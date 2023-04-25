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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 16, 25 апреля / Цены на продукты питания по состоянию на 21 апреля 2023 года (в рублях)
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№16, 25 апреля 2023 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 21 апреля 2023 года (в рублях)

№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

42

35

92

-

100 (+5)

38

«Алейка», 1 кг

-

45

57

53

65

35

2.

Сахар

песок, 1 кг

70

84

84

82

90

75 (+5)

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

88

84 (+16)

86 (+4)

87

-

74 (-6)

4.

Масло растительное

 

130 (+10)

126

152

153 (-3)

125

108 (-18)

5.

Масло сливочное

«Крестьянское», 1 кг

722

658

857 (+73)

743 (-1)

980

665 (-95)

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

388

667

546 (-524)

372 (-724)

880 (+300)

- (760)

7.

Молоко

«Простоквашино»

89

85

121

108

112

110 (-8)

«Литвиновское»

-

-

89

85

-

76 (-8)

«Семёнишна»

73 (-37)

74

-

-

-

-

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

-

-

420

-

450 (+30)

-

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

-

-

350

-

345 (+55)

-

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

200 (+4)

185

260

-

240 (+10)

183

11.

Хлеб

 

33

35

36 (+4)

33 (-3)

34

33 (-5)

12.

Картофель

1 кг

27 (+2)

26

40

39

-

38 (-2)

13.

Капуста

1 кг

30

31

40

40

-

38 (-30)

14.

Свекла

1 кг

- (40)

37 (-5)

45 (-5)

65

-

38

15.

Морковь

1 кг

28

31

45

52

-

36 (-2)

16.

Лук

1 кг

70

74

85

78

-

67 (-5)

17.

Крупа гречневая

1 кг

70

70

152

70

105

58

18.

Рис

1 кг

78

80

112

95 (-23)

115

90 (+11)

19.

Лапша «Ролтон»

 

20 (-6)

27

28

25

-

20

20.

Лапша «Доширак»

 

60 (+20)

-

35

28

-

22

21.

Макаронные изделия

1 кг

37

40

62

45

50

49

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 10 апреля 2023 года.

(прочитано 202 раза)

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risk-inform.ru/article_10526.html

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