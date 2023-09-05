Сергей Конвиз: Пока в зоне некоторое затишье, власти России «зачищают» тыл от инакомыслия

Как известно, подавляющая часть российского населения черпает информацию о происходящем из телевизора. А тот кормит телезрителей разным бредом. Но, судя по всему, эта бредятина часто находит своего потребителя. Вследствие этого у нас значительная часть населения поддерживает действия властей в Украине и мире. Возможным это стало потому, что в информационном поле России доминирует одна агитационная линия. Альтернативные точки зрения активно подавляются. Самым простым способом борьбы с инакомыслием стало навешивание ярлыков «иноагентов» на всех несогласных. Другой не менее эффективный способ – привлечение к административной ответственности за «дискредитацию российской армии».

КЛЕЙМО ДЛЯ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ СТРАНЫ

Последнее сообщение на эту тему о том, что Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по административной статье о «дискредитации» российской армии, о чём нам поведало ТАСС. Сообщается, что якобы артистка вышла на сцену театра в Бремене с украинским флагом в руках после спектакля «Мой внук Вениамин».

Сама артистка заявила, что ни с каким флагом она не выходила на поклон. На самом деле «это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я вначале думала, что это шарфик». Этого человека так и не смогли найти. Она считает, что это – продуманная провокация в отношении неё.

Ахеджакова действительно выступает за прекращение боевых действий в Украине. В связи с этим в марте Ахеджакова была вынуждена уволиться из московского театра «Современник», в котором служила с 1977 года. Перед этим руководство театра решило убрать из репертуара спектакль «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей.

Из среды талантливой интеллигенции России идёт последовательное «выдавливание» всех недостаточно лояльных. Вот под эту кампанию попала и талантливая, любимая многими артистка. Но эту новость быстро перебила другая. 1 сентября Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.

Норвежский Нобелевский комитет, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, осудил это решение. Об этом говорится в заявлении председателя комитета Берит Рейсс-Андерсен, которое опубликовало агентство AFP. Она напомнила, что Муратов был удостоен Нобелевской премии мира за свои усилия «по продвижению свободы слова и информации, а также независимой журналистики». «Печально, что российские власти сейчас пытаются заставить его замолчать. Обвинения против него политически мотивированы», – заявила Рейсс-Андерсен (цитата по The Guardian). Она добавила, что Норвежский Нобелевский комитет продолжает поддерживать «важную работу, проводимую «Новой газетой» и Муратовым».

В то же время, Минюст России утверждает, что Муратов принимал участие в создании и распространении материалов «иноагентов», а также «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ».

Я не стану спорить на предмет распространения различных мнений, не устраивающих власть. Не в том дело. Любой самостоятельный человек имеет право на собственное мнение, что закреплено в российском Законе «О СМИ». Дмитрий Муратов – нобелевский лауреат. В 2021 году Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Такая награда для всего мира значит очень многое.

В нашей не совсем давней истории многие талантливые люди имели проблемы из-за того, что их отмечали в Нобелевском комитете. Напомню коротко, кого удостаивали такого звания. В числе номинантов великие учёные с мировыми именами Пётр Капица, Лев Ландау, Андрей Сахаров, президент СССР Михаил Горбачёв, известнейшие писатели Михаил Шолохов, Борис Пастернак и Александр Солженицын. Да, многие из них отличались инакомыслием. Особенно – академик Сахаров. Но власти в своих действиях всегда учитывали их талант, известность и влияние на умы всего общества. В этом плане объявление Муратова «иноагентом» – это выходящий за любые мыслимые и немыслимые рамки приличия шаг.

Сам Муратов прокомментировал решение Минюста так: «Ничего нового в день знаний я, к сожалению, не узнал». Да, сегодняшняя Россия – это такая страна, где ум, порядочность и стремлению к миру не в чести.

ПУТЬ ПРИГОЖИНА: ОТ ГЕРОЯ РОССИИ ДО ЖЕРТВЫ РЕЖИМА

Но не только пацифисты могут раздражать власть. Примером тому может служить судьба создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Пока он чётко исполнял приказы верховного главнокомандующего и брал Бахмут, он не вызывал никаких вопросов. Но стоило ему поднять голос на министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова и покритиковать их за нерасторопность в поставках боеприпасов в воюющих порядках, как оказался в опале. От него потребовали разоружить ЧВК. А пригожинским бойцам было велено перейти в подчинение Минобороны.

В ответ Пригожин 23 июня 2023 года начал вооружённое выступление военизированного формирования ЧВК «Вагнер» с заявления, направленного против Минобороны РФ. Оно было расценено российскими властями как попытка мятежа. Не доходя до стен Москвы, Пригожин от штурма столицы отказался, пойдя на мирные переговоры, посредником в которых выступил президент Белоруссии Лукашенко. Большой крови удалось избежать, если не считать сбитых мятежниками самолёта, вертолётов и погибших 10 лётчиков.

Но спокойствие длилось недолго. 23 августа самолёт с Пригожиным и его командой потерпел крушение в тверском небе, когда летел из Москвы в Питер. Симптоматично, что крушение самолёта произошло ровно через два месяца после вооружённого мятежа «вагнеровцев». Знающие ситуацию изнутри полагают, что не удивлены гибелью главы ЧВК. Они заявляют: «Было ощущение, что после бунта он плохо закончит...».

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО СТИРАНИЮ ПАМЯТИ О ПРИГОЖИНЕ

Эта катастрофа оказалась какой-то странной. Достаточно напомнить, что президент Путин публично сообщил о смерти Пригожина, хотя ещё не были оглашены результаты генетической экспертизы. Это говорит о том, что, видимо, смерть создателя ЧВК «Вагнер» для российских властей была более чем ожидаемой.

Многих удивило сообщение Межгосударственного авиационного комитета о том, что оно «не проводит расследование крушения самолёта Embraer Евгения Пригожина». Так что расследование будет закрытым от общественного контроля. Как будто в катастрофе погибли не два Героя России, а какие-то безвестные щенята или котята.

Поскольку самолёт Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 был произведён бразильской компанией Embraer, Бразильский центр изучения и предотвращения авиационных происшествий и компания Embraer изъявили желание принять участие в расследовании причин крушения самолёта. Однако приглашения от России они так и не дождались.

Не случайно похороны Героя России прошли в закрытом формате. Сообщается, что решение об организации похорон основателя ЧВК «Вагнер» принималось в Администрации президента России совместно со спецслужбами. По словам одного журналиста, вопрос формата похорон обсуждался с участием высокопоставленных чиновников из Кремля и офицеров ФСБ. Задача была поставлена так, «чтобы при опускании в могилу гроба с телом Пригожина вокруг не было никаких массовых собраний граждан, наёмников и сочувствующих, а также никаких трансляций и фотографий в соцсетях от въезда на территорию кладбища». Видимо, там не простили Пригожину, что он со своим запросом на справедливость вызвал эмоцию у россиян и стал для них не формальным Героем России, а «народным героем». Поэтому официально о дате и месте похорон Евгения Пригожин нигде не сообщалось.

Похороны погибших «вагнеровцев» проводили в режиме странной игры в напёрстки. С утра 29 августа по Петербургу начали разъезжать катафалки, на Серафимовском кладбище, на котором традиционно хоронят важных лиц и обладателей звания Герой России, было выставлено полицейское оцепление. «Вагнеровцы» были замечены и на Северном кладбище. Но все ожидания были обмануты: на Северном кладбище похоронили одного из пассажиров разбившегося бизнес-джета, топ-менеджера структур Пригожина Валерия Чекалова. А самого Пригожина тайно, без воинских почестей похоронили на Пороховском кладбище рядом с его отцом. Сообщение о прощании с Пригожиным появилось уже после закрытия кладбища, которое работает с 10 до 17 часов. В районе 17 часов пресс-служба Пригожина объявила, что в Петербурге прошла закрытая церемония прощания с основателем ЧВК «Вагнер».

После сообщений о похоронах Пригожина периметр кладбища стали охранять сотрудники полиции, военной полиции, кинологи, специалисты по разминированию. В оцеплении заметили людей с антидроновыми ружьями.

Кладбище открыли для посетителей только с утра 30 августа. В СМИ сообщается, что всех посетителей перед входом на кладбище ожидал «вежливый досмотр». Одними из первых с утра 30 августа могилу посетили жена и дочь Пригожина. Ближе к полудню на подъезде к кладбищу образовалась многокилометровая пробка.

ПОКА ЛИНИЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ПОЧТИ НЕ МЕНЯЕТСЯ, ДРОНЫ ЗАПОЛОНИЛИ НЕБО РОССИИ

А тем временем на линии боевого соприкосновения войск России и Украины ощущается отсутствие там Пригожина и его ЧВК. Когда их не стало в зоне СВО, то оказалось, что других подобных боеспособных штурмовых частей у Шойгу просто нет. Поэтому наши войска никак не могут перейти от обороны в наступление, чего так ждут пропагандисты Кремля.

Наша пропаганда со ссылкой на информацию Минобороны РФ ограничивается сообщениями типа: «Российские военные отразили четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области». Как сообщает Минобороны РФ, «войска РФ улучшили положение в районе села Клещеевка Донецкой народной республики, а также отразили пять атак вооружённых сил Украины в районе Артёмовска (Бахмута)». Из чего следует, что Бахмут пока ещё удерживается нашими войсками.

Однако следует отметить, что Украина активизирует дроновую войну против городов России. Так, в ночь на 24 июля Москву атаковали беспилотники. Дроны, заявил мэр Сергей Собянин, ударили по двум нежилым зданиям в юго-западной части центра города. Никто не пострадал. Киев официально не комментирует удары по Москве, однако, по данным источников украинских СМИ, к нападению причастно Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали международный аэропорт Пскова Кресты. По разным данным, в операции участвовали от 10 до 20 дронов. Некоторые источники говорят, что в ходе атаки повреждены до четырёх самолётов ИЛ-76.

По анализу РБК, основанном на сообщениях властей регионов и Минобороны России, сообщалось о 511 атаках или появлении беспилотников за период СВО. В расчётах издания не учитывались сообщения, касающиеся ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в которых действует военное положение. Чаще всего дроны атаковали Белгородскую область – беспилотники появлялись в небе над территорией региона 289 раз, это 56% от всех сообщений. Следующей по числу атак дронов стала Курская область: 38 случаев (7,4% от всех сообщений), девять из них пришлось на административный центр региона. Власти Брянской области и Минобороны 37 раз сообщали об атаках в регионе. 31 сообщение об атаках пришлось на Севастополь, о 30 атаках заявляли власти Крыма. 25 августа над территорией Крыма было уничтожено 42 БПЛА самолётного типа, а двумя неделями ранее – 20 дронов, сообщало Минобороны. Среди других регионов, сообщавших о беспилотниках, – Калужская (13 случаев), Ростовская (6), Воронежская (6), Орловская (4) области.

Как видно, театр военных действий в Украине и в России значительно меняет свою тактику. Но об этом – в следующий раз.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.