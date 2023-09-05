    Перекрёсток мнений

Аноним, 30-08-2023 #1[ru]

Путин стал окончательно невыездным. На саммит G20 вместо него опять поедет Лавров. Как и на БРИКС. Вообще-то по субординации вместо президента на саммиты должен ездить Мишустин, но Путин, видимо, боится его усиления и знакомства с мировыми лидерами.

Аноним, 01-09-2023 #2[ru]

Путин сообщил школьникам, чем им придётся заниматься в ближайшие годы: до 2030 года России нужен будет миллион операторов беспилотников. И, естественно, вспомнил про Вторую мировую. Идеологическая прокачка детей для затяжной войны идёт полным ходом.

Аноним, 02-09-2023 #4[ru]

У нас роддома закрываются из-за того, что рожать не хотят. А страна мерзавцев культивирует в думах, комитетах, парламентах и собраниях, типа Кара-оола и Чубайса...

Аноним, 30-08-2023 #1[ru]

Эксперты у В.Р. Соловьёва: Е.В. Пригожина убили британцы. Именно поэтому 24 августа все британские газеты вышли с покойным на первой полосе. Следующим они уберут генерала армии С.В. Суровикина – путём инсценировки инфаркта. В этой ситуации главное, чтобы ничего не случилось с самим г-ном Соловьёвым. Необходимо усилить его охрану. А его эфиры – по соображениям безопасности – должны проходить в полной темноте.

Аноним, 30-08-2023 #2[ru]

Российская армия начала использовать на фронте лошадей. Двух лошадей привезли на войну по просьбе командира башкирского полка, в котором служат мобилизованные из республики. Военный уверяет, что нехватки техники нет – просто лошади более «бесшумные и незаметные» при перевозке грузов. Главное, успеть раскопать в чулане прадедовскую шашку, с которой потом можно будет верхом на лошади бесшумно скакать в атаку на новенькие Абрамсы, которые скоро поступят украинцам...

Аноним, 30-08-2023 #3[ru]

Ведущие пропагандисты повторяют тезис о том, что у западных СМИ по случаю смерти Пригожина «одна на всех методичка». Это очень смешно, учитывая, что текст они один и тот же произносят почти слово в слово. Видимо, у них-то методичка точно одна на всех.

Аноним, 30-08-2023 #4[ru]

Хорошо сейчас в аду: Кобзон песни поёт, Жириновский анекдоты травит, Пригожин обед разогревает – не задерживайтесь, Владимир Владимирович!

Аноним, 02-09-2023 #6[ru]

Семья Верхеевых из Засвияжского района Ульяновска назвала своего седьмого ребенка в честь российской армии – девочка получила имя Арсина. По задумке родителей, имя расшифровывается как «АРмия – СИла НАрода». Настало время новых российских имен для «УРА ПАТРИОТОВ»: Мужские: Сопипоп – Специальная операция идет по плану. Пувсепер – Путин всех переиграл. Сантонап – Санкции нам только на пользу. Энем – Это не мы. Сосипес – Соловьев Симоньян Песков. Чмоб – Частично мобилизованный. Женские: Уксотна – Украина свободная от нацизма. Лугандонна – Луганск и Донецк наши. Ебезга – Европа без газа. Амывра – А мы в рай. Пугалина – Пугачева Галкин иностранные агенты. И это совсем не то, что после революции – Трактор, Электрофикация, Бухгалтер или Совет. Скачок – качественный!Пока предложения такие, пишите ваши варианты в комментарии.

Аноним, 30-08-2023 #2[ru]

Ховалыг боится встречаться с народом и творческими людьми. Это знают все. Также не встречаются и вся его команда. Они что, боятся? Они слабые?

Аноним, 31-08-2023 #6[ru]

Страшно даже подумать, сколько ресурсов вливается сейчас в кампанию варяга Сокола в Хакасии. День за днем читаю комменты коллег, что Сокол одержал очередную победу на дебатах или типа того. Вот только рейтинг растет не у него, а у местного Коновалова. Свой – чужой. Вот и вся дихотомия. Благодаря Коновалову Абакан на время становится электоральной столицей России.

Аноним, 31-08-2023 #8[ru]

Секс-йога клуб на Титова разве больше не функционирует?

Аноним, 01-09-2023 #9[ru]

Всё верно. А крыша у всей этой слякоти в Москве. МО заведует.

Аноним, 01-09-2023 #10[ru]

Фу Чпокерта опозорили

Аноним, 02-09-2023 #14[ru]

На ТВ Хакасии уже засветился поганый Кара-Карлик. Абаканцы, и все граждане Хакасии, не вздумайте верить этой дрессированной мартышке Шойги. Избави Бог от вора, мошенника и преступника. Избави Вас от лукавого... Заклинаю Вас!

Аноним, 30-08-2023 #1[ru]

Глава Федеральной службы судебных приставов Аристов на встрече с Путиным: в стране 12,7 млн. безнадёжных должников, с которых «нечего взять, но мы стараемся». На них долги по кредитам, за услуги ЖКХ и долги по соседям. По-моему, в этом – вся суть отношения государства к людям в России. И самый яркий пример того – Тува!

Аноним, 30-08-2023 #3[ru]

Pосстат: «зарплаты в РФ в июне в реальном выражении выросли на 10,5% после скачка на 13,3% в мае». Ребята, вы как там? Не сильно тошнит от таких скачков роста зарплат? От денег тошнит, говорите? Понимаю...

Аноним, 30-08-2023 #4[ru]

«В Волгограде арестовали зека-наёмника ЧВК Вагнера по делу об изнасиловании 13-летней племянницы». Надеюсь, 1 сентября на «Разговорах о важном» в каждом классе каждой школы России расскажут об этом герое? Ведь расскажут, да?!

Аноним, 01-09-2023 #5[ru]

В России запретили показывать в прокате фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», так как они «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценностей». Просто хотелось бы уточнить у кремлёвской братии: а «духовно-нравственные ценности» в их понимании – это каждый день угрожать миру ядерным апокалипсисом, бомбить соседнюю страну, сажать за решётку за слово «мир», перманентно врать, воровать, раздавать зэкам оружие, чтобы те продолжали убивать и грабить, культивировать насилие и уничтожать всех несогласных? И всему этому угрожает Барби?

Аноним, 01-09-2023 #7[ru]

Российским студентам за пять лет повысили стипендии на 341 рубль до 1825 рублей в месяц. Отсюда вывод. Хочешь денег – иди по контракту в армию. А учеба... да кому она вообще нужна...

Аноним, 01-09-2023 #8[ru]

День знаний сегодня. Учителя теперь должны рассказывать школьникам, что страны антигитлеровской коалиции помогали рейху. Что Кремлевская стена всегда был частью Великой Китайской стены. И что смартфон и ноутбук противоречат российским традиционным ценностям. А телевизор – нет!

Аноним, 30-08-2023 #1[ru]

Проблемы с поставками лапши быстрого приготовления «Доширак» ожидаются в РФ, передает Mash со ссылкой на неназванный источник и сотрудника предприятия в Саратовской области, где выпускают продукт. Утверждается, что мигранты, занятые на производстве, «массово увольняются» и уезжают в Казахстан и Корею из-за обрушения курса рубля. Поставщики успевают отгружать товар только крупным торговым сетям, отмечается в сообщении.

Аноним, 30-08-2023 #1[ru]

«Его хоронили, народ хохотал, Иные ругались бешено. И только я плакал – я так мечтал увидеть его повешенным...» Хилэр Беллок, «На смерть политика», 1925 г.

Аноним, 30-08-2023 #2[ru]

Больше года назад я писал о том, что так называемое «патриотическое движение» неизбежно разделит судьбу так называемого «либерального движения». Так оно и случилось: Стрелков – в тюрьме, Пригожин – и того дальше. Остальные – кто еще не понял, что надо политически самоликвидироваться, – последуют кто за первым, кто за вторым. Движению «бегущие впереди» приходит конец. Вообще многим стоит задуматься, а кое-кому – и приготовиться...

Аноним, 30-08-2023 #4[ru]

Редкий случай, когда ужимки и кривляния убийцы значительно гаже, чем совершенное им преступление. Истинный вождь, уверенный в себе и в «чувствах народных» спокойно и твердо сообщил бы публике что: «да, шандарахнул я Пригожина Женю. Без всякого удовольствия, но шандарахнул. Но он сам виноват: не фиг было выпендриваться. И так будет с каждым». Все бы всё поняли и одобрили эту прямоту. Тысячи кремлевских политологов подвели бы «базу». А «соловьевы» раструбили бы ее по всем каналам... Но он – исключительный трусишка. Теперь пропаганде приходится отдуваться. Все превратилось в комедию...

Аноним, 30-08-2023 #5[ru]

Личность Пригожина вытаскивает из исторической памяти русского общества длинную цепочку весьма специфических ассоциаций. Николай II и Распутин, Путин и Пригожин, Пригожин и Распутин, Путин и Распутин, в конце концов... Гибель Пригожина, как и гибель Распутина, станет предвестником гибели режима. Такие, как Пригожин, двадцать лет обеспечивали живучесть путинской галеры. Они были ее гребцами, но сегодня их начали выбрасывать за борт. На галере станет, безусловно, чище и просторней, но плыть она долго без них не сможет.

Аноним, 30-08-2023 #7[ru]

Похороны свершились тайно и без церемоний, в совершенно неожиданном месте, на старом Пороховском кладбище. Разумеется, выбирали местечко не родственники, а Кремль, формально привязав могилу Пригожина к месту захоронения его отца. Но... коренной Питер знает народное название Пороховского. Дело в том, что именно там протекает один из притоков Охты – река Лупа. И все что находится за Лупой, в том числе кладбище именно ТАК и называется. В питерском обиходе есть выражение – «получить гараж на залупе» (в 70-е именно там можно было отхватить гаражный участочек, чуть дальше кладбища). Захоронения же на полузаброшенном Пороховском кладбище тоже именовались именно так – «похоронить на залупе».

Аноним, 30-08-2023 #9[ru]

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Попытки Украины атаковать российские территории с помощью беспилотников являются тупиковостью, в которой находятся украинские власти». И не вздумайте перепутать! Украинские беспилотники атакуют Россию из-за тупиковости, а наши ракеты и беспилотники атакуют Украину строго по плану! Понимать надо!

Аноним, 30-08-2023 #10[ru]

Сейчас все говорят, что после смерти Пригожина вскоре всплывет убойный компромат на первых лиц государства... Но давайте признаем: невозможно снять такое расследование про эту власть, после которого народ «что-то поймёт». Невозможно потому, что народ уже всё понимает. Власть УЖЕ демонстрирует максимальный уровень людоедства. И ничего. Большая часть людей просто живёт, как жила.

Аноним, 30-08-2023 #12[ru]

«Следственный комитет РФ подтвердил гибель Пригожина и Уткина с помощью молекулярно-генетической экспертизы». Нет, ребята, россиян такой херней, как экспертиза, не проймешь. Они уже решили, что Пригожин жив. И точка.

Аноним, 30-08-2023 #18[ru]

Похороны Евгения Пригожина прошли так, словно их организовал сам Евгений Пригожин. Как только его тело было вывезено из морга в Твери днем 28 августа, информацию о дальнейших ритуальных мероприятиях стали тщательно скрывать. Журналисты не могли добиться сведений ни о дне, ни о месте проведения церемонии. Происходящее 29 августа в Петербурге вполне укладывалось в поведенческую модель самого Пригожина – повышенная секретность и дезинформация. Именно сам главарь ЧВК «Вагнер» мог бы организовать нечто подобное.

Аноним, 30-08-2023 #20[ru]

Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что не проводит расследование крушения самолета Евгения Пригожина Embraer в Тверской области и не комментирует обстоятельства. Ну и правильно! А что расследовать? И так всё понятно! А что комментировать? Всё очевидно!

Аноним, 31-08-2023 #23[ru]

РИА Новости: Дом семьи наводчика героического танка «Алеша» подключат к центральному отоплению, поручение отдал глава Якутии Николаев. Так вот за что воюют россияне! За отопление...