    Коротко

В Кызыле увеличивается количество носителей половых инфекций

Как сообщается на сайте мэрии столицы Тувы, в Кызыле ситуация с ИППП (инфекции передающиеся половым путём) по данным за три месяца 2023 года в сравнении с аналогичным периодом за 2022 год складывается следующим образом: заболевание сифилисом в 2022 году обнаружено у 8 человек, а в 2023 году у 6 человек; число больных гонококковой инфекцией было 13, в этом году 7; трихомоноз выявлен у 17 человек в 2022 году, а в 2023 году у 22; заболевание хламидиозом в прошлом году было у 7 человек, в этом году у 23; вирус простого герпеса 2 типа выявлены у 1 человек в 2022 году, в 2023 году у 10.

По данным о заболеваемости сифилисом за 3 месяца 2023 года среди учащихся средних и высших учебных заведений выявлены 2 случая в ТГУ. Также согласно данным о заболеваемости гонореей среди детей в возрасте от 7-17 лет выявлены 2 случая (студенты), а врожденный сифилис среди школьников выявлен у 1 человека.

Вместо ремонта дорог в регионе – сбор техники для армии

Именно этим занималось последний месяц госучреждение «Тываавтодор».

Региональные власти сообщили, что «Народный фронт» собрал в Республике Тыва 38 единиц автотехники с различных организаций и предприятий, чтобы отправить её в зону боевых действий. Организации закупили или передали уже использованные машины высокой проходимости марок «УАЗ», «ГАЗ», «Нива» и «УРАЛ». Акцию назвали «Автопоезд». Партнёром выступили Российские железные дороги, которые обещают бесплатно доставить технику военным. Чиновники утверждают, что обычные жители тоже жертвовали свои автомобили.

Согласно официальным данным, к акции присоединились более 20 частных предприятий, и государственные структуры регионы, а также представители азербайджанской и армянской диаспор в Туве. Дополнительно российским военным отправят квадрокоптеры, тепловизоры и рации.

Тува – самый неблагополучный регион России и одновременно один из наиболее милитаризованных. Мотострелковая бригада в Кызыле и воинские части пограничной службы – одни из главных работодателей в регионе.

Напомним, что «ЕР» – партия власти в РФ и, например, ответственна за принятие бюджета страны. В бюджете РФ на 2023 года расходы на «оборону» и «безопасность» запланированы на уровне более 9 трлн. рублей (рост на 6,5% и 58% соответственно). Это почти втрое больше, чем объем планируемых трат на всю национальную экономику.

В Госдуме рассмотрят поправки об ужесточении ответственности за уклонение от призыва

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что 11 апреля Госдума рассмотрит поправки о введениии единого реестра военнообязанных. Также, согласно этим поправкам, электронные повести будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.

По словам Картаполова, бумажные повестки будут передавать через работодателя и заказным письмом. Помимо этого документ можно будет продублировать в электронном виде.

Депутат добавил, что для уклонистов введут обеспечительные меры:

«Если человек не получает повестку или делает вид, что её не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры. Если он не явится снова, то через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, займы и так далее», – заявил он.

Госдума РФ ввела уголовную ответственность за незаконный сбор грибов

Госдума РФ в окончательном чтении приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконный сбор «особо ценных растений и грибов». За нарушение закона грозит срок от 6 до 9 лет, пишет «Интерфакс».

Один из авторов принятого закона, председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников заявил, что к уголовной ответственности по статье будут привлекаться те, кто уничтожает или собирает ценные растения и грибы «с прямым умыслом». Как именно их будут отличать от тех, кто собрал запрещенные грибы и растения по неосторожности, депутат не пояснил.

Годом ранее в России начали действовать два приказа Минприроды, ужесточившие правила сбора грибов, ягод и березового сока. В частности, собирать грибы после их принятия стало возможно только с определенным размером шляпок. Второй приказ регламентирует заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов.

В России резко выросла заболеваемость ВИЧ, сифилисом и гепатитом

В России в январе 2023 года резко выросла заболеваемость инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ, гепатитом, туберкулезом и сифилисом, следует из отчетов Росстата и Роспотребнадзора, которые проанализировал «Медвестник».

По данным ведомств, заболеваемость впервые выявленным туберкулезом выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, ВИЧ – на 20%, сифилисом – на 71%, острыми гепатитами – на 45%. Особенно серьезная ситуация с гепатитом А (+50% заразившихся) и гепатитом С (+42%). Заболеваемость гепатитом B выросла на 11%.

Половина всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлась на 13 регионов: Красноярский край, Иркутскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Краснодарский и Пермский края, Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую и Челябинскую области.

Также в январе в 40 раз выросло число случаев заражения корью (4 случая против 161), в 4,6 раза – коклюшем, почти в три раза – паротитом.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отмечает, что причины резкого роста статистики могут быть и реальные – последствия пандемии и военные действия против Украины, и бюрократические – ужесточение требований к врачам, связанных с отчетностью о данных таких пациентах в срок. Последнее касается только гепатита и сифилиса.

Фонд поддержки участников СВО возглавила предполагаемая племянница Путина

Президент РФ подписал указ о создании госфонда «Защитники отечества». По его словам, организация будет поддерживать участников «СВО» и семьи погибших в Украине военных. Наблюдательный совет фонда возглавил замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а сам фонд – Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области.

По данным издания «Агентство», девичья фамилия Цивилевой – Путина, она приходится президенту РФ двоюродной племянницей. С 2018 года Цивилева возглавляет совет директоров угледобывающей компании «Колмар», долю в которой ей, предположительно, передал муж, когда занял пост губернатора. Кроме того, она входит в совет по вопросам попечительства при администрации Цивилева.

Нефтегазовые доходы России в первом квартале 2023 года рухнули на 45% в сравнении с прошлым годом – Минфин

По предварительной оценке ведомства, в годовом исчислении доходы бюджета составили 5,68 трлн. рублей, что на 21% ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года.

Самое большое снижение показали нефтегазовые доходы – за отчетный период они упали на 45%, с почти 3 трлн. рублей в 2022 году до 1,65 трлн. рублей в 2023. По информации ведомства, это связано со снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением объемов экспорта природного газа.

Расходы бюджета в первом квартале года выросли на 34% и составили чуть выше 8 трлн. рублей. При этом, как пишет Минфин, месячная динамика расходов бюджета в марте замедлилась (+4,2% год к году) после ускоренного финансирования отдельных контрактуемых расходов в январе-феврале.

Таким образом, дефицит бюджета за отчетный период составил 2,4 трлн. рублей против профицита в 1,1 трлн. рублей за аналогичный период прошлого года.

Российские цементные заводы могут встать. А на рынок запустили дешёвое сырье из Ирана

Сокращение потребления цемента внутри России приведет к остановке трех-четырех заводов, допустили участники рынка. Снижение спроса на 5-8% привело к сокращению производства, пишет «КоммерсантЪ».

По данным объединения «Союзцемент», в январе 2023 года в России произведено 2,6 млн. тонн цемента, что на 11,3% меньше января 2022-го. В феврале, по прогнозным данным, выпущено 3,2 млн. тонн, что меньше на 5,9% год к году. При этом никакого роста потребления промышленники не ждут. По базовому сценарию оно сократится в целом по стране на 10%, по пессимистичному – на 20%.

Более того, еще одна серьезная проблема отрасли – резкий рост импорта цемента. В первом квартале ввоз вещества в РФ увеличился на 45%. Растут поставки из Ирана, Беларуси и Казахстана. Общий импорт цемента по итогам 2023 года может составить 5-7 млн. тонн против 2,2 млн. тонн в 2023-м.

В зоне риска оказались отечественные заводы с высокой себестоимостью производства.

Учительница в Туве жестоко избила двух школьников за плохое поведение

Следователи в Туве проводят проверку по факту инцидента, который произошел в одной из школ республики. Учительница с кулаками набросилась на учеников прямо на уроке и избила двоих, сообщили в СУ СКР по региону. Происходящее сняли на видео и разместили ролик в соцсетях, на него отреагировали правоохранители после жалобы родителей.

Впрочем, директор школы встала на защиту учительницы и объяснила её поведение тем, что дети сами виноваты.

«Дети попросили прощения за то, что они провоцировали учителя. У учителя сын находится полтора года на СВО. Тревожная ситуация такая у человека, переживает. Дети спровоцировали, специально сделали так. Она уже на пенсии. 65 лет, вы понимаете? Посмотрите на Байдена. Высокие показатели, учитель, который имеет награды, всю жизнь отработала, советской закалки», – объяснила свою позицию директор школы.

Родная тетя вспорола живот годовалой племяннице из-за ненависти к её матери

Семейная драма в Туве закончилась смертью ребенка. Местную жительницу подозревают в убийстве годовалой племянницы с особой жестокостью. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 7 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения женщина 1994 года рождения повздорила со своей родной сестрой. Последняя – безработная многодетная мама, занималась воспитанием четверых детей. Получив несколько нелестных комментариев со стороны родственницы, невменяемая, предположительно, решила «отыграться» на одном из ее детей. Под горячую руку попалась годовалая девочка, которой буквально вспороли брюшную полость.

Малышку экстренно госпитализировали с повреждением печени, толстой и тонкой кишки, травматическим и геморрагическим шоком. К сожалению, спасти ее не удалось.

Как выяснили стражи порядка, после вопиющего инцидента агрессивная дама также нанесла колото-резаные раны самой себе. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает.

В Туве участились факты бродяжничества детей

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва, полиция констатирует участившиеся факты бродяжничества детей.

За сутки разыскано 5 без вести пропавших несовершеннолетних. Среди них два 14-летних подростка из школы-интерната «Тувинский кадетский корпус». В другом случае 15-летняя школьница не ночевала дома несколько суток. Ее обнаружили в районе Вавилинского затона, где она находилась в компании друзей. Еще одна 16-летняя пропавшая девушка бродяжничала по городу и была разыскана на территории левобережного дачного общества. 16-летний подросток, который не вернулся домой в городе Туране, находился у родственников в селе Сесерлиг Пий-Хемского района.

Утверждается, что в отношении несовершеннолетних каких-либо противоправных действий и правонарушений не совершалось.

Во «ВКонтакте» запретили рекламу способов уехать из России

Во «ВКонтакте» запретили размещать рекламу способов переезда из России. В том числе в соцсети запрещено размещать объявления о получении вида на жительство другой страны, учебе за границей или переезде бизнеса за рубеж. Об этом сообщил предприниматель Алексей Поспехов, владелец сервиса по релокации предпринимателей.

Запрещена в ВК также реклама любых консалтинговых услуг по организации переезда или релокации.

В 2021 году холдинг VK Group возглавил Владимир Кириенко, сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко. В том же году VK перешел под контроль Газпромбанка и «Согаза», которым владеет друг президента Владимира Путина Юрий Ковальчук.

Кремль поручил обеспечить лояльность региональных чиновников

Внутриполитический блок администрации президента потребовал от региональных администраций создать в своих структурах «инициативные группы», в задачу которых будет входить улучшение условий жизни и работы рядовых чиновников, чтобы сохранить их лояльность действующей власти. Об этом, пишет «Верстка», шла речь на совещании с вице-губернаторами, которое прошло в конце марта – начале апреля в Подмосковье.

Всю эту систему на совещании называли общим словом «человекоцентричность». В рамках новой концепции вице-губернаторам предложили установить в зданиях администраций вендинговые автоматы со снеками, добиться для сотрудников льготных условий банковских кредитов, открывать прямо в зданиях филиалы МФЦ, а также сделать для чиновников бесплатной парковку в центральной части городов.

О повышении зарплат госслужащим, как подчеркивает «Верстка», речь не шла.