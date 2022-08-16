    Коротко

Росстат назвал регионы России, где убивают чаще всего

Как оказалось, по статистике самым «убийственным» регионом стала Тува, где на 100 тысяч населения приходится 29,56 таких преступлений (данные 2021 года). Вторую позицию держит Якутия, там этот показатель равен 13,78/100 тыс. В Еврейской АО он чуть ниже и составляет 13,53 случая на сто тысяч населения.

Самый мирный регион в плане человекоубийства – Чечня, здесь зарегистрировано всего 0,33 случая на 100 тысяч жителей. Для сравнения в Москве этот показатель составил 1,33 случая.

Анализ показывает, что россияне стали реже гибнуть по причине убийств, так в 2021 году на 100 тысяч населения пришлось четыре убитых, а в 2016 году их было 7,21.

Что касается лидера, то по оценкам экспертов, Тува им стала из-за своей «сельскости».

«Здесь мало населения на больших территориях. Грубо говоря, больше сельской местности. Соответственно, нет возможности решать всё более цивилизованно, на ранних стадиях – судами, различными формами модерации. В этом смысле такие территории пока вне правовой культуры», – заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.

Тува попала в число аутсайдеров в сфере защиты лесов

«Субъекты, занявшие последние места в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства по итогам 2021 года: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Мурманская область, Ставропольский край, Республика Тыва, Республика Бурятия, Забайкальский край, Ростовская область, Оренбургская область, Республика Саха – Якутия, Камчатский край, Астраханская область, Чеченская Республика, Орловская область, Волгоградская область, Республика Крым, Саратовская область, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ», – сообщается на сайте Рослесхоза.

Рейтинг составляется на основе 36 критериев, разделенных на семь групп, таким как обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическая деятельность. При этом 10 субъектов, показавших лучшие результаты, премируются.

«Главам отстающих регионов, их порядка 20, следует обратить пристальное внимание на текущее положение дел в вверенном им направлении и пересмотреть подходы в работе региональных лесных ведомств. <...> Игнорирование результатов рейтинга недопустимо, по сути, последние места в нем – это неисполнение прямых обязанностей. Для качественного изменения ситуации мы предлагаем регионам, находящимся в хвосте рейтинга, совместно со специалистами Рослесхоза разработать дорожную карту с конкретными мероприятиями, направленными на повышение эффективности лесного хозяйства их субъекта», – заявил глава Рослесхоза Иван Советников, слова которого приводятся в сообщении.

В Туве наблюдается рост заболеваемости COVID-19

В Туве за 11 августа выявили 51 новый случай заражения коронавирусом, что на восемь случаев больше, чем днём ранее. Но уже за 15 августа зафиксирован 121 заболевший. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле и Тандинском и Кызылском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 13 749.

«По данным Комиссии по установлению причин смертности с 1 января 2022г. от COVID-19 умерли 48 человек. На лечении находится 1175 человек (рост более чем в 2 раза за неделю), в том числе на стационарном – 146. В тяжелом состоянии 6 человек», – отметили в ведомстве.

В России потратили на тюрьмы в 3,5 раза больше, чем на высокие технологии

На рынке инвестиций в инновационные компании Россия остается «карликом», несмотря на годами декларируемые планы осуществить технологический прорыв и догнать мировую экономику.

По итогам 2021 года в российские высокотехнологичные компании было вложено всего 800 млн. долларов – в 442 раза меньше, чем в США; в 114 раз меньше, чем в Китае, и в 69 раз меньше, чем в Великобритании.

Даже от развивающихся стран, таких как Бразилия и Саудовская Аравия, Россия отстала в 16 раз.

В пересчете по курсу рубля на конец 2021 года инвестиции в hi-tech составили 59,6 млрд. рублей. Это в 3,5 раза меньше расходов на тюрьмы и колонии системы ФСИН (207 млрд. рублей); в 30 раз меньше расходов на содержание чиновников и органов госвласти (1,8 трлн. рублей); и в 54 раза меньше суммы, которая выделена на финансирование армии и гособоронзаказ (3,2 трлн. рублей).

Прокуратура признала половину детских площадок Кызыла опасными для детей

Прокурор Кызыла Павел Насс стал участником заседания круглого стола, проведенного Региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Тыва по вопросу безопасности детских игровых площадок на территории Кызыла.

На заседании прокурором озвучены результаты надзорных мероприятий прокуратуры города. Проведенная прокуратурой города проверка показала, что более половины детских площадок, расположенных на территории столицы, не соответствуют требованиям закона и представляют опасность для детей. В целях устранения выявленных нарушений надзорным органом приняты меры реагирования, организовано судебное понуждение мэрии города по постановке бесхозяйных детских игровых площадок на учет.

Долги россиян за ЖКУ выросли до 804,5 млрд. рублей

Долги граждан России за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на 7,6 процентов и достигли 804,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Перед ресурсоснабжающими организациями долги выросли на 11 процентов, перед управляющими компаниями – на 3 процента.

По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, причиной роста долгов в этом году является кризис. По его словам, стоимость товаров и услуг изменяется, в то время как заработная плата не индексируется.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая согласилась, что повышение стоимости коммунальных услуг не учитывает динамику доходов россиян. В таких условиях у малоимущих семей зачастую нет возможности заплатить за ЖКУ, подчеркнула руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Она также добавила, что негативное влияние оказал и полугодовой мораторий на банкротство, который введен с 1 апреля. Эта мера ограничивает процедуру списания долгов.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, часть образовавшегося долга – это невозвратные деньги. В случае банкротства они будут списаны и реструктуризированы, отметил депутат.

Никита Михалков выставил участника пыток российских заключённых героем после гибели в Украине

Михалков посвятил часть очередного выпуска своего ютьюб-шоу «Бесогон ТВ» Константину Тулинову. Он был неоднократно судим за «грабежи, наркотики» и имел «несколько ходок». Мужчина должен был освободиться в 2023 году, но весной 2022-го «подал прошение» принять участие в «спецоперации». Отрывок из передачи даже показали по госканалу «Россия-1».

Один из сослуживцев рассказал «Бесогону», что Тулинов якобы подорвал себя гранатой, убив трех «националистов». Михалков считает, что мужчина «хотел искупить свою прошлую жизнь». Более того, по его словам, Тулинова посмертно помиловали, сейчас его семья получает выплаты, положенные семьям погибших военнослужащих.

В то же время Константин Тулинов известен по пыткам заключенных в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. В 2019 году основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео с избиением и унижением подследственных в так называемых «пресс-хатах». Одного из пострадавших на камеру били палкой по ягодицам, а затем заставили написать извинение перед неким «Александром Михайловичем», которого авторы видео называли оперативным сотрудником.

На фотографии, опубликованной Gulagu.net, были изображены два человека с футболками «Актив УФСИН Един» (при этом в России «АУЕ» признано экстремистской организацией и запрещено). «Фонтанка» опознала в татуированном крестом молодом человеке Константина Тулинова, по прозвищу Рыжий. Он, по сведениям издания, играл в «активе» одну из главных ролей. Пытки могли проходить под контролем сотрудников ФСИН, говорил Осечкин.

Во ФСИН после публикации видео объявили проверку. Следственный комитет также начинал проверку и планировал «дать правовую оценку действиям или бездействию со стороны администрации учреждения».

В итоге в 2021 году заключенные СИЗО «Кресты» Константин Тулинов, Георгий Петров и Антон Севастьнов были признаны виновными по ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Тулинов получил 5 лет и 8 месяцев. Суд установил, что после того самого видео с избиениями мать потерпевшего перевела им 3 тыс. рублей, опасаясь за жизнь сына. Сотрудники ФСИН, как решило следствие, были якобы не причастны к пыткам, но троих сотрудников СИЗО все-таки уволили, писало госагентство ТАСС.

Отметим, что Михалков упоминает в своей передаче, что «за последнее преступление» Тулинов «получил пять лет», но не говорит, за какое именно.

На Камчатке бывший депутат получил девять месяцев ограничения свободы за убийство

Суд на Камчатке приговорил к ограничению свободы бывшего депутата регионального заксобрания от «Единой России» Игоря Редькина, убившего человека. Редькина признали виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), а также в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК РФ).

Редькин получил год ограничения свободы, однако с учетом того, что во время следствия он находился под домашним арестом, окончательный срок сократили до девяти месяцев.

Редькин застрелил 30-летнего Андрея Толстопятова в августе 2021 года на свалке у поселка Озерновский, куда погибший приехал за металлоломом. Уголовное дело возбудили лишь спустя четыре дня после происшествия; сам Редькин утверждал, что принял убитого за медведя и стрелял, чтобы защитить жителей поселка. При этом местные СМИ писали, что Редькин был в состоянии сильного алкогольного опьянения, а на свалку приехал упражняться в стрельбе.

После инцидента Редькин приостановил членство в «Единой России» и отказался баллотироваться на выборах, которые проходили в сентябре 2021 года.

Редькин был одним из самых богатых региональных депутатов России. В рейтинге богатейших чиновников Forbes по итогам 2020 года он занимал 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей.