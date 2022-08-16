Тува осенняя: что день грядущий нам готовит?

Время летит очень быстро. Вот и наступили предвыборные времена: скоро день голосования на выборах депутатов Кызылского городского Хурала. Напряжение, которое нарастало с начала года, подошло к своей кульминации. И тут вдруг выяснилось, что никакого особого смысла в этом голосовании нет. Объясню, почему.

ВЫРОЖДЕНИЕ ДЕПУТАТСКОГО СТАТУСА

Дело в том, что в России депутат – фигура карикатурная. Общеизвестно, ни один депутат или сенатор сам по себе ни власти, ни даже влияния не имеет. Ни один депутат, за редким исключением, не в состоянии не то, что решить какой-то вопрос – он в принципе не может даже что-то заявлять против воли исполнительной власти. Фактически наши депутаты – это, как правило, обычные статисты, от которых ничего, как правило, не зависит.

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно спросить любого из них, что конкретно и для кого он сделал. В ответ вы услышите много разного, не имеющего ничего общего с пользой для людей. А если вы спросите единоросса о том, какая от него польза, то он, конечно, не станет рассказывать, с каким жаром он поддерживал пенсионную реформу или ввод войск в Украину, а будет демонстрировать верность партии, доверившей ему представлять народ. И это правильно, поскольку главная обязанность любого единоросса – это служение начальству. А простые люди тут совсем ни при чём. Поэтому их функция сводится в основном только к тому, чтобы «правильно» голосовать, когда им «сверху» предложат кандидатуру мэра – председателя администрации. А потом этим депутатам будет необходимо слепо следовать этим «рекомендациям» при назначении мэра, не задумываясь о последствиях.

Приведу один простой пример. Один депутат тувинского парламента, исполняя наказ избирателей, обратился к главе Кызыла Казанцевой с вопросом о приведении в порядок придомовой территории по ул. Дружбы, д.3. Вне всякого сомнения, вопрос находится в компетенции главы города – председателя хурала. Однако депутат парламента, к своему потрясению, услышал от Казанцевой удивительный по глупости, наивности и простодушию ответ: мол, вам лучше обратиться по этому вопросу к мэру...

В общем, мы избираем раз в четыре года болванчиков на одно голосование – по назначению мэра. После этого их роль становится чисто декоративной. Всего лишь доказывающей, что и в Кызыле тоже может существовать демократия.

Так что депутаты у нас нужны только для как бы демократического избрания мэра Кызыла. А вот за кого депутаты будут голосовать после 11 сентября, они и сами не знают. Им «подскажет» победившая на выборах партия. В нашем случае это так называемая «партия жуликов и воров». Её официальное название ни для кого не секрет. Возглавляет её главный чиновник республики. И его фамилия тоже тайны не представляет. А обеспечить в будущем «правильное» голосование депутатов должна территориальная избирательная комиссия г.Кызыла, в своё время сформированная Фортуной по рекомендации Монгала. Того самого Фортуны, которого поймали на воровстве имущества у пассажира аэропорта и судили. Проще говоря, вора-уголовника. И вот теперь «птенцы Фортуны» будут «рисовать» итоги выборов, в соответствии с которыми Глава республики должен получить 100-процентный безропотно послушный городской совет, готовый без раздумий поддерживать все начинания партии власти и назначить мэром «того, кого надо», независимо от его профессионализма, заслуг и деловых качеств.

ОТРЕЗАТЬ, ПОКА НЕ ВЫРОСЛО!

Вы, наверное, удивитесь, но интрига этих выборов состоит не в том, кого и по какому избирательному округу изберут депутатом. И дело даже не в персоне, которая обустроится в кресле главы города или мэра. Ситуация складывается таким образом, что от этих выборов может зависеть судьба второго срока нашего губернатора Ховалыга. И тут возникает проблема. Она состоит в том, что наш глава страдает «политической дальнозоркостью». Он уже сейчас больше занят важной для него проблемой: кто в состоянии через четыре года создать ему конкуренцию на очередных выборах главы республики. И, по-видимому, хотел бы заранее избавиться от возможных претендентов на своё кресло.

Впрочем, позиция не нова. Точно также считал свою должность «вожделенной» предыдущий глава республики Шолбан Кара-оол. Вместо того, чтобы консолидировать общество и развивать экономику республики, он делал всё возможное, чтобы такие персоны, как Андриан Ооржак или Василий Оюн не могли получить «добро» в Москве при выборе претендента. Мало того, он принимал меры к тому, чтобы оба вероятных претендентов не имели финансовых возможностей для активной и результативной политический деятельности. В связи с этим в отношении вероятных претендентов, их родственников и имущества с помощью прокуратуры, УФАС, налоговой службы и Минземимущества Тувы было затеяно множество судебных процессов. Кстати, большая часть из них закончилась не в пользу власти.

Административно-финансовый и криминально-репрессивный террор Кара-оолу не помог. Ситуацию спасли враги Шойгу и ФСБ, которым удалось довести до Путина реальную картину жизни в Туве. Поэтому губернатор и был досрочно отстранён от занимаемой должности в связи с неудовлетворительными итогами деятельности. Не помогло и заступничество федерального министра Шойгу. Кремль отправил Кара-оола в отставку и назначил на его место нынешнего главу, хотя он на тот момент явно не входил в число возможных фаворитов и реально имел минимальные шансы на назначение в качестве главного чиновника республики.

Ни для кого не секрет, что Кара-оол в случае отставки был намерен провести в главы республики мэра столицы Карима Сагаан-оола. А его оппоненты всерьёз рассматривали кандидатуры известных в республике общественных деятелей и хозяйственников: Василия Оюна и Андриана Ооржака. Но президент Путин вопреки пожеланиям Сергея Шойгу остановил свой выбор на Владиславе Ховалыге, которого предложил Сергей Кириенко. Которого, кстати, многие упрекают в том, что он – это бледная копия Кара-оола. Думается, с таким заявлением не стоит соглашаться хотя бы потому, что у Ховалыга, в отличие от Кара-оола, начисто отсутствуют криминальные навыки решения политических проблем и он не связан с уголовным миром республики.

Однако, похоже, по части отношения к своим возможным оппонентам на очередных выборах Ховалыг поступает очень схоже с тем, что делал в своё время Кара-оол. Если смотреть непредвзято, то врагами, по крайней мере, глава считает всё тех же Андриана Ооржака, Василия Оюна и Карима Сагаан-оола. В их отношении принимаются различные меры, дабы у них не было ни малейшей возможности составить ему конкуренцию на следующих выборах главы. Возьму на себя ответственность считать такой подход к организации своей карьеры ошибочным и таящим в себе серьёзные опасности. Разберёмся со всем по порядку.

КТО ТУВУ КОРМИТ, ТОТ ЕЙ И УПРАВЛЯЕТ

Кто-то может посчитать меня циником, но я не стану скрывать: ни те вероятные ранее упомянутые три претендента, ни кто-нибудь иной из тех, кто сейчас не на виду, не сможет отважиться претендовать на высшую должность в республике без согласия Кремля, будь даже он очень богатым и влиятельным в республике. Реальность такова, что наша депрессивно-дотационная республика очень зависит от отношения к ней российской власти. Поэтому она просто обязана голосовать за того кандидата, на которого укажет Кремль.

К этому нужно присовокупить намерение мэра Москвы Собянина стать куратором строительства железной дороги из России в Китай через Туву. Кто и когда будет строить дорогу – пока большой секрет. Но, безусловно, это будет компания, близкая к мэру Москвы. А практика кадровых назначений в регионах России говорит о том, что тот, кто курирует основные экономические и инвестиционные проекты в регионе, тот и определяет кадровые назначения. С учётом того, что влияние Шойгу в Кремле стремительно падает в связи с неудачами на фронте, кураторство над Тувой вполне может быть перехвачено такой личностью, как Собянин. И уже он будет определять кадровые предпочтения.

В такой конфигурации властных решений фигура Ховалыга вполне может быть «задвинута» на задний план, поскольку его правление в течение более года не выявило у него никаких исключительных качеств. Кстати, «задвинуты» могут и другие коренные претенденты из Тувы. К примеру, тот же Собянин – не москвич, а варяг из Сибири, но смог стать вполне успешным мэром столицы. Так что в случае обострения внутритувинской борьбы за власть у нас может появиться новый губернатор из другого региона. И совсем не тувинец. А, например, депутат Госдумы РФ от Хакасии Сергей Сокол, которого уже рассматривали на эту должность в 2007 году. Но Шойгу его тогда не согласовал, поскольку он ещё загодя сделал ставку на Кара-оола и оплатил провал на выборах Шериг-оола Ооржака. Поэтому внутритувинская междоусобица может привести к тому, что ни Ховалыг, ни Оюн, ни Ооржак не будут являться претендентами на следующих выборах, и Туву впервые в её истории может возглавить варяг. И не исключено, что он будет из славян. Впрочем, при одном условии – если СВО в Украине не закончится провалом. Да и выборов может не быть – ситуация в Украине складывается не самым лучшим образом.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСКЛАД НЕ В ПОЛЬЗУ ХОВАЛЫГА

Однако вернёмся к расстановке политических сил в республике на сегодняшний день.

Характер ведения своего солидного хозяйства Оюном показал, что он в состоянии успешно работать даже при активном противодействии со стороны правительства, налоговых служб, УФАС и прокуратуры. Более пяти лет подряд Кара-оол организовывал на него психологическое и административное давление, однако он устоял. И, несмотря ни на что, занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве республики. Аналогичное давление на Андриана Ооржака также не дало желаемого результата. А с мэром Сагаан-оолом ситуация и того сложнее. Он и Ховалыг – выдвиженцы «Единой России». Так сказать, члены одной команды. И уже потому открыто враждовать между собой, тем более за кресло главы, они не могут. В этом плане должность мэра Кызыла для Сагаан-оола – не более чем ступенька к вожделенному креслу главы республики. Так что, по всей видимости, борьба предстоит не столько за кресло мэра, сколько за должность главы в недалёком будущем.

Но есть и ещё один фактор, который следует учитывать. Это наш замечательный земляк Шойгу. Можно с большой уверенностью считать, что если он сохранит к тому времени своё влияние на Путина, он костьми ляжет, чтобы ни Ооржак, ни Оюн, ни Ховалыг свой шанс на этих выборах не получили. Скорее всего, он будет работать на перспективу Сагаан-оола.

В этом раскладе роль нынешнего главы Ховалыга будет малозначительна. У него нет серьёзной команды и такого покровителя, который мог бы за него поручиться. А результаты практической деятельности вызывают разочарование не только внутри республики, но и в Москве. Более того: насколько известно, серьёзные силы заинтересованы в том, чтобы Ховалыг ушёл в отставку досрочно. Объективные показатели республики, в том числе по части освоения средств в строительстве, явно не в пользу сегодняшнего правительства Тувы. Из рук вон плохо поставлена пиар-компания, внутри команды раздор и вражда – пришельцы из Красноярска «выдавливают» из ближайшего окружения одного тувинца за другим. Самый яркий пример такой «борьбы под ковром» – последовательное отстранение от дел заместителей главы Айдына Чудюка, Сергека Хертека и Менги Кара-оола, которые не продержались на своих должностях и полугода.

Кстати, уход коренных кадров из правительства и замена их заезжими гастарбайтерами значительно ослабили позиции Ховалыга внутри республики и подорвали доверие к нему ядерного электората. Это даёт дополнительные стимулы его недругам ускорять процесс досрочной отставки. Так что ему впору больше думать о сегодняшнем своём положении, чем о том, кто ему будет противостоять на следующих выборах.

К этому можно добавить, что вероятные соперники на предстоящих выборах мобилизовали свои возможности по части пиара. Следует признать, что пиарщики правительства, несмотря на солидное вливание финансовых средств из бюджета, откровенно проигрывают Ооржаку и Сагаан-оолу информационную войну и по качеству, и по массированности атак. Порой она ведётся некорректно, с переходом на личность, с применением недозволенных приёмов и даже прямой лжи. Но так бывает, когда ставка очень высока, а рамки приличия воспринимаются как нечто несущественное.

ПОРА ВОПЛОЩАТЬ НАРОДНЫЕ НАДЕЖДЫ В РЕАЛЬНОСТЬ!

Так что же должно стать определяющим в такой ситуации для главы республики Ховалыга? Какие, на наш взгляд, проблемы ему нужно решать в приоритетном порядке?

Выборы, вне всякого сомнения, невзирая на то, что описано выше, пока остаются в приоритете. А вот на перспективу главе следовало бы заняться переформатированием своей команды. С одной стороны, можно было бы посоветовать ему расстаться с кадрами, доставшимися от прежнего правительства Кара-оола, и от гастарбайтеров с тёмным прошлым, тянущих его рейтинг вниз. Нужно больше внимания уделять формированию своего имиджа в республике. А также не давать повода говорить на предмет коррупции. Для этого было бы неплохо не пытаться распределять «между своими» государственные заказы и земельные участки без соблюдения конкурентных процедур. Поскольку именно такие шаги нашего правительства подрывают авторитет главы республики Ховалыга, пришедшего во власть на крыльях надежд большинства избирателей. Народу надоело чиновное воровство и протекционизм.

Наверное, было бы полезно изменить отношение к сельскому хозяйству Тувы. И не делать из него дойную корову наподобие «Богусовтаптар». В республике не прекращаются пересуды по поводу превращения бывшего водителя Ховалыга безземельного Чульдума в почётного сельхозпередовика. А также выделения под разным видом многомиллионных субсидий аффилированным с ним выгодополучателям, типа СПОК «Дурген», КФК ИП Мартна, ИП КФК «Чульдум» и т.д. Только за полгода эти «передовики сельского хозяйства», у которых на деле ни кола, ни двора, ни пахотных земель, ни тучных молочных стад, умудрились получить от государства под развитие молочного производства и мелиорацию почти 90 млн. рублей. Мало кто верит, что такие деньги достаются Чульдуму даром. Такой «щедрости» за бюджетный счёт не позволял ранее никто. И об этом Владиславу Ховалыгу стоило бы тоже задуматься.

В такой ситуации республики движется к очередным выборам. В одной статье всего не изложить. Поэтому персонально о партиях и кандидатах в депутаты я попробую разобраться в следующих номерах газеты.

Кондрат Пчёлкин