    Свежий анекдот

Сирые, никчёмные, убогие,С меткой безнадёжности тупой –Самые опасные двуногие,Если собираются толпой.

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Россиян предупредили о подорожании рыбы на 30%: «сегодня основными поставщиками морской продукции в Россию являются Чили и другие латиноамериканские страны, а также Турция, Китай, Вьетнам, Индия и Индонезия».Очень обидно, что у России нет выхода ни к одному из морей, иначе рыба стоила бы совсем недорого.К полям у нас тоже выходов нет, следуя из стоимости с/х продукции.Ну и очень печалит, что нефть Россия совсем не добывает, иначе цены на бензин не росли бы такими темпами!Единственное радует, что у нас пальмы не растут, а то делали бы все продукты из пальмового масла...