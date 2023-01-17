Сергей Конвиз: Когда Россия начнёт СВО в Украине всерьёз?

В предыдущем номере свою заметку о ситуации в Украине я закончил так: «Примечательно, что обе противоборствующие стороны считают летнюю битву успехом: Российская армия заняла значительную часть Донбасса и сковала крупные силы ВСУ, а украинская – заставила российскую потратить огромный объём ресурсов». Но в принципе остался неразрешённым основной вопрос. Почему вторая армия мира, по словам министра обороны Шойгу, на 70% оснащённая самым современным оружием, аналогов которому нет даже в странах Запада, за 10 месяцев не смогла сломить сопротивление войск Украины, в составе которых почти нет авиации, средств ПВО и фактически израсходован весь боезапас снарядов к артиллерии времён СССР?

В этом плане заявления Путина типа того, что «мы всерьёз ещё ничего не начинали» общество вряд ли смогут устроить. Как говорится, замахнулся – так бей! Иначе нечего было и задираться. В общем, пришла пора остановиться и оценить ситуацию. Понять, почему Шойгу и Герасимову никак не удаётся переломить ход боевых действий против страны, военный бюджет которой меньше в 10 раз? А также выяснить причины неудач и слабые места у наших войск. Дать оценку оснащению российских и украинских войск. Обозначить «узкие места».

ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО ВЫСОКИХ НАЧАЛЬНИКОВ РАЗОШЛОСЬ С РЕАЛЬНОСТЬЮ

На первый план вышла проблема вооружения МО РФ. Оказалось, что оно, вопреки публичным заявлениям Шойгу, значительно уступает даже тем устаревшим западным образцам, которые поступают в ВСУ со складов стран НАТО. Теперь все узнали настоящую цену заверениям министра обороны РФ Шойгу и генерального директора корпорации «Ростех» Чемезова о перевооружении российской армии современными видами высокоточного оружия на 70%... Когда пришла пора мобилизации, выяснилось, что в министерских тыловых службах «испарились» 1,5 млн. комплектов обмундирования. Поэтому новобранцев пришлось одевать «всем миром».

И всё же главное, с чем объективно столкнулись наши войска – это численный перевес украинских войск. Кстати, я ещё в сентябре поделился с читателями газеты предположением, что Шойгу для осуществления намеченных планов понадобятся в Украине войска численностью до 8 млн. человек. И это – без учёта полиции и жандармерии. Судя по всему, я оказался прав. Потому как после этого ВСУ провели целый ряд успешных боевых операций.

5 декабря они нанесли удар по двум военным аэропортам в России под Рязанью и Энгельсом, где базируются самолёты стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, участвующие в атаках из акватории Каспийского моря на энергетическую инфраструктуру вглубь Украины. Если верить Минобороны РФ, модернизированные реактивные (ещё советского производства) беспилотники Ту-141 «Стриж» были сбиты средствами ПВО. Однако при падении и взрыве на российских аэродромах обломков БЛА были повреждены два самолёта Ту-95 и бензовоз, трое российских военнослужащих получили смертельные ранения, а ещё восемь – ранено.

Но 26 декабря атака на аэродром под Энгельсом повторилась. Наблюдатели не исключают, что удар в час ночи мог являться превентивным на фоне готовящейся очередной – шестой с 10 октября – массированной ракетной атаки на Украину. Минобороны утверждают: ВСУ атаковали аэродром при помощи беспилотника, который был сбит. Однако имеются пострадавшие, причем трое – убиты. При этом, как сообщают телеграм-каналы, не исключено, что целью беспилотника было поражение аэродромного объекта «башня», с которого военные специалисты МО РФ управляли полётами дальней стратегической авиации для нанесения ударов из бассейна Каспийского моря по украинской энергетической инфраструктуре. В таком предположении есть определённый резон, поскольку после этого ночного удара в понедельник 26 декабря авианалёта на энергосистему Украины из аэропорта «Энгельс-2» не состоялось, а сохранившиеся после атаки беспилотника боеспособные самолёты дальней авиации вскоре улетели на Дальний Восток. Так что теперь даже размещённая на 700 км от линии боевого соприкосновения авиация МО РФ уже не может рассчитывать на безопасность.

Случился и ещё один трагический курьёз. В историю попал бывший руководитель Роскосмоса Рогозин. Большой любитель эпатажа, он решил отметить свой день рождения в компании своих друзей и руководства ДНР символично в донецком ресторане «Шеш-Беш». Об этом стало известно украинской разведке. И ресторан был обстрелян из самоходной артиллерийской установки Caesar. Точность попадания по времени и месту оказалась высочайшей – снаряды точно влетели в окна ресторана. В результате попадания 155 мм снаряда именинник получил осколочное ранение ягодиц. Двое человек погибли, шестеро – ранены, в том числе председатель правительства ДНР Хоценко.

ЛИНИЯ «БОЕВОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ» СИЛЬНО РАСШИРИЛАСЬ

Таким образом, поражая цели не только в прифронтовой полосе, но и на российских авиабазах глубоко в тылу, Украина изменила географию конфликта. Это – новое ранее не имевшее место качество СВО.

К тому же удар по аэродрому стратегической авиации России со стороны ВСУ оказался в уходящем году не последним. На Новый год 1 января в 00:01, по окончании поздравлений Путина, ВСУ преподнесли нашим генералам ещё один пренеприятный сюрприз – атаку ракетами здания ГПТУ №19 в Макеевке Донецкой области, что расположено в 12 км от линии боевого соприкосновения. Под огонь попали мобилизованные из Самарской и Саратовской областей новобранцы численностью до 600 человек во главе с заместителем командира полка подполковником Бачуриным, который тоже погиб. Как официально сообщили источники в МО РФ, в результате ракетной атака из РСЗО HIMARS погибло 89 военнослужащих. Украина сообщает, что было убито около 400 человек. Точных данных нет, поскольку власти не опубликовали и не собираются публиковать списки погибших.

В МО в случившемся обвинили самих военнослужащих. Стрелков-Гиркин, который, скорее всего, более правдив и откровенен, полагает, что в этом случае сработала вражеская разведка. Кроме того, он сообщил, что в здании ПТУ в Макеевке в смежных со спальными помещениями был размещён склад боеприпасов с 5 тоннами дизтоплива. Именно он и сдетонировал после удара, развалив всё панельное здание до основания. К тому же вокруг училища находилась боевая техника без маскировки. Это, по его мнению, и послужило причиной атаки HIMARS. Минобороны после первых сообщений молчит уже две недели. Так что цифры жертв ракетной атаки, скорее всего, будут расти.

Наведение осуществлялось силами ГУР ВСУ. Точность атаки корректировали несколько наводчиков из числа местных жителей. Минобороны заявило, что установка РСЗО HIMARS уничтожена. Но верить в такое сложно – журналисты насчитали, что спикер Минобороны генерал Конашенков за 10 месяцев сообщил об уничтожении 27 батарей HIMARS. Однако по другим источникам известно, что за всё время боевых действий американцы поставили в Украину в общем счёте только 20 установок... Рассказал он также и об уничтожении нескольких боевых машин пехоты «Бредли», которые ещё даже не довезли до Украины.

ЭПИЧЕСКАЯ БИТВА ЗА БАХМУТ... ИЛИ ЗА ВЛИЯНИЕ НА ПУТИНА?

Самая горячая точка на фронте сегодня – Бахмут (в советские времена – Артемовск), который самые боеспособные российские части – вагнеровцы Пригожина – безуспешно пытаются занять уже более шести месяцев. Но воз и ныне там. Хотя штурм Бахмута потерял первоначальный оперативный смысл. С военной точки зрения, как считают эксперты, сам по себе Соледар – точнее, то, что от него осталось, ценности не представляет. Однако в определённом смысле он является ключом к Бахмуту. По крайней мере, журналисты CNN, находившиеся примерно в четырёх километрах от города, 3 января видели, как «украинские силы переправляли войска из города». Для справки: численность жителей Бахмута до начала СВО – порядка 70 тыс., его пригорода Соледара – менее 10 тыс. человек. ВСУ за Бахмутом создали новую полосу обороны.

Власти США считают, что стремление «ЧВК Вагнера» захватить Бахмут, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои, продиктовано «одержимостью» основателя ЧВК бизнесмена Пригожина взять под контроль соляные и гипсовые месторождения пригорода Бахмута – Соледара.

Однако во всей этой истории вокруг битвы за Бахмут и Соледар есть один подковёрный момент. Пригожин пытается на примере взятия Соледара доказать Путину никчемность министра обороны и начальника генерального штаба МО РФ. По-видимому, он хочет доказать Путину, что способности гражданского Шойгу и военного Герасимова, которые управляют почти полумиллионной группировкой МО РФ в Украине, ничтожны. Их действия по руководству малоуспешной спецоперацией в мятежной Незалежной не идут, ни в какое сравнение с умением самого Пригожина создавать и успешно вести в бой 50-тысячное формирование бывших заключённых. На днях в Питере должна состояться личная встреча Путина и Пригожина, после которой может быть принято решение о перераспределении сил и средств в пользу «ЧВК Вагнера». Тогда и станет понятным, каков нынче аппаратный вес Шойгу и Пригожина.

РАСКЛАД СИЛ: ЧЕМ ДОЛЬШЕ, ТЕМ СЛОЖНЕЕ ДЛЯ РОССИИ

В России теплится надежда, что у западных стран закончится терпение и ожидание побед Украины в СВО настолько, что они прекратят поставки вооружений в Украину. И у той истощатся возможности сопротивления. Однако на деле всё происходит с точностью «до наоборот». Министерство обороны США сообщило, что администрация президента США выделила Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $3 750 млн. Всего США после прихода Байдена к власти выделили Украине более $24,9 млрд. помощи в области безопасности.

Кроме этого, принято решение о поставке в Украину батареи зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot. На днях Германия и Италия подтвердили, что они также поставят Украине по такой же батарее. Украина готовится к широкомасштабному наступлению. В связи с этим Зеленский запросил у Запада 300 тяжёлых танков и до сотни – лёгких. Франция объявила, что поставит украинской армии бронеавтомобили AMX-10 RC. Польша изъявила желание поставить Украине 14 танков Leopard немецкого производства. Украина ожидает, что танки поступят в течение месяца-трёх. Известно, что всего в Европе у 14 стран имеется до 2 тыс. таких танков. Великобритания объявила о поставке Незалежной 14 танков Challenger 2 и 30 больших самоходных гаубиц AS90. Страны НАТО сами не хотят создавать прецедента и ждут, когда США начнут поставки в Украину своих тяжёлых танков М1 Abrams, которых было произведено более 12 тыс. машин.

Наш «Уралвагонзавод» сообщил, что поставит в войска партию модернизированных танков Т-90 АМ «Прорыв». По одним сведениям это будет 10 танков, по другим – только три. Таким образом, в гонке вооружения войск Украины и России не обязательно победит РФ.

Зачиная СВО, президент Путин вряд ли рассчитывал на то, что вслед за поставками ПЗРК Stingerи JavelinЗапад начнёт оснащать украинскую армию сначала беспилотниками Bayraktar, гаубицами М777 и РСЗО HIMARS, а затем средствами ПВО IRIS-T SLM, NASAMS и Patriot с достаточным количеством боекомплектов снарядов и ракет. Что дело дойдёт до поставок Украине бронетранспортёров и тяжёлых танков. И уж точно в самом дурном сне он не мог представить, что в вооружении Украины включатся страны-члены ОДКБ, продавая через третьи страны боеприпасы советского производства. Поэтому сообщение нашего военкора Леонкова о том, что иорданская фирма «Блю Уотер Сапплайз» закупила в Казахстане боеприпасы для нужд минобороны Британии, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все же понимают, что англичанам количество снарядов советского образца на $70 млн. совсем не нужно? Пока из-за разразившегося скандала эта сделка «заморожена» – Казахстан не хочет окончательно разрывать отношения с Россией. Но, как сообщил военкор, эта сделка может реализоваться через Киргизию или Туркмению под видом утилизации... Вот уж действительно: Украину вооружают всем миром.

Нашей армии реально нужна передышка. Не случайно Путин объявил о режиме прекращения огня в Украине на Рождество. Сейчас он сместил генерала Суровикина с должности начальника группировки войск в зоне СВО и назначил на его место начальника Генштаба МО РФ генерала Герасимова. До этого министр обороны Шойгу объявил о широкомасштабной реформе российской армии. А вы говорите «коней на переправе не меняют». Когда прижмёт, всех поменяют. На кляче далеко не уедешь. Впрочем, об этом и многом другом читайте в следующем номере.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз