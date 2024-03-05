    Свежий анекдот

Когда страна – одна семья,Все по любви живут и ладят;Скажи мне, кто твой друг, и яСкажу, за что тебя посадят.

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Шолбан Кара-оол: «Пассажиры самолёта отбили у полицейских выпившего военнослужащего, который ехал в отпуск с СВО. Перед этим военный оскорблял бортпроводников».«Трезвая Россия» отдыхает, видимо, когда дело касается земляков, – прокомментировал один из читателей восторженное сообщение главного борца за трезвость.