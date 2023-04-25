    Перекрёсток мнений

Аноним, 19-04-2023 #1[ru]

В 2008 Гаага выдала ордер на арест главы Судана – он сел в тюрьму. В 2011 Гаага выдала ордер на арест Каддафи – его убили. В 2023 Гаага выдала ордер на арест Путина – что будет дальше?

Аноним, 20-04-2023 #3[ru]

1. Путин в апреле 2022 велел, чтобы Европа платила за газ в рублях. 2. Европа отказалась от российского газа. 3. Доходы Газпрома рухнули. 4. Газпром в апреле 2023 предложил «либерализовать» цены на газ внутри России. Путинскую многоходовочку опять оплатят из кармана россиян?

Аноним, 20-04-2023 #4[ru]

Путин потребовал от муниципальных властей активно общаться с людьми, поскольку цифровизация не заменит личных встреч. Сказал Путин, конечно же, в формате онлайн из бункера...

Аноним, 19-04-2023 #1[ru]

В Международном параолимпийском комитете заявили, что могут допустить российских спортсменов к соревнованиям. Вот здорово, а тут у России откуда ни возьмись как раз параолимпийцев до хрена прибавилось!

Аноним, 19-04-2023 #2[ru]

Ну, вот и ответ скептикам, которые были уверены, что России нечего предложить великому Китаю. Как всегда, злопыхатели посрамлены. Судя по роликам федеральных пропагандистских каналов – режим налаживает экспорт русских самочек, которые станут отличным бартерным товаром. В ассортименте вагины на любой китайский вкус, покорные и ухоженные. За каждую – китайцы смогут дать не меньше шести гранат, набор фломастеров и боевую панаму. https://t.me/nevzorovtv/8647

Аноним, 20-04-2023 #3[ru]

В Дурке всё стабильно: мужчине из Краснодара вручили рекламу контрактной службы. Он выбросил ее в первую же урну, попавшуюся ему на глаза. И его задержали и выписали протокол за дискредитацию армии. Якобы там была государственная символика и выбрасывать такое нельзя.

Аноним, 19-04-2023 #1[ru]

Иргит всю республику раскассировал и ни на минуту не присел. Как такое может быть?

Аноним, 19-04-2023 #2[ru]

Похоже, Иргит и ОПГ Урянхай кинули на сотни миллионов очень много простых людей, предпринимателей и организаций, включая банки и лизинговые компании. Также, скорее всего, ими были разворованы огромные средства по программе ИПСЭР. По совокупности всех преступлений эти лица должны пожизненно сидеть в тюрьме, но почему-то находятся до сих пор на свободе...

Аноним, 19-04-2023 #3[ru]

Иргит, Иргит... да ну нах... у Иргита сиська не выросла федеральные деньги воровать. Выше берите, выше... Иргит – ширма. Воры – в Москве!

Аноним, 19-04-2023 #4[ru]

Политическая жизнь Дины Оюн, похоже, действительно заканчивается.

Аноним, 19-04-2023 #5[ru]

#3 Тут дело не в том, кому эта ширма или шельма ворует в Москве. Тут дело заключается в другом: до каких пор этот урод и его банда будут орудовать в Тыве? До каких пор они будут кошмарить предпринимателей? До каких пор они будут осуществлять свою криминальную деятельность на территории Тывы? И вообще: почему этой бандой никто не занимается?

Аноним, 20-04-2023 #7[ru]

https://vk.com/wall-28602868_950251 Бессовестный делюган, еще и пытается оправдываться. Раскассировали деньги ИПСЭР по карманам, а народ и государство дурят!

Аноним, 20-04-2023 #8[ru]

Так называемая продукция господина Тунева – это полный шлак. Мед – это растопленный сахар, вода минеральная – из-под крана, кара-кола – химическое пойло! Этот тип никогда ничего не делал и не будет делать нормального. Раньше он пытался выпускать колбасу, так ее кошки отказывались есть – а это главный показатель!!! Хлеб у этого прохиндея, который не продавался, шел на повторную закваску и опять по кругу. Чем только этот господин не травил жителей республики.

Аноним, 20-04-2023 #11[ru]

По ИПСЭР деньги разворованы, кроме Востока, они единственные кто направил их по назначению, на производство. С остальных должен быть строгий спрос: куда дели деньги? На курорте Чедер – там даже конь не валялся! А пиломатериал – где? Где кирпич? И что там за мочу с помоями разливают, выдавая за соки с колами?

Аноним, 20-04-2023 #13[ru]

Кирпич у этого китайца – полное гуамно. Переходит в первостепенное состояние, глину, при малейшем дожде.

Аноним, 21-04-2023 #15[ru]

Деньги по ИПСЭР нагло разворованы, почище чем на космодроме Восточный. А прохиндеи на новых элитных иномарках разъезжают – и в ус не дуют!

Аноним, 21-04-2023 #17[ru]

Брокерту выгодно, чтобы рейтинг Главы стремительно падал.

Аноним, 21-04-2023 #18[ru]

Туньков как получил ИПСЭР сразу новый «мерседес» себе купил.

Аноним, 21-04-2023 #19[ru]

Сливают Дину Ивановну, получается?

Аноним, 21-04-2023 #22[ru]

Опять что ли будут «раскассировать» остатки средств по ИПСЭР? Теперь, скорее всего, будут новые получатели грантов. Или все тем же персонажам опять подфартит?

Аноним, 21-04-2023 #23[ru]

5 миллиардов рублей по ИПСЭР – коту под хвост!

Аноним, 21-04-2023 #24[ru]

Что-то ничего не пишут про открытие в этом году курорта Чедер?

Аноним, 22-04-2023 #26[ru]

https://t.me/nemongush/262 Опять разворовали деньги? Теперь в сельском хозяйстве.

Аноним, 22-04-2023 #30[ru]

Байбек этот дом достраивает на набережной, который водный мир начинал для КШВ строить, на деньги от строительства Буддийского храма доделывают. Поговаривают, что стоимость м2 там от 300 тысяч руб.

Аноним, 23-04-2023 #32[ru]

В республике полнейший развал. Ничего не управляется, все течет само по себе. Народ продолжает уезжать, так как никаких перспектив нет. Ничего не развивается и ничего не улучшается – одно сплошное воровство. В общем, самый депрессивный регион в стране.

Аноним, 19-04-2023 #1[ru]

«Тувинский военнослужащий организовал спортклуб для набора контрактников в армию и похитил около миллиона рублей» – что не так с этими людьми? Они не просто рвутся на [СВО], но и готовы платить за это собственные деньги! И даже залазить в кредиты! Неужели так хочется кого-нибудь убить, изнасиловать и ограбить? Или лавры первых мародеров, награбивших стиральные машины и унитазы, не дают спокойно спать?

Аноним, 19-04-2023 #2[ru]

№1 – «что не так с этими людьми?» – Александр Аузан весьма прямолинейно говорит о том, что СВО в беднейших регионах стала средством социального обеспечения. Он прав: гробовые – хорошее подспорье в семье. Живой человек никогда столько не заработает...

Аноним, 19-04-2023 #3[ru]

Путин подписал закон, который усиленно рекламировал Шолбан Кара-оол, сокращающий срок признания военных пропавшими без вести с 12 до 6 месяцев. Скорее всего, чтобы платить меньше денег. Базовые выплаты семьям военных (зарплаты – примерно 195 тысяч рублей) прекращаются с момента признания участников СВО пропавшими без вести. Вместо них для некоторых категорий родственников (инвалидов и несовершеннолетних) вводятся небольшие пособия... Путин при этом не сократил срок признания пропавших без вести погибшими – это делается через суд и спустя два года после окончания военных действий. Экономия существенная – примерно по 1,2 миллиона с одного пропавшего без вести.

Аноним, 19-04-2023 #4[ru]

Символично: автомобиль бывшей уполномоченной по правам детей в Тыве Сайзаны Товуу протаранил школьный автобус. За рулём в этот момент, был мировой судья (предположительно, её супруг), который пытался сбежать с места аварии. Пострадали 12 детей, сообщает Shot. Забота о детях в России в миниатюре...

Аноним, 19-04-2023 #6[ru]

«Долой всё русское? Исконные тувинские названия вернули 104 сумонам (поселениям) в республике» – пока тувинцы гибнут за «русский мир» в Украине, у них на родине этот самый «русский мир» искореняют наши чиновники. Маразм в чистом виде.

Аноним, 20-04-2023 #8[ru]

Вы думаете, на фото – узник Освенцима? Нет. На фото – пациент психоневрологического диспансера в Петербурге. Этот ребёнок, как и ещё 6 детей, умер там недавно от истощения. От истощения!!! В «процветающей» России, «не бросающей своих» граждан. https://t.me/pr_russia/44381

Аноним, 20-04-2023 #9[ru]

№8, и это в стране, где, по словам президента, базовый принцип работы правительства – повышение качества жизни людей? Если у России не хватает рук, чтобы спасать своих детей, то зачем они полезли «спасать» детей украинских???

Аноним, 23-04-2023 #10[ru]

Анониму №6 Пускай называются как хотят. Хоть Буэнос-Айресом. Как были пакостливыми, злобными и охочими до чужого добра засранцами, так и останутся. Шойгу с карликами им светочем в их пакостях.

Аноним, 19-04-2023 #1[ru]

Хонук-оол – бесполезный человек. Бездельник и болтун.

Аноним, 19-04-2023 #3[ru]

Несколько российских политологов и военных экспертов получили подозрительные посылки с гипсовыми статуэтками внутри. Одновременно. Экспертам ещё повезло – статуэтки были без взрывчатки. Но намёк от тролля 80-го уровня они поняли. И сразу же побежали в полицию...

Аноним, 19-04-2023 #4[ru]

Простыня Пригожина по стилистике уж больно напоминает агитлистовку из АП, приправленную несколькими типичными пригожинскими фразочками для достоверности. А уж по смыслу и подавно. Началось окучивание ультра-патриотов. В этом ракурсе особенно интересно, насколько сильно будут щемить Гиркина. В общем, ничего нового Пригожин не сказал: «Пора заканчивать. Путин крутой, выжал из ситуации максимум. России ничего не угрожает, а что угрожает, то сделает её сильнее». Типичный набор тезисов для «патриотов».

Аноним, 19-04-2023 #5[ru]

Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Просто для сравнения: Серийный педофил из Нижнего Тагила: 24 года; Тулунский маньяк, убивавший и насиловавший женщин: 24 года; Скопинский маньяк, годами насиловавший девочек в своём подвале: 17 лет. «Преступление» Кара-Мурзы, оказывается, страшнее этого: «За выступления против [СВО] в Украине. За многолетнюю борьбу с диктатурой Путина. За содействие принятию персональных международных санкций по «Закону Магнитского» против нарушителей прав человека. Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого – я этим горжусь», – заявил Кара-Мурза.

Аноним, 19-04-2023 #8[ru]

Чудовищный срок политику Владимиру Кара-Мурзе, определённо, напоминает конвульсию смертельно больного режима. Ведь здоровая и уверенная в себе власть не боится слов и не нуждается в показательных репрессиях ради продления собственного существования...

Аноним, 19-04-2023 #11[ru]

В России отменили шествие «Бессмертного полка». По соображениям «безопасности». Кого и чего на этот раз боится российская власть? Возможно, она опасается, что на шествии появится слишком много портретов тех, кто погиб не 80 лет назад, а за последний год? В Украине. Это даст представление о скрываемых масштабах бедствия.

Аноним, 19-04-2023 #12[ru]

Когда Киев за три дня взять не получилось, решили за восемь месяцев взять Бахмут. И снова облом...

Аноним, 20-04-2023 #15[ru]

«Если бы США напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для России лучше быть штатом США. Но я думаю, что мы американцам не нужны. Поэтому нам надо готовиться к войне с тупостью, деградацией и реставрацией советских порядков» – Валерия Новодворская в ответ на вопрос российского журналиста о вероятности конфликта с США, 2007-й год.

Аноним, 21-04-2023 #18[ru]

У военного, перевернувшего в кювет тягач с зенитно-ракетным комплексом «С-400» в Тульской области, алкотестер показал наличие алкоголя. В последнее время все армейские новости на территории РФ можно было бы читать под музыку «Деревня дураков»: летел самолёт – отвалилась бомба; ехал С-400 – упал в кювет. Смех сквозь слёзы...