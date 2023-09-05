Римская империяВремени упадкаСохраняла видимостьТвёрдого порядка.Цезарь был на месте,Соратники рядом,Жизнь была прекрасна,Судя по докладам.

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– с гордостью сообщает Шолбан Кара-оол, приехавший в Абакан для поддержки «единоросса» на выборах.И его гордость вполне обоснована: ведь именно благодаря его мудрому правлению жизнь в Туве стала невыносима даже для тувинцев, из-за чего они были вынуждены разбежаться по разным уголкам мира.