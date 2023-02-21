Кому беда, а кому... карьерный рост

Беда, беда... Просто беда с кадрами в Туве и в общем, и целом. Говоря про беду с кадрами в общем, я говорю про малочисленность нашего древнего народа. А когда я говорю про эту беду, что она в целом характеризует нас, тувинцев, то я имею в виду в первую голову правительство. Ведь не будете же спорить с тем, что о нас, древних представителях земной цивилизации, судят по умственным способностям этих самых членов? Не спорите? Вот и чудненько. Однако же в любом целом есть и частности. Так вот, в целом, когда судят о нас по не совсем эффективному и не очень адекватному правительству, то в первую очередь обращают внимание на частности какого-либо члена Кабмина.

Вы, наверное, уже догадались – это я про Виталия Бартына-Сады сейчас говорю.

Ой, вы можете меня упрёками забросать, как камнями, мол, ну что ты привязалась к нему? Отстань уже! Потому как всё время одно да потому... Надоело!

Уж простите, но меня упрёками не проймëшь, а про Бартына-Сады и дальше буду выворачивать столь ненавистную ему правду-матку. Как только его не называют! Бартына-сады-поля-и-огороды, например. Да, длинно. Но метко. Произносить долго, а про суть любой тувинец сразу вычленит – это речь про его причастность к конопле. Он же был большой начальник в милиции и жёстко следил за порядком распределения конопляного продукта. Так как прямо и непосредственно боролся с наглыми наркобарыгами. Знаете, конечно, что разговоров про его эту борьбу до сих пор ходит много разного. И оттенков этих разговоров много. Это исключительно личное моё мнение. И никому его я не навязываю. Но я уверена, что бартына-сады-поля-и-огороды – человек вовсе даже не дурак. И где-то даже, может быть, по-своему иногда умный. Что и позволило ему в борьбе с незаконным оборотом наркотиков нажить огромное состояние, которое можно назвать одним ёмким словом – опыт.

Вот на этом опыте он и держится на плаву до сих пор. Бартын... Давайте, уважаемые читатели, буду для удобства называть его коротко – Бартын.

Этот Бартын для многих молодых, рвущихся к вожделенным высотам в ОИВах (органы исполнительной власти), кажется динозавром доисторических времён. Но молодым свойственно ошибаться. У этих рьяных молодых ещё даже родители не родились, когда Бартын в конце 60-х годов прошлого столетия, наверное, торжественно вступил в отважные ряды славного ордена ак-дуругских камнеметателей. В предыдущем номере «РИСКа» можете подробнее про камнемëтчиков почитать. А я сосредоточусь на личности самого Бартына – ярком образце политической живучести.

Сразу для ясности скажу, что я чрезвычайно необъективно отношусь к Бартыну. Так что всегда это держите в уме. Ну, если он жил бы себе тихо-мирно на пенсии отставного милицейского подполковника, придиралась бы я разве к нему? Нет! А поскольку Бартын лезет и лезет всё выше и выше, то я не могу молчать. И не буду.

Вред имиджу республики он наносит колоссальный. Чем, спросите вы? А тем, что претендует на самое главное вожделенное место – на должность губернатора. Конечно, в принципе можно сказать, что мечтать не вредно. Можно. Но не нужно. В АП – самом сердце Российской Федерации – и так над нами смеются... Это в лучшем случае. А в худшем случае, как я могу предполагать, в худшем там думают: эти тувинцы совсем рехнулись, поэтому надо им варяга какого-нибудь губернатором послать.

Вся политическая суета, которую наводит Бартын, она отслеживается АПэшниками, и понятно, что ей это не нравится. Во-первых, вы и сами, уважаемые читатели, понимаете всё про СВО-ситуацию, когда надо сплотиться и т.д., и т.п., и пр. А в Туве Бартын суету наводит за должность губернаторскую. А, во-вторых, наверное, думают в АП, и сам Бартын с каким-то невнятным тёмным прошлым, и его семейка погрязла в делах и делишках свойства несколько криминального...

Можно вспомнить, к примеру, жену Бартына... Даже не можно, а нужно. Надежда Васильевна, жена Бартына, наконец-то отсудилась и высудила себе право вернуться на работу в жилищный департамент мэрии Кызыла. Неважно сейчас, как правильно, отдел или департамент. Важно, что теперь жена Бартына снова запустила свои руки-загребуки в мутную водичку жилищной неразберихи мэрии.

Сколько Бартын цепляется за власть в правительстве, столько его жена Надежда Васильевна руки свои золотит в жилотделе мэрии.

Представить страшно, если вдруг эта прохиндейка станет первой Леди Тувы! Да она всё сожрëт! И даже не поперхнëтся. Благодаря своему мужу, она лихо размотала микрорайон Шанхай, который мог простоять ещё 100 лет. Шанхай снесли, а семейка Бартына получила своё полное удовольствие. И, наверное, будет иметь долю своего удовольствия от строительства новых домов на месте Шанхая.

У горожан волосы дыбом от того, что жена Бартына в жилотделе мэрии, а у жителей Тувы тоже на голове кое-что шевелится от того, что Бартын теперь зампред правительства и может по своему функционалу контролировать все поля-и-огороды с коноплëй и наводить там свои порядки.

Вожак, вождь, лидер... От ак-дуругского камнемëтчика до зампреда правительства – упорный путь длиною в полвека. Чем не рекорд? Ещё чуть-чуть... Виталий Монгушевич...

Камни, кстати, до сих пор в Ак-Дуруге летят в проезжающие машины. А что? Вот такой он тувинский феномен.

Очень вредная тувинка