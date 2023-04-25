    Коротко

В Туве выросла заболеваемость туберкулёзом

По информации Минздрава республики, в первом квартале на учет фтизиатра взяты 128 больных. Это на 59 случаев больше, чем в прошлом году. Рост в 1,8 раз. Среди детей выявлено 39 случаев заболевания. В Кызыле рост в 2,6 раза – с 24 случаев до 65.

В Минздраве РТ проводится штаб по борьбе с туберкулезом, принимаются срочные решения, организуются внеплановые кураторские выезды в кожууны, работа с привлечением администраций районов, организуется работа по охвату круга контактов больных.

Стали известны подробности автоаварии с участием детей

Как пишет SHOT, принадлежащая Сайзане Товуу «Тойота Камри» выехала на встречную полосу и столкнулась со школьным микроавтобусом недалеко от Кызыла. В результате ДТП пострадало 12 детей. Водитель попытался скрыться, но его задержала полиция.

Сообщается, что за рулем оказался предположительно муж Сайзаны Товуу мировой судья в Улуг-Хемском районе Юрий Товуу.

Сайзана Товуу стала детским омбудсменом апреле 2022 года, а в конце марта 2023 года подала в отставку после истории со старшеклассниками, которые многократно насиловали десятилетнего мальчика.

Бывшая уполномоченная отказала журналистам в комментарии. В правительстве региона тоже пока молчат.

Слава СВО! Тува вошла в ТОП‑3 регионов России по динамике на рынке труда

Согласно результатам исследования, проведённого РИА Новости, уровень занятости населения в республике за год вырос на 8,5%. Доля безработных в 2022 году составляет 9,6%, а количество работающего населения 120 тыс.

Лидерами по темпу роста числа занятых среди российских регионов в 2022 году стали Севастополь (+14,6%), Республика Тыва (+8,5%) и Республика Ингушетия (+8,1%).

Сообщается, что для целей рейтинга динамика определялась как прирост (снижение) количества занятых в возрасте 15-72 лет в 2022 году по отношению к 2021 году.

В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes стало на 22 миллиардера больше

В ежегодный рейтинг миллиардеров журнала Forbes вошли 110 россиян – на 22 человека больше, чем в прошлом году, сообщает российская редакция журнала.

Согласно рейтингу, самым богатым россиянином стал сооснователь «Еврохима» Андрей Мельниченко – его состояние журнал оценил в 25,2 миллиарда долларов (в международном рейтинге он занял 58-е место). Второе место в российском списке занял владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (23,7 миллиарда), третье – владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (22,1 миллиарда).

Как отмечает журнал, в списке российских миллиардеров на 2023 год могло быть 115 человек, однако пять участников прошлогоднего рейтинга отказались от российского гражданства.

За год совокупное состояние российских миллиардеров выросло с 353 до 505 миллиардов.

Зеленский ввёл санкции против 40 физических и почти 400 юридических лиц. Среди них – тувинец, которого обвиняют в пытках и убийстве украинского солдата

Речь идет о бойце батальона «Ахмат» Очур-Суге Монгуше, которого подозревают в жестоких пытках и последующей казни украинского военного, произошедших летом 2022 года в санатории «Приволье» на восточном берегу Северного Донца.

Кроме того, в список попали несколько сенаторов и родственники российского олигарха Владимира Потанина.

Некоторые юридические лица, попавшие под санкции – российские политические партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Новые люди» и Центризбирком РФ.