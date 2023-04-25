Свежий анекдот
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев:
«Должен отметить, что среди причин распространения экстремистских идей [в России] остаются низкий уровень жизни, расслоение общества по уровню доходов, неблагоустроенный быт, коррупция».
Так. Вопрос только один и процессуальный. Кто будет возбуждать уголовное дело против Секретаря Совбеза по статье о дискредитации и оскорблению президента.
«Должен отметить, что среди причин распространения экстремистских идей [в России] остаются низкий уровень жизни, расслоение общества по уровню доходов, неблагоустроенный быт, коррупция».
Так. Вопрос только один и процессуальный. Кто будет возбуждать уголовное дело против Секретаря Совбеза по статье о дискредитации и оскорблению президента.
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