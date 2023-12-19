    Перекрёсток мнений

Аноним, 13-12-2023 #4[ru]

... какой-то анти-Моисей, чесслово. Тот сорок лет водил народ по пустыне, чтобы забыть рабство, а этот собрался сорок лет просидеть в Кремле, чтобы умер последний, кто помнит, какой была свобода...

Аноним, 13-12-2023 #6[ru]

Писатель Александр Проханов: «Русская Мечта витала над Путиным в Георгиевском зале Кремля, когда он принял решение вновь идти на выборы! Будут выборы! Будет электронное голосование! Будут нарядные избирательные участки! Будут музыка и цветы! Будут соперники Путина, добровольно обрекающие себя на поражение, ибо это поражение не унизительно, а почётно. Они все встанут по краям красной дорожки, по которой Путин пройдёт своей лёгкой офицерской походкой и ПОЛОЖИТ Х... кхе-кхе... длань на Конституцию России!».

Аноним, 14-12-2023 #7[ru]

В двадцатый раз. В двадцатый раз сегодня пройдёт прямая линия с Путиным. Двадцатый раз упоротые долбо**ы будут просить у него воду, свет, тепло, яйца, жаловаться на х**вые дороги и запредельные цены на ЖКХ. Не дошло и не дойдет. Никогда...

Аноним, 14-12-2023 #12[ru]

Главврач из захваченного Мелитополя жалуется на прямой линии, что в больнице не хватает персонала, «как и во всей России». Путин доволен. «Как и во всей России», с улыбкой повторяет он. Как можно гордиться тем, что отсутствие врачей – это и есть характерная черта больниц нашей страны?! 25 лет у власти, у тебя по всей стране не хватает врачей, и как этим гордиться?!

Аноним, 14-12-2023 #13[ru]

ЧВКшник задает Путину вопрос: почему ему не выдают удостоверение ветерана боевых действий? Путин: «Тут есть проблема. Дело в том, что ЧВК в России запрещены законодательством. А выплаты там были наличными. Я все это знаю, потому что у меня там знакомые и их дети служили». Что?! Гарант Конституции и соблюдения законов заявил, что ЧВК незаконны, но они существуют, воюют от имени государства, а он это прекрасно знает? Офигеть. Как в анекдоте: – Мужчина, проснитесь, вы обделались. – А я и не сплю.

Аноним, 14-12-2023 #14[ru]

Путин на вопрос о суровом обвинении в адрес журналистки Александры Баязитовой: «Какая охота на ведьм? ОНА ЧТО, ОППОЗИЦИОННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, чтобы на нее охотиться?» Окей, под запись в прямом эфире было признано, что на оппозиционных деятелей идет охота. Обалдеть. Аттракцион невиданной искренности!

Аноним, 14-12-2023 #18[ru]

Путин: «Россия к 2030 году планирует выпустить свыше 1 тыс. пассажирских самолетов». Это просто смешно. В 2023 г. Россия выпустила ДВА серийных пассажирских самолета: один SSJ-100 в феврале, другой – в июне. Выпускать 150-170 самолетов в год российская авиапромышленность не может вообще никак. Нет ни самолетов, ни комплектующих, ни производственных мощностей для их производства.

Аноним, 14-12-2023 #23[ru]

«Верной дорогой идете, товарищ!» – заявил Путин в ответ на вопрос, что бы он сказал сам себе в 2000 году. То есть погибшие из-за ошибок власти в Беслане и на Дубровке, убийство Политковской и Немцова, чудовищная коррупция и конфликт с соседней страной – это и есть наша «верная дорога в будущее»?

Аноним, 14-12-2023 #24[ru]

Путин: «Наша линия фронта составляет 2000 километров». Странно – говорят, что войны нет. А линия фронта есть?

Аноним, 15-12-2023 #27[ru]

Зюганов бескомпромиссно и без страха ругает президента: «Я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Здоровье главнокомандующего в условиях войны – это здоровье нации». Ну вот. А вы говорите, в России оппозиции нет!

Аноним, 16-12-2023 #28[ru]

На встрече с лидерами фракций Госдумы Путин рассказал анекдот: «Именно народ и только народ России – единственный источник власти в нашей стране!»

Аноним, 13-12-2023 #1[ru]

«Мы живем в еб... в реально свободной стране» – Патриарх Кирилл во время проповеди либо оговорился, либо начал говорить от души. https://t.me/Netvru/26480 Всего патриарх насчитал таких стран – пять. Каких именно, он решил не уточнять. В конце Кирилл призвал молиться за Владимира Путина – видимо, пришло время вносить какие-то поправки в Библию. Прошлая редакция совсем не соответствует моменту...

Аноним, 13-12-2023 #2[ru]

Нынешние очереди за яйцами – это не про дефицит и, тем более, не про санкции. Это про НИЩЕТУ. Про то, что основная масса россиян до сих пор живёт в глубокой и беспросветной нищете... Эти нищие по-прежнему искренне убеждены, что величие страны измеряется размером территории и количеством оружия. До этих людей за столетия так пока и не дошло, что величие любой страны измеряется исключительно благополучием населяющих её простых людей. И ничем больше. Ну, а раз пока не дошло, то пусть и дальше давятся в очередях за яйцами ради рублёвой экономии.

Аноним, 13-12-2023 #4[ru]

«Власти Белгорода ограничили продажу яиц в одни руки на ярмарках. Теперь купить разрешено только 20 яиц». Шёл 24-й год возрождения сверхдержавы. Великий нацлидер выдвигался на пятый срок. Власть решала, сколько яиц имеет право купить холоп.

Аноним, 13-12-2023 #5[ru]

А помните, месяц назад младший Патрушев, который министр сельского хозяйства, рассказывал байки из курятника про то, как он работает над решением проблемы с подорожавшей курятиной. Не прошло и месяца, как взлетели цены на яйца. Плодотворно, видать, поработал...

Аноним, 13-12-2023 #6[ru]

Владимир Владимирович поднял Россию с колен и уже практически захватил всё мировое господство. Но внезапно куры нанесли ему удар в спину, когда прекратили нестись.

Аноним, 13-12-2023 #2[ru]

Жадноватый – это слабо сказано. Это «одухотворённое лицо интеллектуала» на фото, таки вопит дурным голосом на весь эфир: «Дайте вне в рожу, ну дайте же мне в рожу и обоссыте караколой...»

Аноним, 14-12-2023 #4[ru]

Крапивины не могут со своими клоповниками разобраться. Выявили же им брак и плесень. И что?

Аноним, 15-12-2023 #9[ru]

Конец года, пожалуй, самый хлопотный для всех строителей период. Надо контролировать стройки, чтобы не замерзли в трескучие морозы, сдавать объекты, заселять людей в новые квартиры. Но это относится к настоящим строителям, болеющим за свое дело. Но есть и другие персонажи... К примеру, строитель «крапивников», пухляш Дима Крапивин не особо заботится о взятых обязательствах и проводит это хлопотное и холодное время в жарком Тайланде. Давний любитель Тайских трансвеститов опять рванул искать себе приключений на свою задницу... Вот и шикует мальчик на халявных деньгах и на папином авторитете.

Причем совсем недавно на одном из совещаниях на него наехал зампред Лукин за срыв сроков сдачи домов. Дима расстроился, выскочил в коридор и разрыдался от обиды... Это не с трансами обниматься на пляжах... А «крышует» его бизнес еще с Караоловских времен министр финансов Достай. В начале января он традиционно поедет на месяц в Москву тратить Крапивиские деньги. Тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец!!!

Аноним, 13-12-2023 #1[ru]

Депутат Гурулев, который ранее предлагал уничтожить 20% россиян, не поддерживающих Путина, перешел к конкретике. На этот раз он предложил вернуть смертную казнь для борьбы со «внутренними врагами». https://t.me/Netvru/26463 Любыми путями, главное, к массовым убийствам!

Аноним, 13-12-2023 #2[ru]

Госслужащим Тувы запретили устраивать корпоративы, потому что это «некорректно на фоне продолжающейся спецоперации». Праздник к нам не приходит, его в военкомат забрали...

Аноним, 13-12-2023 #4[ru]

Медведев: «новые изменения в Конституции будут точечные». Вы не беспокойтесь, россияне – новые изменения в конституции будут «точечные». Не переживайте – мобилизация не полная, а «частичная». Не поднимайте панику – не все самолёты после санкций будут падать, лишь «некоторые». И хватит истерить – не абсолютно все, вернувшиеся с войны, кого-то зарежут. Лишь несколько тысяч. Короче, умрут, но «не все»!

Аноним, 13-12-2023 #5[ru]

«В РПЦ призвали принять закон о запрете сатанизма и колдовства». Так это что – Путин с Шойгу теперь и шаманами больше не будут собачью кровь пить?! Решили, значит, выступить против Кремля? Смело!

Аноним, 14-12-2023 #9[ru]

Рамзан Кадыров заявил, что «было бы хорошо», если бы его сын Адам УБИЛ в СИЗО арестованного Никиту Журавеля. Но экстремизма тут, конечно, никакого нет. Как и признаков по другим статьям уголовного кодекса. Только сплошные поводы для гордости и шквала государственных наград!

Аноним, 16-12-2023 #13[ru]

Мигранты отбили своего у полиции на рынке «Садовод в Москве». Полицейские попытались задержать водителя, который проигнорировал требование остановиться. После этого десятки мужчин окружили силовиков. Сотрудникам МВД даже пришлось вызывать на помощь Росгвардию. А зачем Росгвардию? Вполне цивилизовано вели себя люди, пустые стаканчики в полицейских не бросали, с плакатами «Нет вобле» не стояли. В Москвабаде всё спокойно, да.

Аноним, 13-12-2023 #2[ru]

Брокерт с Иргитом собирались этот пиломатериал в Китай поставлять. Так, по крайней мере, заявлял чиновник, отчитываясь о потраченных средствах на деревообработку! Вопрос: где сейчас этот чиновник и где эти обещанные доски?

Аноним, 14-12-2023 #4[ru]

«Иргиту в который раз грозит ст. 159 УК РФ – мошенничество. На этот раз прикрывать жучилу некому». Вы что, серьёзно??? А Дябкин!? А Кондрашов!? А следственный Комитет?! Имя им – Легион!!! Все они для этого и за счёт этого созданы и существуют! Они ОБЯЗАНЫ стоять на страже и защищать всех этих иргитов, караолов и прочих кадыролок-шойгу от всяких там законов-шмаконов. Если вдруг кого-нибудь, когда-нибудь из этой шайки-лейки осудят за воровство денег у НАРОДА-НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА... то посыплется вся «вертикаль» к чертям собачьим! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! В ходе следствия можно выйти на самого себя. Банально? Но это – действительность!

Аноним, 15-12-2023 #6[ru]

Иргит мог что-то путное сделать в Туве. Новое правительство заблокировало выделение лесных делян. Вот результат: производство не смогли запустить.

Аноним, 16-12-2023 #7[ru]

Иргит – это не про производство. Это совсем про другое. Эх вы, недотепы!

Аноним, 16-12-2023 #8[ru]

Чпокерт еще со школьных лет был чушпаном. Максимум, на что был способен, так это торговать джинсами. Да и то прогорел. В дальнейшем сидел только штаны протирал да занимался очковтирательством. Пустобрех, одним словом.

Аноним, 13-12-2023 #1[ru]

2014: У России нет границ. 2024: У России нет яиц.

Аноним, 13-12-2023 #2[ru]

В Газе погиб сын бывшего начальника Генштаба израильской армии и члена нынешнего военно-политического кабинета страны Гали Айзенкота... Мне, как выходцу из России, очень трудно всё это переварить. Дети и племянники ведущих политиков гибнут в бою, словно рядовые граждане. С нашей точки зрения это какой-то нонсенс. Зачем вообще делать политическую карьеру, если ты не в состоянии порадеть родному человечку? Чем ты там вообще занимаешься – в своей политике? Стране служишь? Да вы там все с ума посходили, что ли?..

Аноним, 13-12-2023 #3[ru]

«Вы сейчас на эту [СВО] потратили е**йшее количество миллиардов, вы на все эти деньги могли всех русскоговорящих из Донецка и Луганска, которые желали, вывезти в Россию, построить им какой-нибудь город мечты. И всех их там расселить, трудоустроить, проложить туда дороги, пустить скоростные поезда. Я не знаю, почему до сих пор никто не запустил счётчик онлайн, сколько тратится денег вот на данную конкретную минуту?»

Аноним, 14-12-2023 #12[ru]

У турецкого депутата Хасана Битмезе случился сердечный приступ прямо во время речи о наказании Аллахом союзников Израиля. Сегодня он умер в больнице. Это к вопросу, на чьей всё же стороне Бог.