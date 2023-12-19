Сергей Конвиз: Путин доволен ходом СВО, страной и собой. Правительство и Минобороны оплошали

На ушедшей неделе российские СМИ уделяли много внимания ситуации в США. Вернее, в Палате Представителей Конгресса США. Наше руководство волновало, дадут ли Украине деньги на сопротивление России в 2024 году. По мнению большинства экспертов, Кремль ждёт, когда Запад «устанет от войны». Частично подобные ожидания оправдываются.

ГОД НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД

С начала года западная общественность жила мечтой, что Украина, оправившись от первого удара МО РФ, начнёт решительно отвоёвывать утраченные территории. Но теперь очевидно, что ожидания Украины в получении военной помощи США и Европы оказались сильно преувеличенными. Пока Запад даёт Украине ровно столько военной помощи, чтобы ВСУ могло перемалывать российский военный потенциал и не более того. К примеру, самолётов, систем ПВО, дальнобойных ракет и танков оказалось либо очень мало, либо не было поставлено совсем.

С финансами у западных стран тоже не всё получается. К примеру, Сенат рассматривал пакет помощи общей стоимостью $110 млрд., включая ассигнования на $61 млрд. для Украины, а также средства для Израиля, помощь палестинцам в секторе Газа и комплекс мер по укреплению южной границы США. Однако республиканцы в американском Сенате заблокировали попытку принять внесенный администрацией президента Байдена законопроект. Основной причиной, как и ожидалось, стали разногласия с демократами по поводу мер по укреплению границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики. Сенаторы вновь рассмотрят этот вопрос в январе.

Тем временем США утвердили собственный оборонный бюджет с астрономической суммой в $886 млрд., который включает и военную помощь Украине. А пока «для поддержки штанов» сенаторы выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму в $175 млн.

В ЕС также прошли дебаты о выделении Украине экономической помощи в размере €50 млрд. И там решение тоже не состоялось, поскольку «против» проголосовала глубоко дотационная Венгрия, которая традиционно торгуется с Евросоюзом относительно своей финансовой поддержки. Помимо €50 млрд. экономической помощи Евросоюз намеревается заложить в бюджет ещё и €24 млрд. на военную помощь Украине. Лидеры ЕС договорились вернуться к этим вопросам в начале следующего года.

А 14 декабря 2023 года Европейский совет принял единогласное решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз. При этом венгерский премьер Орбан угрожал заблокировать это решение, несмотря на то, что Украина выполнила условие Будапешта – изменила закон об образовании, ограничивающий возможность национальных меньшинств учиться на родном языке. Однако его «убедили» перед голосованием покинуть зал совещания, чтобы Европейский совет мог формально единогласно принять это решение. Правда, это решение не приведёт к скорому вхождению Украины в ЕС. К примеру, Латвия формально начала переговоры о вступлении в Евросоюз в 2000 году, а завершила их только в 2002-м.

Теперь уже все понимают, что санкции в отношении России оказались малоэффективными. С одной стороны, Россия научилась их обходить, а с другой – западные компании за взятки и ради своей прибыли оказались готовыми поддерживать так называемый «параллельный импорт», реализуемый по решению российских властей. Тем не менее, страны G7 продолжают наращивать давление на Россию. На этот раз они согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов, добытых или переработанных в России. Запрет вступит в силу с 1 января 2024 года. В то же время запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, начнёт действовать с 1 марта 2024 года. К сентябрю страны G7 рассчитывают создать механизм проверки и сертификации необработанных алмазов.

НАРОД НАЧИНАЕТ ЧТО-ТО ПОДОЗРЕВАТЬ

Правда, и в России СВО воспринимается уже без былого энтузиазма. Россияне не дождались победы ни в три дня, ни в три недели и даже ни в три месяца, как ожидали. Скоро уже два года СВО, а наши войска залегли на линии боевого соприкосновения.

Многие ожидали, что Шойгу возьмёт Авдеевку ко Дню рождения Путина 7 октября. Или хотя бы к его прямой линии 14 декабря. Не случилось. В обществе нарастают вопросы к власти.

Отдельная тема – помилование за участие в СВО заключённых, совершивших тяжкие преступления. Среди тех, кого помиловал президент, оказались отпетые уголовники, на совести которых много изнасилованных, замученных и расчленённых жертв. И отношение к такому помилованию в обществе весьма тревожное. Российские социологи на этот счёт информации не распространяют. Но если верить публикации исследовательской группы Russian Field, больше половины россиян не поддерживают помилование бывших зеков, отбывавших большие сроки за свои зверства. Из результатов опроса следует, что 55% респондентов «скорее не поддерживают» помилование заключённых, совершивших тяжкие преступления, если они принимают участие в «СВО». «Скорее поддерживают» – 32% опрошенных. Причём среди женщин доля противников такой практики больше (60%), чем среди мужчин (48%).

Кроме того, такая практика вызывает недоумение в связи с тем, что сам верховный главнокомандующий и министр обороны уверяют, что никакой дополнительной мобилизации не будет, поскольку в России добровольцев, желающих идти на СВО, больше, чем требуется.

ВОЙНА С ОТКРЫТЫМИ КАРТАМИ

По-прежнему внимание политиков многих стран обращено на Ближний Восток, где Израиль выкорчёвывает остатки палестинского нацизма и милитаризма в Секторе Газа и на Правом берегу реки Иордан, демонстрируя всему миру свою открытость. 15 декабря военные Израиля официально сообщили, что ЦАХАЛ по ошибке убили троих израильтян, которые были похищены боевиками ХАМАСа. Не под давлением родственников, не после журналистского расследования, а самостоятельно. Назвали имена погибших и территорию, где они были по ошибке убиты: Йотама Хаима, который был похищен боевиками ХАМАСа из кибуца Кфар-Аза 7 октября, и Самер Талалк, похищенный из кибуца Нир-Ам 7 октября. Семья третьего заложника попросила о нём сведения не разглашать.

Другая информация – о том, что Армия Израиля установила семь мощных насосов и начала закачку морской воды в туннельный комплекс боевиков террористической организации ХАМАС. В ЦАХАЛ считают, что затопление поможет уничтожить туннели, в которых боевики скрывают боеприпасы и разрушить инфраструктуру террористов.

Ранее ЦАХАЛ сообщил об обнаружении в секторе Газа более 800 туннелей ХАМАСа. Из них разными способами, включая использование взрывчатки, было уже уничтожено 500 туннелей. Сеть туннелей в секторе Газа начали строить в 2010 году. Их общая протяжённость составляет 400-500 км, а глубина достигает 35 м. В дополнение к морской воде израильские военные пытаются атаковать сеть тоннелей с помощью авиаударов и жидких взрывчатых веществ, а также отправки роботов, собак и беспилотников, сообщают военные аналитики. Подземный лабиринт, по их словам, остаётся одной из главных проблем Израиля на пути к уничтожению военного потенциала ХАМАС. Операция может занять несколько недель.

ПРЕЗИДЕНТ В КАЧЕСТВЕ ДЕДА МОРОЗА

А тем временем в России состоялось публичное явление президента Путина, общавшегося с народом в течение 4 часов и 4 минут. Он в прямом эфире отвечал на различные вопросы. В прошлом году такой встречи президента с народом не состоялось. Нынче формат итогового выступления президента был гибридным – его объединили с большой пресс-конференцией и назвали программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

Журналистам и россиянам дали возможность задавать вопросы главе государства по очереди. Обычно во время каждого эфира граждане жалуются президенту на проблемы и несправедливость, просят о помощи и поддержке. Однако эффективность подобных челобитий сомнительна. Да и не дело, когда главе такого большого государства жалуются на плохую работу управляющей компании ЖКХ или отсутствие какого-нибудь врача.

К примеру, в 2017 году 25-летняя Д.Старикова пожаловалась Путину, что её лечили по неверному диагнозу, а рак обнаружили уже на четвёртой стадии. И хотя девушку срочно отправили на лечение в Москву, она вскоре скончалась. В следующем 2018 году у Путина попросили построить мост через реку Лену. Путин проникся и этой проблемой. Однако его строительство не начато и сейчас, спустя пять лет.

Правда, так случается не всегда. Бывает, после обращения к Путину какой-нибудь бабушке проведут к дому газ или отремонтируют подъездную разбитую дорогу. Например, пожарным из села Мангут в Забайкалье, пожаловавшимся на низкие зарплаты, вскоре после прямой линии увеличили оклад, а заплатившим около 300 тысяч рублей за переселение из ветхого жилья жителям посёлка Демьянка Тюменской области снизили итоговый счёт за переезд в квартиры. Какая-никакая, а польза есть.

РАЗГОВОР О «ВАЖНОМ»

Но всё же, что на этот раз сказал нам такого необычного президент?

Конечно же, многих интересовало всё, связанное с ситуацией вокруг Украины. И президент ответил на несколько вопросов по этой теме.

Говоря о статусе ветерана боевых действий для членов ЧВК, президент, не упоминая погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, выразил мнение, что «их права должны быть восстановлены и что они тоже имеют право на поддержку со стороны государства». При этом он признал, что проблема состоит в том, что «подобные структуры в России не предусмотрены законом». И потому «контракты с государством не заключались». «Выплаты шли наличными через командиров». Сейчас «трудно установить даже списочный личный состав этих военных подразделений». Хотя они имеют право на все социальные льготы, о чём Министерство обороны знает.

Фактически он обвинил Минобороны в таком положении вещей взаимоотношений воинов ЧВК и государства. Спецоперация длится уже скоро два года, а никаких предложений на сей счёт от Шойгу, видимо, нет. Хотя лично он «готов, если нужно внести изменения в закон».

Также Путин признал, что в ходе спецоперации имеются проблемы, в том числе по части обеспечения армии. «Не всегда хватает, не всегда всё получается. Не везде всё вовремя поставляется». И даже вынужден был признать, что недавно «вооружённые силы России отошли на несколько метров в районе Крынок на левом берегу Днепра, чтобы сберечь личный состав».

Однако, невзирая ни на что, «цели СВО не меняются: это денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины». Путин настаивает, что «русские и украинцы – это единый народ», потому происходящее сейчас «похоже на гражданскую войну», а «Одесса – вообще русский город». Осталось только понять, что под этим имел ввиду президент: взятие Одессы нашими войсками или что-то другое?

Президент спросил сам себя, «зачем нам мобилизация» и тут же заявил: «на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», потому что добровольцев участвовать в СВО в России навалом. Привёл пример: «К концу года планировалось набрать 400 с небольшим тысяч, а набрали уже 486 тысяч» контрактников. А год ещё не закончился.

Что же до событий на Ближнем Востоке, то наш президент назвал происходящее в секторе Газа «катастрофой». И заметил: «ничего подобного на Украине нет». Верить в это или нет – у каждого свой выбор. Однако справедливости ради отмечу, что по сообщениям авторитетных источников в секторе Газа погибло менее 17 тыс. человек, а на Украине как минимум – полмиллиона...

А когда Путина спросили о причинах травли журналистки Баязитовой, Путин с этим не согласился, заявив: «какая охота на ведьм? Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на неё охотиться?». Из чего все поняли, что на оппозиционеров в России охотиться можно. Президент признал: «Большие сроки за экономические преступления – «это перебор».

Говоря о состоянии экономики страны, Путин заявил, что оно хорошее: рост ВВП на 3,5%, инфляция всего в 7,5%, безработица – 2,9%, рост инвестиций 10%. Но главное – банки заработали более 3 трлн. рублей! А вот вину с ростом цен на яйца он возложил на Мишустина: «это сбой в работе правительства».

Оценивая свою работу, Владимир Владимирович воскликнул: «Верной дорогой идёте, товарищ!».

Сергей Конвиз