Как в Туве беднейшее в России население делают ещё беднее

Вот и закончился 2022 год. Первый полный календарный год правления главы Республики Тыва Владислава Ховалыга. Уже вполне можно подвести кое-какие итоги. Наиболее заметным итогом практической деятельности нового губернатора является полная идентификация целей и методов управления республикой с тем, что мы 14 лет наблюдали при Шолбане Кара-ооле.

Да, действительно, новый глава не демонстрирует желание руководить республикой бандитскими методами. Никому не выбил глаз. Никого не сжёг. Полицейские уже не обливают своих жертв бензином и не сжигают заживо. И даже не устраивают перестрелки между собой. Ничего не слышно о заказных убийствах или криминальных разборках за права использования административного ресурса. Более того, при новом губернаторе оживились правоохранители и занялись криминальными авторитетами «Кара-Шериг». Но, к сожалению, на этом все различия прежней власти и нынешней заканчиваются. Всё остальное в части воровства бюджетных средств осталось прежним. Даже исполнители не поменялись. Только они теперь действуют почти открыто.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ГРАБЁЖ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОБЩАКА

Процесс растаскивания общественных благ принял почти легальный вид, получивший собственное название – «Богусовтаптар». Зародился он ещё во времена, когда глава республики, будучи мэром Кызыла, передал права мэрии на распоряжение городскими землями. Затем это решение быстро провели через парламент Тувы, так появился закон, согласно которому глава республики теперь вправе единолично распоряжаться земельными участками по своему усмотрению. И он, пользуясь этими правами, при абсолютном бездействии прокуратуры, развернул процесс распределения земельных участков среди собственного окружения под видом реализации неких масштабных инвестиционных программ. В ходе этой «спецоперации» земельные массивы стоимостью в миллиарды рублей бесплатно распределяются между подельниками губернатора, делятся на небольшие участки по ИЖС и продаются по цене в 2-2,5 млн. рублей за участок.

В какой пропорции потом делится кэш, нам достоверно неизвестно. Думается, такой информацией должны располагать оперативные службы МВД и ФСБ. Хотя разделить 120 га на участки по 10 соток и умножить всё это на 2,5 млн. в состоянии даже школьник 4 класса. В СМИ публиковались сообщения о том, что нашему губернатору деньги нужны не для отдыха на Мальдивах, а чтобы собрать в Москву миллиард. И сроки этого приношения поджимают. Не знаю. В карманах Ховалыга не шарил. Но такая перспектива вряд ли понравится населению республики, когда оно узнает все тонкости расчётов региональных ханов с чиновниками администрации президента.

НЕ УСПЕЛ ДОНЕСТИ МИЛЛИАРД? ПРЕСТУПНИК!

В связи с этим вспоминается случай с арестом губернатора Хабаровского края Хорошавина. В марте 2015 года следователи провели десять обысков на Сахалине и пять – в Москве и Подмосковье. Проверили, в том числе три квартиры семьи Хорошавиных в столичных элитных домах и дачу в Московской области. Как сообщали следователи, у Хорошавина нашли 1 млрд. рублей наличными в разных валютах, 800 ювелирных изделий, пишущую ручку стоимостью 36 млн. рублей. В коллекции часов Хорошавина насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн. рублей. Самые дорогие из них стоили $700 тыс.

Губернатор как раз собирался лететь в Москву. Правоохранители полагают, что он намеревался передать кому-то миллиард наличными, чтобы получить индульгенцию на дальнейшее управление регионом, но не успел.

Александр Хорошавин и К обвинялись по десяти эпизодам преступлений, предусмотренных ч.ч. 5, 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ («Получение взятки», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»). По версии следствия, Хорошавин создал организованную преступную группу, в которую вошли зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов.

Достоверно было доказано, что с 2009 по 2015 годы они получили от восьми предпринимателей взятки на общую сумму 522 млн. рублей. В частности, взятки поступали за своевременную оплату работ по госконтракту на строительство объекта энергетики, за общее покровительство по службе и оказание мер государственной поддержки, за выдачу разрешения на вылов рыбы, за получение субсидии на строительство животноводческого комплекса. Взятки платили подрядчики по строительству дорог в Сахалинской области и учебного заведения в Южно-Сахалинске. Деньги переводились на счета компаний в офшорах, зачислялись на банковские карты и обменивались на иностранную валюту.

Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества Александра Хорошавина на 1,1 млрд. рублей. У семьи бывшего губернатора были конфискованы четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн. рублей, шесть машиномест общей стоимостью более 2,9 млн. рублей, шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн. рублей, в том числе Mercedes-Benz стоимостью 11 млн. рублей, два Bentley общей стоимостью более 23,3 млн. рублей, два Lexus, оценивающиеся в сумму не менее 6 млн. рублей. В доход государства были обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, более 700 млн. рублей, ювелирные изделия и другие ценности.

9 февраля 2018 года Хорошавин был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн. рублей. Кроме того, он лишен государственных наград и права занимать государственные должности.

«ГУБЕРНАТОР» – РИСКОВАННАЯ РАБОТА

Под уголовное преследование попал и губернатор Кировской области Никита Белых. 24 июня 2016 года он был задержан с поличным в московском ресторане при получении взятки. Пресненский суд 1 февраля 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн. рублей.

По версии следствия, он получил 400 тыс. евро за покровительство от предпринимателя, ведущего бизнес в Кировской области. По факту получения губернатором взятки СКР возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, в 2015 году Белых, исполняя обязанности губернатора, действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки – заключения договора займа АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «К.Р.И.К.») с одной из региональных компаний на 320 миллионов рублей. Деньги с процентами должны были быть возвращены до ноября 2016 года. В последующем он на совещаниях давал поручения о распределении этих денег «на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО «К.Р.И.К.», находившихся в заведомо неплатёжеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения», полагает следствие. Долг АО «К.Р.И.К» так и не вернули, говорится в пресс-релизе. Затем Арбитражный суд Кировской области взыскал в пользу корпорации более 202 миллионов рублей.

В 2020 году Сыктывкарский городской суд приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера за мошенничество к 11 годам колонии и взыскал с него почти 1,5 млрд. руб. Заодно получили свои сроки 12 человек из руководства региона. В том числе экс-сенатор от региона Торлопов, бывший замглавы Коми Чернов, бывший председатель Госсовета Коми Ковзель, наиболее приближённый к главе предприниматель Веселов и другие.

ИХ СУДЬБА – ДРУГИМ НАУКА

Как видим, методы руководства регионами губернаторов-уголовников очень схожи с методами, которые возвёл в закон наш доморощенный глава Ховалыг. Из этого, конечно, можно прийти к выводу, что виноваты в том не конкретные губернаторы-казнокрады, а сама система, насаждаемая из Кремля. И тут наш замечательный тувинский руководитель – всего лишь винтик в общей системы коррупции, торжествующей в России. Не случайно же министра экономики РФ Улюкаева приговорили в декабре 2017 года к восьми годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взятки в 2 млн. долларов от главы «Роснефти» Сечина. Кстати, сейчас он уже на свободе – откинулся по УДО. При этом и Улюкаев, и Белых брали деньги не таясь, в открытую. Они были уверены, что так и должно быть.

В этой связи интересна ситуация с арестом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого заподозрили в организации серии покушений и убийств. Лидер ЛДПР В.Жириновский объяснил претензии Кремля к губернатору его отказом возить в Москву «коробки с деньгами». В ответ пресс-секретарь президента Песков заявил, что не может реагировать на обвинения Владимира Жириновского без точного указания, кто именно требовал взятки от губернатора. Трудно подобные заявления пресс-секретаря президента не считать подтверждением того, что сказал Жириновский. С 9 июля 2020 года воды утекло достаточно. А ясности с делом опального губернатора как не было, так и нет. Судебный процесс по делу до сих пор не начат.

Конечно, у нас, если захотят, могут и столбу припаять лет десять. А могут и серийного убийцу отпустить за истечением срока давности. А если и дадут срок, то быстро отпустят по амнистии или УДО, как Улюкаева. Могут и зачесть награды, как бывшему министру обороны Сердюкову звание Героя России. Вот недавно Кремль наградил наших действующего и бывшего глав республики. За что – неизвестно. Но в случае привлечения их к уголовной ответственности они им зачтутся, как смягчающие вину обстоятельства.

Но я сегодня хочу поговорить не о том, на какой срок «нагребли» Кара-оол и Ховалыг. Время придёт, и с них спросится. Если к тому времени у власти не будет их сегодняшнего гаранта безопасности, то ни малых сроков заключения, ни расчудесных амнистий, ни даже экстренное УДО им не видать, как своих ушей. Но это – дело будущего. ФСБ не спит, и сколько веревочке ни виться, конец очевиден. Вернусь к теме статьи – подведения итогов календарного года руководства Ховалыга.

НИЩАЯ ТУВА КОРМИТ ОЛИГАРХОВ?!

Теперь уже не всякий может вспомнить, что он обещал Путину, когда тот назначал его врио главы республики. Давайте вспомним вместе. Повышение уровня жизни большинства граждан республики и снижение бедности, газификацию и избавление от сажи, ликвидацию энергодефицита и снижение цен за электроэнергию, обеспечение нуждающихся комфортным жильём, снижение уровня заболеваемости туберкулёзом. Это только по-крупному. И вот наступил 2023 год. Можно подвести какие-никакие итоги.

Начнём с того, что жизненный уровень тувинцев, самый низкий в России, не только не вырос, не только не догнал средний уровень по стране, но вопреки ожиданиям даже снизился, хотя многие эксперты полагали, что падать ему больше некуда. Про газификацию и борьбу с сажей мы больше от Ховалыга ничего не слышали. Зато цена на уголь продолжила свой рост. Схватку с хозяином Каа-Хемского разреза Дерипаской Ховалыг окончательно проиграл. А сговор Ховалыга с известным в республике авантюристом Иргитом боком вышел для большинства потребителей угля.

Ничего правительство не сделало и в области ликвидации энергодефицита. Хотя олигарх Прохоров, сбежавший в Америку, и получил миллиарды из бюджета на строительство ЛЭП в Тоджу. В связи с этим в тувинском обществе обсуждается такая картинка. Двухметровый любитель валютных проституток олигарх Прохоров, уехавший в США от страха санкций, держит там свои авуары и финансирует американский спорт, при таком счастье вдруг получает из тощего тувинского бюджета миллиарды рублей на осуществление каких-то своих целей. При этом он, являясь получателем бюджетных средств России, ещё ни разу не сделал какого-либо внятного заявления в поддержку российских властей. По крайней мере, мы ничего подобного от него не слышим. Он не собрал и не отправил олигархический обоз с обмундированием и провиантом для бойцов российской армии. Не сформировал и не обеспечил всем необходимым боевую дружину, отправляемую в Украину на СВО.

А ведь Россия на такую же сумму, которую она подарила Прохорову, уменьшила в 2023 году трансферты на исполнение социальных обязательств перед населением республики. Зато обеспечила бюджетное финансирование структуры олигарха «Интергео» через бюджет Тувы в сумме 3 млрд. рублей. Тому самому олигарху, что дурит властям мозги со строительством комбината в Тодже уже почти 20 лет. Раньше им озвучивался примерный срок начала строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия – не позднее февраля 2012 г. Идёт год 2023, а воз и ныне там. Прохоров вместо того, чтобы пополнять бюджет, как соседний «Лунсин», просто год за годом осваивает бюджет. Такая вот специфическая форма предпринимательства...

Жизнь – она такая штука, что заранее неизвестно, как всё обернётся. Совсем не удивлюсь, что история с губернатором Гайзером получит тувинское продолжение. И вместе с министром Силуановым, зампредом председателя Госдумы Кара-оолом на скамье подсудимых окажутся глава республики Ховалыг и спикер парламента Даваа, имеющие непосредственное отношение к финансированию беглого олигарха за счёт тощего бюджета Тувы.

Я согласен с теми, кто полагает необязательность поддержки СВО в Украине. Да, это так. Однако, думается, что для тех, кто присосался к бюджетной кормушке, солидарность с властью – вещь непременная и обязательная. Надеюсь, для чекистов это понятно. Так что, выпрашивая деньги у государства, по крайней мере, будь к нему лоялен. Или за тобой отправят «воронок».

А пока «Интергео» с входящей в неё Голевской горнорудной компанией занимается лишь тем, что сокращает бюджетное финансирование социальных программ в Туве.

СКРОМНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ХОВАЛЫГА

Единственное, пожалуй, что удалось республиканским властям в уходящем году, так это расселение многострадальных жильцов нового аварийного дома по ул. Дружбы, 3/7. Из того самого злосчастного дома, строительство и ввод которого в бытность мэром Кызыла обеспечил нынешний глава республики Ховалыг. В Кызыле среди обманутых граждан остались ещё дольщики панельного многоквартирного дома по ул. Бай-Хаакской, которых во времена своего мэрства Ховалыг также оставил без жилья. Но на это, по всей видимости, ему понадобится ещё один год, если он сможет столько просидеть в начальственном кресле.

Многим знакомо слово «фарисейство». Оно означает ханжество или лицемерие. Этим способом часто пользуются негодяи, пытаясь выставить себя в лучшем свете. Это как если серийный убийца взывает к поддержке ближних, уверяя всех, что для него человеческая жизнь – самая высокая ценность. Как говаривал самый изощрённый лгун всех времен Геббельс, «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят». Сегодня политическое фарисейство – примета времени. К примеру, Ховалыг заявил: «Поддерживая инициативу многих представителей гражданского общества Тувы, предлагаю объявить 2023 год в нашей республике Годом народной сплочённости!» Потому что «сегодня самое важное – это личная ответственность каждого, дисциплина, трудовая самоотдача, согласие в обществе и взаимовыручка».

Ну, скажите, с кем Ховалыг предлагает нам «сплачиваться»? С Робертом Доржу, с отцом и сыном Крапивиными, с Богусовым, наконец? С кем? С теми, кто обирает наш народ, отбирая веру в будущее? Что, именно в целях «согласия в обществе» он проворачивает земельные аферы, в результате которых простым людям вместо положенных им по закону 10 соток земли за 30 тыс. рублей «втюхивают» их более чем за два миллиона? А поскольку население за время правления Кара-оола–Ховалыга совсем обнищало, выхаживает для них ипотеку, делая кабалу вечной.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин