Перспективы для Тувы: что день грядущий нам готовит?

ДЕНЕГ НЕТ

Время течёт неумолимо. Казалось бы, спецоперация России в Украине началась совсем недавно. Однако на самом деле идёт второй год, как Россия и Украина теряют жизни своих солдат, до 20% территории некогда цветущей соседней страны превращены в руины. В России финансовые ресурсы так или иначе связаны с СВО. Тува – один из самых бедных регионов страны. У нас самый низкий уровень жизни, тощий, весьма несамостоятельный, глубоко дотационный бюджет. Но, тем не менее, властям региона удаётся по крохам собирать помощь российским военнослужащим.

В республике недавно ушел из жизни известный человек – брат экс-главы республики, депутат тувинского парламента Юрий Кара-оол. Поскольку до окончания срока полномочий остаётся более года, по закону должны состояться перевыборы в округе, депутатом которого являлся скончавшийся. Кроме него, в связи с привлечением к уголовной ответственности ещё троих депутатов от партии «Единая Россия», освободились и другие избирательные округа. Но состоятся ли перевыборы этой осенью – большой вопрос, поскольку казна пуста, и, как сообщили в Минфине республики, необходимых для выборов средств в бюджете республики нет.

Власти не афишируют людские потери в ходе СВО. По некоторым данным, на Украине погибло более 210 наших земляков-военнослужащих. Однако до сих пор из-за проблем с бюджетом не все их семьи получили полагающиеся им компенсации в размере 1 млн. за каждого погибшего. Наверное, Москва могла бы оказать республике финансовую помощь для обеспечения выплат, но и там, похоже, имеются аналогичные финансовые проблемы. Если говорить о людских потерях, то кроме военнослужащих гибнут и бывшие заключённые, вошедшие в состав ЧВК «Вагнер». Если верить информации из ФСИНа, то таких уже насчитывается более 400 человек. По-видимому, они воевали под Бахмутом.

В общем и целом, события в Украине коснулись и нашего отдалённого немногочисленного региона.

ТЁМНЫЙ МИНИСТР НА РАЗВАЛИНАХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Тем временем в правительстве Тувы жизнь идёт своим чередом. На днях был уволен очередной министр сельского хозяйства и продовольствия С.Ондар. Обычно кадровые перестановки в тувинском правительстве никак не комментируются. Но на этот раз глава правительства В.Ховалыг не стал отмалчиваться и публично пояснил уход министра в отставку. Ведь даже само назначение Ондара министром вызвало отрицательный резонанс, учитывая его историю с наркотиками, за которые срок мотать на зоне отправилась его жена.

«Назначая Сергея Конзан-ооловича Ондара на должность руководителя Минсельхоза, опирался на его значительный опыт», – оправдывается Ховалыг. Про какой такой «значительный опыт», кроме транспортировки наркотиков, имел в виду глава, непонятно. «Поручал навести порядок в отрасли, обеспечить прозрачность распределения грантов и финансовой помощи, проанализировать новые подходы в организации сельхозработ», – пишет глава правительства. На самом деле как раз при этом руководителе в министерстве буйным цветом расцвела коррупция. Именно при нём из рычага развития отрасли средства ИПСЭР были превращены в кормушку для нечистоплотных людей, которые, скорее всего, делились с ним доставшимися им бюджетными средствами.

В связи с этим вспоминается прискорбный случай, когда министр Ондар выделил коммерсанту от сельского хозяйства с подмоченной репутацией Санникову бюджетные средства для закупки зерна твёрдых пород для последующей переработки в муку. А когда правительство определило выделить из этой муки часть для обеспечения семей мобилизованных на Украину, то министр на аппаратном часе публично был вынужден признать, что оплаченной государством муки в наличии не оказалось.

Интересен и последний случай, когда объявленный на 15 марта конкурс по распределению средств ИПСЭР на развитие сельского хозяйства был отложен решением министра. Причины приостановки конкурса так и не были озвучены, пока не обнаружилось, что министр Ондар в сговоре с бывшим зампредом правительства Енданом решили подзаработать на деньгах ИПСЭР, создав подставную фирму, которая по их замыслу должна была получить из бюджета халявные 120 млн. рублей для строительства в п.Каа-Хем цеха по забою скота. Но они не успели вовремя оформить документы и аккумулировать 31 млн. рублей на её счетах, которые должны были подтвердить вложение доли в проект. В связи с этим министр Ондар без каких-либо оснований перенёс сроки подачи документов на неопределённый срок. Как будто бюджетные средства, предназначенные для развития сельского хозяйства республики – его личные средства. Но теперь, когда Ондар отправлен в отставку, судьба этих средств «зависла», если они не сумеют втянуть в коррупцию нового руководителя.

Но тут дело даже не в том, что и Ондар, и Ендан – тёмные личности с криминальным прошлым. Уже поэтому понятно, что, скорее всего, в их планах было просто деньги присвоить и затихариться. Понятно, что никого цеха строить никто не собирается. Главное в том, этот цех, да ещё за казённый счёт, республике не нужен. В настоящее время в Москве в Минсельхозе России благодаря инициативе нашего сенатора Л.Нарусовой решается вопрос строительства крупнейшего в Сибири мясокомбината стоимостью в 1,3 млрд. рублей с производством замкнутого цикла. И если такое случится, то в Туве появятся не только линии забоя крупного и мелкого скота, но и производство колбас международного стандарта, различных полуфабрикатов и мясных консервов (тушёнки) отличного качества. Так что тратить средства ИПСЭР для создания убогого местечкового производства, когда решается более солидный и глобальный вариант современного производства, просто неразумно.

Интересен ещё один аспект объяснения отставки министра Ховалыгом: «Он много ездил по республике, общался с фермерами, животноводами. Открыто признавал минусы-плюсы и своей деятельности, и команды ведомства. Благодарю его за этот путь». Звучит очень мило. Однако на поверку все эти поездки республике ничего не дали. К примеру, уже упоминавшийся псевдо-фермер Санников отчитывается о больших объёмах производства молока и получает за это субсидию из специально созданного в министерстве сельского хозяйства фонде. Вы, конечно, удивитесь, уважаемый читатель, но если верить отчётам Санникова, то он надаивает молока даже больше, чем хозяйства Оюна. И никого при этом совсем не удивляет, что никакого молока от Санникова на прилавках магазинов в Туве нет и в помине. Мало того: этот Санников даже не участвует в тендерах на поставку молока бюджетным предприятиям, больницам и садикам.

Но и это не всё. Интересно, а где этот Санников перерабатывает и бутилирует это своё молоко в таких огромных количествах, если у него для этого нет соответствующих мощностей переработки? К примеру, у Василия Оюна имеется свой современный молокозавод. У него есть самое большое в республике дойное стадо. Кстати, частично созданное на средства Минсельхоза. Зато на прилавках магазинов из местной продукции можно увидеть только молоко КФХ Оюн. Да и в тендерах на поставки молока бюджетным организациям кроме Оюна местных участников не бывает. Но министр Ондар такой странности почему-то не замечал... Так что в случае с молоком «дояра» Санникова просматривается ситуация на подобие той, что случилось прошлым летом с мукой.

Кое-кто удивляется, что русский мужик Санников как-то умудрился втереться в среду тувинских коррупционеров, которые обычно имеют дело только «со своими». Но и тут, как оказалось, ларчик просто открывался. Всё дело в том, что фермер Санников и известный в республике мошенник Иргит женаты на родных сёстрах. При этом Иргит имеет самые близкие отношения с министром Ондаром и даже одно время консультировал его по части финансовых афер. Он специализируется на коррупционных связях с чиновниками и «раскассировании» бюджетных средств в огромных суммах. Как известно, проходимец Иргит получил почти миллиард средств ИПСЭР под программу создания деревообработки. Сроки получения конкретного результата давно настали, а воз, как говорится, и ныне там. А миллиард – тю-тю... По всей видимости, он и внедрил своего русского родственника в коррумпированную среду, чтобы вместе «навариваться» на народных деньгах. Так в республике появился чудо-фермер Санников, специализирующийся на «раскассировании» бюджетных средств, предназначенных на развитие сельского хозяйства Тувы.

Во всех этих уродливых случаях использования бюджетных денег в личных целях отчётливо просматривается мурло бывшего министра, длительное время действовавшего вопреки интересам государства, по которому, как говорят в народе, тюрьма давно плачет. По крайней мере, с того момента, как его наркотики стали доказательством вины его супруги.

ОЧИЩЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ЧЕРЕЗ СМЕРТЬ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Но деньги деньгами. Неожиданно после внезапной кончины Юрия Кара-оола правоохранительные органы срочно заинтересовались не так давно приватизированной гостиницей «Буян-Бадыргы». Ещё не остыло тело усопшего, как чекисты пришли к директору гостиницы Хорлуу А.А. И предъявили ей обвинение в «отмывании» 350 тыс. рублей. Провели обыск, о результатах которого публично ничего не сказали. Как сообщается в некоторых телеграм-каналах, целью визита спецназа был не столько арест директрисы, сколько обыск с последующим изъятием секретной аппаратуры прослушивания абонентов сотовой связи, чем незаконно занимались подельники усопшего депутата.

Кстати, директор гостиницы – супруга бывшего директора комбината «Благоустройства» г.Кызыла Чаш-оола, любимого племянника экс-главы республики Шолбана Кара-оола, депутата тувинского парламента от партии «Единая Россия», в отношении которого в настоящее время возбуждено два уголовных дела, связанных с приписками на комбинате «Благоустройства» и незаконной реализацией автобусов.

Фактически гостиница была в полном распоряжении Юрия Кара-оола при его жизни. Он там устраивал оргии, принимал женщин с низкой социальной ответственностью и многочисленных информаторов. Там хранился общак Кара-оолов и находилась упомянутая выше аппаратура, которая должна быть только у ФСБ и МВД.

Люди, имеющие доступ к конфиденциальной информации, предполагают, что в республике началась кампания по искоренению тяжёлого наследия Шолбана Кара-оола. Как кадрового, так и имущественного. Впереди, в 2024 году – выборы парламента. К этому времени по замыслу инициатора чистки республика должна полностью избавиться от дурного наследия, чтобы начать движение к своему развитию.

В этом плане 2024 год должен стать знаковым и по части СВО в Украине, а также относительно президентской власти в России и региональной власти в Туве. Но об этом – в следующих номерах газеты.

Кондрат Пчёлкин