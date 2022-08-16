«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 86
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 28
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 12, 16 августа / Наступать нельзя мириться
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№12, 16 августа 2022 года.
Наступать нельзя мириться

Наступать нельзя мириться

Россияне одобрили бы решение президента и о прекращении спецоперации, и о новом наступлении

Более половины россиян считают, что специальная военная операция на Украине затянулась, а по мнению трети, военные действия продлятся еще более года, следует из свежего опроса социологической службы Russian Field. При этом 60% респондентов поддержали бы решение Владимира Путина начать «новое наступление на Киев», но одновременно 65% одобрили бы и намерение президента остановить спецоперацию и подписать мирное соглашение. Эксперт считает, что подобное противоречие связано с нежеланием общества думать о больших политических проблемах.

Исследование проводилось методом телефонного опроса 28-31 июля, в нем приняли участие 1609 респондентов в восьми федеральных округах. Авторы исследования предупреждают, что его результаты по ряду вопросов о происходящем на Украине могут не совпадать с реальной ситуацией, так как «россияне боятся говорить на эту тему – увеличились отказы, снизилась искренность».

Мнение о том, что специальная военная операция России на Украине затянулась, поддержали 59% участников опроса службы Russian Field: 33% отмечают, что спецоперация «определенно» затянулась, еще 26% – что «скорее» затянулась. Обратного мнения придерживаются 28% респондентов, а 13% затруднились или отказались отвечать на этот вопрос. При этом 41% опрошенных признались, что чувствуют «усталость от новостей о ходе военной операции на Украине», но большинство (56%) таких ощущений не испытывают.

По мнению 30% респондентов, спецоперация на Украине продлится еще более года, 18% считают, что военные действия закончатся в течение года. На их завершение в течение полугода надеются 20% респондентов, и только 13% опрошенных оптимистично ждут окончания боевых действий в пределах одного-трех месяцев.

В том, что спецоперация проходит «определенно» или «скорее» успешно, уверены 62% россиян, обратного мнения придерживаются 19%, еще столько же затруднились ответить.

В то же время почти две трети опрошенных мужчин (62%) не готовы лично принять участие в военных действиях на Украине, если им представится такая возможность, – это на шесть процентных пунктов выше показателей аналогичного опроса, проходившего во второй половине мая. О желании поучаствовать в спецоперации заявили 29% респондентов, причем чаще всего в этом признаются люди в возрасте от 45 до 59 лет (37%), тогда как среди мужчин от 18 до 29 лет таковых лишь 23%. Желающих помочь российским военным материально тоже не так много: 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку спецоперации, а 12% согласны тратить на это не более 1 тыс. руб. в месяц.

Решение Владимира Путина «завтра объявить о начале нового наступления на Киев» поддержали бы 60% респондентов, 26% выступили бы против. Примечательно, что почти такой же расклад социологи зафиксировали и при ответе на вопрос о гипотетическом решении президента уже «завтра» остановить спецоперацию и подписать мирное соглашение: 65% его бы одобрили, а 28% были бы против. В целом за продолжение военной операции высказались 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам – 38%. Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников спецоперации практически не изменилось: сейчас ее поддерживают 69% респондентов, обратного мнения придерживаются 23%, а еще 8% затруднились или отказались ответить.

По мнению политолога Алексея Макаркина, тот факт, что большинство россиян готовы одобрить два противоположных решения Владимира Путина – об остановке спецоперации и о начале нового наступления, – можно считать выражением доверия президенту.

Кроме того, имеет место и укоренившаяся в обществе установка, что «начальству виднее, мы люди маленькие», а «маленький человек» не очень разбирается в текущей политике и не хочет этого делать, продолжает эксперт. Он напоминает, что, когда в конце 1980-х – начале 1990-х годов на людей помимо личных и бытовых забот свалилась еще и проблема ответственности за свой выбор, это вызвало у значительной части населения психологический дискомфорт. «Тогда был такой запрос: пусть власть скажет по телевизору, как правильно себя вести. А власть не говорила. Потом эта часть общества была довольна тем, что появился Путин, который взял на себя ответственность»,– отмечает господин Макаркин. Поэтому сейчас народ просто доверяет президенту, который «позволил им не думать о текущей политике», резюмирует политолог.

Елена Рожкова
«Коммерсант»

(прочитано 166 раз)

+2
risk-inform.ru/article_10206.html

Остальные материалы номера 12:
Материалы по теме:
» Сергей Конвиз: Россия в кольце врагов (№12, 16 августа)
» Двадцать второе июня (№11, 9 августа)
» Военных обострений в мире удаётся избежать (№11, 9 августа)
» Многослойный фронт спецоперации (№20, 2 августа)
» Как в аду построить рай (№20, 2 августа)
» Россия пытается вырваться из кольца врагов (№19, 26 июля)
» В ожидании капитуляции Украины (№18, 19 июля)
» Кто спасёт население «Титаника»? (№17, 12 июля)
» Можно ли поднять страну с помощью репрессий? (№17, 12 июля)
» Глобализация + итоги «холодной войны» = «спецоперация» (№16, 5 июля)
» Светлые предвыборные обещания на фоне «спецоперации» (№16, 5 июля)
» Ликвидация ОПГ во время спецоперации (№15, 28 июня)
» О чём молчит Сергей Шойгу (№14, 21 июня)
» В Туве началась предвыборная «спецоперация» (№13, 14 июня)
» 100 дней с начала «спецоперации» в Украине. 100 дней до начала выборов в России (№12, 7 июня)
» Куда мы летим на крыльях «спецоперации»? (№11, 31 мая)
» Обзор прессы (№10, 24 мая)
» «Военная спецоперация» в неустойчивом равновесии (№10, 24 мая)
» Родина требует новых жертв? (№9, 17 мая)
» Шойгу возвращается в Туву? (№8, 10 мая)
» Армия должна побеждать, а вор должен сидеть в тюрьме (№7, 3 мая)
» Что полезнее: ломать или строить? (№6, 26 апреля)
» Утянет ли Сергей Шойгу на дно Шолбана Кара-оола? (№5, 19 апреля)
» Спецоперация в Украине: победа или поражение? (№3, 5 апреля)
» О новом «общественном договоре» между Путиным и населением (№2, 29 марта)
» Наша жизнь после победы над Украиной – личный взгляд (№2, 29 марта)
» Свой взгляд на «спецоперацию» России в Украине (№1, 22 марта)
» Цитаты Владимира Путина (№1, 22 марта)
» Сергей Конвиз: Нас ждёт долгий период выживания (№10, 15 марта)
» «Спецоперация на Украине»: Мы за ценой не постоим? (№10, 15 марта)
» ЗАЯВЛЕНИЕ (№9, 7 марта)
» Свежий анекдот (№9, 7 марта)
» Цитаты Владимира Путина (№8, 1 марта)
» Хотели уничтожить Украину, а подвели под удар Россию... (№7, 22 февраля)
» Месть домашнего тирана (№6, 15 февраля)
» Промежуточные результаты эскалации (№4, 1 февраля)
» Сергей Конвиз: События 2014 года в Украине нам ещё аукнутся... (№4, 1 февраля)
» Навстречу войне (№3, 25 января)
Опрос «Поддерживаете ли вы «специальную военную операцию» на территории Украины?»
Да! До полного разгрома противника! (3 голоса)
9.38%
Частично. Заберём восточную Украину, и хватит. (0 голосов)
0.00%
Нет! Россия должна полностью вывести войска с территории Украины. (26 голосов)
81.25%
Не понимаю, что происходит. (3 голоса)
9.38%
Всего ответов: 32
Материал входит в раздел тематического архива:

«Лучшие годы своей жизни я провёл в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и лучшие» (Генрих Четвёртый).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru