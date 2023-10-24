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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 39, 24 октября / Свежий анекдот
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№39, 24 октября 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотСирые, никчёмные, убогие,
С меткой безнадёжности тупой –
Самые опасные двуногие,
Если собираются толпой.
Игорь Губерман

* * *

Россиян предупредили о подорожании рыбы на 30%: «сегодня основными поставщиками морской продукции в Россию являются Чили и другие латиноамериканские страны, а также Турция, Китай, Вьетнам, Индия и Индонезия».
Очень обидно, что у России нет выхода ни к одному из морей, иначе рыба стоила бы совсем недорого.
К полям у нас тоже выходов нет, следуя из стоимости с/х продукции.
Ну и очень печалит, что нефть Россия совсем не добывает, иначе цены на бензин не росли бы такими темпами!
Единственное радует, что у нас пальмы не растут, а то делали бы все продукты из пальмового масла...

(прочитано 305 раз)

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risk-inform.ru/article_10734.html

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Доставая остатки салатов с балкона утром 2-го января, с благодарностью вспоминаю Петра Первого. В сентябре бы скисли, стопудово.

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