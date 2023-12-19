«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 193
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 13
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 47, 19 декабря / Свежий анекдот
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№47, 19 декабря 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВо время прямой линии россияне массово пытались купить новогодние туры в Россию, о которой рассказывал Путин.

* * *

Россия прошла славный путь от ножек Буша до яйц Эрдогана.

* * *

«Депутат Госдумы Хамзаев призвал переименовать детское шампанское. По его словам, детское шампанское – оксюморон, а его продажа популяризирует алкоголь среди несовершеннолетних».
А вы говорите депутаты – бездельники с зарплатой в 500 000 рублей! Вот же, нашли главную проблему в стране!

(прочитано 187 раз)

+1
risk-inform.ru/article_10811.html

 Доска объявлений 
Котята - бесплатно!
ул.Ленина, 58 (Аквамир)
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Остальные материалы номера 47:
 Google рекомендует взглянуть... 

Россия – это страна, в которой человек смирится с любым дерьмом и даже довольно улыбнётся, если под фото этого дерьма написать: «Нас не победить!»

Шутка 2018 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru