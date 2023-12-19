Кто к нам в Туву заехал? Очередной гастарбайтер-прохиндей?

Что ни говори, а прав был канцлер Германии Бисмарк, когда впервые произнёс лозунг: «Кадры решают всё!». Вождь революции Ленин такого вроде не говорил, но действовал исключительно в этом русле, когда решал кадровые вопросы. Достаточно вспомнить таких выдающихся людей, как Дзержинский, Луначарский или Чичерин. Именно на них новая власть и опиралась. Тогда, после революции и гражданской войны, в России с кадрами было весьма сложно. Кто-то погиб на фронтах, кого-то убили враги революции, кого-то «зачистила» ЧК, а кто-то попросту «свалил» за границу. И советской власти поневоле приходилось подбирать кадры из числа царских специалистов: врачей, учителей, инженеров, управленцев и военных.

Впоследствии Сталин взял этот лозунг на вооружение. И в СССР фраза «Кадры решают всё!» стала прямым указанием брать на работу исключительно профессионалов, имеющих необходимый опыт службы государству. Даже НЭП в марте 1921 года Ленин инициировал для того, чтобы восстановить народное хозяйство и экономику страны, разрушенные Первой мировой и Гражданской войнами. А без опытных кадров, доставшихся стране от царского режима, реализовать идеи НЭПа было невозможно. И опыт оказался весьма успешным. НЭП накормил, одел и обул нищую страну, дал ей возможность развиваться. Полученные казной деньги пошли на развитие машиностроения, металлургии и всей тяжёлой промышленности в целом. Все силы были брошены на индустриализацию. Чтобы управлять ими, необходимы специалисты, то есть квалифицированные рабочие, инженеры. Вот тогда-то в мае 1935 года Сталин напомнил всем, что «Кадры решают всё!».

Об этой истории я вспомнил не случайно. Не стану сгущать краски, но обращу внимание читателей газеты на то, что не будет большим преувеличением сказать, что в 2021 году экономика и социальная сфера Тувы оказались на изломе, как Россия после революции. Кругом царила разруха. Изрядно затянувшееся 14-летнее криминальное правление экспрессивного, но слабо разбирающегося в экономике главы республики Шолбана Кара-оола привело к тому, что республика превратилась в самый криминальный депрессивный регион страны, а уровень нищеты в регионе стал беспрецедентным. В такой ситуации Кремль не нашёл ничего другого, как освободить главу Кара-оола от занимаемой должности и назначить на его место другого, хоть и с той же обоймы вассалов Сергея Шойгу. Вот при каких обстоятельствах Владислав Ховалыг занял кресло главного чиновника республики. Первым вопросом, который ему пришлось решать, был кадровый. Потому как на самом деле «Кадры решают всё!».

Многие полагали, что серьёзных кадровых изменений в руководстве республикой при Ховалыге не будет. Об этом же на прощание заявил и экс-глава Кара-оол. В какой-то мере это и произошло. За два с половиной года состав правительства Тувы изменился мало. Правда, за это время назначен уже шестой по счёту министр сельского хозяйства. Да и тот, скорее всего, задержится ненадолго. Основу правительства при Ховалыге составляют все те же караооловские кадры типа местного Достая или гастарбайтера из Красноярска Грицюка.

Подробно останавливаться на фигуре министра финансов Орлане Достае не имеет смысла. О его квалификации красноречиво говорят постоянные кассовые разрывы в финансах и последнее арбитражное дело, связанное с безосновательной невыплатой СПОК «Заря» субсидии в размере 36 млн. рублей, а также соучастие в ликвидации птицеводства в республике путём передачи имущества птицефабрики «Кызылская» ГУПу РТ по управлению дорожным движением. Конечно, Орлан Достай – это не министр финансов, а обычный бухгалтер средней руки при главе правительства, который к тому же не только не чтит бюджетное законодательство, но и плохо считает государственные деньги, ошибаясь в арифметических расчётах. Он как ничего не понимал в финансах при Кара-ооле, точно так же слабо разбирается в предмете при Ховалыге. Но ему это вполне можно простить, поскольку он тувинец, человек местный, а значит – родной. С ним сначала Кара-оола, а затем и Ховалыга связывает многое такое, о чём писать не принято. Да и конкурентов из местных кадров тоже можно пересчитать по пальцам. Вот он и сидит в одном и том же кресле при новом главе, хотя толку с него – ноль. Решать в Москве финансовые вопросы приходится самому В.Ховалыгу. В итоге и получается: в ноябре Москва дала на покрытие кассового разрыва только половину средств, необходимых для выплаты зарплат бюджетникам, и теперь до конца года Ховалыгу придётся самому решать проблему недостающейся половины средств.

Впрочем, сейчас многих интересует другой персонаж, доставшийся главе правительства Ховалыгу от его предшественника Кара-оола. Это руководитель группы советников главы, гастарбайтер из Красноярска Рустам Владимирович Грицюк. Кто он такой и в чём состоят его функции в правительстве, толком никто не знает.

На самом деле его роль – что-то типа порученца принеси-подай. Порывшись в архиве газеты «РИСК», тут же наткнулся на публикацию под названием «Торгаш «купи-продай» стал министром в Туве». Как он купил должность министра информатизации и связи Тувы, о том история умалчивает. Хотя известно, что рождённый в Читинской области в неблагополучной семье, до этого он без какого-либо успеха участвовал в ряде предвыборных кампаний Красноярского края и его глубинки. Потом востребованность в его услугах в крае упала до нуля, поэтому он стал наниматься для организации выборов в соседние регионы. Но также безуспешно.

Тогда от безысходности он решил попытать счастья в предпринимательской деятельности, заняв для создания стартового капитала деньги у другого подельника избирательных кампаний – Виталия Горичева. В содружестве с другим политтехнологическим «жучком» – Сергеем Бородулиным. Поначалу они занялись продажами фильтрами для воды в рамках партийной программы «Единой России» «Чистая Вода». Ходили по квартирам пенсионеров, вешали им лапшу на уши, отчаянно торговались, убеждая во вреде нефильтрованной воды и рекламируя фильтры Виктора Петрика с логотипом «Шойгу». Позже Петрика заклеймили как лже-учёного и водно-фильтрационный бизнес Грицюка – Горичева – Бородулина «приказал долго жить».

Грицюку пришлось осваивать ремесло торговли массажёрами и массажными креслами. Но и этот бизнес оказался для него неподьёмным.

Далее неутомимый предприниматель Грицюк решительно занялся торговлей детским товарами через сеть магазинов «Оранжевый слон». Однако на детских товарах Грицюк погорел – в 2016 году ему были предъявлены претензии в торговле контрафактными изделиями. Уже 14 июня 2016 года Арбитраж Красноярского края вынес решение по делу №А33-8100/2016 о взыскании с индивидуального предпринимателя Грицюка Рустама Владимировича в пользу «Carte Blanche Greeting Ltd.» 60 000 руб. компенсации, 2400 руб. судебных расходов. А следом с их совместного предприятия «Деловые люди» тот же суд взыскал в пользу администрации г. Красноярска 50 347 руб. 56 коп., в том числе 48120 руб. субсидии. И 2227 руб. 56 коп. – это проценты за пользование чужими денежными средствами. Как выяснил суд, Грицюк не имел прав на получение субсидии, оформив для подачи в администрацию фиктивные документы.

На этом Грицюк решил свою предпринимательскую деятельность закончить. И от греха подальше по приглашению Тунёва переехал в Туву, где с ходу азартно включился в избирательную компанию. После 22 сентября 2016 года Грицюку была обещана должность. 1 декабря Кара-оол по протекции Тунёва назначил Грицюка министром. Там он просиживал штаны вплоть до отставки Кара-оола.

И вот главой республики стал Владислав Ховалыг. Трудно предположить, какие слова говорил Тунёв Ховалыгу, но вечный гастарбайтер Грицюк в правительстве Тувы остался, заняв должность руководителя группы советников при главе республики. Как потом объясняли, его сохранили в правительстве (как, к примеру того же Ананьина) только потому, что нужны были славянские физиономии. А также ещё из-за того, что у них в республике нет ни друзей, ни родственников. Такая вот, понимаешь, борьба с клановостью.

Однако, думается, брать на работу разного рода проходимцев, откровенных подлецов с криминальным прошлым только потому, что у них нет ни друзей, ни родственников, зато физиономия с широко открытыми глазами, хотя и без признаков интеллекта – явно порочная практика. К тому же основная его заслуга заключается в том, что он ничего не делает.

Я не против того, чтобы в правительстве Тувы работали русские, татары или евреи. Нет, я – за. Только неужели невозможно подобрать на такие высокие должности молодых людей с интеллектом, образованием, положительным опытом работы и перспективой. Ладно бы брали молодых местных кадров «на вырост». Но собирать по России всякий сброд без роду, без племени, с гнилым прошлым – это явно не государственная кадровая политика. Зачем собирать таких грицюков и давать им полномочия, если заранее известно, что с ними точно «каши не сваришь»? Неужели кто-то думает, что нечистый на руку предприниматель-неудачник вдруг перекуётся в ответственного толкового чиновника? Если такие есть, пусть они вспомнят «Капитал» Маркса.

Я, вообще-то, не «против» Грицюка. Даже, может, «за». Чем слабее государственная власть, тем свободнее чувствует себя общество. Это как бы обратная сторона взаимоотношений государства и человека. Но ведь нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Уверен, что Туве для её процветания необходимы чиновники деловые, честные, полезные для общества. Конечно, хорошо, если в правительстве будут работать по большей части местные кадры, у которых имеется прямая связь с землёй и её жителями. Да и приезжие кадры нам не помешали. Только они должны, как минимум, быть конкурентноспособными. Не пьяницы, не ворьё, не бандиты. Труженики с опытом. И тогда Тува начнёт выползать из ямы, в которую её завёл Кара-оол.

Кондрат Пчёлкин