    Коротко

«Сейчас иные обстоятельства»: Песков прокомментировал отказ от международного расследования крушения самолета Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что расследование крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не может быть международным, поскольку «сейчас иные обстоятельства». Слова Пескова передают «Ведомости».

На просьбу прокомментировать отказ российской стороны в участии бразильских авиавластей Песков напомнил, что расследование ведет Следственный комитет РФ, поэтому «речь о каком-то международном расследовании идти не может».

«Поскольку нет выводов расследования, то я вам не могу точно это сформулировать, но, очевидно, что существуют разные версии, среди которых и версия, вы знаете, о чем, собственно, идет речь, скажем так, преднамеренное злодеяние и так далее», – отметил пресс-секретарь.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что не собирается расследовать по международным правилам крушение самолета Евгения Пригожина, изготовленного бразильской компанией Embraer. На предложение бразильских авиавластей о сотрудничестве МАК ответил, что так как разбившийся самолет выполнял внутренний рейс, то, согласно правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO), расследование ведут местные власти.

МАК отказывается расследовать резонансные случаи крушения самолетов в единичных случаях. Относительно России этот случай второй. Первый отказ был после крушения малайзийского боинга МН17 в Донецкой области в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек. В ноябре 2022 года Международный уголовный суд в Гааге вынес по этому делу три пожизненных приговора – все виновные оказались гражданами России.

Движение «Новая Тыва» признано организацией, выполняющей функции иностранного агента

1 сентября Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова, комика Руслана Белого, а также еще семь человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России, в реестр иностранных агентов включены О.А. Баршева, Р.В. Белый, М.М. Вачагаев, Е.В. Карпов, Д.С. Катаев, Д.А. Муратов, О.Э. Радзинский, М.Л. Резник, К.И. Сонин», – говорится в заявлении. Кроме того, в список вошло антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva).

Как утверждается в пояснении ведомства, этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva), распространяющее информацию в «Телеграме», призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Также оно выступало против специальной военной операции. Кроме того, участники движения распространяли ложную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, призывало граждан к участию в несогласованных митингах и пикетах.

«Ростех» стал единственным претендентом на литиевое месторождение в Туве

«Ростех» претендует на Тастыгское месторождение литиевых руд в Туве. Согласно опубликованным условиям, госкорпорация является единственным подходящим участником аукциона на участок с крупными запасами лития.

«Ростех» зарегистрировал предприятие для участия в инвестиционных проектах – «Эльбруссметалл-литий», основным видом деятельности которой является добыча и обогащение железных руд. Как рассказали в пресс-службе корпорации «Коммерсанту», в перспективе рассматривается возможность ее участия в инвестиционных литиевых проектах.

Балансовые запасы Тастыгского полиметаллического месторождения составляют 596 тыс. тонн оксида лития. Кроме того, на участке учитываются забалансовые запасы в количестве 3,9 тыс. тонн пентаоксид тантала и 7,8 тыс. тонн пентоксид ниобия.

Отметим, правительство намерено стимулировать добычу лития. В 2023-2024 годы планируется выставить семь месторождений литиевых руд, в том числе с содержанием тантала, бериллия и ниобия. Согласно анализу Минпромторга, объемы потребления этого металла в стране вырастут в 40 раз к 2050 году в связи с развитием систем сбережения энергии. При этом аналитики отмечали, что существующих запасов лития в России хватит до 2040 года.

Очередной автомобильный мост обрушился в Туве

Автомобильный мост через протоку Бурен обрушился в Каа-Хемском кожууне (районе) Тувы на дороге «Сарыг-Сеп – Балгазын» около посёлка Ильинка, сообщили 29 августа в миндортрансе республики.

Мост проломился из-за проезда большегруза, на который он не был рассчитан «по своим техническим характеристикам и состоянию».

Движение на этом участке приостановлено. Дорожные службы занимаются организацией объездного пути, рассказали в министерстве.

В России представили «импортозамещённый» самолёт... С французским двигателем

В Комсомольске-на-Амуре испытали самолет SJ-100, сообщает Минпромторг. Полет продолжался 54 минуты на высоте до 3 тысяч метров и скоростях до 343 км/ч. Утверждается, что конструкторы заменили 40 систем и агрегатов, которые раньше привозили из-за границы.

– Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны. Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий, – заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Правда, в испытаниях «для ускорения процесса» использовался двигатель российско-французского производства SaM146. Вскоре его обещают заменить на отечественный ПД-8. Когда начнется массовое производство и во сколько обойдется каждый самолет – Минпромторг не сообщает.

Ранее корпорация «Иркут» и «Объединенная двигателестроительная корпорация» – производители самолетов SukhoiSuperjet 100 – прогнозировали сокращение парка в пять раз к 2023 году, если компании не удастся освоить ремонт иностранных двигателей для «Суперджета».

По данным «Коммерсанта», к 2024 году из 150-ти SSJ-100 в рабочем состоянии останется 28 бортов из-за выработки ресурса французских двигателей SaM-146. Компания Safran, обслуживающая двигатели, отказалась от партнерства после российского вторжения в Украину. Если производителю удастся освоить ремонт «горячей части» двигателя, в строю останутся 106 самолетов.

Полная замена двигателей на SSJ-100 на отечественный ПД-8 оценивается примерно в 160-220 млрд. рублей, однако в реальности может быть дороже в полтора-два раза.

Первый отправленный на ремонт в Иран самолёт «Аэрофлота» находится там уже пять месяцев

Самолет «Аэрофлота» AirbusA330, отправленный в начале апреля на техническое обслуживание в Иран, продолжает там оставаться.

По информации источника «Авиаторщины» в авиакомпании, дата возврата самолета из Тегерана «недавно была сдвинута на полгода» – с конца сентября на начало марта 2024 года». Из данных Flightradar24 следует, что Airbus «Аэрофлота» прекратил регулярные перелеты в сентябре 2022 года, за семь месяцев совершил три вылета, а 6 апреля прилетел в Иран и с тех пор не поднимался в небо.

РБК писал, что сотрудники крупнейшего иранского перевозчика MahanAir собираются провести обслуживание стоек шасси самолета и другие работы. По словам представителя «Аэрофлота», иранская авиакомпания «имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества».

По словам опрошенных автоэкспертов, сроки в полгода или год для описанного перечня работа – существенно завышенные. Они считают, что в нормальной ситуации на эти работы должно уходить не больше трех месяцев. Основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков предположил, что причиной задержки стали проблемы с поставками запчастей.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью «Ведомостям», которое было опубликовано 13 августа, признавал задержку с обслуживанием самолета в Иране.

«Ремонтные работы еще продолжаются. Качеством довольны, но по срокам – скажем так: подрядчики не торопятся. У них достаточно сильные, востребованные компетенции, хотя практически все работы, которые они сейчас там делают по нашему A330, «Аэрофлот» способен сделать в «Шереметьево». Будем поддерживать с ними отношения. Нам необходимо пробовать альтернативные рынки по услугам технического обслуживания самолетов, чтобы иметь варианты, когда наши собственные возможности ограничены – например, в высокий сезон самих ремонтных работ», – говорил Александровский.