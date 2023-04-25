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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 16, 25 апреля / Свежий анекдот
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№16, 25 апреля 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев:
«Должен отметить, что среди причин распространения экстремистских идей [в России] остаются низкий уровень жизни, расслоение общества по уровню доходов, неблагоустроенный быт, коррупция».
Так. Вопрос только один и процессуальный. Кто будет возбуждать уголовное дело против Секретаря Совбеза по статье о дискредитации и оскорблению президента.

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