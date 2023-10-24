Свежий анекдот
Сирые, никчёмные, убогие,
С меткой безнадёжности тупой –
Самые опасные двуногие,
Если собираются толпой.
Игорь Губерман
Очень обидно, что у России нет выхода ни к одному из морей, иначе рыба стоила бы совсем недорого.
К полям у нас тоже выходов нет, следуя из стоимости с/х продукции.
Ну и очень печалит, что нефть Россия совсем не добывает, иначе цены на бензин не росли бы такими темпами!
Единственное радует, что у нас пальмы не растут, а то делали бы все продукты из пальмового масла...
С меткой безнадёжности тупой –
Самые опасные двуногие,
Если собираются толпой.
Игорь Губерман
* * *Россиян предупредили о подорожании рыбы на 30%: «сегодня основными поставщиками морской продукции в Россию являются Чили и другие латиноамериканские страны, а также Турция, Китай, Вьетнам, Индия и Индонезия».
Очень обидно, что у России нет выхода ни к одному из морей, иначе рыба стоила бы совсем недорого.
К полям у нас тоже выходов нет, следуя из стоимости с/х продукции.
Ну и очень печалит, что нефть Россия совсем не добывает, иначе цены на бензин не росли бы такими темпами!
Единственное радует, что у нас пальмы не растут, а то делали бы все продукты из пальмового масла...
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