    Обзор прессы

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ: ПРОБЛЕМЫ ОЗВУЧЕНЫ, НО КАК ИХ РЕШАТЬ?

Как обычно, «в Туве завершился республиканский августовский педагогический совет». Тема нынешнего педсовета – «Маршруты развития системы образования Республики Тыва: актуальные результаты, новые ориентиры». Три дня педагоги республики «работали на различных площадках, обсуждали актуальные вопросы воспитания и повышения качества обучения, подготовки кадров и определения перспектив на новый учебный год». В совещании по традиции принял участие глава республики Ховалыг, который «отметил успехи отрасли образования», хотя они, честно говоря, весьма скромны.

Он туманно без конкретных примеров огласил: «выпускники тувинских школ улучшили результаты». Что такое «улучшили», каждый должен догадаться сам. Известно и не является никакой тайной, что образование в республике находится на самом низком уровне в стране. Особенно – школьное образование в сельской местности. «У нас в два раза больше стобалльников, чем в прошлом году, и 83 медалиста», – сообщил глава. Но много это или мало в сравнении с прошлым годом и всероссийскими показателями осталось тайной за семью печатями. Если в прошлом году «стобальников» было, к примеру, три или пять, а в этом году количество выросло «вдвое», то радоваться такому показателю вряд ли стоит. К тому же необходимо учитывать количество выпускников, которое меняется год от года. И 83 медалиста на всю республику – это много или мало? А сколько таких на 1000 выпускников? А сколько их в среднем по России?

Судя по всему, тут либо конкретные цифры оказались убийственными, либо в министерстве образования не понимают, как подавать результаты широкой аудитории. Или им всем вообще наплевать, какие там цифры, поскольку они совсем не заморачиваются реальными данными, характеризующими качество образования. Для них процесс обучения – просто способ прокормить семью. Не более того. Токарь ведь или фрезеровщик не задумываются, какого цвета болванка...

Как известно, «Августовский совет – ежегодное мероприятия в преддверии 1 сентября». Вот и наши организаторы образования не пытаются осмыслить, как улучшить обучение детей. Поскольку для них главным показателем профессионализма давно стали показатели голосования за партию «Единая Россия» на выборах любого уровня. На сегодня реальная проблема в школах – это «развитие математического образования», поскольку «математика – это фундамент ИТ-технологий». А «цифровизация госсектора и сферы услуг, кибербезопасность, передовые разработки и внедрение отечественного софта требуют большое количество специалистов в области компьютерных и цифровых технологий». А без базы «математического образования» это весьма проблематично.

Но всё же главная проблема образования в Туве в другом. Она – в решении «одной из ключевых задач», которая стоит сейчас перед республикой: повышение уровня образования на селе. Он, как правило, просто недопустим. «Сельские ребята», как отметил Владислав Ховалыг, «должны получать знания, ни объёмом, ни качеством не уступающие тем, что их сверстники получают хотя бы в столице республики». И это не просто каприз главы: «Это важно для развития села, поскольку остановит «образовательную миграцию», когда сельские жители вынуждены отправлять детей учиться в Кызыл».

Миграция напрямую влияет и на качество образования в столице, поскольку «приводит к снижению качества образования из-за того, что школьникам приходится учиться в переполненных классах». В такой ситуации «единственно верное решение – создавать условия для качественного обучения детей в родном селе». Но как этого добиться, ни в одном докладе так толком и не прозвучало. Что-то вяло промямлили про такие проекты, как «Я – учитель» и «Земский учитель» – на том обсуждение и закончилось.

Глава призвал «для привлечения молодых педагогов в сельские школы» оказывать им «социальную поддержку и искать возможности для обеспечения прибывших жильём». С одной стороны, подобные призывы мы слышали и ранее, но что толку? А с другой стороны, для этого нужны деньги, которых на селе нет. В заключение глава выразил «особую благодарность учителям-ветеранам, которые, несмотря на возраст, продолжают работать в школе». И напомнил всем: «каких детей воспитаем, таким и будет будущее Тувы»!

В РЕСПУБЛИКЕ ДОХОДЫ ГРАЖДАН НЕ ПОСПЕВАЮТ ЗА ЦЕНАМИ

Официальные власти вот уже второй год успокаивают население России, сообщая, что «всё идёт по плану», и инфляция находится под контролем. Однако в объективной реальности цены на топливо растут буквально с каждым днём. Особенно – на бензин и дизельное топливо. А это напрямую влияет на всё: стоимость сельхозработ и доставки грузов.

Особенно наше правительство заботит конечная стоимость угля для населения. На этом фоне правительственная «ТП» с апломбом заявляет: «Власти Тувы не допустят дефицита угля и роста цен на него из-за высокой стоимости бензина и солярки». Но, поскольку волю и аппетиты Сечина и К они переломить не в силах, глава республики Ховалыг обещает, что в бюджете будут изысканы «дополнительные средства», которыми «при необходимости будут компенсированы затраты на транспортировку угля, которые увеличиваются из-за дорожающего бензина и дизтоплива». В этих целях он поручил «произвести соответствующие расчёты и точно определить, на сколько рост цен отразится на стоимости транспортировки угля до топливных складов в районах». Возникшую разницу он готов «компенсировать из республиканского бюджета». И для него очень важно «сохранить для населения льготу на уголь». Как известно, «в Туве по льготной цене уголь отпускают с 8 государственных складов. В этом году дополнительно откроют ещё 6 таких площадок».

В целом «снижение цен на бензин в правительстве Тувы называют отдельной задачей». Особенно потому, что «ГСМ в республике стоит больше, чем в Хакасии». Жители Тувы постоянно сравнивают цены в Туве, Хакасии и Красноярском крае. Они видят: «в нашем регионе бензин выходит в среднем на 6-8 рублей за литр дороже, чем у соседей». А «самые высокие цены на топливо – в Кызыле». «ТП» приводит конкретные цены: «на некоторых АЗС столицы 98-й бензин доходит до 79,5 рублей за литр, 95-й – 63 рубля, 92-й – 59, 80-й – 45», «начала расти цена и на дизельное топливо, в среднем на два рубля. На некоторых АЗС литр стоит 70 рублей за литр».

Автор публикации разводит руками: «ни федеральное правительство, ни тем более республика не могут влиять на цены в топливном сегменте рынка напрямую». В этом секторе царит произвол производителей топлива, и цены на бензин и дизтопливо «формирует исключительно соотношение спроса и предложения». Такие монополисты, как «Роснефть», ловко пользуются своим правом регулировать объём предложения топлива на рынке, «прикрывая» вентиль подачи топлива на рынок. Вот и выходит, что «бензина выпускают меньше, чем его хотят купить». А регуляторы при этом ссылаются на то, что якобы «в этом году ситуация сложнее, поскольку нефтеперерабатывающие заводы закрываются на ремонт». Как будто этого не было ни в прошлом году, ни в позапрошлом и т.д.

Но наши власти объясняют проблему не своей нерасторопностью, а тем, что «местные предприниматели покупают бензин для реализации в республике с мелкого опта, то есть у перекупщиков». А всё потому, что «в регионе нет крупной компании, имеющей доступ к топливной бирже». Но это – полная ерунда. Об этом может заявлять только тот, кто не понимает, как работает эта биржа. Кроме того, у нас под боком Ачинский нефтеперерабатывающий завод, входящий в корпорацию «Роснефть». Но никто и не пытается решить вопрос обеспечения топливом напрямую с этим заводом. А с него вполне можно было бы вывозить топливо бензовозами, не заморачиваясь с хранением топлива в больших объёмах.

Кстати, до прихода к власти Кара-оола в республике функционировала нефтебаза с большим объёмом хранения топлива. Кара-оол похерил предприятие, наградил конкурсного управляющего медалью Республики Тыва, одновременно по мутной схеме став владельцем АЗС на правом берегу Енисея, а Тува осталась без своей нефтебазы.

Как сообщил глава, «достигнуто соглашение с «Роснефтью» об открытии в Туве двух её фирменных АЗС». Только нужно иметь в виду, что «Роснефть», которая «сама добывает, перерабатывает и продаёт бензин», сегодня отпускает независимым АЗС бензин по оптовой цене, которая превышает розничные цены на принадлежащих «Роснефти» АЗС. Так что, как только она зайдёт в Туву, все независимые АЗС придётся закрыть. Бюджет Тувы потеряет поступления в бюджет от их деятельности. К тому же владеющие ими предприниматели разорятся, а работники АЗС потеряют заработок.

В публикации сообщается, что «власти региона также будут искать способ помочь владельцам АЗС начать работать с нефтеперерабатывающими компаниями по долгосрочным договорам». Заявление обнадёживающее. Но как это будет выглядеть в реальности – большой вопрос.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ В ТУВЕ – ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК?

На прошедшей неделе прошёл День Строителя. Практически никто его не заметил. Как не заметил и Дня Шахтёра. А когда-то эти Дни отмечались широко. Времена меняются. Теперь строитель и шахтёр – совсем не главные профессии. В чести теперь работа чиновника, следователя и судьи. Остальные профессии в загоне. Но как-то отмечать День Строителя во второе воскресенье августа всё равно приходится. Тем более, что «в 2022 году в республике ввели в эксплуатацию 95 жилых домов. Построено 1,8 тыс. квартир общей площадью 139,7 тыс. квадратных метров, что составило 124,5% от плана». К тому же «население возвело 1388 частных домовладений». Для социальной сферы «построены и введены в действие детские сады на 860 мест, в том числе в рамках нацпроекта «Демография» – 5 детских садов на 360 мест. Построены новые поликлиники и ФАПы на 615 посещений в смену, учреждения культуры клубного типа на 280 мест, спортивные залы общей площадью 1077 квадратных метров, предприятия общепита на 200 посадочных мест». «В рамках обеспечения жильём детей-сирот и лиц из их числа в государственную собственность переданы 251 жилое помещение, из них в 2022 году – 148, ещё 103 помещения – в счёт предыдущих лет».

Учитывая важность отрасли, «в правительстве Тувы состоялась торжественная церемония награждения». «Наградами в честь профессионального праздника отметили работников частных и государственных предприятий», для солидности «признав строительную сферу локомотивом всей региональной экономики». «ТИ» сообщил, что «Указом Главы почётное звание «Заслуженный работник РТ» присвоено главному специалисту технического отдела ОАО «Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и посёлков РТ» Валентине Токмань. Медалью РТ «За Доблестный Труд» наградили бригадира ООО «Строй-Экспресс» Шолбана Тулей-оола». Почётными грамотами Верховного Хурала РТ отмечены «замначальника отдела реализации национальных проектов Министерства строительства РТ Херел Сарыглар, начальник отдела контрольно-аналитического и кадрового обеспечения ГКУ «Госстройзаказ» Марьяна Воробьёва и директора ООО «Сен-Ги» Анжела Юй».

Глава Ховалыг отметил: «Именно строители определяют лицо эпохи и то, насколько красивы и комфортны будут наши города и сёла». Поскольку «строительство – это локомотив всей экономики. Благодаря тому, что строители трудятся ударными темпами, план текущего года по вводу жилья на сегодня выполнен почти на 90%». Глава сообщил, что «приоритетными в строительной отрасли на 2023 год остаются 5 направлений: строительство школ и запуск производства сухих и строительных смесей». А в целом «в планах построить до 2030 года 201 многоквартирный жилой дом на 9005 квартир общей площадью 405,64 тысячи квадратных метров». Правительство планирует «в год вводить в эксплуатацию 1100 квартир». Также в этом году в республике «построят и реконструируют 5 объектов водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода».

Еженедельник отмечает, что «среднесписочная численность работников строительных организаций составила 2038 человек». По предварительным данным, «в целом, объём выполненных строительных работ составил 7559,5 тыс. рублей», хотя «в 2021 году на строительную отрасль в республике потратили 8976,6 тыс. рублей». Это говорит о том, что резервы в строительстве республики есть. Только нужно уметь их использовать с толком.