К отчёту Правительства Тувы: «Всё хорошо, прекрасная маркиза, однако...»

Верховный Хурал Республики Тыва рассмотрел на сессии Отчет о работе, проделанной Правительством Республики Тыва за 2022 год. Из опубликованных материалов заседания парламента республики видно, что депутаты однозначно положительно оценили деятельность Правительства РТ.

Следует отметить, что в 2022 году Правительству РТ удалось исполнить бюджет республики в соответствии с утвержденными параметрами. И даже некоторые из них перевыполнить. Обеспечить стабильность финансирования социальной сферы республики. В нынешних условиях, когда страна находится в непростой ситуации в связи с проведением специальной военной операции, которая требует дополнительных ресурсов, сохранение стабильного уровня финансирования крайне важно. От этого зависит деятельность учреждений социальной сферы, доходы бюджетных работников и развитие экономики республики.

Из Отчета следует, что доходы консолидированного бюджета составили 60,4 млрд. рублей. По сравнению с уровнем 2021 года объемы доходов возросли на 13%. Расходы консолидированного бюджета республики в 2022 году исполнены в сумме 62 млрд. 433 млн. рублей, что на 16% (8 млрд. 580 млн.) выше уровня 2021 года. На социально-культурную сферу направлено 44 млрд. 46,2 млн. рублей или 71% от общего объема расходов. В отчетном году на 16% возросли расходы на выплаты заработной платы, превысившие 22 млрд. рублей. На поддержку экономики республики направлено 12 млрд. 679 млн. рублей.

Вместе с тем, необходимо отметить, что Правительство РТ в своем Отчете не полностью отражает реальную социально-экономическую ситуацию в республике. Однобокое изложение настоящего положения экономики и социальной сферы, попытки обойти острые вопросы и показать деятельность правительства только в положительном виде не может не вызывать сомнения в объективности Отчета. Такой подход к составлению важного документа вряд ли будет способствовать решению имеющихся в республике проблем, которые с каждым годом обостряются.

В докладе Главы республики перед депутатами Верховного Хурала РТ и в представленном парламенту Отчете Правительства РТ не озвучены эти известные острые проблемы, решение которых относится к полномочиям высшего исполнительного органа власти республики. Таких проблем множество. Хочу обратить внимание лишь на некоторые вопросы, которые, на мой взгляд, являются наиболее актуальными.

В области здравоохранения большой проблемой остается обеспечение доступности медицинских услуг. Кто пользуется услугами медицинских учреждений, особенно люди пожилого возраста, прекрасно знают про эти проблемы медицины. Да, оснащенность лечебных учреждений современным высокотехнологическим оборудованием с каждым годом растет, улучшается материальная база поликлиник и больниц. Но трудности с получением своевременной и оперативной медицинской помощи сохраняются. Особенно это касается времени ожидания приема врачами, которое исчисляется иногда неделями. Оперативно попасть на прием к врачу, особенно по узким специализациям, крайне сложно. Эти трудности возникают не только из-за дефицита врачей, но и в некоторых случаях из-за недостатков в организации их труда.

Затрагивая вопросы медицины, следует обратить внимание наших руководителей на следующий вопрос. Самым негативным образом на здоровье наших горожан влияет экологическая ситуация г.Кызыла, связанная с высокой загазованностью воздушного бассейна. Перед выборами Глава республики Ховалыг В.Т. давал обещания решить этот вопрос, если будет избран на должность Председателя Правительства РТ. Мы его поддержали. Но когда будет выполнены это и другие его обещания, простым избирателям неизвестно. Об этом он ничего не сказал в своем докладе. А люди ждут. Про газификацию Кызыла, похоже, власти уже забыли.

Одной из острых проблем в области образования считается вопрос детских дошкольных учреждений. В Отчете правительства указано, что численность детей, не обеспеченных местами в детсадах, сократилась за год на 7%, с 12 502 до 11 677. При этом самая большая доля «очередников» приходится на детей от 0 до 3 лет – 8 798 детей. Судя по этим данным, за год создано всего 825 мест в дошкольных организациях. При таких темпах строительства детсадов вряд ли эта проблема может разрешиться в обозримом будущем. Но ведь если невозможно их решить в рамках действующих схем, то надо находить другие альтернативные пути решения этих вопросов. Их надо обсуждать, искать пути решения, а не замалчивать и прятать. Но этого не видно.

Конечно, самый острый вопрос и проблема нашей республики – это установившаяся с 2014 года (за исключением отдельных годов) тенденция сокращения реальных денежных доходов населения, что является основной причиной роста бедности в республике. Согласно Отчету правительства в 2021 г. уровень бедности в республике составил 28,2%, а по предварительным расчетам, его значение в 2022 году составит 29,3%, то есть продолжает расти численность бедного населения республики.

Сложность ситуации заключается в том, что фактический уровень бедности в республике гораздо выше, чем показывают статорганы и наши чиновники в своих отчетах. В последние годы федеральными чиновниками в очередной раз были внесены изменения в методику определения уровня бедности. В результате этих манипуляций, согласно данным Крайстата, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Республике Тыва снизилась с 42,1% в 2016 году до 28,2% в 2021 году. Хотя, по данным того же Крайстата, реально располагаемые доходы населения за 2015-2019 годы сократились на 7,8%. А за 2022 год эти доходы снизились еще на 2,8%.

Из Отчета следует, что в отчетном году проблема бедности должна обостриться. Так, согласно отчету, в 2022 году материальная помощь из бюджета оказана 63 тыс. граждан вместо 73 тысяч в 2021 году. Таким образом, количество граждан, получающих государственную поддержку, сократилось на 10 тысяч человек. Видимо, это связано, как указано в Отчете, с сокращением количества многодетных семей на 19%, малоимущих семей на 23% и неполных семей на 15%. Далее пишут, что благодаря проводимой профилактической работе и мерам государственной поддержки отмечается снижение нуждающихся в сопровождении семей на 40%. Отмечается снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении, –22%. То есть сокращается количество семей, которые в предыдущие годы получали помощь. Их теперь стало меньше.

Не совсем понятно, как может сократиться количество многодетных и малоимущих семей за один год, если количество детей растет, а реальные располагаемые денежные доходы населения падают? По логике при такой ситуации в первую очередь страдают именно многодетные и малоимущие семьи, их количество никак не может сокращаться. Скорее всего, это связано опять же с внесением изменений в порядок оказания поддержки малоимущим гражданам. По крайней мере, эти позиции Отчета подлежат серьезному анализу.

Ни для кого не секрет, что жители нашей республики по уровню закредитованности находятся в первых рядах по стране. Люди вынуждены брать кредиты в коммерческих банках на кабальных условиях. В Отчете написано, что кредитный портфель банков региона за 2022 год составил 70 млрд. 979 млн. рублей с ростом к прошлому году на 18%, в том числе по физическим лицам 67 млрд. 55 млн. рублей (рост на 19% в к 2021 г.) или 94% от общего объема кредитного портфеля.

Это огромные суммы – 67,5 млрд. рублей. Многие семьи вынуждены сейчас работать только на погашение своих кредитов. Это наша общая проблема. Органы власти не должны стоять в стороне от неё. Они избраны для того, чтобы решать вопросы повышения уровня благосостояния своих граждан. Сокрытие таких проблем в Отчете Правительства Республики Тыва наталкивает на мысль, что наши чиновники либо полностью не владеют реальной ситуацией в республике, либо не знают, как решать эти проблемы. И потому не говорят о них.

Продолжение следует.

Валерий Салчак,

Ветеран труда