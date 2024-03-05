Газете «РИСК» – четверть века!

25 лет – не совсем круглая дата. Но в плане масштаба – четверть века. Звучит! В последний раз мы подводили итоги своей деятельности пять лет назад. Читатели, имеющие доступ в интернет, могут перечитать интервью с Сергеем Конвизом «Газета «РИСК»: Путь свободы слова длиной в 20 лет» №9, 5 марта 2019 года. Но последние пять лет, а особенно – два года СВО кардинально изменили Россию и правила жизни в стране. Как сегодня выживают СМИ в эпоху Путина и насколько сильно деформировались СМИ за это время, мы и поговорим всё с тем же неизменным учредителем газеты.

25 лет. Сергей Семёнович, Вы не жалеете о бесцельно прожитых 25 годах, потраченных на газету? Тем более, что идея создания газеты принадлежала не вам, а вашему другу и соратнику Сергею Гореву. По сути, вы продолжаете уже не совсем своё дело. Какие основные вехи в жизни газеты Вы бы отметили?

– 3 марта 1999 года вышел первый номер газеты «РИСК». С тех пор минуло 25 (!) лет. Эпоха, вехами которой можно смело считать смену руководства республики. За это время республику возглавляли сначала Шериг-оол Ооржак, которого сменили Шолбан Кара-оол, а теперь вот уже третий год в этом кресле умещается Владислав Ховалыг. Вехами смену глав республики называю не случайно – все они в разной степени негативно относятся к независимой журналистике, каждый по-своему делал всё возможное, чтобы воспрепятствовать деятельности редакции газеты «РИСК».

Так уж сложилось исторически, что летописью нашей газеты стала история борьбы за выживание и преодоление ненависти жуликов и проходимцев во власти, которые являются объектами журналистских расследований. Да, это правда – идейным вдохновителем и первым редактором, который, собственно, и создал уникальный стиль «РИСКа», был мой ныне покойный друг детства Сергей Горев. Человек азартный, талантливый, большой мастер слова и юриспруденции и одновременно – безжалостно откровенный журналист и бесстрашный гражданин. Именно ему мы все обязаны стилю газеты, которая стала частью общественно-политической жизни республики.

Когда-то в республике выходили десятки разных периодических изданий. К сожалению, сегодня их можно пересчитать по пальцам одной руки. Что случилось с прессой в республике? Почему на сегодня в Туве не осталось ни одной газеты, которая могла бы сказать о своей независимости, кроме Вашей? Если бы сегодня вы могли собрать своих бывших конкурентов, что бы Вы им сказали или посоветовали?

– Не открою особой тайны, если сообщу, что в Туве заниматься журналистикой – весьма сложное и даже где-то опасное дело. Поэтому сейчас в республики регулярно выходят только четыре газеты – две государственные («Тувинская правда» и «Шын») и две независимые («РИСК» и «Твой Информ»). В самом сложном положении находятся журналисты госСМИ. Они вынуждены в своей работе кривить душой, нахваливая вороватую непрофессиональную власть. В этом плане в привилегированном положении журналисты свободных СМИ. Но в целом трудно и первым, и вторым. Именно поэтому выжили только четыре газеты из трёх десятков, которые когда-то периодически выходили. К примеру, вы уже давненько не видели такие газеты, как «Центр Азии», «Тува-ТВ Информ», «Панорама», «Слово», «Деткемче (Содействие)», «Эфир» и ещё с десяток других, названия которых уже и вспомнить-то трудно.

Главным виновником такого положения является сама тувинская власть, которая целенаправленно создаёт невыносимые условия для частных СМИ и сводит госСМИ до уровня служанки, которая, не в силах сопротивляться давлению, вместо порою горькой правды восхваляет руководство, печатая грубую сладкую ложь.

Все 25 лет газета «РИСК» методично, открыто и последовательно на своих страницах рассказывает, кто, как и сколько ворует бюджетных средств, кто и почём покупает должности и звания. Как в целом в Туве формируется правящая элита. Власть в борьбе с газетой использовала различные способы: подкуп, шантаж, поджоги редакции, пресс на распространителей газеты, запрет типографиям печатать наши тиражи, незаконные изъятия готовых к распространению газет и даже подготовка покушений. Но дружный коллектив не дрогнул и не поддался на провокации. Он не позволил сорвать ни одного выпуска газеты. Можете себе представить, что мы печатали газету в типографиях, которые находятся в городах Абакане, Минусинске, Шушенском, Красноярске и даже Кемерово. Но эти трудности только сплачивали коллектив.

В этом плане любопытна история, которая случилась с типографией «Красноярский рабочий» в Красноярске. Она принадлежала коммунистам. Мы обратились к ним с просьбой, чтобы они на своей типографии в Красноярске печатали «РИСК». И договорились. А в газете же стоят выходные данные, где она печатается. И к директору Полонской зачастили проверки МЧС, разных надзоров, прокуроров и пр. Говорили прямо: кончайте печатать «РИСК». Однако она была верна слову. Но однажды звоню в типографию, а Ольга Иосифовна мне и говорит: «Сергей Семёнович, извините, печатаем последний номер газеты – они пошли на крайнюю меру и купили нашу типографию...». Думаю, все догадались о том, у кого такие длинные руки. Конечно, у нашего замечательного земляка. Тогда нам очень помог один известный бизнесмен, который сейчас живёт за границей. Он дал деньги на приобретение типографии и подготовки помещения для неё. Больше мы уже по типографиям не бегали.

Но тогда Кара-оол привлёк к борьбе с газетой министра внутренних дел Лобанова. Он дважды организовывал незаконные изъятия тиражей газеты. Один раз – прямо в нашей типографии по заявлению Шолбан-оола Иргита. Уже потом по решениям судов МВД России заплатило нам хорошие деньги. Из Москвы приехала Служба Собственной Безопасности, и после проверки обстоятельств министра турнули на пенсию, не дав доработать до выслуги лет. Тогда Кара-оол и его семейка организовали на газету кучу административных дел. Подобрали послушных судей, и чуть было не взыскали с нас более 2 млн. рублей. Однако фокус не удался. Благодаря чёткой слаженной работе адвокатов А.Язева и А.Котовщикова Верховный суд Тувы всё отменил, а потом мы вдогонку взыскали с казны судебные расходы, которых нам хватило на выпуск газеты целых полгода. Прокурор города, который подписывал бумаги, при этом лишился должности, а его заместитель, представлявший прокуратуру в судах, был отправлен в тьмутаракань. Хотя инициатива исходила от первого заместителя прокурора Тувы М. Санчая, и всё готовилось под его непосредственным руководством. А городской прокурор только ставил подпись и печать.

Но должен отметить, что далеко не все люди в погонах испытывали к газете чувства ревности и ненависти. Встречались и умные, честные профессионалы. Такие, как прокуроры республики Е.Овчинников и В.Кизикин, министры внутренних дел В.Кара-Сал и В.Лесняк.

Кого бы Вы выделили в этой плеяде губителей свободы слова?

– Пожалуй, самый мощный удар всей республиканской прессе нанесли глава республики Шолбан Кара-оол и глава Кызыла Виктор Тунёв, которые, воспользовавшись безграмотностью и покорностью директора Узденовой, уничтожили единственный организованный источник распространения газет и журналов – предприятие «Тувапечать». Они своей глупостью и алчностью довели его до банкротства и ликвидации. И теперь из-за них жителям республики сложно приобрести газеты и журналы даже те, которые выпускаются. И это – реальное воспрепятствование доступу людей к информации.

Я, кстати, обращался к нынешнему главе республики Владиславу Товарищтайовичу с предложением возродить розничную сеть распространения прессы. Для этого даже денег никаких не надо. Но оказалось, что он тоже заинтересован в том, чтобы свободных (да и любых других!) СМИ в республике было как можно меньше. Наверное, поэтому его ответом было откровенное непонимание актуальности проблемы. А ведь его не сравнишь с Шолбаном Кара-оолом... Впрочем, понять его можно: у него на глазах газета «РИСК» свалила с пьедестала и уничтожила имидж двух руководителей республики одного за другим. «А вдруг и меня также?» – подумал Ховалыг.

Напомните читателям, как Кара-оол и Тунёв ликвидировали в республике розничную сеть торговли газетами и журналами?

– Во всех других регионах эта сеть сохранилась, а в Туве – нет. А «прикончили» розничную сеть «Тувапечать» Тунёв и Кара-оол следующим способом. Нужно отдать должное Кара-оолу – он всегда хорошо понимал роль СМИ в обществе. И очень заботился о собственном имидже. Из-за этого, собственно, он и выступил через подставное лицо соучредителем «РИСКа». А потом Кара-оол через подставное лицо стал участником телекомпании «Новый век». Впрочем, денег телевидение давало мало. Основной доход был от издания газеты «Информ Плюс». Но Виктор Кузин газету Тунёву и Кара-оолу не отдавал. Тогда Кара-оол и Тунёв решили возродить собственную газету – «Тува-ТВ Информ». Но подобного опыта у них не было – они оба начинали с торговли спиртным. А раскручивал СМИ Кузин. Но иметь дело с Кара-оолом он категорически отказался. А самостоятельно дать ума газете и телевидению торговцы алкоголем не сумели. Ведь газета и технарь – вещи разные. И ума не доставало, и терпения. Да, похоже, и денег им было жалко.

Тогда они «убедили» (двум главам это сделать было несложно) директора «Тувапечати» Тамару Узденову отказаться от продажи газет «РИСКа» и «Информ Плюс», которые, собственно, и приносили большую часть дохода. Чего они ей наобещали в обмен – неизвестно. Может, защиту от коллектива, который обвинил её в хищении денег под видом закупа в Абакане всякой мелочи. По их подсчётам, Узденова, подделывая фактуры, ежемесячно присваивала несколько сотен тысяч рублей. Коллектив обратился в МВД. Но, по всей видимости, Кара-оолу удалось «успокоить» министра Лобанова, и в итоге Узденова вышла сухой из воды.

Но сейчас не об этом. Как только Узденова отказалась от реализации этих двух газет, доходы предприятия рухнули настолько, что уже через полгода у предприятия не оказалось средств, долги гасить было нечем. В итоге оно обанкротилось. Да и сама Узденова, как оказалось, была должна более полумиллиона. Эти деньги у неё впоследствии были взысканы из пенсии. Затем Тунёв и Кара-оол «довели до ручки» и телекомпанию. А в здании в центре Кызыла, которое является историческим наследием, теперь кто-то организовал бордель.

Если бы Вы могли вернуться в прошлое – ко времени создания газеты – каких учредителей вы бы вычеркнули? В прошлом интервью вы упоминали С.Горева, О.Павских, С.Сафрина, М.Анай-оола, Ш.Кара-оола и Бичелдея. А каких бы добавили? Есть ли среди ваших знакомых, кто желали бы присоединиться к учредителям?

– Не надо пытаться переписывать историю. Её нужно творить. В связи с этим вспоминается один случай. В 1994 году мы с женой Валентиной участвовали в работе международной конференции «Пробуждающийся Ближний Восток» в Израиле. Конференция была весьма представительная – только из СНГ нас прилетело столько, что самолёт Ил-96 был заполнен полностью. Но меня больше всего «зацепило» выступление восточной красавицы с хорошими ораторскими возможностями премьер-министра Турции Тансу Чиллер, которая, обращаясь в зал, где находились представители десятков стран, сказала: «Вы – творцы истории!». Зал стоя аплодировал ей. Сейчас пошла мода переписывать историю. Вон губернатор Калининграда философа Канта обвинил в разжигании войн, а министр Лавров учудил, заявив, что Гитлер был евреем. Недавно прочитал версию, согласно которой Польша напала на Германию и развязала Вторую Мировую войну. Это всё не от большого ума.

Что до участников... Само общение учредителей газеты было всем очень полезно. Несмотря на то, что, к примеру, Мерген Анай-оол и Шолбан Кара-оол никакого участия в работе редакции не принимали, в отличие от Каадыр-оола Бичелдея, который был достаточно активен, пока в 2007 году его не прикормил Кара-оол, взяв в правительство. Но их присутствие в составе учредителей само по себе было полезно и повышало статус газеты. Что до других, кто бы мог войти в коллектив, то двери открыты для всех. Только участие в работе независимой газеты – дело не безопасное. Когда газете исполнилось 20 лет, я писал:

«Редакцию газеты поджигали три раза. В период правления Шериг-оола Ооржака дважды поджигатели были пойманы. Учредителя газеты привлекали к административной ответственности 67 раз. Президент Ооржак дважды обращался за защитой чести и достоинства. А Кара-оол – девять раз. Один процесс из девяти закончился в пользу Кара-оола. В период правления Кара-оола газета была осуждена дважды на сумму 20 тыс. рублей. В компенсацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности государство заплатило 4 млн. 200 тыс. рублей. Против редакторов и сотрудников газеты трижды возбуждались уголовные дела по статье «Клевета». Все они закончены оправдательными приговорами».

Тут ни убавить, ни прибавить. При этом следует иметь в виду, что сегодняшние времена – это совсем не то, что было в начале «нулевых». Можете себе представить, что закрыли «Новую газету», редактором которой бы Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов (признан российскими властями иностранным агентом)? Если властям будет нужно – прихлопнут, как муху не только газету, но весь коллектив. И повода особого не понадобиться. К примеру, независимая газета «Собеседник» после смерти в тюрьме известного оппозиционера Алексея Навального, признанного властями террористом и экстремистом, вышла с его фотографией на первой полосе. Прокуратура без суда и следствия изъяла из торговых ларьков в Москве весь тираж. Прокуратура! Которая призвана надзирать за законностью! Такие у нас времена...

Пять лет назад Вы провозгласили принципом газеты «не навреди». Можно ли остаться верным этому принципу в эпоху зарождающегося гражданского конфликта? Можно ли остаться над схваткой или придётся выбрать определённую сторону? Можно ли журналистам вообще остаться «над схваткой», когда страна переходит на военные рельсы? В чём роль в этих условиях независимых СМИ?

– Знаете, меня порой называют оппозиционером. Но это неверно – считать оппозиционной независимую журналистскую деятельность. СМИ должны нести правду. Не заказанную кем-то пропаганду, а правду. Вора называть вором, убийцу – убийцей, а лжеца – лжецом, даже если это какой-то там зампред Госдумы. Какой бы горькой правда ни была. Жизнь у нас такая, что приятной правдой может быть разве что сообщение о погоде. А реальная жизнь – она сурова и беспощадна. Вот, к примеру, ХАМАС 7 октября 2023 года напал на мирных жителей кибуца в Израиле. 1200 человек убито, 180 взято в заложники. А официальные СМИ у нас пытаются внушить, что это Израиль является агрессором. Ну как? А как вам сообщение о том, что НАТО напало на Россию? А ведь верят! Удивительно, но верят!

Можно ли сказать, что на сегодня в России СМИ остались четвёртой властью?

– Хотелось бы верить, что это так. Мне всегда приятно, когда я вижу, что люди верят «РИСКу». Они обращаются в газету уже как в последнюю инстанцию. К счастью, нередко газета реально помогает людям восстановить законность и справедливость. Но далеко не всегда. Чтобы достучаться до властей, приходится много работать. К примеру, удалось добиться, чтобы расселили людей, которым построили новый аварийный дом по ул. Дружбы, 3/7. Спасибо за соучастие депутату Верховного Хурала Тувы В.Цитцеру и зампреду правительства А.Чюдюку.

Сейчас «горячая тема» – это обманутые пайщики ЖСК-4, у которых государство 30 лет назад взяло деньги на строительство жилого дома по ул. Бай-Хаакской, 2 и обмануло, построив из девяти подъездов дома только шесть. При этом в числе обманутых – мать погибшего в СВО воина. Позорище! Говорят, денег нет. А те деньги, что собрали с людей, сожрала инфляция. В общем, сами виноваты... У Шериг-оола Ооржака в тяжелейшие годы деньги нашлись на строительство и ввод шести подъездов дома, а у Кара-оола и Ховалыга таких денег на три подъезда нет... Будем пробивать и эту стену, пока не пробьём. Пусть им эти люди приходят в кошмарных снах, пока дом не достроят.

Пять лет назад вы излучали оптимизм и надежду на то, что журналистам не придётся прятаться под псевдонимом. С тех пор условия существования СМИ существенно ужесточились. Что бы вы сегодня посоветовали начинающим журналистам?

– Времена сейчас страшные. В чести доносчики, по наветам которых возбуждают дела, особо не разбираясь. Но, как считал известный поэт, «времена не выбирают, в них живут и умирают».

Да, мы часто используем в своей работе вымышленные имена, поскольку работа в газете содержит некоторую опасность. Тем не менее, не могу не отметить вклад блестящего аналитика, экономиста, заслуженного работника РТ Валерия Салчака, нескрывающегося под псевдонимом. Благодаря его утончённому уму и вкладу в общее дело газета заставляет читателя думать и действовать.

Начинающим журналистам я бы посоветовал не кривить душой и писать правду. А если духу не хватит, вообще в журналистику не идти. Сегодня это чрезвычайно опасная профессия. И если ты не пропагандист Соловьёв, то запросто можешь загреметь за неправильно подобранное слово.

Верьте в счастливое будущее. Оно непременно настанет! Хотя давать прогноз – когда, не стану.