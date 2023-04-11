Сергей Конвиз: Май 2023 года может стать переломным

Всю прошедшую неделю самым упоминаемым в СМИ событием был взрыв в Петербурге, в результате которого погиб «военкор» Максим Фомин, называвший себя Владленом Татарским. Это второе подобное событие террористической направленности, которое мы помним за недавнее прошлое. Первым был в апреле прошлого года подрыв автомобиля философа националистического имперского пошиба Александра Дугина, в котором погибла его дочь Дарья. Сама Дарья никакого интереса не представляла, потому что была совсем незаметной фигурой на пропагандистском небосклоне. Зато её отец Дугин был известен достаточно хорошо. До сих пор достоверно неясно, кого хотели убить: отца или дочь. И вот – новый взрыв, в результате которого погиб ещё один российский пропагандист.

БОЕЦ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА ПОПАЛ ПОД РЕАЛЬНЫЙ ОГОНЬ

Следует иметь в виду, что 40-летний Владлен Татарский был широко известен, правда, в очень узких кругах. Хотя его биография своеобразна. Родился он в Донбассе в апреле 1982 года. Не имея хорошего образования, трудился простым работягой. Затем неудачно занялся бизнесом. Прогорел. Чтобы решить финансовую проблему, ушёл в криминал. В декабре 2011 года вместе с подельниками ограбил местное отделение Приватбанка. Налётчиков поймали, Фомину дали 12 лет лишения свободы. Отмотав два года, бежал из тюрьмы, нашёл своё убежище и применение в ополчении. Сначала служил в ДНР, потом – в ЛНР. Там в нём проснулся дар пропагандиста. Он – автор книг и популярный в определённой среде блогер с полумиллионной аудиторией. Стал известен тем, что был на приёме Путина в Кремле 30 сентября 2022 года на церемонии присоединения к России новых территорий. Выходя из зала, записал видео со словами «Всех победим, всех убьём, всех, кого надо, ограбим, всё будет, как мы любим».

Что он «любит», многие знали. Желание грабить он объяснял до наивности просто: «Мы как христиане не занимаемся разбойными нападениями, мы забираем то, что принадлежит нам по праву». Ещё в 2017 году он писал: «Русская идея – это война». Свою жизнь до 2014 года он описывал пунктиром: «Работал на шахте. Занимался бизнесом. Криминалом. Сидел».

Его заметили и отметили как типичного идеологически заточенного бойца Путина сегодняшнего времени. В этом плане у него много общего с пропагандистом Антоном Красовским, который публично заявил, что нужно «топить» и «жечь» детей в Украине. 2 апреля 2023 года Татарский проводил творческий вечер в кафе Street Food Bar №1 в центре Петербурга, которое принадлежит создателю ЧВК «Вагнер» Пригожину. Во время закрытого мероприятия одна из гостей подарила ему гипсовую скульптуру в виде бюста. Когда военкор похлопал бюст по голове, сработала бомба, спрятанная в изделии. Владлен скончался на месте. После гибели посмертно был награждён Путиным орденом Мужества. Ведётся следствие. В убийстве подозревают петербурженку Дарью Трепову. Ответственность за теракт взяла на себя так называемая «Национальная республиканская армия», которая назвала военкора «известным поджигателем, пропагандистом войны и военным преступником». ФСБ России распространило заявление о том, что убийцей руководили спецслужбы Украины.

ЛИНИЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ЗАСТЫЛА, НО ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МЯСОРУБКА РАБОТАЕТ ИСПРАВНО

Российские войска начали своё большое наступление в зоне СВО ещё в марте т.г. Как сообщали наши военкоры, планировалось до конца марта выйти на административные границы ЛДНР. Уже апрель, но задача до сих пор не выполнена. Более того, о самом наступлении уже ничего не сообщается. Пропагандистские каналы показывают, как наша армия зарывается в землю и готовится к контрнаступлению ВСУ.

Основные боевые действия по-прежнему идут в районе Бахмута, переименованного нашими властями в Артёмовск. Союзники Киева советуют не тратить силы в Бахмуте и оставить его. Однако командующий генерал Залужный и президент Зеленский по-прежнему считают, что сдача Бахмута преждевременна. Там украинские войска вполне успешно «перемалывают» войска противника.

Как известно, Минобороны РФ за время войны трижды сообщало о потерях наших военных. В последний раз это случилось в сентябре 2022 года. Тогда Шойгу объявил о гибели 5 937 российских военнослужащих. Новых данных от российских официальных лиц больше не было. МО РФ сообщает только о гибели «украинских боевиков». Хотя, конечно, потери имеются с обеих сторон. Генштаб ВСУ 7 апреля заявил, что за время войны российская армия потеряла более 177 тысяч человек. Независимые журналисты и волонтёры заявляют об установлении точных данных о погибших 19 688 российских военных. Только за двухнедельный период с 24 марта по 7 апреля по их сведениям с нашей стороны погибло не менее 1 665. Также журналисты установили имена девяти российских офицеров в звании подполковника, погибших за последние две недели. Всего за время войны ими установлены имена погибших 2 200 офицеров российской армии и других силовых структур. При этом США оценивают потери России и Украины убитыми и ранеными примерно в 100 000 человек с каждой стороны.

Киев и его западные «партнёры» не скрывают, что ВСУ готовится к контрнаступлению. И начаться оно должно с установлением сухой погоды после 9 мая. Российские телеканалы показывают видеосюжеты о концентрации на территории Украины большой бронетанковой группировки, среди которых видны натовские танки Leopard и Challenger, бронетранспортёры FV103 Spartan и Bradley гаубицы М777 и Caesar, РСЗО HIMARS и другие виды вооружения. В течение месяца страны НАТО наверняка успеют поставить Киеву и другие вооружения, включая самолёты, средства ПВО и боеприпасы. К тому же Шойгу до сих пор так и не удалось реализовать своё заявление о том, что поставки техники из Европы станут «законными целями» для вооружённых сил России и будут уничтожаться при пересечении границ Украины.

Руководители ЛДНР недавно побывали на приёме у президента Путина и сообщили ему, что контролируемые российскими войсками территории стали подвергаться обстрелам с украинской стороны вдвое реже, чем ранее. И объяснили это усилением эффективности российских ПВО. На самом деле, скорее всего, генерал Залужный просто накапливает запасы боеприпасов для майского наступления. Поэтому обстрелы и стали менее интенсивными. В общем, контрнаступление ВСУ действительно ожидается в мае. Его исход может кардинальным образом повлиять на весь ход СВО.

РОССИЯ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ: ДРУЗЕЙ НЕ ОСТАЛОСЬ

А тем временем Финляндия стала членом НАТО. Руководство этой страны заявляет, что Финляндия многие десятилетия не планировала вступать в НАТО, чтобы не портить хорошие отношения с СССР, а затем и с Россией. Но события последних лет показали, что безопасность и незыблемость границ этой стране может дать только членство в НАТО. Как известно, протяжённость сухопутной границы Финляндии с Россией – более 1270 километров. До вступления этой страны в НАТО суммарная протяжённость сухопутных границ РФ со странами альянса (Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Норвегией) составляла около 1260 километров. Теперь она увеличилась более чем вдвое. Если отношения России и Запада будут ухудшаться теми темпами, которые мы сейчас имеем, то очень скоро НАТО может разместить тактическое ядерное оружие в 150 км от Санкт-Петербурга. Так мы «отодвигаем» НАТО от наших границ.

Другим резонансным событием в мире стал визит президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Поднебесную для переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Визит был анонсирован как шаг к решению накопившихся вопросов экономики и попытка определить рамки сотрудничества Китая и России в контексте боевых действий в Украине. Как сообщила по итогам переговоров Глава Еврокомиссии, на переговорах в Пекине была подчёркнута твёрдая приверженность мирному плану президента Украины Владимира Зеленского, и Председатель КНР подтвердил свою готовность поговорить с Зеленским в подходящих условиях. Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров выразила надежду на то, что Китай ни прямо, ни косвенно не предоставит России военного оборудования. Возражений со стороны китайской стороны не поступило. Китайский лидер заявил: «Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным по «украинскому вопросу».

Примирительный тон Си на этих встречах понятен: Евросоюз является самым главным экономическим партнёром Китая. Кроме того, страны, входящие в ЕС обладают современными технологиями, которые нужны Китаю для поддержания экономического развития. В связи с этим многие эксперты приходят к мнению, что этот визит европейцев в КНР в целом удался.

НАДЕЖДЫ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ «НАШЕГО ТРАМПА» ПОШАТНУЛИСЬ

А тем временем в США в уголовном суде Нью-Йорка рассматривается вопрос о привлечении бывшего президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности. Его обвиняют в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Всего обвинения были предъявлены по 34 пунктам: по количеству ложных записей, внесённых в отчётную документацию. Окружной прокурор Элвин Брэгг полагает, что Трамп сначала воспользовался услугами порноактрисы, а затем перед выборами оплатил её молчание из избирательного фонда, обозначив платежи как оплату юридических услуг.

По версии прокуратуры, Трамп через своего бывшего адвоката Майкла Коэна передал более 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за её молчание об их романе во время избирательной кампании 2016 года. 76-летнему Дональду Трампу по совокупности 34-х предъявленных ему обвинений может грозить максимальный срок заключения до 136 лет тюрьмы. Таким образом, он стал первым американским президентом, который предстанет перед уголовным судом. 31 марта большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление ему обвинений.

Сам Трамп считает, что дело сфабриковано из-за политического преследования и вмешательства в демократические выборы страны. На волне этого процесса рейтинг Трампа в Республиканской партии, от которой он намерен баллотироваться в президенты, вырос. Согласно данным, бывший американский лидер удвоил своё преимущество с февраля и опережает своего главного конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса на 30 пунктов (54 процента против 24 процентов). В феврале его преимущество составляло 15 пунктов.

Эксперты увидели в этом хитрую игру команды действующего президента Байдена. Он, как и Трамп, заявил, что, скорее всего, будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Многие полагают, что демократическому кандидату будет гораздо легче бороться на выборах с республиканцем Трампом, чем с республиканцем Десантисом. Так что демократы могут радоваться росту среди республиканцев рейтинга Трампа – более слабого кандидата, чем Десантис. После предъявления официального обвинения Трампа отпустили под обязательство являться в суд по первому требованию.

ГААГА НАМ НЕ УКАЗ, НО КАК-ТО БОЯЗНО...

Нельзя не отметить, что события в Украине продолжают влиять на отношение мировых институтов к России. Совсем не случайно Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией детей и передачей их из районов Украины в Российскую Федерацию. Ситуация с этими детьми непростая. Львова-Белова уже заявила, что российские власти готовы вернуть детей на Украину. Для того, чтобы донести позицию российских властей по этому вопросу до мировой общественности, она хотела бы 5 апреля доложить в Совете Безопасности ООН об эвакуации украинских детей в Россию. Однако трансляцию её выступления заблокировала Великобритания, заявив, что чиновница, если желает, «может рассказать о своих действиях в Гааге».

Но ордер МУС выдан не только на Львову-Белову, но и на президента Путина, которому предстоит в августе этого года ехать в ЮАР на саммит БРИКС. Как известно, ЮАР ратифицировала протокол МУСа. В соответствии с ним страна обязана исполнить ордер на арест. «ЮАР принимает во внимание ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест российского президента Владимира Путина и осознает свои юридические обязательства», – заявил пресс-секретарь президента ЮАР. Официального заявления со стороны Москвы об участии Путина в саммите БРИКС пока не поступало. Как сообщил пресс-секретарь Песков, «соответствующее решение пока не было принято». Получается непростая ситуация: если Путин не поедет в ЮАР, его сочтут «слабаком», и западные СМИ будут об этом кричать на всех углах. А если поедет, то может оттуда вернуться уже не в Москву, а в Гаагу...

МАЙСКИЕ ВЫБОРЫ В ТУРЦИИ МОГУТ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Ещё один процесс, который может значительно повлиять на положение России в мире – выборы в Турции. От того, удастся ли Эрдогану удержаться у власти, зависит многое. Там набирает обороты предвыборная кампания. 14 мая будут проходить выборы президента и парламента. Реджеп Тайип Эрдоган, который правит страной последние 20 лет, стремится удержаться у власти. Оппозиция на продление его полномочий категорично не согласна и выбрала единого кандидата на выборах. Разрушительное землетрясение, к которому страна была совершенно не готова, внесло дополнительные коррективы в предвыборную кампанию. Все понимают: если турецкой оппозиции удастся выставить единого кандидата против Реджепа Тайипа Эрдогана, у неё есть очень реальный шанс выиграть президентские выборы.

Турецкая оппозиция, известная как «Народная коалиция», состоит из шести партий: это кемалистская Республиканская народная партия, созданная ещё Ататюрком, исламистская Партия счастья, правая националистическая «Хорошая партия», центристская Демократическая партия, Партия будущего и Партия демократии и прогресса. Главными кандидатами на роль лидера оппозиции считались мэры двух ключевых городов – Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш. Но против первого кандидата Эрдоган организовал уголовное преследование, а у второго проблемы с чересчур националистическими взглядами. К тому же в соответствии с законодательством Турции для того, чтобы баллотироваться, мэры должны были бы уйти в отставку со своих текущих постов. А в этом случае контроль над городами перешёл бы в руки правящей партии. Поэтому выбор пал на третьего представителя оппозиции – 74-летнего лидера Республиканской народной партии Кылычдароглу.

Он известен тем, что 12 июня 2017 организовал и возглавил «Марш справедливости». Это был ответ жителей Турции на незаконные аресты и чистки после неудавшегося военного переворота. Тогда в Анкаре тысячи человек вышли на улицу, чтобы преодолеть 450 километров от столицы до Стамбула. Тогда около 30 тысяч человек шли пешком, в день покрывая около 20 километров по летней турецкой жаре. На их плакатах и футболках было написано «adalet» – по-турецки «справедливость». До Стамбула колонна добралась к 9 июля, шествие завершилось митингом, в котором участвовали сотни тысяч человек, а Кылычдароглу с трибуны рассказывал, как чистки в правительстве изменят судебную систему страны.

Кылычдароглу считается в Турции опытным политиком, ориентированным на Запад. Он имеет репутацию честного, мягкого, при этом одновременно дисциплинированного и решительного человека. В целом оппозиция обещает бороться за права и свободы, избавиться от коррупции и кумовства, планирует переориентировать внешнюю политику на Запад, чтобы разрешить текущие разногласия с союзниками по НАТО, отказаться от эрдогановской экономической и финансовой политики, загнавшей страну в кризис, и обеспечить свободу слова.

В настоящее время эксперты считают, что шансы оппозиции на победу как никогда велики. Триумвират партийного лидера Кылычдароглу и двух мэров главных городов страны, а также поддержка мэра третьего по величине города Измир привели к значительному успеху. Сейчас шансы оппозиции и действующей власти (без учёта голосов курдов) выглядят как 54% к 46%.

В 2011 году Турция была 17-й экономикой мира и по росту опережала все страны «Большой двадцатки». Эрдоган пообещал, что к 2023 году Турция войдёт в десятку сильнейших экономик мира. 2023 год настал, но Турция только отдалилась от своей цели. Разрушительное землетрясение также подорвало позиции власти. Ущерб от землетрясения для страны, по данным ООН, превышает $100 млрд. Кылычдароглу заявляет, что вина за это лежит на правительстве, которое, допускало коррупцию и низкие стандарты строительства.

Кроме того, на предстоящем голосовании есть ещё одна группа избирателей, которая может существенно повлиять на результаты. Это вышеупомянутые курды. Интересы 15 млн. курдов представляет Демократическая партия народов, которую хочет запретить Эрдоган. Несколько депутатов этой партии сидят в тюрьмах по обвинению в терроризме. На 12 мая назначено заседание в Конституционном суде, который решит, будет ли партия распущена. Эти 9% поддержки на выборах могут решить исход выборов. К тому же нельзя забывать, что Запад заинтересован в поражении Эрдогана, потому будет делать всё от него зависящее, чтобы он эти выборы проиграл.

Несмотря на жёсткость режима Эрдогана, в Турции выборы играют важную роль. Фальсифицировать их итоги весьма чревато. Турецкие силовики точно не станут ради Эрдогана стрелять в народ.

Турция – большая интересная страна. Но пишу про неё я не случайно. Так сложилось, что ситуация в этом государстве для России весьма важна. Президент Турции Эрдоган, невзирая на всю неоднозначность этой фигуры, сегодня для России является наряду с президентом Венгрии Орбаном наиболее подходящей личностью. Хотя бы потому, что Путин, уступая его требованиям, всё же может решать с ним кое-какие вопросы. Да, мы бесплатно строим в Турции атомную электростанцию, построили за свой счёт газопровод «Турецкий поток» и с бешенной скидкой поставляем туда газ. Да, мы готовы за свой счёт создавать в Турции газовый хаб для Европы. Действительно, в 2016 году в Турции был убит наш посол Андрей Карлов, а вооружённые силы Турции в 2015 году сбили наш самолёт Су-24. Это правда, что Эрдоган активно помогает Украине беспилотниками Bayraktar и строит на своих верфях военные корабли для военно-морского флота Незалежной. Да, Турция не пропускает наши военные корабли через Босфор, закрыло своё небо для наших самолётов и изъявляет желание перекрыть нам т.н. «параллельный импорт». Но даже с учётом всего перечисленного Эрдоган остаётся одним из главных союзников Путина. Поэтому замена его на Кылычдароглу таит в себе несравнимо больше неприятностей. В этом случае Турция кардинально изменит свою внешнюю политику в отношении России.

Вот в принципе и всё, что я хотел без прикрас рассказать читателям газеты о текущем моменте перед горячим маем.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.