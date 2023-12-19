    Коротко

Глава Тувы запретил чиновникам и сотрудникам госучреждений корпоративы из-за «спецоперации»

Глава Тувы Владислав Ховалыг подписал распоряжение о запрете новогодних корпоративов «в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений», сообщила пресс-служба его правительства в телеграме.

В правительстве республики уверяют, что «масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации». В 2022 году власти также публично отказывались от корпоративов.

«Как и в прошлом году, освободившиеся средства будут направлены на помощь военнослужащим республики. Воздержаться от проведения новогодних мероприятий рекомендовано руководителям иных государственных, муниципальных, частных организаций», – утверждают в правительстве.

При этом распоряжение Ховалыга пока не опубликовано ни на сайте правительства Тувы, ни на портале нормативных актов.

Экс-главе Конституционного суда Тувы не удалось оспорить приговор

Оставлен без изменения приговор в отношении бывшего председателя Конституционного суда (КС) Тувы Аяса Саая, осужденного на три года колонии за хищения. Информация об этом содержится картотеке Верховного суда Хакасии, где рассматривалась апелляционная жалоба.

Приговор экс-главе Конституционного суда Республики Тывы Аясу Саае вынесли в августе. Как указывается в материалах дела, в 2014-2016 годах глава суда присвоил более 1,3 млн. руб., которые были выделены из бюджета республики на проведение всероссийской научно-практической конференции. Чтобы не ставить под сомнение объективность решения, дело направили в другой регион – Республику Хакасию. Оно рассматривалось городским судом Абакана, который назначил бывшему служителю Фемиды три года колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Предъявленные обвинения Аяс Саая отрицает, при этом он частично возместил ущерб.

Красивый бюджет Тувы на 2024 год принят в окончательном чтении с дефицитом менее 1% расходов

Верховный Хурал Тувы принял закон о бюджете на 2024 год. «Основной финансовый документ утвержден в Верховном Хурале в окончательном чтении. Как и в предыдущие годы, бюджет Тувы останется социально ориентированным», – заявил Ховалыг в своем телеграм-канале.

Согласно информации на сайте республиканского Минфина, доходы бюджета на 2024 год составят 56,139 млрд. рублей, расходы – 56,567 млрд. рублей, дефицит – 428 млн. рублей, или менее 1% от расходов (0,76%).

«Из 56,6 млрд. рублей 73%, или 44,3 млрд., это – расходы по социальным обязательствам, включая содержание новых объектов», – написал Ховалыг.

Верхний предел республиканского внутреннего долга на 1 января 2025 года установлен в размере 6,023 млрд. рублей.

По его словам, регион намерен в следующем году продолжить «модернизировать общественный транспорт, дорожную, коммунальную и сельскохозяйственную технику, проводить капитальный ремонт социальных учреждений».

Некрасивый бюджет 2023 года: Минфин Тувы выплатит зарплаты бюджетникам как только выпросит деньги у Москвы

Минфин Тувы сообщает, что в связи с имеющимся бюджетным дефицитом Правительством Тувы, в частности Министерством финансов проводится работа по защите дополнительных денежных средств на заработную плату работников бюджетной сферы. В настоящее время ожидается решение федеральных органов исполнительной власти. Информация об этом опубликована на ресурсах министерства.

После поступления дополнительных бюджетных средств они будут незамедлительно направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, уточняет источник Минфина.

В жилом доме в посёлке Хову-Аксы произошёл взрыв газа

Телефонное сообщение о взрыве в одной из квартир дома по улице Юбилейная посёлка Хову-Аксы поступило на телефон дежурного ЕДДС Чеди-Хольского района Тувы 13 декабря в 10:54. Житель соседнего дома сообщил, что увидел, как выбило стеклопакеты из оконных проёмов квартиры.

Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала у мужчины 1989 года рождения, являющего хозяином квартиры, ожог предплечья лёгкой степени, уточнили в ЕДДС. В квартире кроме него находились четверо детей, которым медицинская помощь не потребовалась. Пострадавшим оказали психологическую помощь.

В администрации Чеди-Хольского района состоялось внеочередное заседание комиссии по ЧС. Предварительно установлено, что причиной взрыва стала утечка газа из неисправного оборудования бытовой газовой плиты. Рабочая группа администрации проводит обследование многоквартирного дома на предмет возможных повреждений. Известно, что здание было сдано в эксплуатацию три года назад.

Прибыльное дело: Правительство РФ компенсирует регионам более 2,8 млрд. рублей затрат на тушение лесных пожаров

Более 2,8 млрд. рублей дополнительно направят российским регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, которые произошли в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Средства выделены из резервного фонда правительства и поступят в 13 субъектов. Это республики Алтай, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Свердловская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа», – говорится в сообщении.

По сообщению правительства РФ, в ходе тушения возгораний весной и летом 2023 года расходы этих регионов превысили ранее выделенное бюджетное финансирование на борьбу с лесными пожарами. Чтобы справиться со стихией, сократить риски для жителей и населенных пунктов, на некоторых территориях вводили режим чрезвычайной ситуации, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику.

В сообщении также говорится, что в октябре 2023 года для компенсации затрат на тушение лесных пожаров из резервного фонда кабмина 11 регионам уже было направлено более 2,5 млрд. рублей. Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 декабря.

Роскомнадзор потребовал лишить лицензии старейшее информагентство Хакасии

Роскомназдзор подал иск в Верховный суд о лишении лицензии информагентства «Хакасия», сообщает «Сибирский экспресс». Об этом также свидетельствует карточка дела, поступившего в суд 28 ноября.

О причинах иска неизвестно. Подробности дела в карточке не указаны. Первое заседание по делу назначено на 22 января 2024 года.

Провластный хакасский блогер Михаил Верхотуров заявил со ссылкой на «собственные источники», что причиной иска Роскомнадзора стало неоднократное цитирование материалов «иноагентов».

Впрочем, «Сибирский экспресс» обращает внимание на то, что иск появился вскоре после того, как ИА «Хакасия» опубликовало материал о Надежде Узуновой, возглавляющей региональный комитет семей воинов Отечества. Журналисты выяснили, что сыновья Узуновой, присутствовавшей на встрече Путина с матерями военнослужащих в ноябре 2022 года, не были на СВО в Украине.

В самом информагентстве «Хакасия» иск Роскомнадзора пока не комментировали.

Информагентство «Хакасия» одно из старейших в регионе. Оно работает более 17 лет – лицензию СМИ ИА «Хакасия» получило в 2006 году.

В 2012 году ИА «Хакасия» было признано лучшим СМИ региона. В 2021 году информагентство стало победителем Всероссийского конкурса журналистов в номинации «Лучшее региональное СМИ» года.

В ноябре спикер Верховного совета Хакасии Сергей Сокол, проигравший выборы в губернаторы, отказал журналистам ИА «Хакасия» в аккредитации на сессию законодательного органа республики.

Ипотека – всё? Правительство РФ ужесточило условия по льготной ипотеке

Правительство России объявило о повышении с 20% до 30% первоначального взноса по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.

«Эта мера направлена на повышение качества кредитов», – заявили в Минфине.

Кабмин также сделал единым максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов – теперь он составляет шесть миллионов рублей. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области эта сумма была вдвое больше – 12 миллионов рублей.

При этом правительство увеличило предельный размер кредита по Дальневосточной и Арктической ипотеке – с шести до девяти миллионов рублей. Такое решение в кабмине объяснили поручением президента, которое он дал после Восточного экономического форума.

В начале декабря «Интерфакс» писал, что Минфин внес в правительство проект постановления об ужесточении условий льготной ипотеки. По словам собеседника агентства в финансово-экономическом блоке правительства, проект призван «охладить» рынок жилищного кредитования.