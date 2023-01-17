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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 2, 17 января / Перекрёсток мнений
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№2, 17 января 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 11-01-2023 #2[ru]

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Оказалось, что ответственность за коррупцию – это навязанный Западом стереотип.

Аноним, 12-01-2023 #6[ru]

Гражданин Путин! Вместе с кем ты собрался преодолевать и становиться великим? С Хованыками, богусоброкертами, бичелдеями, карликами и ворами всех мастей со всех волостей? Ну да! Эти мерзавцы-воры тебе любую оду пропоют, подлижут и спляшут. Хорошие «поцриоты», настоящие. Самое главное – держи их покрепче за яйца компроматом и не отпускай. А то продадут. За юани.

Аноним, 14-01-2023 #10[ru]

Богусоброкерты – это редкий тип подонков нового образца.

Свежий анекдот

Аноним, 11-01-2023 #2[ru]

Жириновский обогнал Медведева и Кадырова в рейтинге «Политик года». У Жириновского 5%, у Медведева 3%, у Кадырова 2%. Насколько мертва политика в России, если трупы в рейтинге обгоняют даже бывших президентов и крупнейших тиктокеров...

Аноним, 11-01-2023 #3[ru]

Сначала сенатор Андрей Турчак, засветившийся в деле о покушении на журналиста Олега Кашина, угрожал депутату «кувалдой Вагнера», а следом Дмитрий Медведев вообще предложил перестать стесняться и для профилактики начать расстреливать. Хорошо 2023 год начался!

Аноним, 11-01-2023 #4[ru]

Если почитать тексты Медведева и Пригожина без подписи, то будет затруднительно определить, где пишет бывший уголовник, а где – бывший интеллигент-президент.

Как в Туве беднейшее в России население делают ещё беднее

Аноним, 11-01-2023 #3[ru]

В Тыве давно нужно вводить внешнее управление, так как толку нет никакого от местной власти. Одни интриги и разборки. Работы – ноль. Кадры – полный отстой. Дикая коррупция, самый отсталый регион в стране и тенденция только отрицательная.

Аноним, 11-01-2023 #5[ru]

Какие там достижения могут быть? Бордель, одним словом. Нет никакой политики, полный сброд.

Аноним, 11-01-2023 #8[ru]

Как говорил Глеб Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме!!!

Аноним, 12-01-2023 #10[ru]

Уж если Ховалыг не смог разобраться за 1,5 года ху из ху герр Брокерт, о чем тогда вообще тут можно говорить? Неужели он действительно думает, что этот господин будет работать вместо него? Нашли дурака...

Аноним, 12-01-2023 #16[ru]

Пока в Туве идут политические дрязги, другие регионы развиваются дальше, несмотря ни на что! Тувинцы, посмотрите, в каком болоте вы живете и кто вами управляет! Зажравшиеся бичилдеи и караоолы.

Аноним, 13-01-2023 #18[ru]

Тыва – это такой полигон для экспериментов, вот и тащат сюда всех кого попало!

Аноним, 13-01-2023 #28[ru]

Программа переселения из аварийного и ветхого жилья показала свою неэффективность в республике. Помимо низкого качества новостроек, а это, как правило, дешевые панельные человейники, которые не только уродуют облик столицы, но и делают некомфортным проживание в них из-за разного рода причин!.. Но позвольте, сколько же уже можно держать местное население за дураков? Когда власти обратят должное внимание на свой народ? Хватит кормить этих недобросовестных предпринимателей из-за Саян! Народ Тувы, делайте выводы!

Аноним, 14-01-2023 #45[ru]

В Тыве бардак сейчас полнейший, нет никакой по факту власти. Те, кого назначили тупо – кто в лес, кто по дрова. Сидят и думают, как что-нибудь стырить по быстрому. Никто ничем не занимается, балбес на балбесе сидит и балбесом погоняет. Тыву нужно срочно присоединять к Красноярскому краю хотя бы, а то эти бездари и идиоты натворят тут такое, что будет скоро мама не горюй!

Аноним, 14-01-2023 #46[com]

Пока не присоединят к Красноярскому краю, всегда бардак будет, кумовство и землячество.

Аноним, 14-01-2023 #47[ru]

Да ничего не изменится. Тыва – это канал для воровства не только для местных балбесов. Фойна ни фойна им по... Воевать и умирать они не пойдут. Их детки не пойдут. Пример: дочка Шойгу на новогодних праздниках в Дубае, престарелый поскакун Газманов в Эмиратах. У них всё ХОРОШО! ВСЁ КАК ВСЕГДА. Денег нет, но вы держитесь! Помните такую фразу Медведева? А сынулька его, призывного возраста, где? А сынулька Начын Кара-оол где? А сынулька Хованыка где? Неверие власти несёт мощнейший раскол в обществе. И если так происходит, то это кому-то нужно. Вот только кому???

Коротко

Аноним, 11-01-2023 #1[ru]

Эй, каражопик, а глаз охранника Иванова на твоё [лицо] не натянуть?

Аноним, 11-01-2023 #3[ru]

2014 год. Дмитрий Карягин ради денег избил молотком свою 87-летнюю бабушку (ветерана ВОВ) и бросил её умирать в подвале. 2019 год. Карягин осуждён на 14,5 лет. 2023 год. В награду за службу в «ЧВК Вагнера» Карягин получил от Пригожина свободу. В этой истории весь культ «Победобесия» в миниатюре. Бабушка победила фашизм, но спустя 69 лет её убил внук, который в итоге сам стал фашистом. Морали не будет. Её в нашей сегодняшней России нет.

Аноним, 11-01-2023 #6[ru]

Первая партия заключённых, отправленных в Украину, получила амнистию. И теперь они станут полноправными членами общества – по крайней мере, об этом заявляет Пригожин. Знаете, что здесь самое страшное? Нет, не то, что вы подумали: в страну вернётся множество людей с искалеченной психикой, которые не ценят ни человеческую жизнь, ни частную собственность. Проблемой станет то, что у этих людей будет боевой опыт и чувство обиды за то, что их бросили в бессмысленную позорную бойню, по возвращению из которой они остались ни с чем. Самое страшное в том, что пенитенциарная система в России, которая, по идее, должна исправлять людей, помогать им осознать свои преступления и становиться лучше, как в нормальных европейских странах, толкает людей на ещё большее преступление. Путь к «исправлению» здесь лежит только через убийство – пошёл на СВО, убил, покалечился сам, освободился. Ради искупления старого преступления тебя толкают на новое, причём зачастую ещё более тяжёлое, чем совершённое тобой ранее...

Аноним, 11-01-2023 #7[ru]

А ведь через несколько лет уголовники из «Вагнера», отучившись в хороших вузах (почему бы и нет?), вполне могут стать новой элитой России. Это будет восхитительно!

Аноним, 11-01-2023 #9[ru]

А помните, в позапрошлом году была такая перепись населения? Росстат всё-таки подвёл итоги и выложил последние четыре тома, из которых следует, что: Больше полумиллиона домов и квартир вообще существуют без электричества; 12,5 млн. домов и квартир не имеют централизованного холодного водоснабжения; 11,8 млн. домов пользуются выгребными ямами, а 2,6 млн. – вообще не имеют никакой канализации; 117,5 тысяч домохозяйств существуют без признаков туалета в доме или на участке; 16,7 млн. человек имеют туалет «вне жилища». Но для нас главнее, что госдолг у США всё ещё огромный, а Европа вот-вот замёрзнет.

Аноним, 12-01-2023 #11[ru]

В свете «ЧВК Вагнера», пригожинских закидонов с кувалдой, новорощенных «героев спецоперации» в наколках у меня вопрос к вам, дорогие «российские патриоты»: вы точно уверены, что ваша страна идет верным путём, учитывая тот факт, что теперь урканы – главная опора и надёжа России?

Аноним, 12-01-2023 #13[ru]

Кара-оолу видимо действительно заняться больше не чем, раз на такой бред отреагировал. Посмотрел бы, во что республику превратил после себя: люди в говне живут, точнее выживают.

Сергей Конвиз: Главная боль россиян – в Украине

Аноним, 11-01-2023 #2[ru]

Кириенко: «задачи специальной военной операции на Украине всё равно будут выполнены». Какие, млять, задачи? Насрали себе в штаны, а всем вокруг постоянно рассказывают о преимуществах говна в штанах. Ну, значит, такая задача была: насрать в штаны...

Аноним, 11-01-2023 #3[ru]

Площадь Бахмута – 41,6 кв. км. Население – 71 тыс. Площадь Соледара – 12,3 кв. км. Население – 10,5 тыс. Эти города завоевывают дольше Праги и Берлина.

Аноним, 11-01-2023 #7[ru]

[СВО] в Украине – это [СВО] не только Путина. Молчаливое большинство если не поддерживает агрессию открыто, то беспокоится, в лучшем случае, только о себе и своих близких. Оно не в состоянии осознать масштаб страданий, которые их страна принесла Украине. А когда это приходит в их дом – как в случае мобилизации – им проще начать ненавидеть украинцев, чем власть, которая отправила их на убой.

Аноним, 11-01-2023 #8[ru]

Вот так, бывало, захочешь заморозить Европу... Но словно бы кто-то гораздо более могущественный буквально глумится над тобой: уже почти середина зимы, а реально холодно – только у тебя самого.

Аноним, 11-01-2023 #9[ru]

Америка пришла в Корею – и получился Самсунг, LG, курорты, косметика, за которой летят со всего мира, высокий уровень жизни, процветание. СССР пришел в Корею – и народ ест сено и водит хороводы вокруг статуи ядерной бомбы.

Аноним, 11-01-2023 #12[ru]

Патриарх Кирилл наградил Бутину и назвал «живым героем»: «Она в застенках находилась, во враждебной стране. И для того, чтобы спасти себя, нужно было малое – предать родину. А она не предала»... Только вот когда в США Бутину схватило ФБР, она пошла на сотрудничество. И сдала: всех американцев, с кем работала; всех русских кураторов; все активные мероприятия РФ, где участвовала; все пароли и аккаунты. Кстати, договор о сотрудничестве между Бутиной и американским государством – публичный документ. Благодаря сделке с американским следствием она смогла досрочно вернуться в Россию. Нет, она не признана иностранным агентом, она признана депутатом Госдумы...

Аноним, 11-01-2023 #20[ru]

Если раньше брали Прагу, Вену, Берлин, то сейчас «империя» сжалась до населенных пунктов, названия которых большинство граждан нашей страны никогда до этого не слышали: Соледар, Бахмут... Где это? О боях за эти населённые пункты повествуется так, будто речь идет о завоевании господства над миром. А от взятия их зависит судьба России. И жертвы, жертвы, жертвы...

Аноним, 12-01-2023 #23[ru]

Сергей Шойгу огласил планы на 2023 год. Планы хорошие, бюджетоёмкие. Каналы в телеграм заволновались, что отставки, выходит, не будет. Напомним каналам, что говорили умные люди: никто этот генералитет в кабинетной борьбе не победит.

Аноним, 12-01-2023 #26[ru]

Сначала они твердят, что воюют с НАТО и США, затем говорят, что это США заставили Россию напасть на Украину и тут же заявляют, что Россия не воюет с Украиной. Как это всё вообще может помещаться в одной голове? Это же полная шизофрения!!!

Аноним, 13-01-2023 #30[ru]

Это ж какими надо быть бездарями, чтобы, имея ВСЕ РЕСУРСЫ АРМИИ РОССИИ, полгода штурмовать город Бахмут, а потом сравнять с землей его пригород Соледар (население до [СВО] 10 тыс.)? И преподносить это как великую и долгожданную победу!

Аноним, 13-01-2023 #32[ru]

Не война, а грабёж: российский военкор Руденко напрямую заявил, что Соледар нужен лишь для того, чтобы воровать оттуда соль. Интересно, сами российские военные знают, за что они идут умирать?

Дефицит антибиотиков в Туве решит Эрдоган?

Аноним, 11-01-2023 #1[ru]

Росздравнадзор объявил о «задержках в доставке препаратов в аптеки из-за логистических проблем и повышенного спроса» в стране. Из-за чего же всё-таки начались «логистические проблемы», Росздравнадзор не уточнил. Наверное, что-то случилось.

Мышлявцев, 14-01-2023 #2[ru]

Губернатор Ховалыг, антибиотиков в Кызыле до сих пор нет, а ты ни хрена не делаешь для решения вопроса. Люди ведь от этого умирать будут. Полагаешь, тебе все это с рук сойдет? Только одной этой ситуации достаточно для отставки... Решай проблему с антибиотиками, иначе тебе наступит реальный п...ц. Не от безобидного Мышлявцева, а от других, гораздо более могущественных и недовольных вами людей...

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