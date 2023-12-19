    Свежий анекдот

«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©

«Депутат Госдумы Хамзаев призвал переименовать детское шампанское. По его словам, детское шампанское – оксюморон, а его продажа популяризирует алкоголь среди несовершеннолетних».А вы говорите депутаты – бездельники с зарплатой в 500 000 рублей! Вот же, нашли главную проблему в стране!

Россия – это страна, в которой человек смирится с любым дерьмом и даже довольно улыбнётся, если под фото этого дерьма написать: «Нас не победить!»