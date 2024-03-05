Сможет ли демократия в России выйти за пределы кухни?

У нас в России вообще очень тяжело с понятиями. Скажешь «фуйло» – и тебя могут привлечь за оскорбление власти. Или, к примеру, за слова «мир» или «война» можно сесть лет на десять. А процитируешь стихи советского поэта Тараса Шевченко из школьной программы не в том месте – и вот тебе грозит срок за дискредитацию армии Шойгу. Поэтому всегда уточняй, что ты имеешь в виду, когда говоришь «президент Российской Федерации» – вдруг ты этими словами обозвал Владимира Владимировича Путина «кровавым диктатором и узурпатором»? Осторожно надо языком болтать – время такое, что экспертов-лингвистов много, и каждый может трактовать твои слова как потребует заказчик.

Вышеприведённые примеры – это просто одни из вариантов игры слов, которые более-менее искусные «эксперты» могут трактовать в нужную им сторону. Но, по-моему, всё-таки интереснее разобраться в сущностных понятиях, непонимание которых и завело нашу страну в сегодняшний тупик.

С распадом СССР и крахом коммунизма казалось, что им на замену пришла западная демократия и либерализм. А как же иначе? Что ещё могут построить отставные коммунисты Чубайс и Ельцин?

Не буду расписывать долгую историю становления и исчезновения различных политических партий и течений, но в итоге на плаву у нас остались только «либеральные демократы» из партии Жириновского. Во всех остальных вариациях либеральные демократы – это либо «либерасты», либо «дерьмократы». Эти слова в сегодняшней России стоят практически в одном ряду запрещённых нецензурных выражений. А может, и намного ниже.

Про либерализм поговорим как-нибудь в другой раз, а вот сегодня неплохо было бы освежить в голове понятие «демократии».

Это слово переводится как «власть народа». Главное действие «народа» в нашей стране при таком государственном строе – это прийти в назначенный день, поставить «галочку» в нужной строке и бросить бумажку в ящик. Всё. Таким образом, у нас демократия свершилась! Долг исполнен!

Ура? Вообще-то, нет.

При настоящей демократии рисование «галочки» в клеточке бюллетеня – это что-то типа не очень обязательной итоговой церемонии. А главное действие происходит задолго до «дня выборов» – во время дебатов и споров внутри- и межпартийных. На самом деле в организации этих дискуссий и заключается суть демократии.

В России окончательную смерть демократии можно было зафиксировать в 2004 году, когда спикер Госдумы Грызлов сказал крылатую фразу: «Парламент – не место для дискуссий». Для чего ещё нужен парламент, если не для дискуссий, он не уточнил. С тех пор и началась «форматизация» всех депутатов. Посмотрите на фото, видео, цитаты «народных избранников» – подавляющее большинство из них отличаются только формой носа и ростом. Костюмы, причёски, позы, фальшивые улыбки, словесная демагогия – всё одинаковое. Это всё штампованные безликие марионетки, по команде сверху дрыгающие ножками, ручками и языком. Когда все 100% депутатов дружно и единогласно выступают по каким-то вопросам – это ужасно. Это нереально и антидемократично. Напоминает фильм ужасов, где злобный кукловод управляет армией бездушных манекенов, пытаясь создать иллюзию жизни. Не могут живые люди, считающие себя представителями многомиллионного сообщества, добровольно и радостно ходить строем.

Любые два собутыльника, которые сидят на кухне и спорят о своих убеждениях, намного демократичнее депутатов, заседающих в солидных государственных зданиях. Ведь у них нет общего вышестоящего начальника, направляющего тон дискуссии. Аргументы с обеих сторон выражаются свободно и бескомпромиссно. Под градусом обычно высказываются самые наболевшие проблемы, решение которых уже давно назрело. Самое главное – в процессе, если собутыльники не совсем отмороженные, то они приходят к какому-то общему знаменателю по обсуждаемому вопросу. Что и является торжеством демократии.

Правда, в случае непримиримых позиций бывает, что пьяные споры заканчиваются дракой или даже поножовщиной. Ну, тут уж всё зависит от уровня интеллектуального развития начинающих демократов. Когда кончились словесные аргументы, а проигрывать не хочется – грубая сила тоже является солидным аргументом. Особенно если физическая комплекция оппонентов различается кардинально. Не правда ли, это похоже на отношения России и Украины? Вспоминаем басню Крылова: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать!».

В итоге получается, что уровень гражданского сообщества России за всю её историю не поднялся выше «демократии кухни».

Пропагандисты из телевизора любят смеяться над украинскими депутатами, которые частенько дерутся в зале заседаний, отстаивая свои интересы. Печально, но они не понимают, что наши «думовцы» стоят на пару ступенек ниже уровня «радовцев». Наша страна даже не доросла до уровня, когда в здании парламента депутаты кулаками готовы защищать свою правоту по наболевшим вопросам. Что уж тут говорить о более высоком уровне типа британского, когда все спорные вопросы можно будет решать словами и процедурами.

Но зато наши власти хорошо научились в стиле кухонной поножовщины избавляться от неудобных политических конкурентов: был такой «блогер» Навальный (власть обязала называть его террористом и экстремистом), который рассказывал что-то про «прекрасную Россию будущего». Ну, и где он теперь?

Один персонаж популярного фильма, побеждая своих врагов и размахивая у них перед носом пистолетом, задавал вопрос: «В чём сила, брат?» И сам же отвечал: «В правде!» Но в реальности одной правды маловато, если против тебя стоит государственный аппарат насилия, вооружённый всеми видами орудий смертоубийства.

Для того, чтобы начать жить по-демократически, вместо убийства оппонента следует научиться разговаривать друг с другом. А в качестве первого шага – нам нужно перестать резать друг друга на кухнях.

О. Шын