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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 33, 5 сентября / Свежий анекдот
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№33, 5 сентября 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотРимская империя
Времени упадка
Сохраняла видимость
Твёрдого порядка.

Цезарь был на месте,
Соратники рядом,
Жизнь была прекрасна,
Судя по докладам.
Булат Окуджава

* * *

«В Хакасии мои земляки из Тувы держатся сплоченно и дружно. Их там уже 10 тыс. человек. Они объединились в общественную организацию тувинского землячества...», – с гордостью сообщает Шолбан Кара-оол, приехавший в Абакан для поддержки «единоросса» на выборах.
И его гордость вполне обоснована: ведь именно благодаря его мудрому правлению жизнь в Туве стала невыносима даже для тувинцев, из-за чего они были вынуждены разбежаться по разным уголкам мира.

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