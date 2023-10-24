Прокурорское дело: Добить любой ценой!

или как прокурор Тувы может уничтожить экономику целого региона

Достаточно заглянуть в любой справочник, чтобы понять цели и задачи деятельности прокуратуры Российской Федерации: она осуществляет свою деятельность в целях «обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства». Как видите, задач по развалу экономики страны, искусственному уничтожению хозяйствующих субъектов, выбрасыванию на улицу сотен бывших работников предприятий и понижению уровня продовольственной безопасности регионов в этих задачах прокуратуры не содержится. Ну, а как оно обстоит в Туве на самом деле? Чем озабочены быстро сменяемые прокуроры республики? Чего от них больше – вреда или пользы? Попробую ответить на эти вопросы на примере деятельности единственной в республике птицефабрики «Енисейская».

ТРУДНАЯ БИОГРАФИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ

Сказать, что наша птицефабрика всегда была передовым хозяйством, значило бы сильно преувеличивать действительность. Рождённая при советской власти, она, получая постоянную поддержку государства, влачила довольно жалкое существование, фактически перебиваясь на дотациях. Ну, а когда уже в постсоветский период руководство ею досталась проходимцу Шолбан-оолу Иргиту, дела на ней пошли совсем худо. Но это было единственное предприятие птицеводства в регионе, оно снабжало местный рынок мясом птицы и яйцом, и власти были вынуждены поддерживать предприятие, чтобы спекулянты из-за Саян не могли произвольно взвинчивать цены на такую продукцию.

Новый этап в жизни птицефабрики наступил, когда во главе республики наш великий земляк Шойгу поставил бывшего торговца алкоголем Кара-оола. Тот своим первым заместителем назначил вышеупомянутого авантюриста Иргита. Тут же нашлись деньги на масштабную реконструкцию предприятия. И оно ожило. Но ненадолго. Как только к кассе предприятия пристроился один из братьев главы, птицефабрика захромала сначала на одну ногу, а потом и на обе. Тогда активиста возрождения птицеводства в Туве Секинаева, жителя Осетии, недовольного поведением членов главной семейки, поменяли на абаканского арендатора Банникова. Но тот, будучи отпетым проходимцем, смог очень быстро загнать птицефабрику в миллионные долги и обанкротить. После него она представляла собой абсолютную разруху с разграбленным хозяйством и умерщвленными бескормицей курами. Система отопления была разморожена, электрохозяйство растащено. Никакой деятельности на предприятии уже не велось.

Шёл 2017 год. И вот тогда глава республики призвал на возрождение птицеводства Василия Оюна. Стороны договорились, что правительство выделит ООО «Агрохолдинг Заря» необходимые для возобновления производства деньги в виде субсидий, а сын В.Оюна Саин возглавит работу предприятия. При этом правительство гарантировало субсидирование закупа цыплят, а также компенсацию части затрат на оплату электроэнергии и угля. Кормовая база у семьи Оюн была своя.

Следует признать: правительство в 2017-18 годах своё слово держало. Результат не заставил себя ждать. Вложив более 100 млн. рублей собственных средств, Оюн птицефабрику запустил. Только в 2017 году на ней было получено около 11 млн. шт. куриных яиц, не считая мяса кур. Предприятие возрождалось прямо на глазах. Такого эффекта даже от Оюна, известного своей хозяйской хваткой, никто не ожидал. Буквально за несколько месяцев на развалинах размороженного растащенного предприятия появилось конкурентноспособное производство. На предприятии было трудоустроено 114 работников, которые получали достойную зарплату. Агрохолдингом платились немалые по масштабам республики налоги.

Казалось, что процветание ранее загибающейся птицефабрики должно было радовать и тружеников предприятия, имевших хорошо оплачиваемую работу, и казну региона, получающую налоги, и население республики, приобретавшего экологически чистые продукты питания по приемлемым ценам, и правительство Тувы, которое с гордостью отчитывалось «наверх» о возрождении птицеводства в республике.

Но это только на первый непосвящённый взгляд. А на самом деле столь неожиданно быстрый взлёт такого сложного хозяйства оказался по сердцу далеко не всем. Первым своё неудовольствие неожиданно проявил глава республики Кара-оол. Никаких доказательств того, что он требовал от новых арендаторов птицефабрики миллионные откаты, нет. Но, зная нрав и принцип руководства финансами со стороны главы, можно предположить, что он желал некой «благодарности» со стороны Оюна. Но не дождался. И тут начались «чудеса».

ГУБЕРНАТОР СКАЗАЛ: «НАДО», А ПРОКУРОР ОТВЕТИЛ: «ЕСТЬ!»

Вдруг проблемами птицеводства в республике заинтересовался тогдашний прокурор Боровков. И его подчинённые, высунув язык, начали бегать и требовать от Оюна отчётов о яйценоскости кур. Причём этой отчётности он требовал не просто сам, но и через суд. Глупость прокурорской заинтересованности была очевидной. Но всё списывалось на недалёкость прокурорского ока. Однако, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров.

Прокурор Боровков с чего-то решил, что агрохолдинг использовал субсидии, получаемые на развитие птицеводства, не по назначении. Потому обратился в Арбитражный суд Тувы с иском к агрохолдингу о возврате в бюджет 32 млн. рублей. Причём провернул это он так ловко, что приставы тут же арестовали все счета агрохолдинга, препятствуя ведению хозяйственной деятельности.

Поскольку у семьи Оюн хозяйство многопрофильное, поначалу они тащили этот воз за счёт доходов от других видов деятельности. Но, поскольку в суде имелся иск прокурора, правительство Тувы, воспользовавшись этим, приостановило субсидирование птицеводства, тем самым нарушив своё обещание 2017 года. Но упёртый Оюн продолжал за свой счёт поддерживать деятельность птицефабрики. Тогда правительство Тувы пошло на крайнюю меру: разорвало в одностороннем порядке договор аренды птицефабрики и с помощью прокуратуры выставило Оюна с территории. Тогда же прокурор натравил на Оюна всех, кого мог: Следственный комитет, антимонопольное ведомство и налоговую службу. А правительство республики синхронно привлекло к травле Минсельхоз, Минземимущество и Службу финансово-бюджетного контроля.

При этом Минсельхоз, получивший птицефабрику на свой баланс, как и ожидалось, справиться с этим не смог. И вскоре около 40 тыс. кур, имевшихся на птицефабрике, сдохли, оставшись без воды и пищи. Более сотни работников птицефабрики оказались выброшенными на улицу. Таким образом, глава республики Кара-оол и прокурор Боровков, вовлекая в этот процесс уничтожения единственного в республике предприятия птицеводства все имеющиеся в республике надзорные службы, своими скоординированными действиями сделали невозможным дальнейшее функционирование птицефабрики.

НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ И БЕСПРИНЦИПНОСТЬ ПРОКУРОРА ДОКАЗАНЫ СУДОМ

Однако, Оюн не был бы Оюном, если бы он не привлёк для защиты интересов сына лучшие юридические силы региона и Красноярска. Солидная команда под руководством опытных адвокатов А.Котовщикова и А.Язева «порвала» правительственную команду чиновников, «как тузик грелку».

Следует признать, что Следственный комитет и УФАС проявили самостоятельность и на поводу у прокурора Боровкова не пошли. Чего не скажешь о Минсельхозе, Минземимуществе и Службе финансово-бюджетного контроля, которые в ходе судебного разбирательства проявили свои худшие качества: непрофессионализм, беспринципность и слепое следование указаниям «сверху».

В итоге арбитражное дело №А69-1462/18 прокурор Боровков с треском проиграл. Мало того: бюджет Российской Федерации за его глупость и прокурорскую незрелость вынужден был выплатить 594 тыс. рублей компенсации. Правда, к тому времени вместо птицефабрики остались жалкие остатки, на которых возродить птицеводство уже не представлялось невозможным. Такова плата за безрассудство, безнравственность, непрофессионализм и отсутствие гражданской ответственности у прокурора Тувы Боровкова. В результате его действий не только было разрушено предприятие птицеводства, не только 114 человек остались без работы, а бюджет республики – без налоговых отчислений. Тува лишилась своего продовольствия, окончательно утратив продовольственную безопасность.

Боровков за свою глупость поплатился должностью. После визита сенатора Л.Нарусовой к генеральному прокурору РФ нашего замечательного беспринципного прокурора досрочно отправили в отставку. И теперь он обретается в службе безопасности красноярских энергетиков.

У КРОКОДИЛА И ПРОКУРОРА НЕТ ОБРАТНОГО ХОДА

Но прокуроры, как правило, очень целеустремлённые личности. Поскольку следствие СКР отказалось исполнять заказ прокурора Боровкова на привлечение сына Оюна к уголовной ответственности, теперь такая задача была возложена на следователей МВД. И они занялись тем, что начали искать основания для привлечения к уголовной ответственности С.Оюна.

Правда, процесс этот был не прост. Поначалу дело поручили опытному сотруднику СУ при МВД Шаховой. Но она в действиях директора агрохолдинга признаков совершения им преступления не нашла. Поэтому отказала в возбуждении уголовного дела. Прокуратура это постановление отменила и дала соответствующее указание следователю. Тогда Шахова, проведя дополнительную проверку, повторно отказала в привлечении Оюна к уголовной ответственности. Прокуратура вновь вернула дело в СУ. Но принципиальный работник не стала слепо исполнять заведомо незаконные указания прокурора и вновь в возбуждении дела отказала.

Тогда дело передали более покладистому следователю, который не стал спорить с прокурором и покорно исполнил заказ. Так родилось уголовное дело о попытке Оюна украсть 15 млн. рублей при восстановлении птицефабрики. Дело находится у судьи И.Успуна. Похоже, для суда в этом деле никаких секретов уже нет. Защита (всё те же адвокаты А.Котовщиков и А.Язев) аккуратно последовательно приводят доказательства надуманности обвинения.

Дело ещё не закончено, поэтому ограничусь двумя моментами. Первое, в деле имеются пять (!) вступивших в законную силу решений судов, подтверждающих задолженность ГУПа перед агрохолдингом в 27 млн. рублей именно за те работы, по которым следствие «накопало» долг агрохолдинга перед ГУПом в 15 млн. рублей. При этом единственным доказательством обвинения Оюна является бухгалтерская экспертиза, проведённая экспертами, не имеющими соответствующих допусков к проведению подобных экспертиз. К тому же эта экспертиза проводилась по другому уголовному делу, возбуждённому в отношении министра сельского хозяйства за полтора года до возбуждения данного уголовного дела. Любому мало-мальски образованному юристу понятно, что в соответствии с уголовно-процессуальным законом такая экспертиза не может служить доказательством по делу ни при каких условиях. Хотя бы потому, что подсудимый не был (и не мог быть!) ознакомлен с постановлением о его проведении.

Но прокурорская машина, действуя по накатанной методике, не обращает на это никакого внимания. Более того, новый прокурор Дябкин заваливает Верховный суд Тувы требованиями ускорить процесс завершения рассмотрения уголовного дела. Видимо, уверенный в том, что судья Кызылского городского суда не посмеет оправдать оболганного подсудимого.

Конечно, всё приведённое выше – дело рук бывшего прокурора республики Боровкова. Но следует помнить, что первым заместителем при нём служил именно Дябкин. Так что без его личного участия в развале птицеводства республики не обошлось. И он тоже несёт часть своей ответственности за разорение птицефабрики. И давили на следствие, требуя привлечения к уголовной ответственности Оюна, также при нём.

Вообще-то действия нового прокурора Дябкина в некотором смысле понятны. Помнится, когда МВД Тувы повторно заплатило из бюджета за незаконное изъятие тиража газеты «РИСК» 163 тыс. рублей, министра Лобанова срочно отправили на пенсию. Поэтому взыскание из бюджета почти 600 тыс. рублей за непрофессионализм прокурора тоже не может остаться без внимания генпрокуратуры. Всё это заставляет Дябкина искать какие-то пути для личной реабилитации, хотя это дело против агрохолдинга инициировал не он, а его предшественник Боровков. Но тут, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Вот прокуроры и «выёживаются» в суде, пытаясь «натянуть» грубо сшитое белыми нитками уголовное дело. К сожалению, это уголовное дело, так нелепо сработанное, в производстве Кызылского городского суда не одно. Точно такое же уголовное дело «слепили» в отношении директоров ООО «Мегастрой», «Титан» и «Технологии автономных систем».

Но о них я расскажу в следующий раз. Поверьте: вы будете очень удивлены. Такое, наверное, даже в Туве случается нечасто.

Кондрат Пчёлкин