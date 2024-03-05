«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 131
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 8
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 9, 5 марта / Сможет ли демократия в России выйти за пределы кухни?
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№9, 5 марта 2024 года.

Сможет ли демократия в России выйти за пределы кухни?

Сможет ли демократия в России выйти за пределы кухни?

У нас в России вообще очень тяжело с понятиями. Скажешь «фуйло» – и тебя могут привлечь за оскорбление власти. Или, к примеру, за слова «мир» или «война» можно сесть лет на десять. А процитируешь стихи советского поэта Тараса Шевченко из школьной программы не в том месте – и вот тебе грозит срок за дискредитацию армии Шойгу. Поэтому всегда уточняй, что ты имеешь в виду, когда говоришь «президент Российской Федерации» – вдруг ты этими словами обозвал Владимира Владимировича Путина «кровавым диктатором и узурпатором»? Осторожно надо языком болтать – время такое, что экспертов-лингвистов много, и каждый может трактовать твои слова как потребует заказчик.

Вышеприведённые примеры – это просто одни из вариантов игры слов, которые более-менее искусные «эксперты» могут трактовать в нужную им сторону. Но, по-моему, всё-таки интереснее разобраться в сущностных понятиях, непонимание которых и завело нашу страну в сегодняшний тупик.

С распадом СССР и крахом коммунизма казалось, что им на замену пришла западная демократия и либерализм. А как же иначе? Что ещё могут построить отставные коммунисты Чубайс и Ельцин?

Не буду расписывать долгую историю становления и исчезновения различных политических партий и течений, но в итоге на плаву у нас остались только «либеральные демократы» из партии Жириновского. Во всех остальных вариациях либеральные демократы – это либо «либерасты», либо «дерьмократы». Эти слова в сегодняшней России стоят практически в одном ряду запрещённых нецензурных выражений. А может, и намного ниже.

Про либерализм поговорим как-нибудь в другой раз, а вот сегодня неплохо было бы освежить в голове понятие «демократии».

Это слово переводится как «власть народа». Главное действие «народа» в нашей стране при таком государственном строе – это прийти в назначенный день, поставить «галочку» в нужной строке и бросить бумажку в ящик. Всё. Таким образом, у нас демократия свершилась! Долг исполнен!

Ура? Вообще-то, нет.

При настоящей демократии рисование «галочки» в клеточке бюллетеня – это что-то типа не очень обязательной итоговой церемонии. А главное действие происходит задолго до «дня выборов» – во время дебатов и споров внутри- и межпартийных. На самом деле в организации этих дискуссий и заключается суть демократии.

В России окончательную смерть демократии можно было зафиксировать в 2004 году, когда спикер Госдумы Грызлов сказал крылатую фразу: «Парламент – не место для дискуссий». Для чего ещё нужен парламент, если не для дискуссий, он не уточнил. С тех пор и началась «форматизация» всех депутатов. Посмотрите на фото, видео, цитаты «народных избранников» – подавляющее большинство из них отличаются только формой носа и ростом. Костюмы, причёски, позы, фальшивые улыбки, словесная демагогия – всё одинаковое. Это всё штампованные безликие марионетки, по команде сверху дрыгающие ножками, ручками и языком. Когда все 100% депутатов дружно и единогласно выступают по каким-то вопросам – это ужасно. Это нереально и антидемократично. Напоминает фильм ужасов, где злобный кукловод управляет армией бездушных манекенов, пытаясь создать иллюзию жизни. Не могут живые люди, считающие себя представителями многомиллионного сообщества, добровольно и радостно ходить строем.

Любые два собутыльника, которые сидят на кухне и спорят о своих убеждениях, намного демократичнее депутатов, заседающих в солидных государственных зданиях. Ведь у них нет общего вышестоящего начальника, направляющего тон дискуссии. Аргументы с обеих сторон выражаются свободно и бескомпромиссно. Под градусом обычно высказываются самые наболевшие проблемы, решение которых уже давно назрело. Самое главное – в процессе, если собутыльники не совсем отмороженные, то они приходят к какому-то общему знаменателю по обсуждаемому вопросу. Что и является торжеством демократии.

Правда, в случае непримиримых позиций бывает, что пьяные споры заканчиваются дракой или даже поножовщиной. Ну, тут уж всё зависит от уровня интеллектуального развития начинающих демократов. Когда кончились словесные аргументы, а проигрывать не хочется – грубая сила тоже является солидным аргументом. Особенно если физическая комплекция оппонентов различается кардинально. Не правда ли, это похоже на отношения России и Украины? Вспоминаем басню Крылова: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать!».

В итоге получается, что уровень гражданского сообщества России за всю её историю не поднялся выше «демократии кухни».

Пропагандисты из телевизора любят смеяться над украинскими депутатами, которые частенько дерутся в зале заседаний, отстаивая свои интересы. Печально, но они не понимают, что наши «думовцы» стоят на пару ступенек ниже уровня «радовцев». Наша страна даже не доросла до уровня, когда в здании парламента депутаты кулаками готовы защищать свою правоту по наболевшим вопросам. Что уж тут говорить о более высоком уровне типа британского, когда все спорные вопросы можно будет решать словами и процедурами.

Но зато наши власти хорошо научились в стиле кухонной поножовщины избавляться от неудобных политических конкурентов: был такой «блогер» Навальный (власть обязала называть его террористом и экстремистом), который рассказывал что-то про «прекрасную Россию будущего». Ну, и где он теперь?

Один персонаж популярного фильма, побеждая своих врагов и размахивая у них перед носом пистолетом, задавал вопрос: «В чём сила, брат?» И сам же отвечал: «В правде!» Но в реальности одной правды маловато, если против тебя стоит государственный аппарат насилия, вооружённый всеми видами орудий смертоубийства.

Для того, чтобы начать жить по-демократически, вместо убийства оппонента следует научиться разговаривать друг с другом. А в качестве первого шага – нам нужно перестать резать друг друга на кухнях.

О. Шын

(прочитано 525 раз)

+3
risk-inform.ru/article_10912.html

 Доска объявлений 
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
АДВОКАТ Язев Александр Аркадьевич, заслуженный юрист РТ. Ведение уголовных, гражданских, административных дел. Защита на следствии, в суде. Консультации, все виды правовых услуг.
Кызыл, ул.Калинина, 26-89. Тел. 6-17-69, 8913 345 9412
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c
"АКВАМИР". Большой выбор аквариумов (в наличии и под заказ). Аквариумные рыбки, оборудование, аксессуары и декорации. Товары для домашних любимцев: разнообразные корма, снаряжение и аксессуары для животных и птиц.
ул.Ленина, 58
Остальные материалы номера 9:

В правительстве готовится закон о том, что дожившие до пенсионного возраста граждане уже не могут считаться патриотами.

Шутка 2016 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru