    Свежий анекдот

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев:«Должен отметить, что среди причин распространения экстремистских идей [в России] остаются низкий уровень жизни, расслоение общества по уровню доходов, неблагоустроенный быт, коррупция».Так. Вопрос только один и процессуальный. Кто будет возбуждать уголовное дело против Секретаря Совбеза по статье о дискредитации и оскорблению президента.