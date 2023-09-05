Кызылская школа как мемориал криминальному депутату

Газета «Московский комсомолец» анонсировала присвоение школе №12 г. Кызыла имени воина-интернационалиста Юрия Кара-оола. «1 сентября 2023 года средней школе №12 города Кызыла присвоено имя Юрия Кара-оола», – сообщает издание. «Решение об увековечивании его светлой памяти приняли представители общественности, ветераны афганской войны, педагоги».

Дальше газета сообщает сведения о герое и его наградах. «Юрий Валерьевич Кара-оол окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября в 1984 году. С 1984 по 1995 годы он служил в офицерских должностях ВС СССР. В 1987 году был удостоен Знака ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». «В 1986 году он получил медаль «За отвагу».

Затем редакция приоткрывает завесу над небольшой тайной тувинского масштаба: «в школьной торжественной линейке участвовал вице-спикер Государственной Думы, экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол, который искренне поблагодарил всех, кто принял решение об увековечивании имени его старшего родного брата».

А тут следует остановиться и перевести дух. Создаётся впечатление, что решение об увековечении имени героя принимали «представители общественности, ветераны афганской войны и педагоги». Однако в соответствии с действующим законодательством присваивать имена учебным заведениям могут только учредитель по ходатайству попечительского совета. Никакие «представители общественности», «ветераны» и тем более «педагоги» не имеют прав не то что присваивать имена школам, но даже ходатайствовать о таком решении перед городским хуралом.

Шолбан Кара-оол с пафосом объявил: «Он выжил в той войне, но посвятил всю свою жизнь сохранению памяти воинов-афганцев, чтобы никто не забывал об их героизме». «С 1990-х годов он занимался работой по защите прав и поддержке участников и ветеранов боевых действий, с каждым из них шел бок обок, плечом к плечу, подтягивал их, находил многим работу, жилье, помогал семьям, постоянно держал всех в строю, создал систему военно-патриотического воспитания».

Во-первых, не брату славословить брата, а во-вторых, Юра Кара-оол в республике был известен совсем с другой стороны. В СМИ республики неоднократно публиковались материалы, согласно которым Юра Кара-оол представал в роли хозяина ОПГ и депутата парламента, который бегал по зданию Верховного Хурала в неглиже – в одних носках, но с пистолетом руке.

Как заявил брат героя, «от имени семьи воина-интернационалиста Юрия Валерьевича Кара-оола в копилку школы передано 3 млн. рублей, которые могут быть направлены на материально-техническое оснащение и другие нужды образовательного учреждения». Но откуда у простого депутата такие средства, никто не знает. И мало кто осознаёт, что они могли быть добыты незаконным путём.

А далее брат крёстного отца тувинской преступности заявляет, что «школа будет под его особым оком», и они «вместе будут добиваться развития и улучшения всех показателей». И тут уже ни у кого не возникает никаких сомнений, о каких показателях идёт речь. Судя по всему, именно школа №12 в республике теперь станет центром формирования ОПГ. И инициаторами этого станут «представители общественности, ветераны афганской войны и педагоги». И что, мы этому должны быть рады?

Редакция газеты сообщает: «Шолбан Кара-оол возглавлял республику Тыва с 2007 по 2021 годы». Именно в это время республика стала самой нищей в России. Наверное, Шолбану Кара-оолу хотелось бы вернуть время вспять, когда он был главным чиновником Тувы. Но время Кара-оолов давно ушло в историю. И только школа №12 осталась в этом прошлом.