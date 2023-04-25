Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 21 апреля 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
42
|
35
|
92
|
-
|
100 (+5)
|
38
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
45
|
57
|
53
|
65
|
35
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
70
|
84
|
84
|
82
|
90
|
75 (+5)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
88
|
84 (+16)
|
86 (+4)
|
87
|
-
|
74 (-6)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130 (+10)
|
126
|
152
|
153 (-3)
|
125
|
108 (-18)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
722
|
658
|
857 (+73)
|
743 (-1)
|
980
|
665 (-95)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
388
|
667
|
546 (-524)
|
372 (-724)
|
880 (+300)
|
- (760)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
89
|
85
|
121
|
108
|
112
|
110 (-8)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
89
|
85
|
-
|
76 (-8)
|
«Семёнишна»
|
73 (-37)
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420
|
-
|
450 (+30)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
350
|
-
|
345 (+55)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
200 (+4)
|
185
|
260
|
-
|
240 (+10)
|
183
|
11.
|
Хлеб
|
|
33
|
35
|
36 (+4)
|
33 (-3)
|
34
|
33 (-5)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
27 (+2)
|
26
|
40
|
39
|
-
|
38 (-2)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
30
|
31
|
40
|
40
|
-
|
38 (-30)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
- (40)
|
37 (-5)
|
45 (-5)
|
65
|
-
|
38
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
28
|
31
|
45
|
52
|
-
|
36 (-2)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
70
|
74
|
85
|
78
|
-
|
67 (-5)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
70
|
70
|
152
|
70
|
105
|
58
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
78
|
80
|
112
|
95 (-23)
|
115
|
90 (+11)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20 (-6)
|
27
|
28
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
60 (+20)
|
-
|
35
|
28
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
37
|
40
|
62
|
45
|
50
|
49
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 10 апреля 2023 года.
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