Сергей Конвиз: В России намечается смена элит

1 марта в Москве на Троекуровском кладбище хоронили Николая Рыжкова, который возглавлял советское правительство в 1985-91 годах. Прощание с бывшим чиновником состоялось в храме Христа Спасителя. Его почтили своим присутствием спикер Совфеда В.Матвиенко, вице-премьер правительства А.Белоусов, вице-спикер Госдумы А.Жуков, руководитель фракции «ЕР» в Госдуме В.Васильев и основатель «Яблока» Г.Явлинский. Но в целом проститься с прахом бывшего руководителя страны народу пришло неожиданно немного.

ПОХОРОНЫ ПРЕКРАСНОЙ РОССИИ БУДУЩЕГО

А в это время на другом московском кладбище – Борисовском – состоялись похороны главного оппонента президента России, скончавшегося в спецзоне ИК-3 Заполярья Алексея Навального, которого российские власти приказали именовать террористом и экстремистом. Это произошло через две недели после того, как он погиб в колонии в Харпе за полярным кругом. Смерть его была неожиданной, поскольку переговоры об его обмене с убийцей чеченского командира, который в Германии отбывает пожизненный срок, подходили к логическому концу. Но его внезапная смерть сломала все планы. Прощание с политиком прошло в церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в московском спальном районе Марьино. А сами похороны – на самом старом небольшом кладбище Москвы. Проститься с ним, несмотря на предостережения властей, пришли десятки тысяч людей.

Как рассказывают очевидцы, собираться люди начали задолго до похорон. Уже утром рабочей пятницы из станции метро «Марьино», неподалеку от которой много лет жил сам оппозиционер, под бдительным надзором полицейских начали выходить люди с цветами. К моменту начала панихиды у храма стояла очередь из нескольких тысяч человек, которая растянулась на полтора километра. Предупреждённые заранее люди шли без плакатов, но с живыми цветами. Во всём Марьино в цветочных киосках уже к 13 часам никаких цветов не было – всё раскупили желающие проститься с политиком вопреки недвусмысленным предостережениям властей. В СМИ сообщают, что студентов московских ВУЗов предупреждали, что в случае участия в прощании с оппозиционером их немедленно отчислят, бюджетникам грозили увольнением. Полиция Москвы была наготове – к ближайшей станции метро ещё с четверга начали привозить металлические заграждения. Ими в итоге оцепили территорию у церкви. У кладбища накануне появились усиленные патрули полиции. На фонарных столбах развесили видеокамеры для фиксации участников.

Как сообщается, организация похорон давалась близким политика с большими трудностями. Покойный погиб в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Его мать Людмила приехала туда уже на следующий день. На то, чтобы добиться выдачи тела сына, у неё ушло более недели. С её слов, силовики требовали, чтобы семья согласилась на тайные похороны. В противном случае угрожали что-то сделать с телом её сына. Но родственники оппозиционера ни на какие уступки не пошли. И в итоге добились своего. А затем у них возникли трудности и с поиском зала для гражданской панихиды, и даже поиском катафалка для перевозки тела политика. Кстати, по этой причине от панихиды пришлось отказаться.

Кремль отреагировал на похороны оригинально. Пресс-секретарь Песков заявил: «...Существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто в них будет участвовать, будут нести ответственность».

Но, поскольку пришедшие вели себя чрезвычайно разумно и осторожно, ожидавшихся массовых задержаний, несмотря на повышенное присутствие силовиков, не случилось. Единственное, что удалось властям – это затруднить работу сотовой связи в Марьино. Для этого перевели работу вышек связи в районе похорон на «устаревший стандарт». Однако впоследствии фотографии и видео с места событий всё равно появлялись и в СМИ, и соцсетях.

Большинство ближайших соратников покойного по понятным причинам прийти на прощание с ним не смогли. Из-за этого же на прощании не было и его жены Юлии. Но там присутствовали послы США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Ирландии, Греции, Польши, Бельгии, Австрии и Австралии. Почтить память усопшего приехал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого власти внесли в реестр «иностранных агентов». Также отдали дань памяти Алексея политик Борис Надеждин, которого не допустили до выборов президента России, и журналистка Екатерина Дунцова, которая тоже пыталась принять участие в мартовских выборах, но не была к ним допущена.

Дабы сократить время прощания с усопшим, его тело выдали родным с большой задержкой и позже, чем было согласовано. Около двух часов дня по Москве в соцсетях появились видео, как катафалк с телом подъехал к Храму. Многотысячная толпа, до этого молчавшая, начала аплодировать и скандировать «На-валь-ный!» и «А-лек-сей!». Отпевание не продлилось и получаса. Видимо, вмешались религиозные власти. Все это время толпа снаружи без перерыва скандировала: «Ты не боялся – и мы не боимся!», «Любовь сильнее страха!», «Россия будет свободной!», «Свободу политзаключенным!», «Один за всех – и все за одного!». Когда гроб с телом опять появился на ступеньках Храма, толпа вновь начала скандировать: «На-валь-ный!».

Пока четверо крепких мужчин под звон колоколов опять грузили гроб в катафалк, толпа закидывала машину цветами. Кто смог пробиться к матери Алексея Людмиле, обнимали её и плакали, приговаривая: «Спасибо Вам, спасибо Вам за сына». Как только катафалк отъехал от церкви, толпа проломила металлические ограждения и траурной процессией, растянувшейся на несколько километров, направилась на Борисовское кладбище, до которого идти пешком около получаса. В тот момент, когда гроб с покойным опустили в землю, хвост толпы желающих с ним проститься ещё стоял у храма в Марьино. Люди шли с поднятыми в воздух цветами и не переставали скандировать. Из-за действий силовиков у входа на кладбище образовался затор. Тем не менее, кладбище закрылось точно по расписанию – в 17 часов. Во дворах возле кладбища и на пути к нему появились стихийные мемориалы. Люди оставляли цветы у ближайшей станции метро Борисово, несколько букетов остались на снегу у подъезда дома в Марьино, где жила семья Навальных.

Многие боялись, что пройдут массовые задержания. Но, к счастью, этого не произошло. По некоторым сведениям, задержаны были 17 человек. А в целом по России в 19 городах было задержано 129 человек. В Воронеже силовики остановили машину, в которой координатор штаба Бориса Надеждина и ещё несколько человек ехали на похороны в Москву. Через несколько часов их отпустили без протокола и объяснений. Соратники погибшего политика на его канале в YouTube транслировали видео с похорон, которое в прямом эфире просмотрели около 250 тысяч человек. А в целом за похоронами следило более полумиллиона человек.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: ЗА ВСЁ ХОРОШЕЕ ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО

Другое событие, мимо которого не пройти – это ежегодное Послание президента, которое состоялось накануне 29 февраля. Честно признаюсь – сам я Путина не слушал. Ознакомился с его речью в интернете. И, как и ожидал, ничего особенно нового в нём я не нашёл, кроме провозглашённой программы смены правящей элиты страны и введения прогрессивной шкалы налогообложения.

В двухчасовом выступлении он сообщил присутствующим, что мы под его руководством развиваемся в нужную сторону заданным темпом. Объявил, что США хотели бы втянуть Россию в новую гонку вооружений, чтобы подорвать нашу экономику и развалить страну, как это произошло в 80-х годах. Но мы на эту провокацию не поддадимся. Порадовался за народ России, который ожидаемо с радостью и воодушевлением воспринял спецоперацию в Украине. Снова подтвердил, что у нас есть оружие, которое в состоянии поражать цели на территории вероятного противника. А ещё он пообещал списать долги регионам, довести МРОТ до 35 тыс. рублей, войти в топ-25 стран по количеству роботов, снизить долю импорта до 17%. Это новым ни для кого не было.

Впрочем, изменить планку налогообложения для нищих и богатых, похоже, получится не скоро. Пока Путин предложил только «придумать более справедливую схему». Так что богатые в России пока плакать не будут. А вот предложение заменить дискредитировавшую себя «элиту» страны, скорее всего, будет реализовываться ускоренными темпами. И тут обращаю внимание на то, кто по замыслу Путина должен в ближайшем будущем представлять элиту России – это «герои спецоперации», которые «должны выходить на ведущие позиции».

На мой взгляд, замена элиты Путину необходима, потому что значительная часть сегодняшней элиты не оправдала надежд, поскольку негативно восприняла инициированный им конфликт с Украиной. Огромное количество титулованных общепризнанных хорошо известных широкому кругу писателей, учёных, программистов, экономистов, спортсменов, журналистов, артистов, богатых олигархов и бизнесменов средней руки оказались совсем не в рядах патриотов, поддерживающих СВО. А некоторые, чтобы не попасть под западные санкции, даже отказались от российского гражданства. Уехали даже питерские друзья президента Чубайс и Кудрин. Это серьёзный удар по имиджу Владимира Владимировича.

Путин предложил разработать программу. Согласно ей ветераны СВО (в том числе, наверное, из числа бывших з/к, амнистированных президентом бойцов ЧВК) займут кресла в выборных органах власти, став депутатами всех уровней, руководителями министерств. Они получат в управление национализированные Путиным предприятия, в том числе конфискованные у бывшей элиты страны, а также граждан недружественных стран. Как по специальному алгоритму будут в России выращивать новых «талантливых артистов, писателей, спортсменов и учёных» – большой вопрос.

В связи с этим хочу напомнить, что сталинские репрессии в СССР также были вызваны необходимостью смены элит. Тогда на место инженеров, профессиональных военных и руководителей предприятий пришли рабочие и крестьяне. Как говорил Ленин, и «кухарка может управлять государством». Видимо, что-то похожее ожидает Россию в ближайшем будущем. И это, пожалуй, самый существенный итог спецоперации, задуманный как денацификация и демилитаризация Украины. А влияние этого процесса на жизнь страны будет длиться десятилетиями.

Я ещё вернусь к этой теме.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.