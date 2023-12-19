Свежий анекдот
Во время прямой линии россияне массово пытались купить новогодние туры в Россию, о которой рассказывал Путин.
А вы говорите депутаты – бездельники с зарплатой в 500 000 рублей! Вот же, нашли главную проблему в стране!
* * *Россия прошла славный путь от ножек Буша до яйц Эрдогана.
* * *«Депутат Госдумы Хамзаев призвал переименовать детское шампанское. По его словам, детское шампанское – оксюморон, а его продажа популяризирует алкоголь среди несовершеннолетних».
А вы говорите депутаты – бездельники с зарплатой в 500 000 рублей! Вот же, нашли главную проблему в стране!
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