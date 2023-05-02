Сергей Конвиз: Турция – серьёзный фактор будущего России

Главным событием ушедшей недели в России можно смело считать обсуждение предстоящего контрнаступления вооружённых сил Украины в спецоперации. Никто толком не может предположить, где и когда оно состоится. Но ощущается, что перспективы украинского «контрнаступа» российскую блогосферу беспокоят серьёзно. Наши военкоры в оценке ситуации дрейфуют от необъяснимого оптимизма шапкозакидательства до осторожного пессимизма. Все понимают: Киев и поддерживающий его коллективный Запад к предстоящему сражению готовятся серьёзно.

ОТ РЕЗУЛЬТАТА НАСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ ЗАВИСИТ СУДЬБА КРЫМА

Настораживает заявление Госсекретаря США Блинкена о том, что наступление Украины может начаться в ближайшие недели. Ему виднее. При этом он разъяснил позицию США о том, что власти Украины будут сами определять, какие и когда возвращать утраченные регионы. И напустил туману пояснив, что принципе Киев при желании может избрать «иные пути» для возвращения территорий, кроме освобождения их силой оружия. Но эти решения должна принимать Украина. Госсекретарь также обозначил, что западные партнёры Украины придерживаются двух целей: помощи в организации наступления ВСУ, а также наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины.

Краеугольный вопрос состоит в том, будут ли в ближайшее время российско-украинские переговоры. Российская сторона хотела бы достичь перемирия, как можно скорее. Это позволило бы бескровно закрепить за Москвой территории, которые уже заняты российскими войсками. Позиция Киева иная. Он настаивает на возвращении ему всех территорий, которыми она владела с 1991 года. В этом плане особняком стоит вопрос статуса Крыма. Похоже, Москва на многое могла бы согласиться в обмен на признание Украиной Крыма как части РФ. Зеленский на такой вариант пока не соглашается. Украина назвала условие для переговоров с Россией по Крыму: «Если Украине удастся достичь своих стратегических целей на поле боя и когда она будет на административной границе с Крымом, Украина готова открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса». Просачивается информация, что возвращение полуострова Украине займет до семи месяцев. В украинской разведке считают возможным взятие Крыма под контроль «комбинированным путём – военной силой и дипломатией».

Согласно слитым документам Пентагона, ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около четырёх тысяч солдат в каждой будут готовы к бою к концу апреля – началу мая. Обучением и снабжением 9 из 12 бригад занимаются США и НАТО.

Министр обороны Украины Резников заявил, что Генштаб ВСУ планирует начать контрнаступление весной. Вероятно, в мае с учётом погодных условий. Подготовка ведётся по нескольким направлениям. В контрнаступлении будут задействованы полученные Украиной танки Leopard и Challenger. Танки Abrams ожидают в Украине ближе к осени.

Впрочем, вряд ли наступление будет выглядеть как атака тысяч бойцов, дружно вылезших из окопов с криками «ура». Вероятно, какие-то его элементы уже происходят в настоящее время. Например, пожар на нефтебазе в Севастополе, случившийся в ночь на 29 апреля, представитель пресс-службы ВСУ Наталья Гуменюк назвала подготовительной работой «к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают».

ХАОТИЧНЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ КРОВАТЕЙ В ПОЛЕВОМ БОРДЕЛЕ

А тем временем накануне решающего сражения в российских вооружённых силах происходят достаточно странные вещи. Все помнят, как менялись руководители СВО, пока во главе спецоперации на место генерала Суровикина не был поставлен начальник Генерального штаба Герасимов. Правда, и его назначение к перелому в ситуации с СВО пока не привело. Чего стоит свистопляска с генералом Лапиным. После того, как при форсировании Северского Донца силами ВСУ были отбиты около 300 единиц боевых машин, его то снимали с должности, то находили ему новое назначение с повышением.

Не забылся и скандал во время частичной мобилизации с таинственным исчезновением 1,5 млн. комплектов обмундирования, за что был снят замминистра по тылу. Тогда мобилизованных одевали всем миром. А недавно военкоры сообщили об отставке нового замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Мизинцева, прозванным украинцами «Мариупольским мясником» за то, что при его командовании взятием города, Мариуполь был превращён в руины. На его место был назначен генерал-полковник Кузьменков, который ранее уже успел потрудиться и начальником штаба материально-технического обеспечения ВС РФ, и заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению, и заместителем директора Росгвардии.

Также в связи с потерями в боях под Угледаром лишился должности командующего восточным военным округом генерал-полковник Мурадов. Стоит припомнить и внезапное увольнение командующего Тихоокеанским флотом Авакянца, невзирая на то, что итоги проверки готовности ТОФ официально были признаны «блестящими».

Но на этом кадровая чехарда в МО РФ не закончилась. Канал военкора Юрия Котёнка сообщил, что указом от 20 апреля Путин уволил генералов армии Дворникова и Журавлёва. Всё это случилось после визита Путина в зону СВО в Херсонской и Луганской областях. При этом симптоматично, что министр обороны Шойгу и глава Генштаба Герасимов при этом почему-то отсутствовали на совещаниях как лично, так и по видеосвязи. А были там другие генералы, которые о чём-то докладывали Путину...

По мнению американских экспертов, эти перестановки в командовании только подрывают боеспособность армии РФ.

КИТАЙ ЗАНЯЛ НЕЙТРАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ

Ни для кого не секрет, что на Западе до сих пор питают надежды на китайскую дипломатию и возможность Пекина «надавить» на Путина при принятии решений по Украине. Недавно китайский лидер Си Цзиньпином побывал в Москве и встретился с Путиным. Правда, нечего внятного про китайскую позицию он не сказал. Поэтому все ждали, разговора Си с Зеленским. И он состоялся.

Как известно, Си Цзиньпин никогда публично не осуждал позицию России по Украине. Но и никогда не признавал Крым и Донбасс российскими. Из того, что мы теперь от него слышим, ясными стали три вещи: Китай выступает за территориальную целостность всех стран, включая Украину, за неприменение ядерного оружия при решении международных проблем и, похоже, не станет поставлять своё оружие конфликтующим сторонам – России и Украине.

Во время разговора Си Цзиньпин поблагодарил Украину за помощь в эвакуации китайских граждан в первые дни СВО. На сегодняшнем этапе Си и Зеленский обменялись назначениями послов. Уже неплохо. Зеленский заявил, что разговор был полезен и он «придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений». «Китай сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для скорейшего прекращения огня», – сказал Си Цзиньпин по телефону Зеленскому.

Следует отметить, что Москва поддерживает попытки Китая стать посредником в мирных переговорах. Но следует иметь в виду, что между Пекином и Киевом существуют острые разногласия относительно того, как завершить СВО. Пекин надеется на политический компромисс, а Киев желает военной победы. Несмотря на это, Зеленский, по всей видимости, рассчитывает, что этот телефонный разговор подорвёт поддержку со стороны Си позиции России.

ЗАПАД – НА СТОРОНЕ УКРАИНЫ

В отличие от Китая, Европейский союз принимает однозначно враждебную позицию по отношению к России. Так ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в Россию. Там отметили, что есть свидетельства того, что депортированные дети сталкиваются с процессом «русификации». Это первый международный документ с начала войны, где насильственный вывоз украинских детей с оккупированных территорий прямо назван геноцидом. Власти РФ не отрицают, что вывозят детей с оккупированных украинских территорий, однако утверждают, что это эвакуация с целью обеспечения их безопасности.

Следом ЕСПЧ обязал Россию выплатить 129 млн. евро за нарушения прав граждан Грузии в связи с войной 2008 года. Большая часть компенсации – 115 млн. евро – присуждена за препятствование 23 тысячам граждан Грузии в возвращении в их дома в Абхазии и Южной Осетии после войны. Ещё 8,2 млн. евро Россия должна заплатить за отсутствие расследования гибели гражданских лиц во время боевых действий, 3,2 млн. евро – в связи с гибелью по меньшей мере 50 мирных жителей, 2,7 млн. евро – за произвольные задержания 116 человек, 640 тыс. евро – за пытки 16 грузинских военнопленных.

ПОМОЖЕТ ЛИ ДИКТАТОР ДИКТАТОРУ?

Тем временем приближаются выборы президента Турции и депутатов турецкого парламента, которые состоятся 14 мая. К этому событию была приурочена первая загрузка ядерным топливом на энергоблок №1 АЭС «Аккую», построенную турецкой стороне нашим Росатомом за счёт бюджета РФ. На это событие был приглашён президент России Путин. Но тут Международный уголовный суд разразился ордером на его арест из-за депортации украинских детей в Россию. И приезд пришлось отменить, согласившись на видеоучастие в торжественном мероприятии.

Но и президенту Эрдогану также не удалось лично поучаствовать в празднике: накануне в прямом эфире у него случился приступ, когда он отвечал на вопросы журналистов. Это случилось для турецкого лидера весьма некстати – болезнь после тяжелейшего землетрясения значительно уменьшила его шансы на переизбрание. Заявлению вице-президента Турции Фуат Октай о том, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана лёгкая простуда, мало кто поверил. В администрации президента Турции опровергли версию об инфаркте. Эрдоган отменил ряд предвыборных мероприятий 26 и 27 апреля. Главное из них – интервью, которое собирались транслировать четыре телеканала. В частности, отменены митинги в городах Мерсине и Османие, а также три выступления в провинциях Центральной Анатолии, запланированные на 26 и 27 апреля. Тем не менее, в правящей партии заявили, что Эрдоган возобновит участие в мероприятиях после отдыха.

Впрочем, и без внезапного недомогания шансы Эрдогана на переизбрание были призрачными. Не секрет: Вашингтону политика Эрдогана и дружба с Путиным поперёк горла. А для Евросоюза она в прямом смысле опасна. Как заявляют турецкие политтехнологи, сейчас из 10 опрошенных граждан Турции 8 заявляют о поддержке кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу – лидера Республиканской народной партии. Единый кандидат от оппозиции призывает «демократическим путём положить конец репрессивному строю». Он обещает вступление Турции в ЕС и более тесные отношения с НАТО.

В России полагают, что смена лидера в Турции чревата для нас ухудшением отношений с турецкой стороной. Эксперты полагают, что смена власти в этой стране приведёт к новым ограничениям в части т.н. «параллельного импорта» через Турцию, который является основным каналом поставок в Россию европейских товаров.

В самой России ситуация всё больше обостряется. Как известно, наш сенатор Л. Нарусова в одиночестве проголосовала «против» закона о мобилизационном крепостничестве. Реакция на это голосование представителя региона была поразительной – председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Тимченко выступил с предложением лишить Нарусову права голосовать на заседаниях Совфеда. Почти одновременно выступил депутат Госдумы генерал Гурулёв с предложением вернуть понятие «враг народа». Он также отметил, что сталинские репрессии были «необходимы на тот момент», хотя его дед с 1946 года провёл в лагерях девять лет. Ну, всё как в незабвенном 37-м году... А тут ещё Путин подписал указ, позволяющий депортировать жителей аннексированных территорий, если они не примут гражданство РФ. Как говорится, «полный абзац».

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.