 #14[ru]

Россия предложила 32 миллиона гектаров Сибири под зерно для Китая. Поставлять за бесценок газ не получилось. Будут поставлять за бесценок земли. Как алкоголик – пока последнюю табуретку не продаст, не остановится...

Аноним, 18-10-2023 #1[ru]

«Мы уже не рухнем... мля»... На любом выступлении Путина кажется, вот сейчас выйдет доктор Борменталь и вынесет ему балалайку...