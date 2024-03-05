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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 9, 5 марта / Свежий анекдот
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№9, 5 марта 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотКогда страна – одна семья,
Все по любви живут и ладят;
Скажи мне, кто твой друг, и я
Скажу, за что тебя посадят.
Игорь Губерман

* * *

Шолбан Кара-оол: «Пассажиры самолёта отбили у полицейских выпившего военнослужащего, который ехал в отпуск с СВО. Перед этим военный оскорблял бортпроводников».
«Трезвая Россия» отдыхает, видимо, когда дело касается земляков, – прокомментировал один из читателей восторженное сообщение главного борца за трезвость.

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Остальные материалы номера 9:

Знаете ли вы, что те, кто в графе «национальность» пишет «эльф», «гном» или «хоббит», на самом деле – ТРОЛЛИ?

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